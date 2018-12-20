20.12.2018 21:02  Новый выпуск web-браузера Firefox Focus

Компания Mozilla подготовила новый выпуск web-браузера Firefox Focus, поставляемого в сборках для Android и iOS. Это второй выпуск после перехода версии для Android на компонент GeckoView, основанного на том же движке Quantum, что и настольный Firefox. Версия для iOS по-прежнему использует движок Webkit из-за ограничений платформы (невозможно реализовать JIT-компилятор). Исходные тексты Firefox Focus распространяются под лицензией MPL 2.0. Браузер ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными. В Firefox Focus встроены инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. Например, по сравнению с мобильной версией Firefox для Android в Focus страницы загружаются в среднем на 20% быстрее. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и Cookie. Основные новшества: Расширены настройки, связанные с управлением блокировкой Cookie и кода для отслеживания перемещений. Пользователь теперь может выбрать не только между отсутствием блокировки Cookie и полной блокировкой всех Cookie, но и выборочно фильтровать Cookie, устанавливаемые внешними скриптами, а также блокировать только Cookie, связанные с работой известных систем отслеживания перемещений (по списку блокировки Disconnect). Последний режим теперь применяется по умолчанию. В случае возникновения проблем с работой отдельных сайтов из-за блокировки Cookie пользователям предоставлена возможность добавления данных сайтов в белый список.

Проведена работа по увеличению производительности движка GeckoView в контексте его применения на мобильных устройтвах;

Добавлена проверка открываемых ссылок в списках небезопасных сайтов, поддерживаемых компаний Google. В случае открытия мошеннического сайта, страницы с вредоносным кодом или с фишингом, перед переходом на проблемную страницу пользователю теперь будет выводиться специальное предупреждение с запросом подтверждения операции;

В Firefox Focus для iOS добавлена поддержка контекстных рекомендаций при вводе поисковых запросов через адресную строку. Так как для вывода рекомендаций выполняется автоматическая отправка уточняющих запросов к поисковой системе, по умолчанию контекстные рекомендации отключены и требуют активации в настройках ("Search" > "Get search suggestions"). Напомним, что в Firefox Focus по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя. Информация о сборе статистики явно обозначена в настройках и может быть отключена пользователем. Кроме телеметрии, после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем, если не отключить режим отправки статистики, периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся). Данные отправляются на серверы сторонней компании Adjust GmbH, которая кроме передаваемой статистики также обладает данными об IP-адресе устройства. По IP-адресу перемещение пользователя можно отслеживать на основе оценки местоположения текущего провайдера. Но понять какой именно пользователь связан с IP-адресом проблематично, так как Firefox Focus отправляет данные без идентификатора и привязать IP в общем наборе статистики к конкретному устройству не получится.



