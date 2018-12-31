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31.12.2018 08:54  Релиз утилиты gzip 1.10

Состоялся релиз утилиты для сжатия данных gzip 1.10. В новой версии проведена работа по обеспечению возможности использования gzip в системах с повторяемой сборкой. В частности, при вызове gzip без указания файла с использованием перенаправления потоков, в результирующий выводе теперь не включается метка о текущем времени, что позволяет формировать идентичные выходные данные независимо от времени запуска утилиты.

В новой версии также устранена потенциальная уязвимость, связанная с использованием информации из неинициализированной памяти при обработке специально оформленных входных данных. Кроме того, исправлено несколько теоретических состояний гонки в обработчиках сигналов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз gzip 1.9
  3. OpenNews: Релиз архиватора p7zip 15.09
  4. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
  5. OpenNews: Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org
  6. OpenNews: Вышел релиз gzip 1.4 с исправлением опасной уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gzip
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  • 1, Аноним (1), 11:02, 31/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    gzip -l все еще показывает чушь для исходных данных >4GB? Закопать
     

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