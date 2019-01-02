02.01.2019 08:43  Стабильный выпуск web-браузера Otter 1.0 с интерфейсом в стиле Opera 12

После пяти лет разработки представлен первый стабильный релиз свободного web-браузера Otter (1.0), нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей по настройке. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

Отличительной чертой Otter является модульность, позволяющая подключать разные бэкенды и предоставляющая возможность замены таких компонентов, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink). В дальнейшем возможно появится поддержка движка Mozilla Gecko.

Браузер предоставляет большинство базовых возможностей Opera, включая стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, панель поиска, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, проверку орфографии. Из расширенных возможностей можно отметить:

Редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность смены User Agent;

Функция отключения звука в отдельных вкладках;

Система блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus и поддержка протокола ABP);

Возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков;

Поддержка создания произвольных меню на панели, добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, возможность изменения стилей;

Встроенная система ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes;

Встроенный интерфейс для просмотра новостных лент (Feeds reader) в формате RSS и Atom;

Возможность открытия выделенного фрагмента как ссылки, если содержимое соответствует формату URL;

Панель с историей вкладок;

Возможность создания скриншотов содержимого страницы;

По сравнению с последним тестовым выпуском в Otter 1.0 улучшена работа экспериментального бэкенда на основе движка QtWebEngine (Blink). Обеспечена привязка диалога управления загрузкой ко вкладке, инициировавшей загрузку. Добавлена поддержка обработки запросов вывода на печать. В следующих выпусках ожидается появление совместной адресной книги, встроенного почтового клиента, модулей для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, возможность автозаполнения форм, поддержка расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link.



