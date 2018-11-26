26.11.2018 09:18  В Firefox 64 появится встроенный менеджер задач

> 2—3.6.28, скажем. Это уже вполне зрелый браузер, который умеет всё нужное, но ещё не обучен

> ненужному. ну если большая часть современного интернета (заметьте, гугль открывается, ютруп тоже открывается, но не работает, мои самоделки либо не открываются, либо не работают (jquery 1.6, нет, еще более ранняя не годится), всякие сбербанки туда же, всякией пэйпэлы и не открываются, и не работают, ибо неправильный ssl. Нет, пересборкой с правильным openssl не решается, ибо мурзила не использует его напрямую, использует свой корявый враппер по имени nss, состоящий из кода, давно непонятного даже самим разработчикам, патчат наугад, периодически ломая) вам ненужно - w3c и так есть. ну или lynx, в strict mode, чтоб уж совсем ничего не работало. Кстати, в нем правильный ssl. а просто старательно из каждого нового релиза выпиливать все, похожее на трекинг и заодно всю улучшенную заботу о пользователе, мешающую открывать неодобренные гуглем сайты - в принципе, можно даже и из хромиума (из мазилы тоже, просто бестолку - зачем вам это "всем хуже"?) - кто только вот платить за это готов, регулярно, а не разово? (ну то есть "бесплатные обновления - в течении трех месяцев, gold клиентам - в течении года") И не по $2 - здесь вам не мурзилафоундейшн, денег нет и не предвидится. Нет желающих? Ок, я пошел собак гулять. Пиццот рублей за два часа - на хлеб и дешевое молоко хватит.