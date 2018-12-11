11.12.2018 09:31  Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась с 85% до 51%

> Но в реале ловить работорговцев и наркодельцов сложно, могут всадить реальную заточку под ребро. Не каждый день видишь такое глубокое знание темы и понимание тонкостей борьбы с преступностью. > Поэтому проще и надежнее контролировать интернет, объявить о перевыполнении плана и получить премию, не выходя из уютного кабинетика. На самом деле - очень сложно и очень дорого. Но идут на это, понятное дело, чтобы под заточку не попасть - других причин, разумеется, нет. Малодушные читеры, так? А мне всегда казалось, что организовать свою работу безопасно и с максимальной степенью автоматизации это благо. Но если нет, то... Прости, а как надо-то? Менты должны регулярно гибнуть от заточек. Они зарплату за это получают. А в ногу со временем, все вот эти новые технологии можно только преступникам - так интереснее и фильмы круче получаются, вот например Рэмбо - опа, и сбил стрелой вертолёт. У меня только один вопрос - может сразу и автомобили у ментов забрать? Прикинь, оборванный мент в кимоно или соломенных доспехах, выкованная из хреновой стали катана (а может боккэна хватит?), харакири (не сэппуку, а именно вот так, так поэтичнее), сакэ и хокку.