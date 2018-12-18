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18.12.2018 08:48  Архитектура MIPS будет переведена в разряд открытых

Компания Wave Computing, которая в прошлом году выкупила бизнес компании MIPS Technologies, анонсировала инициативу MIPS Open, нацеленную на открытие архитектуры процессоров MIPS. Все спецификации, необходимые для создания MIPS-совместимых микропроцессоров, будут распространяться бесплатно с освобождением от оплаты лицензионных отчислений за использование принадлежащих компании запатентованных технологий, связанных с RISC-процессорами.

В рамках инициативы будет предоставлен полный доступ к шестому поколению (R6) архитектуры набора команд (ISA) как для 32-разрядных, таки и для 64-разрядных моделей процессорных ядер MIPS. Кроме MIPS 32/64 ISA в разряд открытых также будут переведены SIMD- и DSP-расширения MIPS, технология одновременной многопоточности MIPS Multi-Threading (MT), расширения для микроконтроллеров MIPS MCU, архитектура microMIPS и расширения для виртуализации (MIPS VZ). Разработки будут распространяться под пермиссивной открытой лицензией MIPS Open (производные работы и внесённые усовершенствования не обязательно открывать).

Первое ядро процессора MIPS на базе открытой архитектуры R6 планируется выпустить в первом квартале 2019 года. Создаваемые под эгидой открытого проекта MIPS Open решения дополнят предлагаемые компанией Wave Computing существующие и запланированные на будущее IP-ядра, которые продолжат разрабатываться и лицензироваться.

Ожидается, что открытие архитектуры повысит интерес производителей чипов и исследовательских компаний к созданию и производству новых открытых одночиповых систем на базе архитектуры MIPS, а также к разработке SoC нового поколения и использованию MIPS в качестве платформы для развития инноваций. Новый проект позволит сообществу создавать собственные решения, основанные на проверенной архитектуре, уже зарекомендовавшей себя в качестве промышленного стандарта и воплощённой в реальных чипах.

MIPS станет в один ряд с развиваемой в последние годы открытой архитектурой RISC-V, для которой независимыми командами подготовлено 13 процессорных ядер, 7 SoC и 4 поступивших в производство моделей чипов, что подтверждает успешность принятой проектом открытой модели разработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://wavecomp.ai/wave-compu...)
  2. OpenNews: Для процессоров MIPS представлен первый открытый гипервизор
  3. OpenNews: Для MIPS-устройств разработан метод соблюдения требований FCC для использования свободных прошивок
  4. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: mips
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  • 1.1, Annoynymous (ok), 09:27, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Это ж просто праздник какой-то. А TEE тоже откроют, да?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:22, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лучше б просто промолчал… тебе нужны зонды на процессоре?
     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 09:46, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >MIPS станет в один ряд с ... RISC-V

    Да неужели? А если я сочиню процесор из десятка транзиторов и выложу код, то мой процессор тоже "встанет в один ряд с"?
    MIPS слишком долго гнил в собственном соку. Пока он никому не конкурент.

     
     
  • 2.5, Онанимус (?), 09:53, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Пока он никому не конкурент.

    То-то я смотрю, что на нем почти все роутеры...

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:15, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В отличие от сраненького риск-вэ.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:03, 18/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сходи к panchul и расскажи ему об этом Несколько лет назад он высказывался по т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, eganru (?), 10:25, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    [i]сколько им надо будет работы проделать до уровня mips[/i] - суть в том, что 50% той работы, о которой говорил Panchul есть работа во вред.

    Многие дороги, которыми шел mips, вообще не требуют путешествий по ним.

     
  • 2.15, eganru (?), 10:23, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я последние года 2 пишу преимущественно для pic32mx, с ядром m4k (mips32r2).
     
  • 1.6, dimcha (??), 09:54, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > подготовлено 13 процессорных ядер, 7 SoC и 4 поступивших в производство моделей чипов

    А можно ссылку на SoC и чипы в производстве? Очень интересно.

     
     
  • 2.8, Минона (ok), 10:07, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://riscv.org/risc-v-cores/
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:09, 18/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ссылка стоит в тексте на слове подготовлено ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:10, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Классно, особенно если всякие Эльбрусы это поддержат
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:16, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да всем пофиг на эту местечковую залипуху.
     
  • 2.13, Онанимус (?), 10:19, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Классно, особенно если всякие Эльбрусы это поддержат

    Если Эльбрусы это поддержат, то роутеры будут стоить, как Жигули 2105.

     

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