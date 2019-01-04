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04.01.2019 10:11  Открыт предзаказ смартфона Necuno Mobile, поставляемого с Plasma Mobile, Maemo, Nemo и LuneOS

Определена стоимость и дата начала поставки смартфона Necuno Mobile NC_1, который позиционируется как аппаратная платформа с полностью открытой прошивкой, сосредоточенная на обеспечении безопасности и приватности пользователей. Смартфон был анонсирован в ноябре прошлого года как проект, развиваемый совместно с сообществом разработчиков KDE и поставляемый с прошивкой на базе оболочки Plasma Mobile. Стоимость доступного для предзаказа инженерного образца для разработчиков составляет 1199 евро (~1365 долларов). Начало поставок запланировано на март. Инженерный образец поставляется без LTE/GSM-модема и слота для SIM-карт.

На выбор предлагается несколько прошивок: Plasma Mobile с системным окружением Debian, Plasma Mobile на базе postmarketOS, а также окружения Maemo Leste, Nemo Mobile и LuneOS (webOS). В телефоне отсутствуют компоненты закрытых прошивок, которые бы имели доступ к основной памяти аппарата - WiFi чип и Baseband-модем изолированы и не имеют доступа к основной памяти и процессору (подключаются через шину SDIO).

Основные характеристики устройства:

  • SoC NXP i.MX6 Quad c четырёхядерным процессором ARM Cortex-A9 1.2 GHz. Техническая документация к SoC и BSP-компоненты открыты для свободной загрузки и аудита;
  • GPU Vivante, может применяться свободный драйвер Etnaviv;
  • 5-дюймовый экран;
  • 1 Гб ОЗУ, 8 Гб Flash;
  • Алюминиевый корпус;
  • Аудиовыход 3.5 mm;
  • Micro-USB;
  • LTE и WiFi (подключены через SDIO);
  • Полноценный 100 Mbit/s Ethernet;
  • Последовательный порт;
  • 5-мегапиксельная камера;
  • Аккумулятор 3500 mAh;


  1. Главная ссылка к новости (https://necunos.com/news/necun...)
  2. OpenNews: Анонсирован Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile
  3. OpenNews: Samsung опубликовал Linux-окружение для смартфонов и планшетов с адаптером DeX
  4. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, plasma, phone, firmware
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  • 1.1, Аноним (1), 10:18, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот это уровень железа! как там в 12м году живётся?
     
     
  • 2.14, lorenko (ok), 11:15, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зато цену словно из будущего сложили. Эпл (хоть сравнение не совсем корректно) и тот с ценами около 1000$ на новую линейку терпит существенный спад продаж, а здесь замахнулись с нуля и в премиальный сегмент. Какой-то опенсорс вышел чрезмерно "бриллиантовый"
     
  • 1.2, PukkuTukkuTaBu (?), 10:21, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Похож на мой htc 8 летней давности
     
  • 1.3, енпоаепноаено (?), 10:23, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    librem 5 в два раза дешевле, и всё равно дорогой, а тут совсем загнули
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:47, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Образцы для разработчиков всегда дорогие, а у Purism уже готовы потребительские модели.
     
     
  • 3.8, енпоаепноаено (?), 11:05, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не всегда. у librem дешёвые
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 11:12, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    *всегда дороже, чем потребительские
     
  • 1.4, Константавр (ok), 10:33, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >1199 евро

    А потом скажут, что не продаётся потому что опенсорс не готов.

     
  • 1.5, Albertio (ok), 10:38, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О, Necro Mobile подьехал
     
  • 1.6, proninyaroslav (ok), 10:43, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Печально наблюдать такую картину Да, ПК не лишены блобов и чёрных дыр, но по ср... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, енпоаепноаено (?), 11:07, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тамада?
     
  • 2.10, Аноним (7), 11:08, 04/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если под ПК ты имеешь в виду реверс-инжинированные IBM ThinkPad ы с Libreboot, к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, анонимс (?), 11:12, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Без GSM и сим карты. Смартфон. Ага.

    Я так понимаю, следующей моделью у них будет фотоаппарат без объектива.

     
  • 1.13, iPony (?), 11:14, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Micro-USB, 1 Гб ОЗУ

    Жёстко

     

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