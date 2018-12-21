21.12.2018 11:49  Релиз Electron 4.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|
|
|2.21, КГБ СССР (?), 13:09, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Когда появилась идея, что удобство разработчика важнее денег и удобства пользователя. Тогда и началось падение в этот ад.
|
|
|
|3.34, Avator (ok), 13:29, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Удобство разработчика == деньги, потому что он разрабатывает быстрее.
А деньги, да они важнее пользователей.
|
|1.12, Дмитрий (??), 12:57, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
Когда эта дрянь уже вымрет, так надоели программы на этом поделии, всё лагает, релоадит весь UI при сворачивании больше чем на 5 минут, жрёт как не в себя, долгий старт, когда это уже кончится...
|
|
|
|
|
|3.24, КГБ СССР (?), 13:15, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
За 70 лет написаны миллиарды строк исходного текста программ. Но ты ведь предпочитаешь самые свежие новинки, да? И чтобы про них сигнализировало из месенджеров в твоём смартфоне (кстати, уже новый год на носу, пора менять).
|
|
|
|4.26, Аноним (13), 13:19, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну и что того кода? Софт используют из потребностей, а не потому что: "У нас миллиарды строк пропадают, надо использовать".
|
|
|
|5.33, КГБ СССР (?), 13:28, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
То того кода, что софт давно есть на все потребности и вообще на все случаи жизни, даже ракеты в космосы пулять. Подумай, почему ты об этом не в курсе. Может быть, ты слишком много смотришь рекламы про Самые Новые Новинки?
|
|
|
|6.35, Avator (ok), 13:30, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Т.е. софт есть удобный, быстрый, без лагов.
Но все мучаются? Все дураки, один вы Дартаньян? )))
|
|
|
|2.36, Avator (ok), 13:31, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Согласен, и на удивление не лагает в отличии от того же Атома.
Как МС смогла это сделать, не понятно =)
|
|
|
|2.27, Аноним (13), 13:21, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ты ошибся, Эклипс - это как раз говно мамонта, которое зачем-то ещё существует. Вот из-за таких примеров "правильного" софта, выбор и делается все чаще в пользу электрона.
|
|
|
|3.31, КГБ СССР (?), 13:25, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Как это ошибся? Написано ведь, что новый релиз — 2018-12. Самый свежак, фронтир и рокетсаенс!
Впрочем, я обломался её повторно ставить. Бесполезный кусок г**на.
|
|
|
|2.32, Аноним (13), 13:27, 21/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Когда Servo будет готов, то есть никогда. Quantum отдельно от браузера не существует. Есть ещё GeckoView, но он сугубо под андроид.
Есть ещё альтернатива - nwjs.io, но тоже на хроме.
|