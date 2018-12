11.12.2018 19:23  Релиз Firefox 64

Состоялся релиз web-браузера Firefox 64, а также мобильной версии Firefox 64 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 60.4.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 65, релиз которой намечен на 29 января. Основные новшества: Предложен новый интерфейс Task Manager для отслеживания потребления ресурсов, доступный через служебную страницу "about:performance". Новый интерфейс напоминает менеджер задач, упрощает оценку потребления ресурсов отдельными страницами и дополнениями, и позволяет не покидая страницу закрыть проблемные вкладки. Для вызова страницы "about:performance" в основное меню добавлена отдельная кнопка. В дальнейшем планируется продолжить усовершенствование страницы "about:performance";

Полностью переработано оформление страницы about:crashes, на которой теперь можно отследить отправленные и не отправленные отчёты о сбоях, а также удалить с локального накопителя накопившиеся отчёты;

Реализована возможность одновременного выделения нескольких вкладок (Shift или Ctrl + клик на вкладке) для их перемещения, приглушения звука, добавления в закладки или закрепления;

Удалена поддержка предпросмотра RSS-лент и режима Live Bookmarks, позволяющего просматривать новости по подписке в форме обновляющихся закладок. Имеющиеся подписки можно экспортировать в формате OPML для добавления в сторонние системы чтения новостей. В качестве причин удаления упомянуты низкая востребованность среди пользователей (0.1% по данным телеметрии), проблемы с сопровождением и низкий технический уровень реализации, требующий переработки кода и создающий дополнительные векторы для нарушения безопасности. Пользователям, которым будет недоставать удалённых возможностей, предлагается воспользоваться дополнениями (в настоящее время для замены присутствуют только дополнения от сторонних авторов, безопасность которых не гарантируется Mozilla);

Добавлена система контекстной рекомендации дополнений, заслуживающих внимание функций и сервисов. Решение о выборе рекомендации принимается в зависимости от активности пользователя в Web и особенностей навигации в браузере. Например, если пользователь часто открывает несколько типовых вкладок и часто их использует, Firefox выдаст совет воспользоваться функцией "Pinned Tabs". При частом обращении к Facebook, YouTube и Google Translate браузер предложит установить дополнения "Facebook Container", "Enhancer for YouTube" или "To Google Translate". Все решения о выборе рекомендации принимаются локально, без отправки данных вовне. Расширенные рекомендации пока активированы только для пользователей из США (для других стран в about:config следует активировать настройку browser.newtabpage.activity-stream.asrouter.providers.cfr);

Добавлена возможность удаления дополнения через контекстное меню, отображаемое через кнопку дополнения в панели;

При формировании сборок для платформ Linux и macOS задействован компилятор Clang и активирован режим оптимизации во время связывания (LTO), что положительно сказалось на производительности. Для Windows сборка при помощи Clang была применена начиная с прошлого выпуска;

Прекращено доверие к сертификатам удостоверяющего центра Symantec, и связанных с ним брендов GeoTrust, RapidSSL и Thawte. Symantec в 2010 году за 1.28 млрд долларов приобрёл бизнес аутентификации у компании VeriSign и стал одним из крупнейших удостоверяющих центров (около 14% всех сертификатов в мире). Летом прошлого года Mozilla и Google приняли решение о прекращении доверия к сертификатам удостоверяющего центра Symantec в связи с проблемами в организации работы инфраструктуры, нарушениями при подготовке отчётности и злоупотреблениями, которые привели к выдаче сертификатов уровня EV (Extended Validation) без требуемых проверок.

Для пользователей Windows предложена функция обмена ссылками: пользователи теперь могут отправлять ссылки при помощи кнопки Share в контекстном меню действий со страницей;

Для корпоративных пользователей, использующих платформу macOS, добавлена поддержка профилей конфигурации. Для macOS также активирована поддержка WebVR и добавлена возможность использования клавиатурной комбинации ctrl-enter для добавления "www" и ".com" при вводе URL;

В интерфейсе для инспектирования многослойной компоновки элементов страницы (CSS Grid Inspector) добавлены средства для работы с несколькими перекрывающимися CSS-сетками (одновременно поддерживается до трёх CSS grid);

В команднойю строке Web Console реализована подсветка синтаксиса JavaScript;

В панели Accessibility при наведении мыши на элемент теперь отображается уровень контраста текста по отношению к фону;

Добавлена поддержка CSS-свойств scrollbar-color и scrollbar-width для настройки цвета и ширины полосы прокрутки;

В режиме адаптивного дизайна ("Responsive Design Mode") обеспечено сохранение выбранного типа устройства между сеансами;

В версии для платформы Android в меню добавлен новый пункт для отправки жалоб на некорректное отображение сайтов в мобильной версии Firefox. Решена проблема с удалением загруженных файлов при деинсталляции Firefox. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 64 устранены 30 уязвимостей, из которых 21 (9 под CVE-2018-12405 и 12 под CVE-2018-12406) помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.