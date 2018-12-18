18.12.2018 08:48  Архитектура MIPS будет переведена в разряд открытых

Компания Wave Computing, которая в прошлом году выкупила бизнес компании MIPS Technologies, анонсировала инициативу MIPS Open, нацеленную на открытие архитектуры процессоров MIPS. Все спецификации, необходимые для создания MIPS-совместимых микропроцессоров, будут распространяться бесплатно с освобождением от оплаты лицензионных отчислений за использование принадлежащих компании запатентованных технологий, связанных с RISC-процессорами.

В рамках инициативы будет предоставлен полный доступ к шестому поколению (R6) архитектуры набора команд (ISA) как для 32-разрядных, таки и для 64-разрядных моделей процессорных ядер MIPS. Кроме MIPS 32/64 ISA в разряд открытых также будут переведены SIMD- и DSP-расширения MIPS, технология одновременной многопоточности MIPS Multi-Threading (MT), расширения для микроконтроллеров MIPS MCU, архитектура microMIPS и расширения для виртуализации (MIPS VZ). Разработки будут распространяться под пермиссивной открытой лицензией MIPS Open (производные работы и внесённые усовершенствования не обязательно открывать).

Первое ядро процессора MIPS на базе открытой архитектуры R6 планируется выпустить в первом квартале 2019 года. Создаваемые под эгидой открытого проекта MIPS Open решения дополнят предлагаемые компанией Wave Computing существующие и запланированные на будущее IP-ядра, которые продолжат разрабатываться и лицензироваться.

Ожидается, что открытие архитектуры повысит интерес производителей чипов и исследовательских компаний к созданию и производству новых открытых одночиповых систем на базе архитектуры MIPS, а также к разработке SoC нового поколения и использованию MIPS в качестве платформы для развития инноваций. Новый проект позволит сообществу создавать собственные решения, основанные на проверенной архитектуре, уже зарекомендовавшей себя в качестве промышленного стандарта и воплощённой в реальных чипах.

MIPS станет в один ряд с развиваемой в последние годы открытой архитектурой RISC-V, для которой независимыми командами подготовлено 13 процессорных ядер, 7 SoC и 4 поступивших в производство моделей чипов, что подтверждает успешность принятой проектом открытой модели разработки.



