25.12.2018 09:13  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.6

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|2.23, timur.davletshin (ok), 12:03, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Лично мне 800% пригождалась несколько раз. На ней удобно было, например, разглядывать артефакты алгоритмов дебайеризации, 400% явно маловато было.
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|3.7, Qwerty (??), 11:27, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–7 +/–
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> Выложи фото своей, красивой.
Мне бабы не дают, я инфантильный неудачник и девственник.
Я тут свой ALT Linux до 7-го обновил, кстати. Хорошо работает, не глючит, драйвера нормально подтянулись.
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|4.9, prokoudine (ok), 11:34, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Я тут свой ALT Linux до 7-го обновил, кстати.
Что я должен делать с этой информацией и почему ты её сообщил? :)
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|5.13, Qwerty (??), 11:45, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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>> Я тут свой ALT Linux до 7-го обновил, кстати.
> Что я должен делать с этой информацией и почему ты её сообщил?
> :)
Потому что это смешно с учётом той информации, что я дал изначально, разве нет? :)
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|3.8, нах (?), 11:31, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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с дэвушка с вэрхнэй фотка познакомь, дааа? Выложу красывай!
(там, если что, с моделью все в порядке, фотограф г-но)
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|6.48, Qwerty (??), 12:42, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Тоже true-линуксоид. Когда воруют и крякают проприетарное - это хорошо и правильно, а когда коммерческая фирма использует гнутую либу в своём проекте - это воровство и харам.
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|7.63, КГБ СССР (ok), 13:11, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Тоже true-линуксоид. Когда воруют и крякают проприетарное - это хорошо и правильно,
> а когда коммерческая фирма использует гнутую либу в своём проекте -
> это воровство и харам.
Самый Главный с Пальцем, замечу, не настолько уп*р*т, как его фанаты с горящими глазами, и прямо говорит, что какая лицензия вот лично тебе лучше и выгоднее, такую и используй.
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|5.40, timur.davletshin (ok), 12:30, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хавку готовить я умею лучше, чем 9 из 10 представительниц слабого пола, поэтому шанежками и шурпой меня точно не купишь. Надо что-то большее...
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|6.49, Qwerty (??), 12:44, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Я тоже вкусно готовлю. Ещё в зал хожу, на гитаре играю, умею слушать, люблю поэзию Золотого Века и тоже ищу что-то большее. Слушай, а нам точно бабы нужны?
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|7.64, КГБ СССР (ok), 13:14, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Я тоже вкусно готовлю. Ещё в зал хожу, на гитаре играю, умею
> слушать, люблю поэзию Золотого Века и тоже ищу что-то большее. Слушай,
> а нам точно бабы нужны?
Бабы точно нужны, чувак, для холостяцкой мебели: галантно предлагаешь бабе изображать журнальный столик, сервируешь её вод^W напитками и закусками, которые и употребляешь в дружеской компании.
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|2.6, нах (?), 11:27, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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потому что демонстрация возможностей программы для обработки фоток, еще и написанной программистами а не фотографами. На том материале, который и может быть у программиста, купившего фотоаппарат. То есть плохом.
Собственно, четвертый скриншот все ставит на свои места - из всех вариантов фотки с собачкой не испорчена только первоначальная (ну, не слишком испорчена - понятно, что она изначально недодержанная, и все попытки ее улучшить только портят еще сильнее)
насколько "программа для профессиональной обработки фотографий" пригодна для обработки хороших фотографий (например, сделанных профессиональным фотографом ;-) - боюсь, можно узнать только самостоятельно, скажите спасибо что забесплатно (если ваше время ничего не стоит)
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|3.10, prokoudine (ok), 11:36, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> потому что демонстрация возможностей программы для обработки фоток, еще и написанной программистами а не фотографами.
Удивительный, непонятный мир, где код пишут прогеры, полы моют уборщицы, а в школах учат учителя.
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|4.19, нах (?), 11:52, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Удивительный, непонятный мир, где код пишут прогеры
к сожалению, именно по этой причине вы, как правило, и пишете на удивление погано работающий код.
касается не только фотографии, увы, а и системного программирования в том числе - потому что вы и не админы ни разу.
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|5.27, prokoudine (ok), 12:13, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> именно по этой причине вы, как правило, и пишете на удивление погано работающий код.
Во-первых, лично я вообще не пишу никакой код. Так что даже не знаю, в чей адрес этот поток сожалений.
Во-вторых, парни, которые пишут darktable, почти все фотографируют, но не все (или даже никто) профессионально. Если б они все фотографировали профессионально (за деньги и с дедлайнами), то не писали бы свой фоторедактор.
В-третьих, если у тебя как хашибись какого крутого фотографа есть какие-то конкретные полезные предложения, ты можешь об этом написать в багтрекер или на форум. От того, что ты пришёл на опеннет поумничать, не изменится ровным счётом ничего. Но ты можешь этого не делать, и тогда через пару месяцев ты придёшь в комменты к следующей новости про новый релиз и будешь опять пистаь всё то же самое. И так -- каждый раз.
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|6.41, нах (?), 12:32, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Во-вторых, парни, которые пишут darktable, почти все фотографируют, но не все (или даже никто)
> профессионально.
можно еще быть хорошим фотолюбителем - в смысле, чтоб любить не только процесс, но и результат.
Ну вот по скринам этого не видно.
> В-третьих, если у тебя как хашибись какого крутого фотографа
я тоже любитель, и у меня очень ограничено время еще на одно побочное хобби - поэтому, увы, что вижу - то и пою, а на более детальное знакомство с инструментом - извиняйте, этими скриншотами - не развели. ;-)
надо ж понимать, что троллингом на опеннете я в ущерб работе могу заниматься, а обработкой фото - только в ущерб сну и еде, на работе, увы, не поймут-с.
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|3.18, КГБ СССР (ok), 11:51, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> насколько "программа для профессиональной обработки фотографий" пригодна для обработки хороших фотографий
Непригодна. Ибо алгоритмы алгоритмами, но они внутри и никто их не видит, а вот GUI видят все, и он тут для пьяных инопланетян и служителей двух древнейших профессий.
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|4.21, нах (?), 12:01, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я как-нибудь переживу плохой gui. Если он в принципе не позволяет получить то что мне нужно - потому что написан альтернативно-одаренными, считающими что "были бы красивые - не нужна была бы обработка" (дома, небось, еще дедушкины непроявленные негативы хранит - а чо их обрабатывать, фотки ж красивые были) или дело не в gui а в том что программа снабжена пищалками и перделками вместо необходимых функций ("пленочные фильтры" есть, инструментов для точки белого/черного нет) - это вот фиаско, братан.
Но мне, как обычно, лень.
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|5.25, КГБ СССР (ok), 12:11, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Внутре, говорят фанаты, аж 32-битная и, возможно, более-битная точность и вот это вот всё. Нафига это надо для обработки равок с котиками — отдельный вопрос, но есть. Киллерфича. Эксперт прокудин уверен, что надо, а если ты не умеешь пользоваться их софтиной, то ты вообще <запрещённое слово> и <запрещённое слово>, купи себе новый компьютер и установи на него линукс.
Но интерфейс, тем не менее, уверенно берёт приз зрительских симпатий в номинации «Понятность»:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Darktable-1.0-plugins.png
Для «плёночный фильтров», кстати, это тоже не нужно. На маке можно использоваться прекрасную RPP, а вообще — UFRaw это тоже может в незапамятных времён (с подключёнными волшебными профилями).
По состоянию на декабрь 2018 года я так и не понял, зачем и для кого пилят эту программу.
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|6.39, prokoudine (ok), 12:29, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Но интерфейс, тем не менее, уверенно берёт приз зрительских симпатий в номинации «Понятность»:
> upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Darktable-1.0-plugins.png
Эксперт прокудин уверен, что ты на полном серьёзе показываешь древний, давно переписанный интерфейс.
А на самом деле выбор показываемых модулей выглядит вот так:
https://i.imgur.com/4kylYWC.png
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|7.44, нах (?), 12:36, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну, честно говоря, начиная от "переноса цветов" вниз - менее загадочными эти одноцветные пиктограммы нифига не стали - но это хрен с ним, привыкнуть можно к любым.
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|8.47, prokoudine (ok), 12:42, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> ну, честно говоря, начиная от "переноса цветов" вниз - менее загадочными эти одноцветные пиктограммы нифига не стали - но это хрен с ним, привыкнуть можно к любым.
А вот если, О УЖАС, запустить программу, можно ВНЕЗАПНО обнаружить, что в основном интерфейсе модули тоже подписаны, так что иконки перестают иметь такое уж значение. Например, вот так:
https://www.darktable.org/about/screenshots/screenshot_darkroom2.jpg
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|5.45, prokoudine (ok), 12:37, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> программа снабжена пищалками и перделками вместо необходимых функций ("пленочные фильтры" есть, инструментов для точки белого/черного нет) - это вот фиаско, братан.
А когда не могут глядя в модуль "Уровни" найти пипетки белой, серой и чёрной точек, которые прямо перед носом — это чьё фиаско, братан?
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|4.24, timur.davletshin (ok), 12:08, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Я не знаю, что вы понимаете под неудобным GUI, лично меня RawTherapee в этом плане выбешивает тем, что на ноутбуке им вообще почти невероятно пользоваться — одни панели и крутилки и махонькая фото в центре.
P.S. в настройках darktable есть такой галка, который делает так, чтобы показывалась панель только активного инструмента, а неактивные автоматически скрывались — лично я так предпочитаю работать.
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|5.29, LebedevRI (ok), 12:13, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> P.S. в настройках darktable есть такой галка, который делает так, чтобы показывалась панель только активного инструмента, а неактивные автоматически скрывались — лично я так предпочитаю работать.
Мо-моему они и это сломали. Во всяком случае у меня оно перестало работать.
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|5.30, КГБ СССР (ok), 12:17, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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1. Вам и не надо знать, что я понимаю под неудобным GUI, достаточно знать, что под этим понимают в науке про юзабилити и эргономику.
У RawTherapee тоже кошмарный GUI, да. Попробуйте для сравнения первые публичные релизы RawTherapee, увидите, от чего шло и к чему пришло.
2. Без подсказок сможете назвать, что скрывается за этими пиктограммами?
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Darktable-1.0-plugins.png
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|7.46, КГБ СССР (ok), 12:42, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Запустил. Коммент № 22. Не работает.
И это не 32-битная XP (эксперт прокудин вводит людей в заблуждение), это 64-разрядная Vista. Да, я знаю, что на семёрочке, восьмёрочке и десяточке работать будет, но если минимальным системным требованием заявлено наличие процессора с SSE2, то я, как доверчивый и наивный человек, пытаюсь запустить софтину на Вистоньке. На XP дальше пробовать, конечно, смысла уже нет.
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|9.53, prokoudine (ok), 12:46, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Нет смысла. В GTK+3 уже не поддерживается что-то ниже Windows 7.
Но патологическое стремление людей пользоваться вистой, конечно, доставляет.
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|10.62, КГБ СССР (ok), 13:05, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Но патологическое стремление людей пользоваться вистой, конечно, доставляет.
Чтобы понять стремление некоторых людей пользоваться Вистой, надо кое-что понимать про мелкомягкие ОС и их особенности.
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|11.66, anonblmous (?), 13:20, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> надо кое-что понимать про мелкомягкие ОС и их особенности.
Уточняю: "их омерзительные особенности". Причем независимо от версии.
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|6.35, timur.davletshin (ok), 12:21, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Эргономика научной дисциплиной конечно же является, но вот её выводы трактуются совершенно различно в разных компаниях... Достаточно взглянуть на интерфейсы двух популярных операционных систем.
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|2.38, Аноним (38), 12:28, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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а что с ними не так?обычные девушки.
с таким отношением к людям у вас и таких не будет. ваш предел - мисс кулакова и персонажи аниме.
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|1.12, timur.davletshin (ok), 11:44, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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С почином! Ещё бы англоязычную терминологию среди модулей унифицировать — 18% серого и логарифмические кривые как только не обзывали в разных модулях. Да и экспорт в Lossless WebP можно было бы перед релизом пофиксить, а то после прореживания в 4:2:0 это уже не совсем чтобы "без потерь".
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|1.20, timur.davletshin (ok), 12:01, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Да, в новости отсутствует подробное описание модуля ретуширования. Для меня он самым интересным в этом релизе оказался (т.к. на вейвлетах базируется), filmic во многом дублирует уже имеющуюся функциональность.
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|1.22, КГБ СССР (ok), 12:02, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Да, кстати:
i2.imageban.ru/out/2018/12/25/e4496295752811525caf2af9fa672f4a.png
Чтобы использовать наше новое 64-битное ненужно с поддержкой SSE2 (www.darktable.org/about/faq), не забудьте купить новый компьютер и новую операционную систему.
Щас набегут представители второй древнейшей с подпевалами и начнут заливисто врать про оптимизации алгоритмов и сложности сопровождения библиотек.
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|2.51, Аноним (51), 12:45, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, набегут другие и скажут вам сидеть и дальше на своей любимой Windows 95, только молча. Всем класть.
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|2.56, anonblmous (?), 12:52, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А что мешает на старый кантупер поставить бесплатный линух и не видеть таких вот вантузных messagebox'ов? А, ну да, в линухе ж Страшная Чорная Коньсоль и постоянно нужно Ведро Канпелять!
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|1.57, anonblmous (?), 12:58, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вот хоть расстреливайте, а дичайше и до бешенства не люблю я софт, который хочет обязательного "импортирования", особенно, когда его надо вручную пинать.
Хоть медиаплееры с плейлистами, хоть raw-конверторы с "коллекциями".
Вот взять RawTherapee - там можно просто ходить по файловой системе, открывая подкаталоги, содержащие raw'ы.
Не, авторы DarkTable лёгких путей не ищут, их лайтрум богомерзкий покусал.
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|3.65, anonblmous (?), 13:19, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Т.е. feature request на тему "а нельзя ли в цапле сделать браузер ФС и чтоб на тумбочках имена файлов отображались" писать без толку?
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