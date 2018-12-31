31.12.2018 08:54  Релиз утилиты gzip 1.10

Состоялся релиз утилиты для сжатия данных gzip 1.10. В новой версии проведена работа по обеспечению возможности использования gzip в системах с повторяемой сборкой. В частности, при вызове gzip без указания файла с использованием перенаправления потоков, в результирующий выводе теперь не включается метка о текущем времени, что позволяет формировать идентичные выходные данные независимо от времени запуска утилиты.

В новой версии также устранена потенциальная уязвимость, связанная с использованием информации из неинициализированной памяти при обработке специально оформленных входных данных. Кроме того, исправлено несколько теоретических состояний гонки в обработчиках сигналов.



