18.12.2018 14:57  Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.5

Затем что RAW это совершенно другая возможность обработки изображения. Звукореж не будет в общем случае работать с MP3 в 128 кбитах - с ним что ни делай, звук будет гадостью. Вот JPEG как таковой недалеко ушел от MP3 на 128 кбитах. Жпег усиливает артефакты. Жпег привносит свои уникальные артифакты. Жпег убивает море информации, которая была в исходном сигнале. Поэтому если так вышло что ситуация отлична от идеала, картинку запохабленую жпегом почти нереально исправить. Атрефакты усиленные жыпегом становится нереально вырубить никакими фильтрами вообще. Если отдельные пикселы можно усреднить, в том числе довольно умно, то жыпег своим DCT сделает блоки. Довольно кислотных цветов и не очень стыкованные между собой, если там рандомный шум. При попытке усреднить это - захочется купить очки, потому что от исходной картинки остается только непонятная пелена, и даже умные фильтры пасуют когда запоганено уже крупными блоками. А png не используют хотя-бы потому что изначально формат пикселов матрицы чаще всего не обычный RGB, а таки "байер". Устроены матрицы так. Это очень специфичное нечто, и до того как он станет RGB есть еще отдельная стадия - "дебайер". Когда программа придумывает :) половину недостающих зеленых пикселов на картинке, для начала. Насколько хорошо программа это сделает - влияет на качество картинки. В ряде случаев может хотеться сунуть нос в этот алгоритм и переиграть его параметры. Или применить некие фильтры ДО того как случится дебайер - да, это очень специфичные фильтры в очень специфичном представлении. ...поэтому RAW - для продвинутой обработки картинок. Это дамп сигнала с матрицы как он реально там был. Максимум того что вообще можно было с матрицы получить. А дальше - в отличие от камеры реалтайм не жмет и можно попытаться покрутить параметры и подобрать наилучшие. Получив оптимальную картинку, лучшее что вообще можно из этой матрицы в этих условиях выжать.

