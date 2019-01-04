04.01.2019 10:11  Открыт предзаказ смартфона Necuno Mobile, поставляемого с Plasma Mobile, Maemo, Nemo и LuneOS

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Определена стоимость и дата начала поставки смартфона Necuno Mobile NC_1, который позиционируется как аппаратная платформа с полностью открытой прошивкой, сосредоточенная на обеспечении безопасности и приватности пользователей. Смартфон был анонсирован в ноябре прошлого года как проект, развиваемый совместно с сообществом разработчиков KDE и поставляемый с прошивкой на базе оболочки Plasma Mobile. Стоимость доступного для предзаказа инженерного образца для разработчиков составляет 1199 евро (~1365 долларов). Начало поставок запланировано на март. Инженерный образец поставляется без LTE/GSM-модема и слота для SIM-карт.
На выбор предлагается несколько прошивок: Plasma Mobile с системным окружением Debian, Plasma Mobile на базе postmarketOS, а также окружения Maemo Leste,
Nemo Mobile и LuneOS (webOS). В телефоне отсутствуют компоненты закрытых прошивок, которые бы имели доступ к основной памяти аппарата - WiFi чип и Baseband-модем изолированы и не имеют доступа к основной памяти и процессору (подключаются через шину SDIO).
Основные характеристики устройства:
- SoC NXP i.MX6 Quad c четырёхядерным процессором ARM Cortex-A9 1.2 GHz. Техническая документация к SoC и BSP-компоненты открыты для свободной загрузки и аудита;
- GPU Vivante, может применяться свободный драйвер Etnaviv;
- 5-дюймовый экран;
- 1 Гб ОЗУ, 8 Гб Flash;
- Алюминиевый корпус;
- Аудиовыход 3.5 mm;
- Micro-USB;
- LTE и WiFi (подключены через SDIO);
- Полноценный 100 Mbit/s Ethernet;
- Последовательный порт;
- 5-мегапиксельная камера;
- Аккумулятор 3500 mAh;