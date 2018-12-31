The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

31.12.2018 08:45  Выпуск дистрибутива Q4OS 2.7, поставляемого с рабочим столом Trinity

Сфорсирован выпуск дистрибутива Q4OS 2.7, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочим столом Trinity, продолжающим развитие кодовой базы KDE 3.5.x. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа 574 Мб (x86_64, i386 и i686 PAE, в дальнейшем также планируется выпустить сборки для 64- и 32-разрядных систем ARM).

В новом выпуске проведена работа по улучшению функционирования рабочего стола Trinity на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), для которых также оптимизированы центр установки приложений, интерфейс приветствия входа в систему, конфигуратор и другие специфичные утилиты. Улучшена интеграция с темами оформления на базе GTK3. Решены проблемы с поддержкой стандарта XDG. Модернизирован инсталлятор. Обновлены версии программ, в том числе Firefox 64 и LibreOffice 6.1.3.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.q4os.org/blog.html...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 2.4, поставляемого с рабочим столом Trinity
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.2, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Trinity R14.0.3, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.4, продолжающего развитие KDE 3.5
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: q4os, trinity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:46, 31/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Один из самых интересных дистрибутивов. Но на скрине разве Trinity?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:54, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    и чем он интересен?
     
     
  • 3.5, Rapd123 (?), 08:56, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну, он потребляет немного
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:46, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Как интересно
     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 11:24, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Как минимум, подходом к установке софта. Ну ещё неплохой мимикрией под различные системы и окружения.
     
  • 2.4, Rapd123 (?), 08:55, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно они либо поставили тему плазмы, либо реально ошибка
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:23, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто тему накатили. Вот второй скриншот: https://www.q4os.org/style/image2.jpg
     
     
  • 4.16, Fracta1L (ok), 11:26, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это реально Плазма. У них появилась версия с Плазмой.
     
  • 3.8, Anonims (?), 09:27, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да скрине типичный тринити. Зайдите на сайт, сами посмотрите скриншоты
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:56, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На первом нет, на втором да.
     
  • 1.6, Kott (??), 09:22, 31/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    на скрине 5-е кеды
     
     
  • 2.9, Rapd123 (?), 09:41, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.q4os.org/style/image3.jpg
     
  • 2.11, Аноним (-), 09:51, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да

    https://www.q4os.org/forum/viewtopic.php?pid=13114#p13114

     
  • 1.12, Аноним (12), 10:46, 31/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Установка у него очень долгая.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:49, 31/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне тоже кажется, что на скрине Plasma 5.
     
  • 1.14, corvuscor (ok), 11:23, 31/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Трьетьекеды... Мой первый DE.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor