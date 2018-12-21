21.12.2018 11:49  Релиз Electron 4.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 4.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 67, платформы Node.js 10.11.0 и JavaScript-движка V8 6.9. Другие изменения: В классе BrowserWindows и теге webview из соображений повышений безопасности добавлена возможность отключения модуля "remote", представляющего IPC-механизм для взаимодействия между процессом отрисовки текущей страницы и основным процессом;

Добавлена поддержка фильтрации запросов remote.require() и remote.getGlobal() для получения полного контроля за обращением модулей к IPC, что может оказаться полезным, когда не хочется полностью отключать модуль remote в процессе отрисовки или в webview;

Предоставлена возможность доступа к панели About из JavaScript-кода. Для показа данной панели теперь можно использовать вызов app.showAboutPanel(), выполнение которого аналогично клику на соответствующем меню;

Добавлен метод setBackgroundThrottling(), позволяющий управлять включением и выключением механизма урезания активности генерации событий таймера и отрисовки анимации для выполняемых в фоне окон;

Изменён механизм блокировки запуска более одного экземпляра приложения. Для установки блокировки вместо app.makeSingleInstance() теперь следует использовать вызов app.requestSingleInstanceLock();

Изменены выставляемые по умолчанию значения для настроек: contextIsolation = true, nodeIntegration = false, webviewTag = false;

Отключены средства интеграции Node.js для окон в режиме nativeWindowOpen (ранее данная возможность была объявлена устаревшей);

Прекращена поддержка macOS 10.9 (OS X Mavericks). Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов Wordpress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 631 приложение. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.



