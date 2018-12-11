11.12.2018 09:31  Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась с 85% до 51%

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|4.25, Аноним (25), 12:35, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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идеальный шпион лежит в пост-квантовом гамаке, а центр ему лобок чешет, кирзаком. в остальных случаях практическое применение технической возможности.
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|4.27, Аноним (27), 12:41, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Чтобы кто не говорил про США там можно высказать адекватное мнение или протестовать (и реально добиться чего-то) не боясь попасть в тюрьму или под бесконечные. В отличии от стран пост СССР.
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|6.44, нах (?), 13:46, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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высказывать - можно. А оккупировать, даже понарошку - нельзя.
иначе нигры тоже начнут в эту игру играть, и тебе это вряд ли понравится.
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|7.57, Аноним (15), 14:49, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Странно, когда такие же события происходят в странах третьего мира ака 404 - уже можно и даже нужно. Вот такая логика у западных стран, а также оппозиции на exUSSR пространстве.
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|8.68, Онанимус (?), 16:35, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А ты ретвитни картинку с вражескими знаменами у подножия Мавзолея! Тогда и постигнешь логику на своей шкуре ;)
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|12.93, Аноним (93), 20:43, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> И чем закончилось? ;)
Так ты ретвитни - а мы посмотрим чем закончится. На личном примере уголовный кодекс тестировать желающих немного.
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|5.64, Аноним (64), 16:14, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Иди расскажи им, что квоты для женщин, чернокожих и прочих секс-меньшинств - это упoрoтая концепция или заикнись, что придерживаешься коммунистических взглядов. Посмотрим на результат.
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|6.75, нах (?), 18:03, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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а что результат? Не посадят.
Даже тухлыми помидорками не забросают.
хотя коммуняк и стоило бы.
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|5.76, нах (?), 18:04, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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блжад, а нормальный протокол спецслужбы не могли разработать? Хотя бы маскирующийся под что-то реально существующее, для начала?
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|2.16, leap42 (ok), 11:10, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Попробуйте сами понять. Не забудьте то, что они же его и создали. А ещё их агенты контролируют крупнейшие выходные ноды (см Эдик Сноуден).
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|4.104, Michael Shigorin (ok), 21:04, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Но в эпоху тотального https
А мне вот кажется, что его -- вместе с хранением трафика, в т.ч. зашифрованного, ещё ранее -- пробивали примерно те же люди. Да, прямых доказательств у меня ноль. А вот косвенные сходятся кучно.
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|2.20, Michael Shigorin (ok), 11:44, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Объясните пожалуйста, с какой целью правительственные организации
> финансируют tor project?
Ну как же -- свобода, glasnost, всё такое. Экспортный ассортимент.
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|7.96, Аноним (93), 20:45, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Завидуй молча (ц) ;-)
Завидовать крепостному может только другой крепостной. Ну или просто глупый по жизни индивид.
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|8.105, Michael Shigorin (ok), 21:05, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> Завидуй молча (ц) ;-)
> Завидовать крепостному может только другой крепостной.
Как минимум ипотечник очень даже может завидовать крепостному.
> Ну или просто глупый по жизни индивид.
Из тех, кто вот так вот с размаху бежит судить, не разбираясь в предмете, что ли?
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|5.83, Michael Shigorin (ok), 20:07, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> по-моему это ты боишься что шигорин этого не боится
Да оставьте душевнобольного в покое -- есть люди, которые лет десять назад во вполне конкретных корыстных интересах вполне конкретного Реймана начали распространять эту байку про "альт с господдержкой", а есть люди, которые и поныне будут упорно повторять то, что не в состоянии подтвердить на суде.
Несколько лет назад Смирнов как раз постарался _избежать_ прямой господдержки ИТ-фирм -- предложив вместо этого формировать преференции отечественному производителю при госзакупках, как во всём "цивилизованном" мире.
Ну и я не знаю ни одного генерала, на которого бы завели дело в связи с закупками альта.
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|6.29, Аноним (27), 12:43, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Перевозка секс-рабов и бесправных проституток-наркоманов, которые вроде и не рабы, но готовы за дозу на что угодно.
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|4.30, Аноним (27), 12:45, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Вообще это на самом деле проблема и не понятно, что с ней делать, если не контролить интернет. Все же приват. чатики это просто чатики, а в этом акте речь о реальных человеческих жизнях.
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|6.89, Клыкастый (ok), 20:36, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Но в реале ловить работорговцев и наркодельцов сложно, могут всадить реальную заточку под ребро.
Не каждый день видишь такое глубокое знание темы и понимание тонкостей борьбы с преступностью.
> Поэтому проще и надежнее контролировать интернет, объявить о перевыполнении плана и получить премию, не выходя из уютного кабинетика.
На самом деле - очень сложно и очень дорого. Но идут на это, понятное дело, чтобы под заточку не попасть - других причин, разумеется, нет. Малодушные читеры, так?
А мне всегда казалось, что организовать свою работу безопасно и с максимальной степенью автоматизации это благо. Но если нет, то... Прости, а как надо-то?
Менты должны регулярно гибнуть от заточек. Они зарплату за это получают. А в ногу со временем, все вот эти новые технологии можно только преступникам - так интереснее и фильмы круче получаются, вот например Рэмбо - опа, и сбил стрелой вертолёт. У меня только один вопрос - может сразу и автомобили у ментов забрать? Прикинь, оборванный мент в кимоно или соломенных доспехах, выкованная из хреновой стали катана (а может боккэна хватит?), харакири (не сэппуку, а именно вот так, так поэтичнее), сакэ и хокку.
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|1.7, Аноним (7), 10:24, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> 11.12.2018 09:31 Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась
> 30.07.2018 17:22 Грузия легализовала употребление марихуаны
Совпадение? Не думаю!
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|4.65, ваш кэп (?), 16:20, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Он нужен для компактного сбора в одном месте разного рода маргиналов и удобного мониторинга за их активностью
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|5.66, патриот (?), 16:31, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Враги России уже блокировали Википедию и Гитхаб. Если их используют только маргиналы, то я хочу билет на Марс.
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|6.90, Клыкастый (ok), 20:40, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Враги России уже блокировали Википедию и Гитхаб. Если их используют только маргиналы, то я хочу билет на Марс.
Либералы вечно хотят несбыточного. Кстати, если ты на Марс загнуться в одиночестве, то это долго, дорого и неффективно. А если с людьми, так просто учти, что не изменится ничего. Во-о-бще.
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|2.26, Аноним (26), 12:36, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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А мне вот пофиг, что США за мной "следит", главное чтобы не наши ... кому я нужен в штатах?
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|5.92, Клыкастый (ok), 20:41, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> скажи это тем , кто сидит за лайки и репосты
Обязательно скажу. Мне уже два года список обещают, но что-то не складывается. У тебя-то норм?
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|4.38, user (??), 13:34, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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1. Был бы человек, а статья найдётся.
2. Нужно выполнять план по посадкам, а у этих торговцев такая крыша, что скорее они тебя посадят.
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|6.74, Онанимус (?), 16:59, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> ты только учти, что эти самые конторы по распилу в штатах примерно так же думают.
Вы всерьез думаете, что если я ТУТ лайкну фотографию депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с лозунгом "Православие или..." - то меня ТАМ поселят "в сравнительно пригодные для жизни условия в тропиках"?!!
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|7.79, нах (?), 18:10, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну нет, чтоб туда подселиться - надо других глупостей понаделать.
типа, оказаться не в то время не в том месте, иметь неправильных знакомых и т п
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|3.54, Гугол (?), 14:06, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> кому я нужен в штатах?
Нам. Для продажи всего и вся о тебе хорошо платящим желающим. Ничего личного, просто бизнес.
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|4.101, Аноним (99), 20:52, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Господи, ну хоть кому-нибудь на шарике я нужен, хоть кому-нибудь на шарике про меня интересно, что я такого в сети делаю.
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|2.45, нах (?), 13:50, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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вы научитесь отличать правительство сша от контор по распилу правительственных денег.
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|3.51, user (??), 13:56, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Если руководство какой-то трёхбуквенной организации не повешено и даже не люстрировано, значит правительство на его стороне.
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|3.86, Michael Shigorin (ok), 20:12, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> вы научитесь отличать правительство сша от контор по распилу правительственных денег.
А как это делать, если фамилии-то в сросшемся конгломерате одни и те же?
(кто не читал "Исповедь экономического убийцы" Джона Перкинса -- может почитать да посравнивать с наблюдаемым)
PS: *конгло, конечно... хотя...
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