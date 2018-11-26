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26.11.2018 09:18  В Firefox 64 появится встроенный менеджер задач

Разработчики из компании Mozilla включили в кодовую базу, на основе которой формируется релиз Firefox 64, новую реализацию интерфейса для отслеживания потребления ресурсов. Новый интерфейс заменит собой служебную страницу "about:performance" и будет напоминать менеджер задач, упрощающий оценку потребления ресурсов отдельными страницами и дополнениями. Для вызова страницы "about:performance" в основное меню будет добавлена отдельная кнопка. В Firefox 65 планируют добавить дополнительный столбец, отражающий затраты памяти на каждую страницу и дополнение.

В разработке также находится прототип, продолжающий модернизацию интерфейса отслеживания потребления ресурсов. Кроме более наглядного отображения информации в будущих выпусках появится возможность раздельного учёта нагрузки, создаваемой внешним кодом, который загружен с другого сайта, но выполняется в контексте той же вкладки. Например, можно будет оценить нагрузку от внешних счётчиков и рекламных вставок, и при необходимости заблокировать их. Также планируется добавить возможность остановки выполнения проблемного JavaScript-кода, без закрытия вкладки.

Для быстрого доступа к информации о потреблении ресурсов в выводимое в адресной строке контекстное меню планируют добавить отдельную секцию, показывающую нагрузку на CPU и потребление памяти для текущей вкладки.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox 65 будет переработан интерфейс настройки блокировки контента
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Релиз Firefox 63
  5. OpenNews: В Firefox тестируют поддержку сохранения в облачные хранилища
  6. OpenNews: В Firefox 65 появится поддержка формата изображений WebP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, debug
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  • 1.1, Аноним (1), 09:50, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А WebExtension API для получения этой информации для автоматического эвристического определения говна они добавить не планируют?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:04, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А ты сам напиши для этого код и отправь им.
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:35, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Больше уникальности богам слежения.
     
  • 2.45, timur.davletshin (ok), 11:40, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://alpha.html5test.com/ — нет, не завезли ещё.
     
  • 2.68, rshadow (ok), 12:51, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Больше похоже на Оперу - все в дом, все в дом.
     
  • 1.2, ононимус (?), 09:54, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    и гуглу потом скормить ещё данные, какие сайты биткойны манят или чрезмерно каждое движение мыши обрабатывают, чтоб тот их в рейтинге понижал, чтоб тот ваще в результатах кроме проплаченных ссылок ничего не выдавал
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:33, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    гугл кстати уже перестал индексировать новые сайты у которых нет https (а только http). такая вот корпорация добра ;)
     
     
  • 3.26, КГБ СССР (?), 10:44, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > гугл кстати уже перестал индексировать новые сайты у которых нет https (а
    > только http). такая вот корпорация добра ;)

    Совершенно непонятен столь сильный интерес Копрорации Бобра к HTTPS.

     
     
  • 4.31, ds (??), 10:52, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Никто лишний не лезет в бизнес Google
     
     
  • 5.34, КГБ СССР (?), 10:55, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Никто лишний не лезет в бизнес Google

    Ну как бы напрашивается такая мысль, но это уж слишком-слишком. Не по понятиям и не по закону.

     
     
  • 6.53, Аноним (53), 11:59, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А когда провайдеры инжектят рекламу прямо в код старицы http сайтов это по понятиям?
     
     
  • 7.57, user (??), 12:02, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    провайдеры скомпрометированы, нужна независимая сеть
     
     
  • 8.62, Аноним (62), 12:32, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Высылал ответ голубями.
     
  • 7.76, хотел спросить (?), 13:18, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не пользуйтесь http

    ходите через https

    читайте подписываемые договора

    развивайте i2p

     
  • 7.79, КГБ СССР (?), 13:25, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Навязывание гуглом https для укрывания таким образом своей незаконной деятельно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.131, Аноним (131), 16:42, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    man phorm, старичок с девичьей памятью.
     
  • 4.51, user (??), 11:53, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Хотят приучить людей к ошибочному мнению, что это синоним безопасности.
     
     
  • 5.69, rshadow (ok), 12:53, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В любом случае это большой плюс к безопасности.
     
     
  • 6.82, КГБ СССР (?), 13:30, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В любом случае это большой плюс к безопасности.

    И вы можете обосновать своё утверждение?

     
     
  • 7.93, rshadow (ok), 13:56, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разве шифрованое и не шифрованное сообщение требует пояснений? Защита от дурака тоже вполне себе работает.
     
     
  • 8.106, Аноним (106), 14:43, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вот видите, одного уже приучили.
     
  • 8.110, КГБ СССР (?), 15:08, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Разве шифрованое и не шифрованное сообщение требует пояснений? Защита от дурака тоже
    > вполне себе работает.

    Требует, конечно.

    Например, у меня есть очень важный вопрос:

    - почему для скачивания файлов (дистрибутивов линукса, к примеру) вместо FTP мне повсюду предлагают HTTPS?

    Попытайтесь обосновать техническую необходимость такой прогрессивной инновации.

     
     
  • 9.115, rshadow (ok), 16:00, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Попытайтесь обосновать техническую необходимость такой прогрессивной инновации.

    Если параноить, то конечно для того чтоб вам туда бекдоры не совали во время скачивания. А по факту https интересен там где нет открытых данных. Чтобы даже фоточка кота не досталась злоумышленникам =)
    Ну и конечно чисто по технике и экономии. Если отбросить сферические "вместо FTP мне повсюду предлагают HTTPS", то для поддержания FTP сервера нужен отдельный сервер, латание дыр, знание и время администратора и т.д. Зачем если можно просто ссылку на файл разметить прям в html разметке? С http та же сама тема. Зачем мониторить и разруливать роуты если просто редиректишь все с 80 на 433 и просто выбрасываешь это все из головы. Чем проще тем надежнее.

    Предугадывая новые вопросы: отказаться всем миром от http можно, а от https нельзя. Потому куда все движется понятно.

     
     
  • 10.123, Акакжев (?), 16:29, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Если параноить, то конечно для того чтоб вам туда бекдоры не совали во время скачивания.

    Причинно-следственная связь такова: сначала пользователям рассказывают байки про бэкдоры, потом они начинают параноить. HTTPS внедряют ("уж Гугль то знает, что делает"!), что бы верили в байки.

     
     
  • 11.137, анон (?), 17:05, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Забыл про легализацию бэкдоров.
     
     
  • 12.139, Акакжев (?), 17:16, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Забыл про легализацию бэкдоров.

    Это те, что называют похожим на "телевизор" и потому не страшным словом "телеметрия"? Так для того и делают людей неадекватно оценивающими действительность параноиками, что бы под шумок впаривать что попало.

     
  • 10.125, нах (?), 16:30, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    садись, два - дистрибутивы обычно имеют сигнатуры - причем до недавнего времени ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.141, rshadow (ok), 17:43, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > дистрибутивы

    Конкретно все диструбутивы имеют свои сервера и свои _клиенты_ для распростанения пакетов. И колхозят там все что захотят. Плюс могут сами поддерживать http, ftp, torrent и бог знает что еще до скончания веков т.к. повторю клиент-то свой.

    Остальные эмоции мне понятны, но к технике они не относятся.

    И кстати никогда не понимал ftp протокол. Файл скачать с докачкой можно и по http. Для всего остального есть ssh/sftp.

     
  • 6.87, Аноним (87), 13:38, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    теперь информацию прозрачно снимают только достойные, а все недостойные палятся с магарычом возле ЦА
     
     
  • 7.94, rshadow (ok), 13:57, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Достойные всегда могли и могут. Вопрос же в цене и времени.
     
  • 7.138, анон (?), 17:09, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Цветовая дифференциация достойных, кого надо достойных.
    Весь этот катаклизм, который я сейчас наблюдаю по дырявому каналу.
     
  • 5.81, КГБ СССР (?), 13:28, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И это тоже Но я думаю, что а данном случае имеет вес другое соображение Как то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.96, rshadow (ok), 14:11, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Более того в текущей системе "доверие" в https это вообще техническая и не очень интересная сторона. Поясню:

    Пользователь открывает браузер и вбивает в адресной строке "сбербанк". Дальше он переходит на сайт который посчитали нужным гугл или яндекс. И плевать какие там были сертификаты (на них никто не смотрит) лишь бы браузер в явном виде не ругался что сайт фишинговый. Весь фокус доверия давно смещен в сторону поисковых гигантов. Весь траффик идет через них и они его разруливают.

     
     
  • 7.98, нах (?), 14:16, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > лишь бы браузер в явном виде не ругался что сайт фишинговый

    лишь бы браузер не выводил вместо сайта огромную-страницу-полную-неведомой-херни (так, на самом деле,  это видит пользователь, да и не пользователь уже тоже)
    А кто подсказывает ему, выводить ее или нет - это уже сами сообразите.

     
     
  • 8.99, rshadow (ok), 14:22, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да оно все живет с непонятной аффелированностью на доверии пользователей. Но отказ доверия ведет к потерям в прибыли. Потому в наглую ничего не ломается.
     
     
  • 9.119, нах (?), 16:16, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну как - сбербанк не ломается, а какой-нибудь опеннет либо пляшет под дудку гугля, либо внезапно навсегда исчезает из поиска.

    собственно, поиску уже и недолго осталось - нафиг он нужен такой большой и сложный, когда достаточно уметь находить вконтакт, фесбук и инстаграмм?

     
     
  • 10.140, rshadow (ok), 17:39, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >поиску уже и недолго осталось
    >вконтакт, фесбук и инстаграмм

    Тут как говорится кто, к чему привык. Я в соцсетях ничего не ищу ;-)

     
  • 3.27, Анон5466 (?), 10:46, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пруф?
     
  • 3.75, НКВД_лучше_Гестапо (?), 13:16, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вообще пора от http отказаться -одна реклама оттуда валится!
     
     ....нить скрыта, показать (33)

  • 1.4, Аноним (4), 10:03, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Firefox OS на подходе?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:17, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Веб-браузеры уже давно стали операционными системами.
     
  • 2.12, нах (?), 10:19, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    так уже ж была - не взлетела, говорят, от того что браузер в ней был какой-то кривоватый.

     
  • 2.9, Аноним (5), 10:08, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Вообще то всё правильно, это и есть неоправданный троллинг в сторону лучшего браузера.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:31, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В сторону Хрома?
     
     
  • 4.28, Аноним (5), 10:48, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Хром самый ужасный браузер, это всем известно.
     
     
  • 5.56, Аноним (53), 12:00, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У него есть 1 плюс. Видео и анимации его движок обрабатывает быстрее всех.
     
     
  • 6.59, user (??), 12:13, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для гифов пофиг, а фильмы лучше скачивать.
     
  • 2.46, timur.davletshin (ok), 11:41, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Была уже, потом все эти интерфейсы к BT/Wi-Fi из FF выпилили.
     
  • 2.72, Аноним (72), 13:08, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще уже попробовали и выкинули, так как не стала популярной.
     
  • 2.86, epishet (ok), 13:37, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так есть уже https://ru.wikipedia.org/wiki/KaiOS
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:06, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Глупость. Считать ресурсы для браузера - моветон!
     
     
  • 2.10, Одмен (?), 10:11, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    А потом из-за таких гoвнoкодеров сайты жрут по 2гб озу
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:23, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –11 +/
    И что? Оперативка нынче копейки стоит.
     
     
  • 4.67, фыв (??), 12:49, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну тогда пришли мне пару сотен.
     
     
  • 5.78, Аноним (78), 13:19, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давай
     
  • 4.84, КГБ СССР (?), 13:32, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне надо старой никому не нужной DDR на 266 MHz, но с ECC, модулями по 4 гига и чтоб все с одного лота (серийные номера и вот это вот всё). Восемь планочек мне надо. Куда писать тебе адрес доставки?
     
     
  • 5.92, Anonim (??), 13:56, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Такие модули разве были 4гб?  1гб макс
     
     
  • 6.111, КГБ СССР (?), 15:22, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Такие модули разве были 4гб?  1гб макс

    Нa мaтeринкe вoсeмь пoсaдoчных мeст пoд пaмять, a в дoкyмeнтaции нaписaнo, чтo мaксимaльный oбъём сoстaвляeт 32 гигa. Этo ж нe ширпoтрeб для игрoмaнoв нa oдин гoд, a сeрвeрнoe хoзяйствo зa мнoгиe тыщи зeлёных дeнeг. Eжeли в мaнyaлe нaписaнo, чтo мoжнo — знaчит мoжнo.

    2 ГБ нa мoдyль тoчнo бывaют: ebay.com/itm/2GB-DDR-266MHz-PC2100-184-PIN-ECC-Registrati-Rdimm-Server-Workstation-Memoria/392167091609

    Нaшa любимaя бaрaхoлкa считaeт, чтo и 4-гигoвыe бывaют: ebay.com/itm/4GB-PC2100R-DDR-266-256X4-36CHIPS-184PIN-ECC-REGISTERED-VLP-AB475A-SERVER-RAM/172250579828

     
  • 4.133, Травля (?), 16:47, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гоните их, насмехайтесь над ними, по всякому показывайте им, что они — изгои.
     
  • 2.15, нах (?), 10:25, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    а мы их не для браузера считаем, мы их для adsense считаем Ну и еще с кем-нибуд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:42, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Перефразирую: предоставлять пользователю техническую информацию о работе программы - моветон. И не важно браузер это или нет, придумали они моду, понимаешь. Вы еще исходные коды выложить предложите!
     
     
  • 3.74, rshadow (ok), 13:11, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Фичи нужные пользователю надо делать с умом И не важно ломает ли это какую то ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.85, КГБ СССР (?), 13:34, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не постесняюсь повторить уже написанное I брayзeр 8212 этo спeциaльнaя прoг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.100, rshadow (ok), 14:24, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да это понятно. Просто вы не целевая аудитория для фф, хром и ие. Их ЦА (и мне тоже) нужны веб приложения. Хотя скажу что тоже вижу "свои границы разумного". И не могу приемлить всякие электроны и хромОС-ы.
     
  • 1.13, Анон213423 (?), 10:21, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Все больше и больше создается впечатление будто Google купил услуги бот фермы по обсиранию всего что делают в Mozilla. Что бы ни сделали за последние пол года на этом ресурсе под каждой новостью найдется пол сотни умников, которым что то не нравится.
    Независимо от новости - на выходе одно и то же нытье из раза в раз.
    Это простите или шиза или бот ферма, не вижу альтернативных вариантов.
     
     
  • 2.20, Аноним (4), 10:31, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Что поделать, если в последнее время что ни сделают - так никаких слов кроме чо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.38, Анон213423 (?), 11:11, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну давайте, поделитесь тогда своим уникальным виденьем, что же может спасти лису, и что же они делают не так. Если к этому экономическое обоснование будет - совсем замечательно
     
     
  • 4.49, Аноним (4), 11:50, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего уникального в моем видении нет Браузеры должны рендерить гипертекст, а н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 13:10, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так он не мониторит ресурсы компьютера. Новость про то что Firerfox будет мониторить свои ресурсы.
     
     
  • 6.105, Аноним (4), 14:41, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А где ты видел, чтобы я говорил за мониторинг?
    Я всего лишь пояснял пионэру за причины градуса ненависти к такого рода новостям.
     
  • 4.102, нах (?), 14:26, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а вы готовы оплатить исследование рынка?
    Мне вот самому интересно - браузер, открыто позиционирующийся как НЕ сливающий данные своих пользователей (и только это - никакого "улучшенного tracking protection" и "защиты ваших паролей от утечек" со встроенным маячком) - кто-нибудь из параноиков готов покупать хотя бы так долларов за 100, или это уже совсем за пределами их кошелька?

    при наличии при этом открытых исходников, пусть даже, скажем, с задержкой публикации на неделю.

    тот же palemoon поддерживается силами всего пары человек, правда, зарабатывающих рекламой, а не продажами.
    Теоретически, на активное сопровождение аналога ungoogled chromium (надеюсь, понятно, что в трупе мазилы ковыряться незачем?) - больше тоже не нужно, ломать не строить.

     
  • 4.136, Аноним (136), 16:59, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть браузер Pale Moon. Не жрущий столько оперативы и работащий как надо.
    Различий между Мозиллой и Гугл уже нет, обе корпорации зла, просто Мозилла повторяет под копирку.
     
  • 2.21, нах (?), 10:31, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    нет, гугль купил услуги топ-топ менеджеров по деланию исключительно ненужно, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.37, iPony (?), 11:06, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я тыкаю палкой Firefox Ну на рубеже 40-ой версии вообще невразумительная тормоз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, andy (??), 12:09, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Firefox из древна жил на деньги гугла понятно за что.

    Из чего?

     
     
  • 5.60, A.Stahl (ok), 12:17, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Из древна.
    Это такое древнее бревно.
     
  • 4.97, нах (?), 14:13, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    то есть вот этот серый на сером п-ц - это охрененно красивая и быстрая штука (жаль что за тормозами самого веба дальше интранета это плохоразличимо)?

    > А вот это вообще смешно. Firefox из древна жил на деньги гугла понятно за что.

    ммм... после издыхания на ходу диска в моем "десктопе" (если плата и диск валяются на столе - это, вероятно, десктоп, неттоп - это когда они раскиданы на корпусе 3750?) я уже третью неделю вынужден читать опеннет мазилой версии 3.6
    Гугль (и тут не без проклятого!) говорит, что она сдохла в 2012м, лет шесть просуществовав - но так и не признается, где он девал деньги и в каком месте через нее за мной следит.

    встроенного сли..простите, поиска в ней, кто опоздал родиться, тоже нет, руками надо www.google.com в адресной строке (о ужас, там адресная строка, вместо набора неведомой серой хни !) набрать, так что и тут они ничего не заработали (к тому же они тогда дружили с яхой, а против кого - сам догадайся)

     
     
  • 5.112, КГБ СССР (?), 15:34, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    [CODE]
    > dir /b Moz*

    Mozilla Firefox 10.0.12 ESR.lnk
    Mozilla Firefox 17.0.11 ESR.lnk
    Mozilla Firefox 24.8.1 ESR.lnk
    Mozilla Firefox 3.6.28.lnk
    Mozilla Firefox 31.8.0 ESR.lnk
    Mozilla Firefox 38.8.0 ESR.lnk
    Mozilla Firefox 45.9.0 ESR.lnk
    Mozilla Firefox 52.x ESR -safe-mode.lnk
    Mozilla Firefox 52.x ESR.lnk
    [/CODE]

    Все они с отдельными профилями, между которыми нет никакой интерференции. Не отказываю себе в удовольствии наблюдать разницу между релизами и динамику, так сказать, прогресса. И всё бы хорошо, но с сертификатами кое-где местами не очень хорошо. То есть налицо картина и вывод: нас от старого доброго Веба отваживают принудительно.

     
  • 3.104, Your Anonymous (?), 14:38, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чувак, у тебя есть w3m!
     
  • 2.29, Аноним (5), 10:50, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гугл американская компания, на русских ресурсах они не сидят.
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:20, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мне вот кажется, что они просто скупили всех менеджеров мозиллы, чтобы она все б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 13:18, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не нужно искать злой умысел там, где его давно нашли Мозилла долгое время жила ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.89, КГБ СССР (?), 13:40, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Теоретически, можно взять исходники последних XULьных релизов Мурзиллы 52-й сери... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.101, Аноним84701 (ok), 14:25, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно Но количество кода там сравнимо с количеством кода в ядре пингвина http... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.114, КГБ СССР (?), 15:52, 26/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Это, конечно, ужасает, без преувеличения 8230 Но можно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.130, пох (?), 16:42, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 2—3.6.28, скажем. Это уже вполне зрелый браузер, который умеет всё нужное, но ещё не обучен
    > ненужному.

    ну если большая часть современного интернета (заметьте, гугль открывается, ютруп тоже открывается, но не работает, мои самоделки либо не открываются, либо не работают (jquery 1.6, нет, еще более ранняя не годится), всякие сбербанки туда же, всякией пэйпэлы и не открываются, и не работают, ибо неправильный ssl. Нет, пересборкой с правильным openssl не решается, ибо мурзила не использует его напрямую, использует свой корявый враппер по имени nss, состоящий из кода, давно непонятного даже самим разработчикам, патчат наугад, периодически ломая)  вам ненужно - w3c и так есть.

    ну или lynx, в strict mode, чтоб уж совсем ничего не работало. Кстати, в нем правильный ssl.

    а просто старательно из каждого нового релиза выпиливать все, похожее на трекинг и заодно всю улучшенную заботу о пользователе, мешающую открывать неодобренные гуглем сайты - в принципе, можно даже и из хромиума (из мазилы тоже, просто бестолку - зачем вам это "всем хуже"?) - кто только вот платить за это готов, регулярно, а не разово? (ну то есть "бесплатные обновления - в течении трех месяцев, gold клиентам - в течении года") И не по $2 - здесь вам не мурзилафоундейшн, денег нет и не предвидится.

    Нет желающих? Ок, я пошел собак гулять. Пиццот рублей за два часа - на хлеб и дешевое молоко хватит.

     
  • 2.91, вейланд (?), 13:50, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Гугл? Мозилла? На опеннете обсирают все.
     
     
  • 3.108, Аноним (5), 15:03, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже тебя.
     
  • 2.132, Акакжев (?), 16:44, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под каждой новостью находятся умники, которым что-то не нравится.

    > Это простите или шиза или бот ферма, не вижу альтернативных вариантов.

    "Раньше был метр больше и килограмм тяжелее" (с) 1я квадра.

     
  • 2.135, Аноним (136), 16:55, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто виноваь, что Мозилла ведеь себя Акимов Гугл?
    Никакие боты не нужны, они сами косячат.
     
     ....нить скрыта, показать (25)

  • 1.18, Аноним (18), 10:28, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Страшно подумать что станет с хромом, когда мозила решит проблему памяти Она и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним (62), 11:37, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Страшно подумать что станет с хромом, когда мозила решит проблему памяти

    Хром потеряет 0,5% пользователей?
    Которые тут же вернутся, когда Мозилла, очередной раз, сломает дополнения.

     
     
  • 3.109, Аноним (5), 15:05, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Впервые за 20 лет сломали, а ты уже напридумывал.
     
  • 2.83, TormoZilla (?), 13:30, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >когда мозила решит проблему памяти

    какая такая проблема?

     
  • 1.40, ryoken (ok), 11:29, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мда. Когда сие уже к GRUB-у привинтят, чтоб уж не париться?
     
     
  • 2.80, Аноним (78), 13:26, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    systemd-firefoxd ещё б.
     
  • 2.107, НяшМяш (ok), 14:52, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    можешь пуллреквест в boot2gecko отправить
     
  • 1.48, Аноним (-), 11:43, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    В Мозилле теперь есть все, всё кроме нормально
    го сёрфинга по просторам инета.
     
     
  • 2.55, Emacs (?), 12:00, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Им нужно сделать браузер в виде addon для своей ОС.

    Я даже знаю браузер подходящей весовой категории:
    https://osdn.net/projects/kazehakase/

     
  • 1.71, Аноним (71), 13:07, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё надо добавить его вызов по ctrl+alt+del)
     
     
  • 2.95, Аноним (5), 14:00, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Причём их надо нажать одновременно - сразу три в один момент.
     
  • 1.88, epishet (ok), 13:38, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лиса - лучший браузер для разработчика, но для серфинга  Falkon все же быстрее и отзывчивей...
     
     
  • 2.103, нах (?), 14:32, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    жаль что "разработчики под мозиллу" нафиг никому не нужны.

     
  • 1.142, Герострат Полуэктович (?), 18:19, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Перефразирую старую шутку про emacs:
    Ваш ff конечно хорошая операционная система, только браузер в ней хреновый.
     
  • 1.143, Anomym (?), 19:13, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    РАз никто не сказал, скажу я — наконец-то. (Я реально искал такое пару лет нозад... хотя бы адд-он)
     
  • 1.144, Аноним (144), 20:11, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда HTML будут рендерить на GPU?
     

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