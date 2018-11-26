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26.11.2018 16:58  Доступна СУБД EuclidesDB, использующая элементы машинного обучения

Подготовлен первый экспериментальный выпуск СУБД EuclidesDB, предоставляющей средства для использования моделей машинного обучения при индексировании и выборки данных. СУБД позволяет привязывать к различным классам информации отдельные модели машинного обучения, например, можно подключить модель для классификации изображений и применять СУБД для поиска похожих фотографий или выборки изображений, на которых присутствует определённый объект. Проект написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0. Модели машинного обучения обрабатываются при помощи библиотеки PyTorch (используется C++-интерфейс libtorch).

СУБД EuclidesDB предоставляет универсальное решение для создания систем обработки данных с использованием моделей машинного обучения, образующее готовый каркас для подключения необходимых моделей и их применения для поиска похожих данных. Для каждой категории данных могут подключаться отдельные модели, например, для поиска туфель может использоваться одна модель, натренированная на изображениях обуви, а для поиска футболок - другая. На практике, данные модели могут применяться для рекомендации клиенту интернет-магазина туфель и футболок, наиболее похожих на те, что уже выбрал покупатель.

При добавлении новых данных в БД, например, изображения, вместе с данными указывается модель машинного обучения, которую следует применить для индексации. Результаты обработки сохраняются в локальное хранилище в формате ключ/значение, и используются при построении индекса запросов. При обработке запроса похожих элементов, переданный в запросе эталонный элемент обрабатывается с использованием одного из выбранных алгоритмов поиска похожих объектов. В запросе определяется допустимый диапазон моделей, которые следует использовать при поиске. На выходе для каждой из выбранных моделей возвращается список наиболее близких элементов с указанием уровня релевантности.

Взаимодействие с СУБД осуществляется с использованием протокола gRPC c применением HTTP/2 для сетевого взаимодействия и Protocol Buffers для сериализации данных. Низкоуровневое хранение данных реализовано с использованием LevelDB. Логика обработки моделей задаётся на языке Python (TorchScript ) и оформляется в виде модулей к PyTorch. В комплекте поставляются три готовые модели (resnet101, resnet18 и vgg16), обеспечивающие распознавание и классификацию изображений. В дальнейшем планируется включить в состав модели для обработки других видов информации.

Поддерживается несколько методов индексации и поиска данных:

  • annoy - движок нечёткого поиска на базе библиотеки Annoy (Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah), которая применяется для формирования рекомендаций в музыкальном сервисе Spotify. Библиотека реализует алгоритм решения задачи поиска ближайшего соседа, оптимизированный для снижения потребления оперативной памяти и использования подкачки данных с диска;
  • faiss - движок на основе библиотеки поиска похожих элементов Faiss, развиваемой компанией Facebook. Faiss предлагает большой набор настроек, позволяющих добиться необходимого компромисса в отношении времени поиска, качества поиска, потребления оперативной памяти и длительности обучения;
  • exact_disk - простейший движок, в котором применяется линейный поиск точных совпадений. Индекс сразу сохраняется на диск, что позволяет добиться минимального расхода оперативной памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Открыт код СУБД MapD Core, использующей GPU для хранения и обработки данных
  3. OpenNews: Представлена децентрализованная СУБД Noms, основанная на идеях Git
  4. OpenNews: Выпуск распределённой СУБД TiDB 2.0
  5. OpenNews: Компания Bloomberg открыла код распределённой СУБД Comdb2
  6. OpenNews: Выпуск отказоустойчивой СУБД CockroachDB 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: database, ai, pytorch
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  • 1, klalafuda (?), 19:22, 26/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    SELECT COUNT(*) FROM Cats WHERE cat_image LIKE LOAD_FILE('mycat.jpeg')
     
     
  • 3, na (??), 20:20, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это когда-то в светлом будущем. Пока только так.:)

    SELECT COUNT(*) FROM Turtles WHERE turtle_image LIKE rifle

     
  • 2, Урри (?), 19:48, 26/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не понимаю, зачем?
    Неужели так сложно навесить над движком абсолютно любой БД ту жа самую логику и вместо INSERT (image) делать предвычисленные INSERT (image, attribute1, attribute2, attribute3)?
     
  • 4, Аноним (4), 20:48, 26/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Проект написан на языке С++

    Странный выбор. Мошынное абущинье надо писать исключительно на "хайлоад мошын лёрнинк" пихоне.

     

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