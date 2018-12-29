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29.12.2018 10:55  Вышел Calculate Linux 18.12

Представлен релиз дистрибутива Calculate Linux 18.12, который развивается русскоязычным сообществом, построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает 13058 бинарных пакета. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка установки на разделы с файловой системой Btrfs с поддержкой сжатия в формате zstd;
  • Предложена новая редакция дистрибутива для образовательных учреждений (CLDXE), основанная на Xfce;
  • Оптимизирован размер серверных редакций дистрибутива, сокращённый за счёт исключения из сборки неиспользуемых прошивок;
  • ISO-образы Livecd упакованы с использованием алгоритма сжатия zstd, что ускорило время загрузки LiveCD, запуска программ и установки системы. Дополнительно обеспечена возможность сжатия образа системы с использованием алгоритма lz4;
  • Обновлены версии программ, в том числе 32-х и 64-х битные сборки переведены на ядро Linux 4.19.9, KDE Applications обновлен до версии 18.08.3, KDE Plasma до версии 5.14.3, а Cinnamon до версии 4.0.3;
  • В инсталлятор добавлена поддержка переноса уже установленных программ во время переустановки системы. Также добавлен выбор файловой системы при авторазметке и налажено вычисление необходимого места при авторазметке;
  • Добавлена поддержка обновления пакетов во время первой загрузки системы;
  • В Calculate Linux Desktop LXQt добавлена графическая утилита настройки принтера и устранены проблемы с работой с SMB ресурсами, перетаскиванием пиктограмм на рабочий стол и вызове свёрнутого приложения из другого рабочего стола;
  • В Calculate Directory Server исправлена генерация сертификата для Postfix;
  • В утилиты Calculate добавлена поддержка мониторов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
  • Добавлена поддержка настройки формата времени утилитой cl-setup-boot-live;
  • В Gajim отключены сообщения об изменении статуса собеседника в окне чата.
  • При выполнении обновления отключено удаление пакетов, используемых для сборки.

Состав пакетов

  • CLD (KDE desktop), i686 - 2.2 G, x86_64 - 2.5 G: KDE Frameworks 5.52.0, KDE Plasma 5.14.3, KDE Applications 18.08.3, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 64.0
  • CLDC (Cinnamon desktop), i686 - 1.9 G, x86_64 - 2.2 G: Cinnamon 4.0.3, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 64.0, Evolution 3.24.6, Gimp 2.10.4, Rhythmbox 3.4.2
  • CLDL (LXQt desktop), i686 - 1.9 G, x86_64 - 2.2 G: LXQt 0.13.0, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 64.0, Claws Mail 3.17.3, Gimp 2.10.4, Clementine 1.3.1
  • CLDM (MATE desktop), i686 - 2.0 G, x86_64 - 2.3 G: MATE 1.20, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 64.0, Claws Mail 3.17.3, Gimp 2.10.4, Clementine 1.3.1
  • CLDX (Xfce desktop), i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.1 G: Xfce 4.12, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 62.0, Claws Mail 3.17.3, Gimp 2.10.4, Clementine 1.3.1
  • CLDXE (Xfce Education desktop), x86_64 - 2.4 G: Xfce 4.12, Eclipse 4.9.0, Inkscape 0.92.3, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 62.0, Claws Mail 3.17.3, Gimp 2.10.4
  • CDS (Directory Server), i686 - 667 M, x86_64 - 719 M: OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.16, Postfix 3.3.1, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.2_p1
  • CLS (Linux Scratch), i686 - 894 M, x86_64 - 1019 M: Xorg-server 1.19.5, ядро Linux 4.19.9
  • CSS (Scratch Server), i686 - 456 M, x86_64 - 510 M: ядро Linux 4.19.9, Calculate Utilities 3.6.0.15

  1. Главная ссылка к новости (https://www.calculate-linux.ru...)
  2. OpenNews: Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt
  3. OpenNews: Вышел Calculate Linux 18
  4. OpenNews: Вариант дистрибутива Calculate Linux для запуска в контейнере LXC
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12.2
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Ключевые слова: calculate, linux, gentoo
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  • 1.1, Vitaliy Blats (?), 12:30, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Кто нибудь обьяснит мне любопытному что значит оптимизирован для быстрого развё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, DIO (?), 12:47, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Примерно все тоже самое. Маркетинг такой маркетинг.... а еще там логотип на княпке програм меню разработан лушими маркетологами и на 1.5 % снимает усталость и на 3% придает волосам шелковистости :-)))))))
    пользовался этим дистром достаточно долго для десктопов но естно говоря за...ся и резко перешел на сабайон, волосы стали более шелковистыми :-)
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:07, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А initrd кто будет пересобирать? А то может и не стартануть, если железо разное.
     
     
  • 3.9, Vitaliy Blats (?), 13:20, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А initrd кто будет пересобирать? А то может и не стартануть, если железо разное.

    Да ладно. Лайвы же стартуют НА ВСЕХ компьютерах.

    Та и не думаю что какой-нить скрипт а-ля dd if=ubunta.img of=/dev/sda bs=1M;mount /dev/sda1 /mnt;chroot /mnt update-grub2;exit;reboot можно назвать "оптимизацией развертывания". Мне бы было стыдно например называть подобное оптимизацией. Это скорей рутина.

     
     
  • 4.16, kvaps (ok), 15:02, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно, а лучше сразу переходить на LTSP
     
  • 4.17, Аноним (8), 15:12, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Лайвы же стартуют НА ВСЕХ компьютерах.

    На то они и лайвы. А теперь сравни со своей локально установленной убунточкой.

     
  • 2.11, mikhailnov (ok), 13:31, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Например, есть утилиты для централизированного управления пользователями, есть возможность создавать профили с типовыми конфигурациями системы, упрощена сборка ISO-образов под свои задачи.
     
  • 2.12, Антон (??), 13:41, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    оптимизирован по сравнению с Генту, очевидно же.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:42, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как-то пробовал ваш калькулейт - так и не понял,чем он лучше той же убунту. На том и порешал...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:50, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда ты что-то не понял — это ты что-то не понял.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:10, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раз так, то вместо подобного бесполезного комментария можно было написать что-то более конкретное и осязаемое. Вдруг я и правда что-то упустил.
     
  • 2.5, DIO (?), 12:50, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    нету ОС лучше или хуже, есть идеология коре-дистра + радиус кривизны рук рисователей обоев + радиус кривизны рук пользователя.
    я например не понимаю все то что *бунту, но спокойно пользую дебиан при необходимости. Генту мне роднее и понятнее да и не подводила, может потому то у меня она не подгорает и готовится лучше чем другие дистры :-)
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:04, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На двух разных машинах предыдущая сборка после установки висла на браузере, а если обновить, то черный экран и курсор мыши :(
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:06, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дистрибутив великолепный, пользуюсь им уже лет 5 Свежий софт, шустро работает, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:59, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотрите:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49475
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:23, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Calculate Linux совместим с портежами Gentoo

    С чем-чем?

     
     
  • 2.13, ssv (??), 13:45, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С чем-чем? -  проще говоря с репозиториями, так понятней, для ubuntu_водов.
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:44, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто нибудь юзает в нем рутокен или крипто про?
    Я понимаю что это говно, но не везде пока можем отказаться от этой параши
     

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