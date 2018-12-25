25.12.2018 09:13  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.6

4.19 , нах ( ? ), 11:52, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] –2 + / – > Удивительный, непонятный мир, где код пишут прогеры к сожалению, именно по этой причине вы, как правило, и пишете на удивление погано работающий код. касается не только фотографии, увы, а и системного программирования в том числе - потому что вы и не админы ни разу. 5.27 , prokoudine ( ok ), 12:13, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – > именно по этой причине вы, как правило, и пишете на удивление погано работающий код. Во-первых, лично я вообще не пишу никакой код. Так что даже не знаю, в чей адрес этот поток сожалений. Во-вторых, парни, которые пишут darktable, почти все фотографируют, но не все (или даже никто) профессионально. Если б они все фотографировали профессионально (за деньги и с дедлайнами), то не писали бы свой фоторедактор. В-третьих, если у тебя как хашибись какого крутого фотографа есть какие-то конкретные полезные предложения, ты можешь об этом написать в багтрекер или на форум. От того, что ты пришёл на опеннет поумничать, не изменится ровным счётом ничего. Но ты можешь этого не делать, и тогда через пару месяцев ты придёшь в комменты к следующей новости про новый релиз и будешь опять пистаь всё то же самое. И так -- каждый раз.

6.41 , нах ( ? ), 12:32, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Во-вторых, парни, которые пишут darktable, почти все фотографируют, но не все (или даже никто)

> профессионально. можно еще быть хорошим фотолюбителем - в смысле, чтоб любить не только процесс, но и результат.

Ну вот по скринам этого не видно. > В-третьих, если у тебя как хашибись какого крутого фотографа я тоже любитель, и у меня очень ограничено время еще на одно побочное хобби - поэтому, увы, что вижу - то и пою, а на более детальное знакомство с инструментом - извиняйте, этими скриншотами - не развели. ;-) надо ж понимать, что троллингом на опеннете я в ущерб работе могу заниматься, а обработкой фото - только в ущерб сну и еде, на работе, увы, не поймут-с. 7.54 , prokoudine ( ok ), 12:47, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Значит ждём тебя в следующем треде с теми же аргументами.

