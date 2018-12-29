29.12.2018 10:55  Вышел Calculate Linux 18.12

Представлен релиз дистрибутива Calculate Linux 18.12, который развивается русскоязычным сообществом, построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель. Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает 13058 бинарных пакета. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя. Основные изменения: Добавлена поддержка установки на разделы с файловой системой Btrfs с поддержкой сжатия в формате zstd;

Предложена новая редакция дистрибутива для образовательных учреждений (CLDXE), основанная на Xfce;

Оптимизирован размер серверных редакций дистрибутива, сокращённый за счёт исключения из сборки неиспользуемых прошивок;

ISO-образы Livecd упакованы с использованием алгоритма сжатия zstd, что ускорило время загрузки LiveCD, запуска программ и установки системы. Дополнительно обеспечена возможность сжатия образа системы с использованием алгоритма lz4;

Обновлены версии программ, в том числе 32-х и 64-х битные сборки переведены на ядро Linux 4.19.9, KDE Applications обновлен до версии 18.08.3, KDE Plasma до версии 5.14.3, а Cinnamon до версии 4.0.3;

В инсталлятор добавлена поддержка переноса уже установленных программ во время переустановки системы. Также добавлен выбор файловой системы при авторазметке и налажено вычисление необходимого места при авторазметке;

Добавлена поддержка обновления пакетов во время первой загрузки системы;

В Calculate Linux Desktop LXQt добавлена графическая утилита настройки принтера и устранены проблемы с работой с SMB ресурсами, перетаскиванием пиктограмм на рабочий стол и вызове свёрнутого приложения из другого рабочего стола;

В Calculate Directory Server исправлена генерация сертификата для Postfix;

В утилиты Calculate добавлена поддержка мониторов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Добавлена поддержка настройки формата времени утилитой cl-setup-boot-live;

В Gajim отключены сообщения об изменении статуса собеседника в окне чата.

При выполнении обновления отключено удаление пакетов, используемых для сборки. Состав пакетов CLD (KDE desktop), i686 - 2.2 G, x86_64 - 2.5 G: KDE Frameworks 5.52.0, KDE Plasma 5.14.3, KDE Applications 18.08.3, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 64.0

CLDC (Cinnamon desktop), i686 - 1.9 G, x86_64 - 2.2 G: Cinnamon 4.0.3, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 64.0, Evolution 3.24.6, Gimp 2.10.4, Rhythmbox 3.4.2

CLDL (LXQt desktop), i686 - 1.9 G, x86_64 - 2.2 G: LXQt 0.13.0, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 64.0, Claws Mail 3.17.3, Gimp 2.10.4, Clementine 1.3.1

CLDM (MATE desktop), i686 - 2.0 G, x86_64 - 2.3 G: MATE 1.20, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 64.0, Claws Mail 3.17.3, Gimp 2.10.4, Clementine 1.3.1

CLDX (Xfce desktop), i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.1 G: Xfce 4.12, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 62.0, Claws Mail 3.17.3, Gimp 2.10.4, Clementine 1.3.1

CLDXE (Xfce Education desktop), x86_64 - 2.4 G: Xfce 4.12, Eclipse 4.9.0, Inkscape 0.92.3, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 62.0, Claws Mail 3.17.3, Gimp 2.10.4

CDS (Directory Server), i686 - 667 M, x86_64 - 719 M: OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.16, Postfix 3.3.1, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.2_p1

CLS (Linux Scratch), i686 - 894 M, x86_64 - 1019 M: Xorg-server 1.19.5, ядро Linux 4.19.9

CSS (Scratch Server), i686 - 456 M, x86_64 - 510 M: ядро Linux 4.19.9, Calculate Utilities 3.6.0.15



