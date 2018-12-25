25.12.2018 19:19  Выпуск nginx 1.15.8

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.8, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: В модуль upstream добавлена новая переменная "$upstream_bytes_sent", которая отображает число байт, переданных на сервер группы;

В скриптах подсветки синтаксиса для редактора vim добавлена поддержка новых директив;

Исправлена ошибка в реализации директивы proxy_cache_background_update;

Устранена проблема, проявляющаяся при использовании директивы geo вместе с unix domain listen-сокетов;

Внесены изменения при использовании директивы ssl_early_data с OpenSSL в логах могли появляться сообщения "ignoring stale global SSL error ...bad length";

Внесены исправления в код сборки nginx для Windows;

Устранена ошибка в модуле ngx_http_autoindex_module, проявляющаяся на 32-битных платформах.



