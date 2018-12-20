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20.12.2018 21:02  Новый выпуск web-браузера Firefox Focus

Компания Mozilla подготовила новый выпуск web-браузера Firefox Focus, поставляемого в сборках для Android и iOS. Это второй выпуск после перехода версии для Android на компонент GeckoView, основанного на том же движке Quantum, что и настольный Firefox. Версия для iOS по-прежнему использует движок Webkit из-за ограничений платформы (невозможно реализовать JIT-компилятор). Исходные тексты Firefox Focus распространяются под лицензией MPL 2.0.

Браузер ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными. В Firefox Focus встроены инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. Например, по сравнению с мобильной версией Firefox для Android в Focus страницы загружаются в среднем на 20% быстрее. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и Cookie.

Основные новшества:

  • Расширены настройки, связанные с управлением блокировкой Cookie и кода для отслеживания перемещений. Пользователь теперь может выбрать не только между отсутствием блокировки Cookie и полной блокировкой всех Cookie, но и выборочно фильтровать Cookie, устанавливаемые внешними скриптами, а также блокировать только Cookie, связанные с работой известных систем отслеживания перемещений (по списку блокировки Disconnect). Последний режим теперь применяется по умолчанию. В случае возникновения проблем с работой отдельных сайтов из-за блокировки Cookie пользователям предоставлена возможность добавления данных сайтов в белый список.
  • Проведена работа по увеличению производительности движка GeckoView в контексте его применения на мобильных устройтвах;
  • Добавлена проверка открываемых ссылок в списках небезопасных сайтов, поддерживаемых компаний Google. В случае открытия мошеннического сайта, страницы с вредоносным кодом или с фишингом, перед переходом на проблемную страницу пользователю теперь будет выводиться специальное предупреждение с запросом подтверждения операции;
  • В Firefox Focus для iOS добавлена поддержка контекстных рекомендаций при вводе поисковых запросов через адресную строку. Так как для вывода рекомендаций выполняется автоматическая отправка уточняющих запросов к поисковой системе, по умолчанию контекстные рекомендации отключены и требуют активации в настройках ("Search" > "Get search suggestions").

Напомним, что в Firefox Focus по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя. Информация о сборе статистики явно обозначена в настройках и может быть отключена пользователем. Кроме телеметрии, после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем, если не отключить режим отправки статистики, периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся).

Данные отправляются на серверы сторонней компании Adjust GmbH, которая кроме передаваемой статистики также обладает данными об IP-адресе устройства. По IP-адресу перемещение пользователя можно отслеживать на основе оценки местоположения текущего провайдера. Но понять какой именно пользователь связан с IP-адресом проблематично, так как Firefox Focus отправляет данные без идентификатора и привязать IP в общем наборе статистики к конкретному устройству не получится.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Представлен переработанный web-браузер Firefox Focus
  3. OpenNews: Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit
  4. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  5. OpenNews: Релиз Firefox 64
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mozilla, firefox, focus, mobile
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  • 1.1, Аноним (1), 21:43, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > Добавлена проверка открываемых ссылок в списках небезопасных сайтов, поддерживаемых компаний Google.

    Приватность на высоте. Надеюсь, и это отключается.

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 22:11, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Надейся дальше.
     
  • 2.6, AnonPlus (?), 22:15, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вы всерьёз думаете, что оно проверяется онлайн?
     
     
  • 3.11, AnonPlus (?), 23:48, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В общнем, оно проверяется оффлайн, просто потому что проверка онлайн каждой ссылки = жёсткие тормоза.

    Поэтому, коварный Гугл узнает лишь то, что вы пользуетесь таким-то браузером и у вас включена проверка на фишинг.

    А вот проверяются ли хэши загружаемых файлов онлайн, я не помню. Что-то в голове засело, что ДА. Но речь изначально у нас про фишинговые ссылки, а не про загрузки.

     
  • 3.14, Аноним (1), 00:25, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А вы хотите сказать, что блэклист хранится оффлайн? И обновялется каждые 5 минут (например)? Сколько ж он весит, однако, в таком случае?
     
  • 1.2, dimqua (ok), 21:44, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жду версию 9.0 с AdBlock.
     
  • 1.3, Gannet (ok), 21:59, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жду версию 99999999999 с uBlock Origin.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 22:12, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жду версию IceCat Focus без мурзиллы.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:14, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя "9" западает, почистил клавиатуру, хорош жрать перед компом.
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 23:32, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В обычном Firefox для Android можно ведь.
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 00:00, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Активно пользуюсь. Киллер-фича: у мобильного хромого такого нет :)
     
  • 1.8, Аноним (9), 23:04, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Браузер на WebKit может запилить любой шарящий в компах школьник. Смысла такой большой организации таким заниматься не вижу. Конкуренты итак уже выдали из этого движка все.
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:48, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждём Firefox Klar в FDroid
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 00:26, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он там нынче как-то уж оооочень отстаёт.
     
  • 1.16, Kuromi (ok), 01:07, 21/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хмм, смотрю с каждый новым выпуском функциональность возврастает, зато "легкости" и "приватности" становится все меньше. По всей видимости и права есть вероятность что Фокус со временем заменит Firefox for Android, который слегка застыл в развитии.
     

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