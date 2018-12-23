23.12.2018 09:47  Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 3.16-6, которая получила статус бета-версии. Proton основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD и по мере готовности переносятся в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vk3d. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vk3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр. Основные новшества бета-версии Proton 3.16, построенного на кодовой базе Wine 3.16: Добавлена поддержка gnutls 3.0+, позволившая решить в играх многие проблемы, связанные с сетевым взаимодействием. Налажена поддержка сетевой игры в приложениях Hitman 2 и Metal Gear Solid 5;

DXVK, реализация DXGI и Direct3D 11 поверх API Vulkan, обновлена до версии 0.94, в которой решены проблемы, возникающие при запуске игр Anno 2205, Farming Simulator 2019, GTA V, Ni no Kuni II, Dishonored 2 и Middle-earth: Shadow of War;

В настройки добавлена возможность принудительного включения режима LARGE_ADDRESS_AWARE, помогающего избежать исчерпания памяти при запуске некоторых игр через Steam Play (например, Bayonetta);

Предложена новая реализация API XAudio2, позволяющая добиться более высокого качества звука в играх и поддерживающая такие возможности как смешивание громкости и расширенные звуковые эффекты. Реализация основана на наработках открытого проекта FAudio;

Улучшена поддержка встроенных в игры web-движков на базе Chromium.



