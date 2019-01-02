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02.01.2019 08:43  Стабильный выпуск web-браузера Otter 1.0 с интерфейсом в стиле Opera 12

После пяти лет разработки представлен первый стабильный релиз свободного web-браузера Otter (1.0), нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей по настройке. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

Отличительной чертой Otter является модульность, позволяющая подключать разные бэкенды и предоставляющая возможность замены таких компонентов, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink). В дальнейшем возможно появится поддержка движка Mozilla Gecko.

Браузер предоставляет большинство базовых возможностей Opera, включая стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, панель поиска, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, проверку орфографии. Из расширенных возможностей можно отметить:

  • Редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность смены User Agent;
  • Функция отключения звука в отдельных вкладках;
  • Система блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus и поддержка протокола ABP);
  • Возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков;
  • Поддержка создания произвольных меню на панели, добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, возможность изменения стилей;
  • Встроенная система ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes;
  • Встроенный интерфейс для просмотра новостных лент (Feeds reader) в формате RSS и Atom;
  • Возможность открытия выделенного фрагмента как ссылки, если содержимое соответствует формату URL;
  • Панель с историей вкладок;
  • Возможность создания скриншотов содержимого страницы;

По сравнению с последним тестовым выпуском в Otter 1.0 улучшена работа экспериментального бэкенда на основе движка QtWebEngine (Blink). Обеспечена привязка диалога управления загрузкой ко вкладке, инициировавшей загрузку. Добавлена поддержка обработки запросов вывода на печать. В следующих выпусках ожидается появление совместной адресной книги, встроенного почтового клиента, модулей для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, возможность автозаполнения форм, поддержка расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link.

  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Двенадцатый кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
  4. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.8
  6. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter, browser, webkit
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  • 1.1, Moebius (ok), 09:05, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Раньше браузеры были программами для чтения гипертекстов, теперь - виртуальными JS-машинами. Хорошими быть не могут, только более или менее плохими. Ждём wasm, но от него может стать ещё хуже.
     
     
  • 2.2, анон (?), 09:15, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ok
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:16, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А компьютеры - вычислительными машинами. Теперь вот используются для самовыражения на опеннете.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:24, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >А компьютеры - вычислительными машинами. Теперь вот используются для самовыражения на опеннете.

    Так возвращайся обратно в свой совок и сиди в своём закрытом НИИ. Домашние ЭВМ не предусмотрены.

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:48, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Раньше клавиатуры были лишь у печатных машинок и использовались для набора текста, а теперь для управления программами. Куда катится мир
     
  • 1.4, iPony (?), 09:18, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >  В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink).
    > экспериментального бэкенда на основе движка QtWebEngine

    Весело, учитывая что WtWebKit списан в утиль этак года два назад.

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:12, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно на QWebEngine. QtWebKit там если и есть, то для особо фанатичных приверженцев устаревших движков.
     
  • 1.5, trdm (ok), 09:19, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    QtWeb весит 8 Мб.
    А тут один зип с инсталятором 67 Мб.
    До чего Qt растолстожопилась.
     
  • 1.7, ОнАнон (?), 09:34, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

    А по факту только для Windows, а для Linux и Mac лишь сентябрьские билды (или собирай сам из сорсов).

     
  • 1.8, Moebius (ok), 09:35, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В дальнейшем возможно появится поддержка движка Mozilla Gecko.

    А почему не servo?)) На самом деле было бы здорово. Firefox без gtk.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:14, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ни того, ни другого.

    > Firefox без gtk.

    Шел 2050, тулкитофобия только прогрессировала.

     
  • 2.12, iPony (?), 10:19, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > >В дальнейшем возможно появится поддержка движка Mozilla Gecko. А почему не servo?

    Да это вообще какая-то ерунда написана. Нигде не могу найти подобное.

    Может когда-то и было сказано «в будущем возможно бла-бла-бла». Но так смысл от этого около нуля, ибо когда это будет, и будет ли вообще...

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 10:34, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и есть. Gecko вообще прибит гвоздями к Firefox.
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:43, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Открыл ютуб - завис браузер. И выглядит как го*но.
     

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