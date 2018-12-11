11.12.2018 19:23  Релиз Firefox 64

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|1.5, X86 (ok), 19:35, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"В качестве причин удаления упомянуты низкая востребованность среди пользователей (0.1% по данным телеметрии)"
А если пользователи rss не используют телеметрию?)
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|2.7, A.Stahl (ok), 19:40, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет оснований считать что использование rss среди отключивших телеметрию как-то отличается от тех, кто участвует в сборе статистики.
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|2.10, A.Stahl (ok), 19:45, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, ничего особо важного и интересного не добавили.
Но ничего и не сломали, так что нет вообще никаких причин сидеть на 60 версии.
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|2.16, КГБ СССР (?), 19:54, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Лично я использую версии Firefox до 38.8 ESR включительно и Seamonkey. Особенно хороши старые версии (например, SeaMonkey 2.0.14), но их на многие сайты не пускают по причине отсутствия сертификатов.
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|1.9, Jkeks (?), 19:44, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Так то сижу на хромает после случая когда фф сдурел и вырубил все дополнения. Но на секундочку сел на palemoon. Какой ж он гад шустрый и олдскульный.. Плагины работают на системных страницах.. Хоть вимператор ставь.. Табмикс.. Fireguesture.. Завелся ластпасс и юблок. Одно плохо.. Иной раз как начнет отожрать память на некоторых сайтах.. Только restart.
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|1.15, КГБ СССР (?), 19:51, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Добавлена поддержка CSS-свойств scrollbar-color и scrollbar-width для настройки цвета и ширины полосы прокрутки;
Специалисты по юзабилити отгововаривали использовать этот кошмар ещё на заре общедоступных интернетов. Но в Мурзилле нынче работают, похоже, те, кто тогда ещё кушали кашку из ложечки за папу, за маму…
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|2.18, Stax (ok), 19:59, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Но с другой стороны - если не мозилла, то кто? IE упразднили, Edge тоже уходит. Кто же еще будет поддерживать те легендарные скроллбары из 90'ых, расцвеченные под фон страницы?
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|2.19, Анонимочкин (?), 20:07, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как говорится слышал звон...
Специалисты против кастомных скроллов из говна и палок. Специалисты не против стилизации нативных.
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