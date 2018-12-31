31.12.2018 08:45  Выпуск дистрибутива Q4OS 2.7, поставляемого с рабочим столом Trinity

Сфорсирован выпуск дистрибутива Q4OS 2.7, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочим столом Trinity, продолжающим развитие кодовой базы KDE 3.5.x. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа 574 Мб (x86_64, i386 и i686 PAE, в дальнейшем также планируется выпустить сборки для 64- и 32-разрядных систем ARM).

В новом выпуске проведена работа по улучшению функционирования рабочего стола Trinity на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), для которых также оптимизированы центр установки приложений, интерфейс приветствия входа в систему, конфигуратор и другие специфичные утилиты. Улучшена интеграция с темами оформления на базе GTK3. Решены проблемы с поддержкой стандарта XDG. Модернизирован инсталлятор. Обновлены версии программ, в том числе Firefox 64 и LibreOffice 6.1.3.