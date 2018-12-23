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23.12.2018 09:47  Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 3.16-6, которая получила статус бета-версии. Proton основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD и по мере готовности переносятся в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vk3d.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vk3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр.

Основные новшества бета-версии Proton 3.16, построенного на кодовой базе Wine 3.16:

  • Добавлена поддержка gnutls 3.0+, позволившая решить в играх многие проблемы, связанные с сетевым взаимодействием. Налажена поддержка сетевой игры в приложениях Hitman 2 и Metal Gear Solid 5;
  • DXVK, реализация DXGI и Direct3D 11 поверх API Vulkan, обновлена до версии 0.94, в которой решены проблемы, возникающие при запуске игр Anno 2205, Farming Simulator 2019, GTA V, Ni no Kuni II, Dishonored 2 и Middle-earth: Shadow of War;
  • В настройки добавлена возможность принудительного включения режима LARGE_ADDRESS_AWARE, помогающего избежать исчерпания памяти при запуске некоторых игр через Steam Play (например, Bayonetta);
  • Предложена новая реализация API XAudio2, позволяющая добиться более высокого качества звука в играх и поддерживающая такие возможности как смешивание громкости и расширенные звуковые эффекты. Реализация основана на наработках открытого проекта FAudio;
  • Улучшена поддержка встроенных в игры web-движков на базе Chromium.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Steam...)
  2. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
  5. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
  6. OpenNews: Первый кандидат в релизы Wine 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, windows, wine, game
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  • 1.1, Аноним (1), 09:58, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Это всё здорово, но бесполезно, пока во многих играх лаунчеры и античиты мешают запуску на Linux.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 10:14, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Думаю, Valve позаботиться чтобы античиты не мешали. А лаунчер он то один - steam.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:00, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В некоторых играх скачивается свой лаунчер и уже через него происходит загрузка и все остальное.
     
  • 1.3, Кэп (?), 10:20, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Продвижение Linux как игровой платформы возможно только с помощью эксклюзивов. Будут хорошие эксклюзивы - наберутся пользователи, а за ними последуют исправления технических недостатков: звук, видео, драйвера.
    Отказ от иксов и замена pulse на pipewire сами по себе ничего не изменят.
     
     
  • 2.4, VINRARUS (ok), 10:30, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Достаточно эмулятор PS4 Linux only замутить.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:56, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но как? Делать эмулятор закрытым или писать под лицензией явно запрещающей использование на mac и windos?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:57, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если эмулятор LLE, то сделать поддержку только KVM, сейчас кстати делается один, но там KVM для линукса и HAXM для винды и линукса
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:24, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уже тогда не в духе линукса. Сменить шило на мыло - не вариант. А подтолкнуть разрабов к созданию кроссплатформенных программ (или хотя бы не мешающих работе вайна) - это уже поинтереснее расклад
     
  • 1.5, Gorrion (?), 10:31, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Первая мафия заработала! Буду перепроходить:)
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:47, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    В игре Worms Armageddon, запущенной в Proton под SteamOS, есть несколько багов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 11:24, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И?
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 11:49, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле?
     
     
  • 4.16, Fracta1L (ok), 11:57, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И, и — буква почти всех славянских кириллических алфавитов; используется также в письменностях некоторых неславянских народов. В старо- и церковнославянской азбуках называется «и́же» (переводится как «который» или «которые») и является 10-й по счёту.
     
  • 4.17, A.Stahl (ok), 11:57, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В смысле?

    Зачем ты притянул сюда этот отчёт о багах? Не знаю куда это постить, но уж точно не на новостные сайты.

     
  • 1.13, Аноним (13), 11:52, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А я запустил таки WWIIO. Пришлось поиграться со звуком, ставить свои USB наушники нулевым звуковым устройством, но всё заработало. ФПС куцый, к сожалению. Но сам факт!
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:55, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вот вы народ недальновидные Вы топите за распространения линукса в массы, но не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Fracta1L (ok), 11:57, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мышление уровня пятиклассника
     
     
  • 3.20, Аноним (14), 12:01, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, некоторым вообще всю жизнь 4 года.
     
  • 2.19, A.Stahl (ok), 11:59, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >тем более он станет похож на винду

    Т.е. у нас появится большой ассортимент софта, драйверов и т.п и всем этим станет очень просто манипулировать? Мы к этому и стремимся.

     
     
  • 3.21, Аноним (14), 12:03, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если тебе слово "вендорлок" ничего не говорит, то не заморачивайся над вышесказанным. Пребывай дальше в грезах "линукс для ааа-игр"
     
     
  • 4.23, A.Stahl (ok), 12:17, 23/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я-то знаю что такое вендорлок. А ты?
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:17, 23/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не боись, вопреки фантазиям недальновидных фанатиков чума с антивирусами посл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, cat666 (ok), 12:14, 23/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я Протоном доволен. Пилят его достаточно интенсивно. Один из самых главных плюсов, то что из под нативной оболочки под Linux я легко могу запустить игры под винду, что весьма и весьма удобно. Всё это умничанье про "эксклюзивы под Linux" и т.д. и т.п. похоже на блеяние умственно отсталого. Протон прежде всего позволяет не связываться с корпорацией пилящей "самую популярную ОСь на земле", юристы которой в случае чего поставят тебя и раком, заставив погрязнуть в судебных исках.
     

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