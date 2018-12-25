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25.12.2018 19:19  Выпуск nginx 1.15.8

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.8, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • В модуль upstream добавлена новая переменная "$upstream_bytes_sent", которая отображает число байт, переданных на сервер группы;
  • В скриптах подсветки синтаксиса для редактора vim добавлена поддержка новых директив;
  • Исправлена ошибка в реализации директивы proxy_cache_background_update;
  • Устранена проблема, проявляющаяся при использовании директивы geo вместе с unix domain listen-сокетов;
  • Внесены изменения при использовании директивы ssl_early_data с OpenSSL в логах могли появляться сообщения "ignoring stale global SSL error ...bad length";
  • Внесены исправления в код сборки nginx для Windows;
  • Устранена ошибка в модуле ngx_http_autoindex_module, проявляющаяся на 32-битных платформах.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.14.2
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.7
  4. OpenNews: Выпуск ngx_php 0.0.13, модуля с интерпретатором PHP для nginx
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6
  6. OpenNews: Обновление nginx 1.14.1 и 1.15.6 с устранением трёх уязвимостей
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Qwerty (??), 19:59, 25/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Устранена ошибка в модуле ngx_http_autoindex_module, проявляющаяся на 32-битных платформах.

    Да давно уже прикопать пора.

     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 20:21, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Страшно представить какой вой поднимется если они сейчас выкинут 32бита. Вылезут всякие "длина указателей", "не всем нужно 64 бита" и тому подобные психи со всякими спарками, моторолами и чёрт его знает с чем ещё и начнуть истошно верещать.
    Проще этих неадеватов обходить стороной.
     
     
  • 3, Аноним (3), 20:25, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну ты сам-то всем юникодом пользуешься? Ты просто хипстор, что не осознаешь достаточность КОИ8-Р.
     
  • 5, Гит рулит (?), 20:28, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Страшно представить сколько сейчас 32 битных девайсов у которых единственная нужная тулза это нжинкс.
     

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