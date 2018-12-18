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18.12.2018 14:57  Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.5

Доступен релиз программы RawTherapee 5.5, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3.

RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.

В новом выпуске:

  • Добавлен фильтр для устранения артефактов в виде полосок, появляющихся при слишком агрессивной корректировке работы механизма автофокуса PDAF (Phase Detection Auto Focus) на камерах Sony и Nikon. В настоящее время в фильтре обеспечена поддержка камер Nikon Z 6, Nikon Z 7, Sony DSC-RX1RM2, Sony ILCE-6000/6300/6500, Sony ILCE-7M3/7RM2/7RM3 и Sony ILCE-9;
  • Добавлена возможность определения собственных рабочих цветовых пространств через файл workingspaces.json;
  • Добавлена настройка, указывающая обрезать или нет цвета, не укладывающиеся в цветовую палитру;
  • Улучшена поддержка форматов mRaw, используемых в камерах Canon;
  • Добавлен новый инструмент для обработки теней и бликов;
  • Реализована маска порога контрастности, которая разделяет изображение на области с высокой и низкой детализацией, что может применяться, например, для применения фильтра только для объектов на переднем плане, пропустив несфокусированный фон;
  • Представлен двойной алгоритм расчёта недостающих компонентов цвета на основании сведений из соседних элементов (demosaicing), позволяющий сократить артефакты для снимков при искусственном освещении. Суть предлагаемого метода в возможности применения вышеупомянутой маски порога контрастности для раздельного применения двух алгоритмов, один из которых оптимален для детализированных областей, а второй для гладких;
  • Добавлены новые методы тонирования цвета: по сетке (Grid) и в привязке к регионам (Regions). В первом случае можно отдельно тонировать тени и блики, выставив две точки на простой цветовой сетке. Во втором случае тонирование осуществляется на основании произвольного числа масок с использованием функций в формате ASC CDL;
  • Добавлена поддержка масштабирования основной гистограммы с использованием линейных или логарифмических методов масштабирования;
  • Добавлена поддержка файлов от камер Blackmagic и Canon Magic Lantern, закодированных в формате lj92 (Lossless JPEG);
  • Добавлена возможность определения числа граничных строк и столбцов, которые следует отбросить при расчёте недостающих компонентов цвета (demosaicing);
  • Добавлен инструмент Soft Light, позволяющий усилить контрастность и насыщенность при помощи эмуляции эффекта смешивания изображения с собственной копией в режиме "мягкого света", заимствованного из GIMP;
  • В инструменте изменения размера изображения добавлена опция, позволяющая запретить увеличение масштаба;
  • Добавлены новые пиктограммы и темы курсоров;
  • Добавлен интерфейс для создания профилей ICC. Входящие в поставку ICC-профили перегенерированы и теперь включают варианты ICC v2 и v4;
  • Добавлена поддержка прокрутки содержимого панели инструментов колесом мыши, если значки не умещаются в ширину окна;
  • Добавлен новый тип кривых тонирования "Flexible", позволяющий корректировать любую часть кривой с минимальным влиянием на другие части;
  • Добавлена возможность сохранения файлов с представлением цвета как в форме с плавающей запятой, так в виде целых чисел с точностью 16 и 32 бита на канал;
  • Улучшена корректировка хроматической аберрации объектива;
  • В инструменте кадрирования добавлена отдельная кнопка для сброса изменений;
  • Добавлена поддержка новых камер и новых цветовых профилей.


  1. Главная ссылка к новости (https://rawtherapee.com/blog/r...)
  2. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.4
  3. OpenNews: Новая версия редактора фотографий RawTherapee 5.0
  4. OpenNews: Редактор изображений RawTherapee переведен в разряд свободных проектов
  5. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.4
  6. OpenNews: Выпуск программы для редактирования фотографий Fotoxx 16.01
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rawtherapee, image, raw, photo, camera
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  • 1.1, Аноним (1), 15:02, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –11 +/
    объясните простолюдину, зачем нескучный raw, когда и так есть куча форматов: jpeg, png и так далее.
     
     
  • 2.2, Профан (?), 15:05, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Raw — это что-то в роде цифрового "негатива". Как и в случаи с настоящим негативом, это даёт простор для всяческих корректировок будущего изображения.
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:18, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Затем что RAW это совершенно другая возможность обработки изображения.

    Звукореж не будет в общем случае работать с MP3 в 128 кбитах - с ним что ни делай, звук будет гадостью. Вот JPEG как таковой недалеко ушел от MP3 на 128 кбитах.

    Жпег усиливает артефакты. Жпег привносит свои уникальные артифакты. Жпег убивает море информации, которая была в исходном сигнале. Поэтому если так вышло что ситуация отлична от идеала, картинку запохабленую жпегом почти нереально исправить. Атрефакты усиленные жыпегом становится нереально вырубить никакими фильтрами вообще. Если отдельные пикселы можно усреднить, в том числе довольно умно, то жыпег своим DCT сделает блоки. Довольно кислотных цветов и не очень стыкованные между собой, если там рандомный шум. При попытке усреднить это - захочется купить очки, потому что от исходной картинки остается только непонятная пелена, и даже умные фильтры пасуют когда запоганено уже крупными блоками.

    А png не используют хотя-бы потому что изначально формат пикселов матрицы чаще всего не обычный RGB, а таки "байер". Устроены матрицы так. Это очень специфичное нечто, и до того как он станет RGB есть еще отдельная стадия - "дебайер". Когда программа придумывает :) половину недостающих зеленых пикселов на картинке, для начала. Насколько хорошо программа это сделает - влияет на качество картинки. В ряде случаев может хотеться сунуть нос в этот алгоритм и переиграть его параметры. Или применить некие фильтры ДО того как случится дебайер - да, это очень специфичные фильтры в очень специфичном представлении.

    ...поэтому RAW - для продвинутой обработки картинок. Это дамп сигнала с матрицы как он реально там был. Максимум того что вообще можно было с матрицы получить. А дальше - в отличие от камеры реалтайм не жмет и можно попытаться покрутить параметры и подобрать наилучшие. Получив оптимальную картинку, лучшее что вообще можно из этой матрицы в этих условиях выжать.

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 15:23, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Спасибо, даже такой простолюдин как я понял.
     
  • 3.14, Потомок изобретателя колеса (?), 15:39, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Добавлю, что RAW, это часто 10 бит на канал, бывает 12, а иногда и 14 бит на канал. А JPG всегда 8.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 16:40, 18/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В жпеге как бы коэффициенты квантования DCT Поэтому о _честных_ битах на канал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:05, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    интересно как оно в сравнении с Darktable
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:14, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда использовал darktable, а про терапию узнал недавно. Особо еще не обкатывал, но гуи точно более отзывчивые
     
     
  • 3.18, анонимусфигус (?), 16:42, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а я всегда гимпа юзал. что darktable, что rawtherapee даж не слышал. бедаа.
     
  • 2.13, suslikk (?), 15:23, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно забросил Darktable в пользу Rawtherapee. Но тут нет масок. А так он на парядок лучше станет.
     
  • 2.15, имя (?), 16:19, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в сравнении с digiKam?
     
     
  • 3.19, suslikk (?), 16:47, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Digikam вообще печаль-беда.
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:55, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё просто, DigKam для кдешников, RawTherapee для гномеров.
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:54, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше сравнивайте с CameraRAW, а не этим.
     
     
  • 3.22, Annoynymous (ok), 17:31, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С CameraRAW сравнивать нет смысла. С CameraRAW есть смысл сравнивать с ufRAW, RawTherapee из другой оперы.
     
  • 2.21, Annoynymous (ok), 17:30, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Darktable лучше.
     
  • 2.23, timur.davletshin (ok), 17:32, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У darktable вменяемый интерфейс, есть поддержка масок, удаления пятен и пр. Но алгоритмы зачастую лучше у RawTherapee. Собственно dt у RT часть их и заимствовала. Например, дебайеризация.
     
  • 1.6, erthink (ok), 15:13, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А с libraw от Лехи Тутубалина так и не подружились?
     
  • 1.7, нах (?), 15:13, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а они все патчили и патчили брошенный код dcraw...

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 15:19, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Раз патчили - значит не брошенный. Л - логика! :)
     

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