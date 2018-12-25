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25.12.2018 09:13  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.6

После года разработки подготовлен релиз программы для редактирования фотографий Darktable 2.6, выступающей в роли свободной альтернативы таким продуктам, как Adobe Lightroom и Apple Aperture. Darktable поддерживает работу с RAW-изображениями и предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий. Darktable позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPlv3.

Основные новшества:

  • Предложен новый модуль ретуширования, похожий на модуль удаления пятен, но поддерживающий режим умного клонирования областей ("заживление" потерянных частей) и способный по отдельности работать с каждым уровнем детализации;
  • Добавлен новый модуль "filmic", в котором собраны средства для управления большинством аспектов тонирования изображений. Модуль нацелен на применение для цифровых фотографий методов манипуляции тоном, используемых для аналоговой фотоплёнки. Модуль может применяться для любых изображений вместо модуля базовой тоновой кривой, но в полной мере достоинства "filmic" проявляются для корректировки тона изображений с высоким динамическим диапазоном, в которых наблюдается большая разница между самыми яркими и самыми тёмными областями;
  • Добавлен модуль для управления дубликатами изображений (историей изменения одного изображения), который размещён в левой панели. Модуль поддерживает привязку меток, создание стандартных или первичных дубликатов, удаление дубликатов и сравнение с дубликатом;
  • Полностью переработан модуль цветового баланса, который теперь похож на вариант модуля для манипуляции уровнями и также поддерживает изменение контраста по кривым, но в отличие от последнего позволяет выполнять операции корректировки цветов для добавления или удаления по отдельности оттенков теней, полутонов и бликов. Модуль может производить большинство корректировок автоматически, благодаря новым кнопкам определения цвета (color picker). В модуле также предложено два новых режима работы, основанных на использовании цветовых пространств ProPhotoRGB и HSL;
  • Добавлена возможность гибкого управления размытием маски смешивания. Функция смешивания позволяет выделить в качестве маски часть изображения и применить только к ней определённые преобразования, например, выполнить размытие краёв. В новой версии пользователю предоставлены дополнительные средства для управления размытием маски и более точного выделения объектов;
  • Переработано визуальное оформление режима Lighttable, добавлены цветовые метки, показаны типы изображения и состояние локальной копии. Появилась возможность отображения метаданных изображения в форме всплывающей подсказки. Добавлена поддержка сортировки изображений по коэффициенту соотношения сторон или в режиме ручной группировки. В настройки добавлена опция для использования полос прокрутки. Расширен диалог вывода на печать;
  • Обеспечен более точный контроль шума в режимах профилированного и исходного (raw) шумоподавления.
  • В модуль неразделяемого входящего профиля (unbreak input profile) добавлен логарифмический режим корректировки, которые удобно использовать для приведения в порядок засвеченных неконтрастных фотографий;
  • Добавлена возможность переименования разных экземпляров модулей;
  • В модуле коррекции перспективы добавлена опция для полуавтоматического кадрирования для сохранения исходного соотношения сторон;
  • Реализована система контекстной подсказки. В правой верхней части окна добавлена кнопка "?", после нажатия которой можно подвести курсор к любому элементу интерфейса и получить по нему справку;
  • Модернизирован интерфейс для манипуляции с кривой изменения тона;
  • Добавлены новые уровни маштабирования 50%, 400%, 800% и 1600%;
  • Появилась возможность настройки распределения модулей по вкладкам;
  • Расширены средства для настройки интерфейса под свои предпочтения при помощи CSS;
  • Все маски теперь доступны для предпросмотра и могут быть изменены перед отрисовкой;
  • Улучшена поддержка монохромных RAW-изображений;
  • Расширена поддержка импорта из Adobe Lightroom (теперь учитываются метаданные с описанием, авторством, правами распространения и заголовком);
  • Добавлен скрипт для импорта коллекции из ПО Capture One Pro;
  • Обеспечена базовая поддержка 62 новых камер, включая Canon EOS 4000D, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 5DS, GoPro FUSION, GoPro HERO[5-7] и Nikon D3500. Добавлены преднастройки баланса белого для 23 камер и профили подавления шумов для 49 камер.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/2018...)
  2. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.5
  3. OpenNews: Выпуск программы для редактирования фотографий Fotoxx 16.01
  4. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.0
  5. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.2
  6. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: darktable, image, photo, raw
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  • 1.1, Xasd5 (?), 10:39, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –4 +/
    вон аж до чего прогресс дошёл 1600 это вам не шутки в следущих версиях надеюс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Xasd5 (?), 10:40, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "не" лишняя
     
  • 2.23, timur.davletshin (ok), 12:03, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лично мне 800% пригождалась несколько раз. На ней удобно было, например, разглядывать артефакты алгоритмов дебайеризации, 400% явно маловато было.
     
  • 1.3, Qwerty (??), 11:04, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –13 +/
    А почему бабы на фото такие страшные? Это жёны свободных программистов?
     
     
  • 2.4, prokoudine (ok), 11:08, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Выложи фото своей, красивой.
     
     
  • 3.7, Qwerty (??), 11:27, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    > Выложи фото своей, красивой.

    Мне бабы не дают, я инфантильный неудачник и девственник.

    Я тут свой ALT Linux до 7-го обновил, кстати. Хорошо работает, не глючит, драйвера нормально подтянулись.

     
     
  • 4.9, prokoudine (ok), 11:34, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Я тут свой ALT Linux до 7-го обновил, кстати.

    Что я должен делать с этой информацией и почему ты её сообщил? :)

     
     
  • 5.13, Qwerty (??), 11:45, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >> Я тут свой ALT Linux до 7-го обновил, кстати.
    > Что я должен делать с этой информацией и почему ты её сообщил?
    > :)

    Потому что это смешно с учётом той информации, что я дал изначально, разве нет? :)

     
  • 5.16, нах (?), 11:49, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    минусить. это он Шигорина косплеил, но вышло несмешно.
     
     
  • 6.28, Qwerty (??), 12:13, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >это он Шигорина косплеил,

    Мимо.

     
  • 4.59, йцукен (??), 13:02, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну точно твоя жена правая рука.
     
  • 3.8, нах (?), 11:31, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с дэвушка с вэрхнэй фотка познакомь, дааа? Выложу красывай!
    (там, если что, с моделью все в порядке, фотограф г-но)

     
  • 3.15, timur.davletshin (ok), 11:48, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смазливые жёны только студентам нужны, качество совсем не первостепенной важности для совместного комфортного проживания :)
     
     
  • 4.26, Qwerty (??), 12:12, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Зато не уведут". Вы прямо-таки эталонный линуксоид (см. "зато бесплатно") :)
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 12:22, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще как воруют бесплатное ... ПО
     
     
  • 6.48, Qwerty (??), 12:42, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже true-линуксоид. Когда воруют и крякают проприетарное - это хорошо и правильно, а когда коммерческая фирма использует гнутую либу в своём проекте - это воровство и харам.
     
     
  • 7.63, КГБ СССР (ok), 13:11, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тоже true-линуксоид. Когда воруют и крякают проприетарное - это хорошо и правильно,
    > а когда коммерческая фирма использует гнутую либу в своём проекте -
    > это воровство и харам.

    Самый Главный с Пальцем, замечу, не настолько уп*р*т, как его фанаты с горящими глазами, и прямо говорит, что какая лицензия вот лично тебе лучше и выгоднее, такую и используй.

     
  • 5.40, timur.davletshin (ok), 12:30, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хавку готовить я умею лучше, чем 9 из 10 представительниц слабого пола, поэтому шанежками и шурпой меня точно не купишь. Надо что-то большее...
     
     
  • 6.49, Qwerty (??), 12:44, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я тоже вкусно готовлю. Ещё в зал хожу, на гитаре играю, умею слушать, люблю поэзию Золотого Века и тоже ищу что-то большее. Слушай, а нам точно бабы нужны?
     
     
  • 7.52, timur.davletshin (ok), 12:45, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Извини, я не из твоей обоймы. Меня сомнения на этот счёт не терзают.
     
     
  • 8.55, Qwerty (??), 12:50, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гг, какой скрытный.
     
  • 7.64, КГБ СССР (ok), 13:14, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я тоже вкусно готовлю. Ещё в зал хожу, на гитаре играю, умею
    > слушать, люблю поэзию Золотого Века и тоже ищу что-то большее. Слушай,
    > а нам точно бабы нужны?

    Бабы точно нужны, чувак, для холостяцкой мебели: галантно предлагаешь бабе изображать журнальный столик, сервируешь её вод^W напитками и закусками, которые и употребляешь в дружеской компании.

     
  • 3.58, йцукен (??), 13:00, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Его жена его правая рука, или левая, под настроение.
     
  • 2.6, нах (?), 11:27, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что демонстрация возможностей программы для обработки фоток, еще и написанной программистами а не фотографами. На том материале, который и может быть у программиста, купившего фотоаппарат. То есть плохом.

    Собственно, четвертый скриншот все ставит на свои места - из всех вариантов фотки с собачкой не испорчена только первоначальная (ну, не слишком испорчена - понятно, что она изначально недодержанная, и все попытки ее улучшить только портят еще сильнее)

    насколько "программа для профессиональной обработки фотографий" пригодна для обработки хороших фотографий (например, сделанных профессиональным фотографом ;-)  - боюсь, можно узнать только самостоятельно, скажите спасибо что забесплатно (если ваше время ничего не стоит)


     
     
  • 3.10, prokoudine (ok), 11:36, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > потому что демонстрация возможностей программы для обработки фоток, еще и написанной программистами а не фотографами.

    Удивительный, непонятный мир, где код пишут прогеры, полы моют уборщицы, а в школах учат учителя.

     
     
  • 4.19, нах (?), 11:52, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Удивительный, непонятный мир, где код пишут прогеры

    к сожалению, именно по этой причине вы, как правило, и пишете на удивление погано работающий код.

    касается не только фотографии, увы, а и системного программирования в том числе - потому что вы и не админы ни разу.

     
     
  • 5.27, prokoudine (ok), 12:13, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > именно по этой причине вы, как правило, и пишете на удивление погано работающий код.

    Во-первых, лично я вообще не пишу никакой код. Так что даже не знаю, в чей адрес этот поток сожалений.

    Во-вторых, парни, которые пишут darktable, почти все фотографируют, но не все (или даже никто) профессионально. Если б они все фотографировали профессионально (за деньги и с дедлайнами), то не писали бы свой фоторедактор.

    В-третьих, если у тебя как хашибись какого крутого фотографа есть какие-то конкретные полезные предложения, ты можешь об этом написать в багтрекер или на форум. От того, что ты пришёл на опеннет поумничать, не изменится ровным счётом ничего. Но ты можешь этого не делать, и тогда через пару месяцев ты придёшь в комменты к следующей новости про новый релиз и будешь опять пистаь всё то же самое. И так -- каждый раз.

     
     
  • 6.41, нах (?), 12:32, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Во-вторых, парни, которые пишут darktable, почти все фотографируют, но не все (или даже никто)
    > профессионально.

    можно еще быть хорошим фотолюбителем - в смысле, чтоб любить не только процесс, но и результат.
    Ну вот по скринам этого не видно.

    > В-третьих, если у тебя как хашибись какого крутого фотографа

    я тоже любитель, и у меня очень ограничено время еще на одно побочное хобби - поэтому, увы, что вижу - то и пою, а на более детальное знакомство с инструментом - извиняйте, этими скриншотами - не развели. ;-)

    надо ж понимать, что троллингом на опеннете я в ущерб работе могу заниматься, а обработкой фото - только в ущерб сну и еде, на работе, увы, не поймут-с.

     
     
  • 7.54, prokoudine (ok), 12:47, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Значит ждём тебя в следующем треде с теми же аргументами.
     
  • 3.18, КГБ СССР (ok), 11:51, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > насколько "программа для профессиональной обработки фотографий" пригодна для обработки хороших фотографий

    Непригодна. Ибо алгоритмы алгоритмами, но они внутри и никто их не видит, а вот GUI видят все, и он тут для пьяных инопланетян и служителей двух древнейших профессий.

     
     
  • 4.21, нах (?), 12:01, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я как-нибудь переживу плохой gui. Если он в принципе не позволяет получить то что мне нужно - потому что написан альтернативно-одаренными, считающими что "были бы красивые - не нужна была бы обработка" (дома, небось, еще дедушкины непроявленные негативы хранит - а чо их обрабатывать, фотки ж красивые были) или дело не в gui а в том что программа снабжена пищалками и перделками вместо необходимых функций ("пленочные фильтры" есть, инструментов для точки белого/черного нет) - это вот фиаско, братан.

    Но мне, как обычно, лень.

     
     
  • 5.25, КГБ СССР (ok), 12:11, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Внутре, говорят фанаты, аж 32-битная и, возможно, более-битная точность и вот это вот всё. Нафига это надо для обработки равок с котиками — отдельный вопрос, но есть. Киллерфича. Эксперт прокудин уверен, что надо, а если ты не умеешь пользоваться их софтиной, то ты вообще <запрещённое слово> и <запрещённое слово>, купи себе новый компьютер и установи на него линукс.

    Но интерфейс, тем не менее, уверенно берёт приз зрительских симпатий в номинации «Понятность»:

    upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Darktable-1.0-plugins.png


    Для «плёночный фильтров», кстати, это тоже не нужно. На маке можно использоваться прекрасную RPP, а вообще — UFRaw это тоже может в незапамятных времён (с подключёнными волшебными профилями).

    По состоянию на декабрь 2018 года я так и не понял, зачем и для кого пилят эту программу.

     
     
  • 6.39, prokoudine (ok), 12:29, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но интерфейс, тем не менее, уверенно берёт приз зрительских симпатий в номинации «Понятность»:
    > upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Darktable-1.0-plugins.png

    Эксперт прокудин уверен, что ты на полном серьёзе показываешь древний, давно переписанный интерфейс.

    А на самом деле выбор показываемых модулей выглядит вот так:

    https://i.imgur.com/4kylYWC.png

     
     
  • 7.43, КГБ СССР (ok), 12:35, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть GUI был настолько плох, что пиктограммы пришлось подписывать — я о том и говорю.
     
  • 7.44, нах (?), 12:36, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну, честно говоря, начиная от "переноса цветов" вниз - менее загадочными эти одноцветные пиктограммы нифига не стали - но это хрен с ним, привыкнуть можно к любым.

     
     
  • 8.47, prokoudine (ok), 12:42, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну, честно говоря, начиная от "переноса цветов" вниз - менее загадочными эти одноцветные пиктограммы нифига не стали - но это хрен с ним, привыкнуть можно к любым.

    А вот если, О УЖАС, запустить программу, можно ВНЕЗАПНО обнаружить, что в основном интерфейсе модули тоже подписаны, так что иконки перестают иметь такое уж значение. Например, вот так:

    https://www.darktable.org/about/screenshots/screenshot_darkroom2.jpg

     
  • 5.45, prokoudine (ok), 12:37, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > программа снабжена пищалками и перделками вместо необходимых функций ("пленочные фильтры" есть, инструментов для точки белого/черного нет) - это вот фиаско, братан.

    А когда не могут глядя в модуль "Уровни" найти пипетки белой, серой и чёрной точек, которые прямо перед носом — это чьё фиаско, братан?

     
  • 4.24, timur.davletshin (ok), 12:08, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не знаю, что вы понимаете под неудобным GUI, лично меня RawTherapee в этом плане выбешивает тем, что на ноутбуке им вообще почти невероятно пользоваться — одни панели и крутилки и махонькая фото в центре.

    P.S. в настройках darktable есть такой галка, который делает так, чтобы показывалась панель только активного инструмента, а неактивные автоматически скрывались — лично я так предпочитаю работать.

     
     
  • 5.29, LebedevRI (ok), 12:13, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > P.S. в настройках darktable есть такой галка, который делает так, чтобы показывалась панель только активного инструмента, а неактивные автоматически скрывались — лично я так предпочитаю работать.

    Мо-моему они и это сломали. Во всяком случае у меня оно перестало работать.

     
     
  • 6.31, timur.davletshin (ok), 12:17, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да нет, работает. Является настройкой по-умолчанию. Сбросил профиль в ~/.config/darktable — тоже работает. Перепроверь.
     
  • 6.33, prokoudine (ok), 12:19, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А давно ты про свою собственную команду пишешь в третьем лице? :)
     
     
  • 7.37, timur.davletshin (ok), 12:25, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Забыл перелогиниться наверное. На ЛОРе вон треть акков виртуалами является из-за некоторых модераторов...
     
  • 7.42, LebedevRI (ok), 12:32, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Примерно с весны.
    По многчисленным причиным я сделал (╯°□°）╯︵ ┻━┻) и перестал контрибутить.
    Судя по 3/5 -годичным графикам на https://www.openhub.net/p/darktable/commits/summary https://www.openhub.net/p/darktable/contributors/summary не я один.
    Так что я не знаю кто сейчас руководит проектом, и/или разрабатывает его.
     
  • 5.30, КГБ СССР (ok), 12:17, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1. Вам и не надо знать, что я понимаю под неудобным GUI, достаточно знать, что под этим понимают в науке про юзабилити и эргономику.

    У RawTherapee тоже кошмарный GUI, да. Попробуйте для сравнения первые публичные релизы RawTherapee, увидите, от чего шло и к чему пришло.


    2. Без подсказок сможете назвать, что скрывается за этими пиктограммами?

    upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Darktable-1.0-plugins.png

     
     
  • 6.32, timur.davletshin (ok), 12:19, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Запусти его уже. Этого уже лет 5 как нету в стабильных релизах.
     
     
  • 7.34, prokoudine (ok), 12:20, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он не может. У него система 32-разрядная и лапки. В основном, конечно, лапки.
     
  • 7.46, КГБ СССР (ok), 12:42, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Запустил. Коммент № 22. Не работает.

    И это не 32-битная XP (эксперт прокудин вводит людей в заблуждение), это 64-разрядная Vista. Да, я знаю, что на семёрочке, восьмёрочке и десяточке работать будет, но если минимальным системным требованием заявлено наличие процессора с SSE2, то я, как доверчивый и наивный человек, пытаюсь запустить софтину на Вистоньке. На XP дальше пробовать, конечно, смысла уже нет.

     
     
  • 8.50, timur.davletshin (ok), 12:44, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Step number two — напиши багрепорт в https://redmine.darktable.org/ и дождись 2.6.1 )))
     
     
  • 9.53, prokoudine (ok), 12:46, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет смысла. В GTK+3 уже не поддерживается что-то ниже Windows 7.

    Но патологическое стремление людей пользоваться вистой, конечно, доставляет.

     
     
  • 10.62, КГБ СССР (ok), 13:05, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Но патологическое стремление людей пользоваться вистой, конечно, доставляет.

    Чтобы понять стремление некоторых людей пользоваться Вистой, надо кое-что понимать про мелкомягкие ОС и их особенности.

     
     
  • 11.66, anonblmous (?), 13:20, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > надо кое-что понимать про мелкомягкие ОС и их особенности.

    Уточняю: "их омерзительные особенности". Причем независимо от версии.

     
  • 9.60, КГБ СССР (ok), 13:03, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет смысла. Эту несовместимость делают сборочные средства, а их никто менять не станет.
     
  • 6.35, timur.davletshin (ok), 12:21, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эргономика научной дисциплиной конечно же является, но вот её выводы трактуются совершенно различно в разных компаниях... Достаточно взглянуть на интерфейсы двух популярных операционных систем.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:41, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Были бы красивые, не нужна была бы ни обработка ни программы для обработки.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:16, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Фото девушек, доступных по GPL лицензии.
     
     
  • 2.17, timur.davletshin (ok), 11:50, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бубунта лет 10 назад даже в стиле ню девочек и мальчиков в стоковой поставке всем на обои предлагала.
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:28, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    а что с ними не так?обычные девушки.
    с таким отношением к людям у вас и таких не будет. ваш предел - мисс кулакова и персонажи аниме.
     
  • 1.12, timur.davletshin (ok), 11:44, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С почином! Ещё бы англоязычную терминологию среди модулей унифицировать — 18% серого и логарифмические кривые как только не обзывали в разных модулях. Да и экспорт в Lossless WebP можно было бы перед релизом пофиксить, а то после прореживания в 4:2:0 это уже не совсем чтобы "без потерь".
     
     
  • 2.14, prokoudine (ok), 11:46, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать, ты им ни разу не слал пулл реквесты :)
     
  • 1.20, timur.davletshin (ok), 12:01, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, в новости отсутствует подробное описание модуля ретуширования. Для меня он самым интересным в этом релизе оказался (т.к. на вейвлетах базируется), filmic во многом дублирует уже имеющуюся функциональность.
     
  • 1.22, КГБ СССР (ok), 12:02, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, кстати:

    i2.imageban.ru/out/2018/12/25/e4496295752811525caf2af9fa672f4a.png

    Чтобы использовать наше новое 64-битное ненужно с поддержкой SSE2 (www.darktable.org/about/faq), не забудьте купить новый компьютер и новую операционную систему.

    Щас набегут представители второй древнейшей с подпевалами и начнут заливисто врать про оптимизации алгоритмов и сложности сопровождения библиотек.

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 12:45, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, набегут другие и скажут вам сидеть и дальше на своей любимой Windows 95, только молча. Всем класть.
     
  • 2.56, anonblmous (?), 12:52, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что мешает на старый кантупер поставить бесплатный линух и не видеть таких вот вантузных messagebox'ов? А, ну да, в линухе ж Страшная Чорная Коньсоль и постоянно нужно Ведро Канпелять!
     
  • 1.57, anonblmous (?), 12:58, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот хоть расстреливайте, а дичайше и до бешенства не люблю я софт, который хочет обязательного "импортирования", особенно, когда его надо вручную пинать.
    Хоть медиаплееры с плейлистами, хоть raw-конверторы с "коллекциями".
    Вот взять RawTherapee - там можно просто ходить по файловой системе, открывая подкаталоги, содержащие raw'ы.
    Не, авторы DarkTable лёгких путей не ищут, их лайтрум богомерзкий покусал.
     
     
  • 2.61, prokoudine (ok), 13:05, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Держи нас в курсе, бро.
     
     
  • 3.65, anonblmous (?), 13:19, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. feature request на тему "а нельзя ли в цапле сделать браузер ФС и чтоб на тумбочках имена файлов отображались" писать без толку?
     

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