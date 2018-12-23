23.12.2018 09:47  Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux

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|3.9, Аноним (9), 11:00, 23/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В некоторых играх скачивается свой лаунчер и уже через него происходит загрузка и все остальное.
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|1.3, Кэп (?), 10:20, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Продвижение Linux как игровой платформы возможно только с помощью эксклюзивов. Будут хорошие эксклюзивы - наберутся пользователи, а за ними последуют исправления технических недостатков: звук, видео, драйвера.
Отказ от иксов и замена pulse на pipewire сами по себе ничего не изменят.
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|3.8, Аноним (8), 10:56, 23/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Но как? Делать эмулятор закрытым или писать под лицензией явно запрещающей использование на mac и windos?
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|4.15, Аноним (15), 11:57, 23/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если эмулятор LLE, то сделать поддержку только KVM, сейчас кстати делается один, но там KVM для линукса и HAXM для винды и линукса
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|2.11, Аноним (11), 11:24, 23/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это уже тогда не в духе линукса. Сменить шило на мыло - не вариант. А подтолкнуть разрабов к созданию кроссплатформенных программ (или хотя бы не мешающих работе вайна) - это уже поинтереснее расклад
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|4.16, Fracta1L (ok), 11:57, 23/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И, и — буква почти всех славянских кириллических алфавитов; используется также в письменностях некоторых неславянских народов. В старо- и церковнославянской азбуках называется «и́же» (переводится как «который» или «которые») и является 10-й по счёту.
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|4.17, A.Stahl (ok), 11:57, 23/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В смысле?
Зачем ты притянул сюда этот отчёт о багах? Не знаю куда это постить, но уж точно не на новостные сайты.
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|1.13, Аноним (13), 11:52, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А я запустил таки WWIIO. Пришлось поиграться со звуком, ставить свои USB наушники нулевым звуковым устройством, но всё заработало. ФПС куцый, к сожалению. Но сам факт!
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|2.19, A.Stahl (ok), 11:59, 23/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>тем более он станет похож на винду
Т.е. у нас появится большой ассортимент софта, драйверов и т.п и всем этим станет очень просто манипулировать? Мы к этому и стремимся.
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|3.21, Аноним (14), 12:03, 23/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если тебе слово "вендорлок" ничего не говорит, то не заморачивайся над вышесказанным. Пребывай дальше в грезах "линукс для ааа-игр"
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|1.22, cat666 (ok), 12:14, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Я Протоном доволен. Пилят его достаточно интенсивно. Один из самых главных плюсов, то что из под нативной оболочки под Linux я легко могу запустить игры под винду, что весьма и весьма удобно. Всё это умничанье про "эксклюзивы под Linux" и т.д. и т.п. похоже на блеяние умственно отсталого. Протон прежде всего позволяет не связываться с корпорацией пилящей "самую популярную ОСь на земле", юристы которой в случае чего поставят тебя и раком, заставив погрязнуть в судебных исках.
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