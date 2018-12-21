The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

21.12.2018 11:49  Релиз Electron 4.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 4.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js.

Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 67, платформы Node.js 10.11.0 и JavaScript-движка V8 6.9. Другие изменения:

  • В классе BrowserWindows и теге webview из соображений повышений безопасности добавлена возможность отключения модуля "remote", представляющего IPC-механизм для взаимодействия между процессом отрисовки текущей страницы и основным процессом;
  • Добавлена поддержка фильтрации запросов remote.require() и remote.getGlobal() для получения полного контроля за обращением модулей к IPC, что может оказаться полезным, когда не хочется полностью отключать модуль remote в процессе отрисовки или в webview;
  • Предоставлена возможность доступа к панели About из JavaScript-кода. Для показа данной панели теперь можно использовать вызов app.showAboutPanel(), выполнение которого аналогично клику на соответствующем меню;
  • Добавлен метод setBackgroundThrottling(), позволяющий управлять включением и выключением механизма урезания активности генерации событий таймера и отрисовки анимации для выполняемых в фоне окон;
  • Изменён механизм блокировки запуска более одного экземпляра приложения. Для установки блокировки вместо app.makeSingleInstance() теперь следует использовать вызов app.requestSingleInstanceLock();
  • Изменены выставляемые по умолчанию значения для настроек: contextIsolation = true, nodeIntegration = false, webviewTag = false;
  • Отключены средства интеграции Node.js для окон в режиме nativeWindowOpen (ранее данная возможность была объявлена устаревшей);
  • Прекращена поддержка macOS 10.9 (OS X Mavericks).

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов Wordpress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 631 приложение. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  1. Главная ссылка к новости (https://electronjs.org/blog/el...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 3.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  4. OpenNews: Релиз Electron 2.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  5. OpenNews: Для платформы Electron представлен сервис автоматической доставки обновлений
  6. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: electron, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    > Всего в каталоге программ Electron представлено 631 приложение.

    И там всего пять калькуляторов. Что-то мало! Надо ещё! :-)

     
     
  • 2.3, Слава Буратине (?), 12:07, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Достаточно одного Discord чтобы сказать что сабж нужен. Бесплатных аналогов нет
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.16, Аноним (16), 13:03, 21/12/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Когда случился первый релиз NodeJS с своими замечательными параметрами по памяти... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.5, meequz (ok), 12:11, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему Discord не напишут на чём-нибудь нормальном?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:07, 21/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что не надо писать версию под веб и десктоп, потому что быстрее, чем писа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.19, Аноним (18), 13:08, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ещё есть ripcord, точно не браузер, но на чём без понятия
    https://cancel.fm/ripcord/
     
  • 4.20, A.Stahl (ok), 13:09, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно потому, что эта штука не нужна никому, кто мог бы это сделать.
     
  • 3.7, Аноним (1), 12:13, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Настало время свергнуть Skype и TeamSpeak.

    wtf? yet another text voice chat? hm...

     
  • 3.13, Аноним (13), 12:57, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сколько ошибок в слове Riot.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:23, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Riotjs? Откуда же вы берётесь? 😂
     
  • 1.2, z (??), 12:01, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а что, версия 4.0.0 и только версию хромиума обновили?
     
  • 1.6, Turbid (??), 12:12, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >A minimalistic music player, designed for simplicity.
    >DuskPlayer_2.0.0_amd64.deb 33.2 MB
    >minimalistic
    >33.2 MB

    Посоны, где мы свернули не туда?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:22, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    В данном случае minimalistic - это значит с минимальным функционалом.
     
     
  • 3.30, Аноним (29), 13:25, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там наверное всего одна кнопка Play/Pause
     
  • 2.10, Аноним (13), 12:54, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё байты считаете? Песенка во флаке занимает больше места.
     
  • 2.21, КГБ СССР (?), 13:09, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда появилась идея, что удобство разработчика важнее денег и удобства пользователя. Тогда и началось падение в этот ад.
     
     
  • 3.34, Avator (ok), 13:29, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Удобство разработчика == деньги, потому что он разрабатывает быстрее.
    А деньги, да они важнее пользователей.
     
  • 1.12, Дмитрий (??), 12:57, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда эта дрянь уже вымрет, так надоели программы на этом поделии, всё лагает, релоадит весь UI при сворачивании больше чем на 5 минут, жрёт как не в себя, долгий старт, когда это уже кончится...
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 12:59, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше хоть какой-то софт, чем никакого. Не от большого выбора люди пишут на электроне.
     
     
  • 3.24, КГБ СССР (?), 13:15, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    За 70 лет написаны миллиарды строк исходного текста программ. Но ты ведь предпочитаешь самые свежие новинки, да? И чтобы про них сигнализировало из месенджеров в твоём смартфоне (кстати, уже новый год на носу, пора менять).
     
     
  • 4.26, Аноним (13), 13:19, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и что того кода? Софт используют из потребностей, а не потому что: "У нас миллиарды строк пропадают, надо использовать".
     
     
  • 5.33, КГБ СССР (?), 13:28, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То того кода, что софт давно есть на все потребности и вообще на все случаи жизни, даже ракеты в космосы пулять. Подумай, почему ты об этом не в курсе. Может быть, ты слишком много смотришь рекламы про Самые Новые Новинки?
     
     
  • 6.35, Avator (ok), 13:30, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. софт есть удобный, быстрый, без лагов.
    Но все мучаются? Все дураки, один вы Дартаньян? )))
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:02, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Chromium до 69-ой версии обновился, а не до 67-ой, судя по релизу на гитхабе ht... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Avator (ok), 13:31, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен, и на удивление не лагает в отличии от того же Атома.
    Как МС смогла это сделать, не понятно =)
     
  • 1.17, КГБ СССР (?), 13:05, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка macOS 10.9 (OS X Mavericks).

    Подфартило пацанам с Мавериксом. Ой, это ж и про меня тоже.

     
  • 1.22, Ilya Indigo (ok), 13:10, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сгинь, гадость!
     
  • 1.23, КГБ СССР (?), 13:11, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Немного не про лялектрон, но про современный обезьянософт. Обновляется вотпрямщас у меня Эклипса — так аж курсор мыши залипает, не может по экрану бегать.
     
     
  • 2.25, КГБ СССР (?), 13:18, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, так обновилась, что надо ставить заново. :) Ногорукие в своём репертуаре.
     
  • 2.27, Аноним (13), 13:21, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты ошибся, Эклипс - это как раз говно мамонта, которое зачем-то ещё существует. Вот из-за таких примеров "правильного" софта, выбор и делается все чаще в пользу электрона.
     
     
  • 3.31, КГБ СССР (?), 13:25, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как это ошибся? Написано ведь, что новый релиз — 2018-12. Самый свежак, фронтир и рокетсаенс!

    Впрочем, я обломался её повторно ставить. Бесполезный кусок г**на.

     
  • 2.37, Гит рулит (?), 13:31, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты наверно недавно на эклипсе. Это для него нормально.
     
  • 1.28, Минона (ok), 13:22, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    так-с... когда портируют это на движок Servo|Quantum?
     
     
  • 2.32, Аноним (13), 13:27, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда Servo будет готов, то есть никогда. Quantum отдельно от браузера не существует. Есть ещё GeckoView, но он сугубо под андроид.

    Есть ещё альтернатива - nwjs.io, но тоже на хроме.

     
  • 1.38, Гит рулит (?), 13:33, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати почему никто не налегает на то что Электрон разрабатывает компания Майкрософт. Это ставит ровно всё на свои места.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor