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11.12.2018 09:31  Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась с 85% до 51%

Некоммерческий фонд, курирующий разработку анонимной сети Tor, опубликовал финансовый отчёт за 2016 и 2017 финансовые годы. Если в 2015 году около 85% полученных проектом средств приходилось на гранты, выделяемые подконтрольными правительству США фондами, то в 2016 году их доля снизилась до 76%, а в 2017 году до 51%. В денежном выражении в 2016 году было получено 3.3 млн долларов, что примерно соответствует 2015 году. В 2017 году поступления возросли примерно на миллион долларов.

Среди наиболее крупных перечислений в 2017 году отмечается $798 тысяч от фонда Radio Free Asia, $635 тысяч от фонда SRI International и $548 тысяч от организации National Science Foundation (все три учреждения подконтрольны правительству США). Государственный департамент США выделил проекту $133 тысячи, что составляет примерно половину от аналогичных перечислений в 2016 и 2015 годах. $594 тысячи передала проекту шведская организация Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Из не связанных с государственным финансированием поступлений выделяется передача $522 тысяч долларов компанией Mozilla и $25 тысяч проектом DuckDuckGo. Ещё $425 тысяч были получены в виде пожертвований от различных частных лиц и компанией. $806 тысяч проект получил в виде бесплатно оказанных услуг, таких как доступ к облачным вычислениям, размещение серверов и консультации юристов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/tr...)
  2. OpenNews: Выявлена группа ретрансляторов Tor, используемых для деанонимизации
  3. OpenNews: Проект Tor начал тестирование браузера для платформы Android
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.4
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 8.0
  6. OpenNews: Релиз web-браузера GNU IceCat 60.3.0 с поддержкой Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tor, finance
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  • 1.1, Major Payne (?), 09:47, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Безусловно, к этому приложил руку вездесущий товарищь майор.
     
     
  • 2.11, товарищ майор наркоконтроля (?), 10:35, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    вообще-то это не рука
     
     
  • 3.39, user (??), 13:41, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    тогда не приложил, а положил
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:07, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Гугли SESTA
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:54, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Объясните пожалуйста, с какой целью правительственные организации финансируют tor project?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:58, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чтобы норкоманов клятых ловить
     
  • 2.5, BrainFucker (ok), 10:02, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Финансируют один из каналов связи их шпионов в других странах.
     
     
  • 3.9, пох (?), 10:33, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    зачем их шпиону настолько палевный канал связи Придут же ж к нему искать CP, а ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:35, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    идеальный шпион лежит в пост-квантовом гамаке, а центр ему лобок чешет, кирзаком. в остальных случаях практическое применение технической возможности.
     
  • 3.21, Michael Shigorin (ok), 12:07, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Насколько понимаю, скорее инфраструктура организации мирных протестов -- транс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:41, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы кто не говорил про США там можно высказать адекватное мнение или протестовать (и реально добиться чего-то) не боясь попасть в тюрьму или под бесконечные. В отличии от стран пост СССР.
     
     
  • 5.28, Аноним (27), 12:41, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    fix: бесконечные штрафы
     
  • 5.40, Аноним (15), 13:41, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ребята из "Occupy Wall Street" бы с тобой поспорили.
     
     
  • 6.44, нах (?), 13:46, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    высказывать - можно. А оккупировать, даже понарошку - нельзя.

    иначе нигры тоже начнут в эту игру играть, и тебе это вряд ли понравится.

     
     
  • 7.57, Аноним (15), 14:49, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Странно, когда такие же события происходят в странах третьего мира ака 404 - уже можно и даже нужно. Вот такая логика у западных стран, а также оппозиции на exUSSR пространстве.
     
     
  • 8.68, Онанимус (?), 16:35, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ты ретвитни картинку с вражескими знаменами у подножия Мавзолея! Тогда и постигнешь логику на своей шкуре ;)
     
     
  • 9.71, Клыкастый (ok), 16:52, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что будет?
     
     
  • 10.77, Онанимус (?), 18:06, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело за публикацию нацистской символики ;)
     
     
  • 11.78, Клыкастый (ok), 18:09, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дело за публикацию нацистской символики ;)

    И чем закончилось? ;)


     
     
  • 12.93, Аноним (93), 20:43, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И чем закончилось? ;)

    Так ты ретвитни - а мы посмотрим чем закончится. На личном примере уголовный кодекс тестировать желающих немного.

     
  • 9.81, Аноним (15), 18:42, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Погугли такой термин как "маккартизм". Сейчас движение набирает новые силы.
     
  • 7.91, Аноним (93), 20:41, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то в стране где на 10 рож 9 стволов, включая достаточно убедительные наре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.64, Аноним (64), 16:14, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Иди расскажи им, что квоты для женщин, чернокожих и прочих секс-меньшинств - это упoрoтая концепция или заикнись, что придерживаешься коммунистических взглядов. Посмотрим на результат.
     
     
  • 6.75, нах (?), 18:03, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а что результат? Не посадят.
    Даже тухлыми помидорками не забросают.

    хотя коммуняк и стоило бы.

     
     
  • 7.82, жека воробьев (?), 19:01, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рад, что есть еще светлые люди верящие в добро, свободу, зубную фею, единорогов
     
  • 4.49, vitalif (ok), 13:55, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну так хорошо, в кои-то веки от спецслужб польза
     
     
  • 5.76, нах (?), 18:04, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    блжад, а нормальный протокол спецслужбы не могли разработать? Хотя бы маскирующийся под что-то реально существующее, для начала?

     
     
  • 6.99, Аноним (99), 20:47, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так а есть же надстройки, которые это делают. В текущей версии, кажется, из коробки даже.
     
  • 2.10, macfaq (?), 10:34, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Radio Free Asia - это ЦРУшная компания-фронт.
     
  • 2.16, leap42 (ok), 11:10, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Попробуйте сами понять. Не забудьте то, что они же его и создали. А ещё их агенты контролируют крупнейшие выходные ноды (см Эдик Сноуден).
     
     
  • 3.100, Аноним (99), 20:49, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В основном бессмысленный мониторинг спецурой того, куда в клиарнет ходят хомячки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.104, Michael Shigorin (ok), 21:04, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но в эпоху тотального https

    А мне вот кажется, что его -- вместе с хранением трафика, в т.ч. зашифрованного, ещё ранее -- пробивали примерно те же люди.  Да, прямых доказательств у меня ноль.  А вот косвенные сходятся кучно.

     
  • 2.20, Michael Shigorin (ok), 11:44, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Объясните пожалуйста, с какой целью правительственные организации
    > финансируют tor project?

    Ну как же -- свобода, glasnost, всё такое.  Экспортный ассортимент.

     
     
  • 3.32, reaver (?), 13:09, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    шигорин боится что без гос поддержки альту и другим автовазам с неясной конкурен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, user (??), 13:42, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    импортозамещение vragov
     
     
  • 5.106, Аноним (-), 21:07, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    внедрение сотрудников спецслужб в преступные группировки прошло с невиданным ус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.59, Аноном (?), 14:56, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С такой властью, враги нам... не нужны.
     
     
  • 5.69, Онанимус (?), 16:43, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > С такой властью

    Сами же выбрали!

     
     
  • 6.84, Michael Shigorin (ok), 20:08, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> С такой властью
    > Сами же выбрали!

    Завидуй молча (ц) ;-)

     
     
  • 7.96, Аноним (93), 20:45, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Завидуй молча (ц) ;-)

    Завидовать крепостному может только другой крепостной. Ну или просто глупый по жизни индивид.

     
     
  • 8.105, Michael Shigorin (ok), 21:05, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Завидуй молча (ц) ;-)
    > Завидовать крепостному может только другой крепостной.

    Как минимум ипотечник очень даже может завидовать крепостному.

    > Ну или просто глупый по жизни индивид.

    Из тех, кто вот так вот с размаху бежит судить, не разбираясь в предмете, что ли?

     
     
  • 9.107, Аноним (-), 21:10, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО, как раба ни называй, рабом и остается А то что поводы немного фалломорфир... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.87, Клыкастый (ok), 20:18, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > С такой властью, враги нам... не нужны.

    Вам - это либералам?

     
     
  • 6.108, Аноним (-), 21:11, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Насколько я вижу - либералы как-то по жизни могут значительно больше чем крепост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.72, Клыкастый (ok), 16:54, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    по-моему это ты боишься что шигорин этого не боится
     
     
  • 5.83, Michael Shigorin (ok), 20:07, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > по-моему это ты боишься что шигорин этого не боится

    Да оставьте душевнобольного в покое -- есть люди, которые лет десять назад во вполне конкретных корыстных интересах вполне конкретного Реймана начали распространять эту байку про "альт с господдержкой", а есть люди, которые и поныне будут упорно повторять то, что не в состоянии подтвердить на суде.

    Несколько лет назад Смирнов как раз постарался _избежать_ прямой господдержки ИТ-фирм -- предложив вместо этого формировать преференции отечественному производителю при госзакупках, как во всём "цивилизованном" мире.

    Ну и я не знаю ни одного генерала, на которого бы завели дело в связи с закупками альта.

     
     
  • 6.103, Аноним (-), 21:03, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Пардон что вклиниваюсь Не знаю что там насчет баек с господдержкой, а вот про а... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (42)

  • 1.4, Аноним (15), 10:01, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Учитывая, что в США с 1 января заработает аналог нашего РНК (только там еще будут и сажать и владельцев сайтов), то это многое объясняет.
     
     
  • 2.6, Celcion (ok), 10:05, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    Рибонуклеиновая кислота?
     
     
  • 3.12, анон (?), 10:53, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раоснаркоконтроль
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:07, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поделись ссылкой, пожалуйста.
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 11:12, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Enabling_Sex_Traffickers_Act
     
     
  • 4.18, Аноним (14), 11:19, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И правда интресный закон SESTA received bipartisan support from U S senators, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 12:25, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А "перевозка секса" - это как?
     
     
  • 6.29, Аноним (27), 12:43, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перевозка секс-рабов и бесправных проституток-наркоманов, которые вроде и не рабы, но готовы за дозу на что угодно.
     
  • 6.31, Andrey Mitrofanov (?), 13:04, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    торговля, а не перевозка словарь открой, малышь CODE From The Collaborative... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.36, user (??), 13:30, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    фашизм под видом безопасности, далеко не первый пример
     
     
  • 6.43, Andrey Mitrofanov (?), 13:45, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > фашизм под видом безопасности

    там было про поменять свободу на безопасность

     
     
  • 7.47, user (??), 13:53, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    меняют одни, а свободу теряют другие
     
  • 5.60, Аноном (?), 15:00, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >>against illegal sex trafficking.
    >>illegal

    Ну вы поняли.

     
  • 4.30, Аноним (27), 12:45, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вообще это на самом деле проблема и не понятно, что с ней делать, если не контролить интернет. Все же приват. чатики это просто чатики, а в этом акте речь о реальных человеческих жизнях.
     
     
  • 5.46, нах (?), 13:53, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    в приватном чятике ни одной человеческой жизни еще не выпилили, к сожалению Лук... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.89, Клыкастый (ok), 20:36, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Но в реале ловить работорговцев и наркодельцов сложно, могут всадить реальную заточку под ребро.

    Не каждый день видишь такое глубокое знание темы и понимание тонкостей борьбы с преступностью.

    > Поэтому проще и надежнее контролировать интернет, объявить о перевыполнении плана и получить премию, не выходя из уютного кабинетика.

    На самом деле - очень сложно и очень дорого. Но идут на это, понятное дело, чтобы под заточку не попасть - других причин, разумеется, нет. Малодушные читеры, так?

    А мне всегда казалось, что организовать свою работу безопасно и с максимальной степенью автоматизации это благо. Но если нет, то... Прости, а как надо-то?

    Менты должны регулярно гибнуть от заточек. Они зарплату за это получают. А в ногу со временем, все вот эти новые технологии можно только преступникам - так интереснее и фильмы круче получаются, вот например Рэмбо - опа, и сбил стрелой вертолёт. У меня только один вопрос - может сразу и автомобили у ментов забрать? Прикинь, оборванный мент в кимоно или соломенных доспехах, выкованная из хреновой стали катана (а может боккэна хватит?), харакири (не сэппуку, а именно вот так, так поэтичнее), сакэ и хокку.

     
  • 6.109, Аноним (-), 21:16, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так правильно - если кто людьми торгует, он не так уж много теряет и поэтому ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:24, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 11.12.2018 09:31  Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась
    > 30.07.2018 17:22  Грузия легализовала употребление марихуаны

    Совпадение? Не думаю!

     
     
  • 2.52, товарищ майор наркоконтроля (?), 14:02, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ты бы хоть смотрел что это за новость прежде чем копипастить в Грузии, всего ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним (23), 12:20, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так тор финансировало правительство США? Ну надо же, какой сорприз!
     
     
  • 2.24, Аноним (64), 12:26, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Меня с самого начала удивляли люди которые серьезно полагались на анонимность в Тор
     
     
  • 3.42, user (??), 13:44, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он нужен не для анонимности, а для доступа к разрешённой мной информации.
     
     
  • 4.65, ваш кэп (?), 16:20, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Он нужен для компактного сбора в одном месте разного рода маргиналов и удобного мониторинга за их активностью
     
     
  • 5.66, патриот (?), 16:31, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Враги России уже блокировали Википедию и Гитхаб. Если их используют только маргиналы, то я хочу билет на Марс.
     
     
  • 6.80, жека воробьев (?), 18:13, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как жить?! Режим Википедию заблокировал! Свободка хомячка под угрозой!
     
     
  • 7.94, Аноним (94), 20:43, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие ваши предложения?
     
  • 6.90, Клыкастый (ok), 20:40, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Враги России уже блокировали Википедию и Гитхаб. Если их используют только маргиналы, то я хочу билет на Марс.

    Либералы вечно хотят несбыточного. Кстати, если ты на Марс загнуться в одиночестве, то это долго, дорого и неффективно. А если с людьми, так просто учти, что не изменится ничего. Во-о-бще.

     
     
  • 7.95, Аноним (94), 20:44, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что делать?
     
  • 7.110, Аноним (-), 21:18, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А такие как ты - всегда поддержат лошка и терпилу, рассказав ему что то что его ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.73, Клыкастый (ok), 16:56, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    кто платит, тот и решает, для чего он нужен. в том числе и тебе.
     
  • 3.56, торюзеранон (?), 14:30, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Однако помогите мне удивиться вместе с вами
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:36, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А мне вот пофиг, что США за мной "следит", главное чтобы не наши ... кому я нужен в штатах?
     
     
  • 3.33, Донни (?), 13:10, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Хоть один здравомыслящий человек
     
  • 3.34, Аноним (64), 13:14, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоспаде, а тут ты кому нужен если ты не торговец наркотой/оружем/детьми?
     
     
  • 4.35, AnoN (?), 13:24, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    скажи это тем , кто сидит за лайки и репосты
     
     
  • 5.37, Аноним (64), 13:30, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставь какой-нибудь фригейт в браузер и иди лайкай своих котиков
     
     
  • 6.50, товарищ майор фсб (?), 13:55, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    долайкаешься у меня!
     
  • 6.61, Аноном (?), 15:03, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зайди под своим паспортом/телефоном в контактик и лайкай...
     
  • 5.92, Клыкастый (ok), 20:41, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > скажи это тем , кто сидит за лайки и репосты

    Обязательно скажу. Мне уже два года список обещают, но что-то не складывается. У тебя-то норм?

     
     
  • 6.97, Аноним (94), 20:46, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе же давали список, ты его игнорируешь и просишь ещё
     
  • 4.38, user (??), 13:34, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    1. Был бы человек, а статья найдётся.

    2. Нужно выполнять план по посадкам, а у этих торговцев такая крыша, что скорее они тебя посадят.

     
     
  • 5.55, нах (?), 14:08, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    ты только учти, что эти самые конторы по распилу в штатах примерно так же думают... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.74, Онанимус (?), 16:59, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ты только учти, что эти самые конторы по распилу в штатах примерно так же думают.

    Вы всерьез думаете, что если я ТУТ лайкну фотографию депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с лозунгом "Православие или..." - то меня ТАМ поселят "в сравнительно пригодные для жизни условия в тропиках"?!!

     
     
  • 7.79, нах (?), 18:10, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну нет, чтоб туда подселиться - надо других глупостей понаделать.
    типа, оказаться не в то время не в том месте, иметь неправильных знакомых и т п

     
  • 3.54, Гугол (?), 14:06, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > кому я нужен в штатах?

    Нам. Для продажи всего и вся о тебе хорошо платящим желающим. Ничего личного, просто бизнес.

     
     
  • 4.101, Аноним (99), 20:52, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Господи, ну хоть кому-нибудь на шарике я нужен, хоть кому-нибудь на шарике про меня интересно, что  я такого в сети делаю.
     
  • 3.85, Michael Shigorin (ok), 20:10, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > кому я нужен в штатах?

    Да любому оптовому торгашу жёлтыми жилетами или как там назовут очередное уличное мясо.

     
     
  • 4.98, Аноним (94), 20:47, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты надо понимать домашнее мясо?
     
  • 3.88, Аноним (88), 20:26, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Штаты ведут деятельность по всему миру И дело для человека на которого есть пре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.45, нах (?), 13:50, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вы научитесь отличать правительство сша от контор по распилу правительственных денег.

     
     
  • 3.51, user (??), 13:56, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если руководство какой-то трёхбуквенной организации не повешено и даже не люстрировано, значит правительство на его стороне.
     
     
  • 4.53, нах (?), 14:05, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    у них там в Штатах как-то не принято ни то ни другое, когда даже доказать нецеле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.86, Michael Shigorin (ok), 20:12, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > вы научитесь отличать правительство сша от контор по распилу правительственных денег.

    А как это делать, если фамилии-то в сросшемся конгломерате одни и те же?

    (кто не читал "Исповедь экономического убийцы" Джона Перкинса -- может почитать да посравнивать с наблюдаемым)

    PS: *конгло, конечно... хотя...

     
  • 2.62, asdasd (?), 15:15, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Начнем с того, что Tor и создан был специальными службами США -_-"
     

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