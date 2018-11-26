26.11.2018 09:18  В Firefox 64 появится встроенный менеджер задач

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|1.2, ононимус (?), 09:54, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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и гуглу потом скормить ещё данные, какие сайты биткойны манят или чрезмерно каждое движение мыши обрабатывают, чтоб тот их в рейтинге понижал, чтоб тот ваще в результатах кроме проплаченных ссылок ничего не выдавал
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|2.24, Аноним (24), 10:33, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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гугл кстати уже перестал индексировать новые сайты у которых нет https (а только http). такая вот корпорация добра ;)
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|3.26, КГБ СССР (?), 10:44, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> гугл кстати уже перестал индексировать новые сайты у которых нет https (а
> только http). такая вот корпорация добра ;)
Совершенно непонятен столь сильный интерес Копрорации Бобра к HTTPS.
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|5.34, КГБ СССР (?), 10:55, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Никто лишний не лезет в бизнес Google
Ну как бы напрашивается такая мысль, но это уж слишком-слишком. Не по понятиям и не по закону.
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|7.93, rshadow (ok), 13:56, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Разве шифрованое и не шифрованное сообщение требует пояснений? Защита от дурака тоже вполне себе работает.
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|8.110, КГБ СССР (?), 15:08, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Разве шифрованое и не шифрованное сообщение требует пояснений? Защита от дурака тоже
> вполне себе работает.
Требует, конечно.
Например, у меня есть очень важный вопрос:
- почему для скачивания файлов (дистрибутивов линукса, к примеру) вместо FTP мне повсюду предлагают HTTPS?
Попытайтесь обосновать техническую необходимость такой прогрессивной инновации.
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|9.115, rshadow (ok), 16:00, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Попытайтесь обосновать техническую необходимость такой прогрессивной инновации.
Если параноить, то конечно для того чтоб вам туда бекдоры не совали во время скачивания. А по факту https интересен там где нет открытых данных. Чтобы даже фоточка кота не досталась злоумышленникам =)
Ну и конечно чисто по технике и экономии. Если отбросить сферические "вместо FTP мне повсюду предлагают HTTPS", то для поддержания FTP сервера нужен отдельный сервер, латание дыр, знание и время администратора и т.д. Зачем если можно просто ссылку на файл разметить прям в html разметке? С http та же сама тема. Зачем мониторить и разруливать роуты если просто редиректишь все с 80 на 433 и просто выбрасываешь это все из головы. Чем проще тем надежнее.
Предугадывая новые вопросы: отказаться всем миром от http можно, а от https нельзя. Потому куда все движется понятно.
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|10.123, Акакжев (?), 16:29, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Если параноить, то конечно для того чтоб вам туда бекдоры не совали во время скачивания.
Причинно-следственная связь такова: сначала пользователям рассказывают байки про бэкдоры, потом они начинают параноить. HTTPS внедряют ("уж Гугль то знает, что делает"!), что бы верили в байки.
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|12.139, Акакжев (?), 17:16, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Забыл про легализацию бэкдоров.
Это те, что называют похожим на "телевизор" и потому не страшным словом "телеметрия"? Так для того и делают людей неадекватно оценивающими действительность параноиками, что бы под шумок впаривать что попало.
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|11.141, rshadow (ok), 17:43, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> дистрибутивы
Конкретно все диструбутивы имеют свои сервера и свои _клиенты_ для распростанения пакетов. И колхозят там все что захотят. Плюс могут сами поддерживать http, ftp, torrent и бог знает что еще до скончания веков т.к. повторю клиент-то свой.
Остальные эмоции мне понятны, но к технике они не относятся.
И кстати никогда не понимал ftp протокол. Файл скачать с докачкой можно и по http. Для всего остального есть ssh/sftp.
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|6.87, Аноним (87), 13:38, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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теперь информацию прозрачно снимают только достойные, а все недостойные палятся с магарычом возле ЦА
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|7.138, анон (?), 17:09, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Цветовая дифференциация достойных, кого надо достойных.
Весь этот катаклизм, который я сейчас наблюдаю по дырявому каналу.
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|6.96, rshadow (ok), 14:11, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Более того в текущей системе "доверие" в https это вообще техническая и не очень интересная сторона. Поясню:
Пользователь открывает браузер и вбивает в адресной строке "сбербанк". Дальше он переходит на сайт который посчитали нужным гугл или яндекс. И плевать какие там были сертификаты (на них никто не смотрит) лишь бы браузер в явном виде не ругался что сайт фишинговый. Весь фокус доверия давно смещен в сторону поисковых гигантов. Весь траффик идет через них и они его разруливают.
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|7.98, нах (?), 14:16, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> лишь бы браузер в явном виде не ругался что сайт фишинговый
лишь бы браузер не выводил вместо сайта огромную-страницу-полную-неведомой-херни (так, на самом деле, это видит пользователь, да и не пользователь уже тоже)
А кто подсказывает ему, выводить ее или нет - это уже сами сообразите.
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|8.99, rshadow (ok), 14:22, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да оно все живет с непонятной аффелированностью на доверии пользователей. Но отказ доверия ведет к потерям в прибыли. Потому в наглую ничего не ломается.
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|9.119, нах (?), 16:16, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну как - сбербанк не ломается, а какой-нибудь опеннет либо пляшет под дудку гугля, либо внезапно навсегда исчезает из поиска.
собственно, поиску уже и недолго осталось - нафиг он нужен такой большой и сложный, когда достаточно уметь находить вконтакт, фесбук и инстаграмм?
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|10.140, rshadow (ok), 17:39, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>поиску уже и недолго осталось
>вконтакт, фесбук и инстаграмм
Тут как говорится кто, к чему привык. Я в соцсетях ничего не ищу ;-)
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|2.12, нах (?), 10:19, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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так уже ж была - не взлетела, говорят, от того что браузер в ней был какой-то кривоватый.
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|4.84, КГБ СССР (?), 13:32, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Мне надо старой никому не нужной DDR на 266 MHz, но с ECC, модулями по 4 гига и чтоб все с одного лота (серийные номера и вот это вот всё). Восемь планочек мне надо. Куда писать тебе адрес доставки?
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|6.111, КГБ СССР (?), 15:22, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Такие модули разве были 4гб? 1гб макс
Нa мaтeринкe вoсeмь пoсaдoчных мeст пoд пaмять, a в дoкyмeнтaции нaписaнo, чтo мaксимaльный oбъём сoстaвляeт 32 гигa. Этo ж нe ширпoтрeб для игрoмaнoв нa oдин гoд, a сeрвeрнoe хoзяйствo зa мнoгиe тыщи зeлёных дeнeг. Eжeли в мaнyaлe нaписaнo, чтo мoжнo — знaчит мoжнo.
2 ГБ нa мoдyль тoчнo бывaют: ebay.com/itm/2GB-DDR-266MHz-PC2100-184-PIN-ECC-Registrati-Rdimm-Server-Workstation-Memoria/392167091609
Нaшa любимaя бaрaхoлкa считaeт, чтo и 4-гигoвыe бывaют: ebay.com/itm/4GB-PC2100R-DDR-266-256X4-36CHIPS-184PIN-ECC-REGISTERED-VLP-AB475A-SERVER-RAM/172250579828
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|2.47, Аноним (47), 11:42, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Перефразирую: предоставлять пользователю техническую информацию о работе программы - моветон. И не важно браузер это или нет, придумали они моду, понимаешь. Вы еще исходные коды выложить предложите!
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|5.100, rshadow (ok), 14:24, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да это понятно. Просто вы не целевая аудитория для фф, хром и ие. Их ЦА (и мне тоже) нужны веб приложения. Хотя скажу что тоже вижу "свои границы разумного". И не могу приемлить всякие электроны и хромОС-ы.
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|1.13, Анон213423 (?), 10:21, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
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Все больше и больше создается впечатление будто Google купил услуги бот фермы по обсиранию всего что делают в Mozilla. Что бы ни сделали за последние пол года на этом ресурсе под каждой новостью найдется пол сотни умников, которым что то не нравится.
Независимо от новости - на выходе одно и то же нытье из раза в раз.
Это простите или шиза или бот ферма, не вижу альтернативных вариантов.
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|3.38, Анон213423 (?), 11:11, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Ну давайте, поделитесь тогда своим уникальным виденьем, что же может спасти лису, и что же они делают не так. Если к этому экономическое обоснование будет - совсем замечательно
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|5.73, Аноним (73), 13:10, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Так он не мониторит ресурсы компьютера. Новость про то что Firerfox будет мониторить свои ресурсы.
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|6.105, Аноним (4), 14:41, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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А где ты видел, чтобы я говорил за мониторинг?
Я всего лишь пояснял пионэру за причины градуса ненависти к такого рода новостям.
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|4.102, нах (?), 14:26, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а вы готовы оплатить исследование рынка?
Мне вот самому интересно - браузер, открыто позиционирующийся как НЕ сливающий данные своих пользователей (и только это - никакого "улучшенного tracking protection" и "защиты ваших паролей от утечек" со встроенным маячком) - кто-нибудь из параноиков готов покупать хотя бы так долларов за 100, или это уже совсем за пределами их кошелька?
при наличии при этом открытых исходников, пусть даже, скажем, с задержкой публикации на неделю.
тот же palemoon поддерживается силами всего пары человек, правда, зарабатывающих рекламой, а не продажами.
Теоретически, на активное сопровождение аналога ungoogled chromium (надеюсь, понятно, что в трупе мазилы ковыряться незачем?) - больше тоже не нужно, ломать не строить.
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|4.136, Аноним (136), 16:59, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть браузер Pale Moon. Не жрущий столько оперативы и работащий как надо.
Различий между Мозиллой и Гугл уже нет, обе корпорации зла, просто Мозилла повторяет под копирку.
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|4.97, нах (?), 14:13, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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то есть вот этот серый на сером п-ц - это охрененно красивая и быстрая штука (жаль что за тормозами самого веба дальше интранета это плохоразличимо)?
> А вот это вообще смешно. Firefox из древна жил на деньги гугла понятно за что.
ммм... после издыхания на ходу диска в моем "десктопе" (если плата и диск валяются на столе - это, вероятно, десктоп, неттоп - это когда они раскиданы на корпусе 3750?) я уже третью неделю вынужден читать опеннет мазилой версии 3.6
Гугль (и тут не без проклятого!) говорит, что она сдохла в 2012м, лет шесть просуществовав - но так и не признается, где он девал деньги и в каком месте через нее за мной следит.
встроенного сли..простите, поиска в ней, кто опоздал родиться, тоже нет, руками надо www.google.com в адресной строке (о ужас, там адресная строка, вместо набора неведомой серой хни !) набрать, так что и тут они ничего не заработали (к тому же они тогда дружили с яхой, а против кого - сам догадайся)
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|5.112, КГБ СССР (?), 15:34, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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[CODE]
> dir /b Moz*
Mozilla Firefox 10.0.12 ESR.lnk
Mozilla Firefox 17.0.11 ESR.lnk
Mozilla Firefox 24.8.1 ESR.lnk
Mozilla Firefox 3.6.28.lnk
Mozilla Firefox 31.8.0 ESR.lnk
Mozilla Firefox 38.8.0 ESR.lnk
Mozilla Firefox 45.9.0 ESR.lnk
Mozilla Firefox 52.x ESR -safe-mode.lnk
Mozilla Firefox 52.x ESR.lnk
[/CODE]
Все они с отдельными профилями, между которыми нет никакой интерференции. Не отказываю себе в удовольствии наблюдать разницу между релизами и динамику, так сказать, прогресса. И всё бы хорошо, но с сертификатами кое-где местами не очень хорошо. То есть налицо картина и вывод: нас от старого доброго Веба отваживают принудительно.
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|7.130, пох (?), 16:42, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> 2—3.6.28, скажем. Это уже вполне зрелый браузер, который умеет всё нужное, но ещё не обучен
> ненужному.
ну если большая часть современного интернета (заметьте, гугль открывается, ютруп тоже открывается, но не работает, мои самоделки либо не открываются, либо не работают (jquery 1.6, нет, еще более ранняя не годится), всякие сбербанки туда же, всякией пэйпэлы и не открываются, и не работают, ибо неправильный ssl. Нет, пересборкой с правильным openssl не решается, ибо мурзила не использует его напрямую, использует свой корявый враппер по имени nss, состоящий из кода, давно непонятного даже самим разработчикам, патчат наугад, периодически ломая) вам ненужно - w3c и так есть.
ну или lynx, в strict mode, чтоб уж совсем ничего не работало. Кстати, в нем правильный ssl.
а просто старательно из каждого нового релиза выпиливать все, похожее на трекинг и заодно всю улучшенную заботу о пользователе, мешающую открывать неодобренные гуглем сайты - в принципе, можно даже и из хромиума (из мазилы тоже, просто бестолку - зачем вам это "всем хуже"?) - кто только вот платить за это готов, регулярно, а не разово? (ну то есть "бесплатные обновления - в течении трех месяцев, gold клиентам - в течении года") И не по $2 - здесь вам не мурзилафоундейшн, денег нет и не предвидится.
Нет желающих? Ок, я пошел собак гулять. Пиццот рублей за два часа - на хлеб и дешевое молоко хватит.
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|2.132, Акакжев (?), 16:44, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Под каждой новостью находятся умники, которым что-то не нравится.
> Это простите или шиза или бот ферма, не вижу альтернативных вариантов.
"Раньше был метр больше и килограмм тяжелее" (с) 1я квадра.
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|2.43, Аноним (62), 11:37, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Страшно подумать что станет с хромом, когда мозила решит проблему памяти
Хром потеряет 0,5% пользователей?
Которые тут же вернутся, когда Мозилла, очередной раз, сломает дополнения.
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