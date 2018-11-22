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22.11.2018 11:54  Инициатива по передаче в основное ядро Linux специфичных для Android изменений

Разработчики из компании Google возобновили попытки переноса в основное ядро Linux изменений, развиваемых в варианте ядра для платформы Android. В настоящее время в устройствах с платформой Android применяются отдельные модифицированные ветки ядра, на поддержание которых тратятся большие ресурсы. Первые попытки передачи в основное ядро всех специфичных для Android исправлений были предприняты в 2010 и 2011 годах, но привели лишь к частичной передаче кода.

Разработка всех развиваемых для Android дополнений в основном ядре даст возможность пользователям и авторам прошивок применять свежие выпуски обычного ядра Linux, не ограничиваясь ядрами, предлагаемыми Google. В свою очередь разработчики Android смогут существенно упростить сопровождение ядра для Android, избавившись от трудоёмкого процесса переноса исправлений ошибок в старые Android-ядра и портирования изменений при подготовке очередной новой ветки ядра для Android.

Последнее стабильное ядро для Android базируется на выпуске 4.14, но сохраняется поддержка веток 3.18, 4.4 и 4.9, которые продолжают применяться в актуальных прошивках на основе Android 8. Отличия ядер для Android включают как необходимые для платформы изменения (MTP/PTP, параноидальный режим для сетевой подсистемы, интерактивный cpufreq governor, EAS (Energy Aware Scheduling)), так и изменения для поддержки оборудования, продвигаемые поставщиками устройств (sdcardfs, специфичные драйверы).

Судя по прозвучавшему на конференции Linux Plumbers Conference 2018 докладу, в последнее время процесс синхронизации с основным ядром существенно продвинулся вперёд и возможность использования обычного ядра Linux вместе с Android, хоть ещё не достигнута, но уже достаточно близка к воплощению. Команда сопровождающих ядро для Android теперь пытается вначале продвинуть изменения в основное ядро перед публикацией, а также ведёт работу по решению проблем и уязвимостей непосредственно в upstream.

В текущем виде число специфичных изменений в Android Common Kernel, необходимых для загрузки платформы Android, сокращено до 30 патчей, охватывающих 6500 строк кода (ранее размер изменений достигал нескольких миллионов строк). Из целей на будущее отмечается перенос модулей ashmem и ion из дерева staging, улучшение использования в Android структуры "Device Tree", решение проблемы с наследованием приоритетов в binder и перенос кода EAS (Energy Aware Scheduling) и SDCardFS в основное ядро.

Несмотря на то, что Google регулярно выпускает обновления своих Android-ядер (Android Common Kernel), часто поставщики не спешат поставлять эти обновления или вообще используют одно ядро на протяжении всего жизненного цикла устройства. Для исправления ситуации Google развивает систему Treble, позволяющую производителям создавать универсальные компоненты поддержки оборудования, не привязанные к конкретным версиям Android и используемым выпускам ядра Linux. Treble даёт возможность использовать в качестве основы уже готовые обновления от Google, интегрируя в них специфичные для конкретного устройства компоненты. Для стимулирования доставки обновлений Google намерен применить административный ресурс на уровне отдельного требования в OEM-соглашении.

В конечном счёте, Google планирует предложить поставщикам базовое ядро на основе свежей кодовой базы основного ядра Linux. Компоненты для поддержки оборудования должны будут поставляться поставщиками только в виде дополнительных модулей ядра, без возможности использования патчей для изменения основного ядра (например, поставщик не сможет изменить логику работы штатного планировщика процессов). В модулях обязательно должна будет обеспечиваться совместимость с основным ядром на уровне пространства имён символов ядра. Все изменения, затрагивающие основное ядро должны будут продвигаться в upstream.

Дополнительно можно отметить другую инициативу Google, связанную с обеспечением сборки ядра Linux с использованием компилятора Clang. Утверждается, что ядра для устройств Pixel 2 и Pixel 3 уже успешно собираются с использованием Clang. Более того, ядро для Pixel 3 собирается с включением оптимизаций на этапе связывания (LTO) и механизма проверки целостности выполнения программы CFI (Control Flow Integrity). Варианты ядра, собираемые при помощи Clang, также развивают проекты Linaro и CrOS.

Изменения, необходимые для сборки применяемых в Android ядер Linux, уже включены в Clang 7.0 и находящуюся в разработке ветку 8.0. Например, добавлена поддержка конструкции "asm goto", применения регистров rN для AArch64, режимов "-fno-delete-null-pointer-checks", "-fcall-used" и "-fcall-saved". Подготовлены патчи для поддержи "__builtin_constant_p". Из достижений на уровне ядра стало избавление от использования в коде массивов переменной длины, реализуемых GCC-расширением VLAiS (Variable Length Arrays, возможность использования переменной в качестве размера при создании массива, например "void foo(int n){ int m[n];").

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
  3. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  4. OpenNews: Проект по продвижению Android-патчей в ядро Linux
  5. OpenNews: Компания Google наймет двух разработчиков для работы над поддержкой Android в Linux-ядре
  6. OpenNews: Google намерен вернуть в Linux-ядро код, разработанный для платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, linux, kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 13:27, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –30 +/
    Это хорошая новость. Гуглу бы я развитие Линукса доверил.
     
     
  • 2.2, emg81 (ok), 13:30, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +35 +/
    Ага, сбор данных и рекламный зонд на уровне ядра - то, что нужно :-)
     
     
  • 3.4, OH (??), 13:36, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –13 +/
    Вот не пофигу ли с какого уровня это собирать/принимать? ))
     
     
  • 4.5, emg81 (ok), 13:50, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Если ответить "да, пофигу", то зонд в мозг напрямую в подарок? :-D
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:07, 22/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Был бы умный, знал бы - не пофигу На уровне приложений ты ещё можешь что-то бло... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Ананананим (?), 13:34, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Слишком толсто
     
  • 2.8, КО (?), 14:01, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это точно, пора уже Алфавиту прикупить МежДелМаш
     
  • 2.58, AntonAlekseevich (ok), 17:12, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть такое правило. Никогда не доверяй корпорациям!

    И это правило работает.

     
     
  • 3.67, Аноним (67), 18:36, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему только корпорациям? Доверять нельзя никому, даже себе.

    // Мне - можно.

     
  • 1.6, Аноним (6), 13:56, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >даст возможность пользователям и авторам прошивок применять свежие выпуски обычного ядра Linux, не ограничиваясь ядрами, предлагаемыми Google.

    ага, щаз.

     
     
  • 2.63, zzz (??), 17:58, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно, главная задача - скинуть на комьюнити поддержку своего барахла. Гугл в этом плане не первый и не последний, куча корпораций влила в ядро своего кода, чтобы не заморачиваться с поддержкой - если комьюнити готово забесплатно работать, то что бы и нет: компьюнити получает плюшки и таски, корпорации снижают нагрузку по сопровождению и портированию.
     
  • 1.7, Дока (?), 14:00, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    CrOs разве ещё что-то развивает? вроде уже лет пять как помер..
     
  • 1.10, Аноним (11), 14:05, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой смысл продавливать патчи под своё ведроподелие, если они же сами и хотят его похоронить?!
     
     
  • 2.13, Anonim (??), 14:11, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо это только слухи
     
  • 2.14, Андроид (?), 14:13, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Похоронить и перейти на Фунчезу(или как ее там)?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:33, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фуксию.
    Но с учетом того что самые прибыльные приложения в Гуглезинчике - игры, а игры собираются под target native-gnu-linux, ждать еще долго.
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:54, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В данном случае, без разницы.
     
  • 1.12, Android (??), 14:10, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора, чтобы не тратить впустую человеко-часы на мержинг.
     
     
  • 2.16, Аноним (21), 14:20, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нет спасибо. У меня куча серверов на линуксе и они стабильны как скала.
    При этом каждый мой телефон на андроиде глючил как трындец.
    Пожалуйста, мухи отдельно котлеты отдельно.
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 14:56, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    linux/.config ?
     
     
  • 4.40, Линус (?), 15:33, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > linux/.config

    ты уже kpti оттуда выпилил, вместе с ibrs? Ну, вот и эти 6500 строк мутного кода не сможешь.

     
     
  • 5.51, Аноним (28), 16:21, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    KPTI я низачто выпиливать не стану, ибо на сервере точно есть sshd и бывает VPN.
     
  • 3.34, Аноним (34), 15:04, 22/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А причём тут ядро Или он глючил непосредственно на его уровне Да, я видел неск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.48, svsd_val (ok), 16:10, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дык, глюки в ведройде поставляются не на уровне ядра а на уровне софта и то спецом, что бы вынудить тебя выкупать новый, "более быстрый" смартфон, так делают @все "умные" производители. в месте с обновлением подкидывают кучу багов и новых тормозо-фич.

    А вот само ядрышко работает кстати там исправно.

     
  • 3.64, Аноним (64), 18:20, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, тормоза то наверное патчи для mtp вызывают, конечно
     
  • 1.15, Zenitur (ok), 14:18, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не видел на мобильных телефонах с Android - бага 12309. Эти изменения нужно перенести в апстрим
     
     
  • 2.18, Аноним (21), 14:28, 22/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    А я видел на устройствах с Android - рандомные перезагрузки и отключения - торм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 15:55, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > AC100

    Это худшее поделие, что мне попадалось в жизни. Не стоит его упоминать.

     
  • 2.30, Аноним (28), 15:01, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я его на десктопе не видел.
     
  • 2.39, Линус (?), 15:32, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я ж вам закрыл этот баг, как вы можете его видеть, когда его нет?!

     
  • 1.17, Акакжев (?), 14:25, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это позволит запускать произвольный юзерленд (читай: GNU/Linux) на любом телефоне?

    Так... Значит состав алюминия ты мне сейчас, а душу тебе после смерти?

     
     
  • 2.19, Аноним (21), 14:31, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Зато это позволит серверам на линуксе обновлять ядро через зажатие RESET+POWER+F1, держать 10 секунд, в 10% случаев возможно окирпичивание сервера.
     
     
  • 3.32, Акакжев (?), 15:03, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Останется передать код google-playd.
     
  • 3.35, Аноним (28), 15:13, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А серверное ПО можно будет устанавливать прямо из Google Play.
     
     
  • 4.61, daemontux (?), 17:53, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам мало бардока тврюорящегося в npm.
     
  • 4.62, daemontux (?), 17:53, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам мало бардока тврюорящегося в npm?
     
  • 3.42, продавец серверов (?), 15:55, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну мы же заменим вам его по гарантии! Все те полтора года, что она действует.

     
  • 1.20, КГБ СССР (?), 14:33, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Очень хочет хвост вертеть собакой. :)
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:35, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему сборка Clang'ом намного круче, чем Gcc? Из-за возможности собирать полуоткрытые исходники?
     
     
  • 2.26, НяшМяш (ok), 14:49, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Скорее всего разработчики андроида хотят его собирать на своих макбуках прямо из икскода и не заморачиваться на установку гцц.
     
  • 2.33, Аноним (28), 15:03, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Потому, что стильно, модно, молодёжно!
     
  • 2.44, Аноним (43), 15:57, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что проприетарщикам не подходит лицензия GCC.
     
  • 2.49, iPony (?), 16:11, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет.
    https://github.com/android-ndk/ndk/issues/26#issuecomment-198067100
     
     
  • 3.52, Andrey Mitrofanov (?), 16:27, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    #>> круче, чем Gcc? Из-за возможности собирать полуоткрытые исходники?
    > Нет.
    > https://github.com/android-ndk/ndk/issues/26#issuecomment-198067100

    А-а-а!...  Да, из-за оплаты работы отдела маркетинга.  Понел-понел.

     
  • 1.24, Аноним (21), 14:39, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    - перезагрузки - появление второй челки сбоку, - невозможность использовать каме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, DerRoteBaron (ok), 16:39, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Собирал я одну индусскую прошивку для китайфона, где для ядра использовался clang.
    Все бы ничего, но с некоторых коммитов собиралось ядро, не способное загрузиться, а еще при каждой сборке линковщик раз по 20 выпадал в segfault.

    Правда когда прошивка собиралась и загружалась, серьёзных проблем с ней не было.

     
  • 1.25, dimqua (ok), 14:48, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > сохраняется поддержка веток 3.18, 4.4 и 4.9

    А 3.10 всё?

    Судя по тому, что последний коммит был октябре - пока нет.
    https://android.googlesource.com/kernel/common/+/android-3.10

     
  • 1.31, Аноним (31), 15:02, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Разработчики из компании Google возобновили попытки переноса в основное ядро Linux изменений

    Не-е-е-е-е-е-е-е-е-ет!....

     
  • 1.36, knike (?), 15:18, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В настоящее время в устройствах с платформой Android применяются отдельные модифицированные ветки ядра, на поддержание которых тратятся большие ресурсы.

    Вот и надо писать свой Android так, чтобы он работал на основной ветке ядра. Зачем всякое Г тащить в него.

     
     
  • 2.38, гугль (?), 15:30, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вот и надо писать свой Android так, чтобы он работал на основной ветке ядра.
    > Зачем всякое Г тащить в него.

    иначе вы будете вынуждены тащить с собой вместо лопатки - жужжащий ящик весом в 15 килограмм, на котором работает "основная ветка ядра".

    правда, зачем этот код владельцам тех ящиков - нам пока не удалось правдоподобно придумать. Мы работаем над этим.

     
     
  • 3.41, knike (?), 15:47, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > правда, зачем этот код владельцам тех ящиков - нам пока не удалось правдоподобно придумать. Мы работаем над этим.

    В этом и проблема. Если это Г нужно всем, его в ядро примут без особых разговоров. Придумайте уже что-нибудь действительно полезное.

     
     
  • 4.65, Аноним (64), 18:25, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    EAS, Interactive говернор и прочее не нужны на десктопе. Сюрприз, да? Стоит обращать внимание хотя бы на содержание патчей, прежде чем демонстрировать свое невежество
     
  • 1.37, Аноним (37), 15:26, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Если на Линуксе наконец-то нативно можно будет запускать Андроидные игры, то это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, anonymous (??), 16:00, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ядро != либы поверх него, плюс в ведре же совя реализация графического сервера
     
  • 2.46, .. (?), 16:05, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    андроед это не только изувеченное китайцами ядро, но ещё и написанный индусами юзерспейс который таки сильно отличается от gnu/linux

    ссылку на губозакатывательную машинку за недорого дать?

     
  • 2.47, Аноним (43), 16:06, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть уже, anbox.io, но официально поддерживается (пока) только убунта.
     
  • 2.56, Аноним (56), 17:04, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    там, в андроид-е, когда-то решили пойти другим путём, и потому сели на другие базовые библиотеки ( BIONIC ( https://en.wikipedia.org/wiki/Bionic_(software) ))
     
  • 1.50, svsd_val (ok), 16:18, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С одной стороны это неплохо можно будет запустить линуху на любом кирпиче без применения тонны патчей и костылей ... С другой стороны дашь Им(гуглу) палец они руку по уши откусят (в данном случае возможно засрут ядро)
     
     
  • 2.53, Andrey Mitrofanov (?), 16:29, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > С одной стороны это неплохо можно будет запустить линуху на любом кирпиче

    Ты почему-то думаешь, что там наверху гугль что-то делает для тебя?

    Правда??

     
     
  • 3.59, svsd_val (ok), 17:28, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А Я и не думаю, гугл решает свои задачи Я свои.
     
  • 2.57, Аноним (56), 17:05, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нельзя будет, потому-что ядро в Андроид не обеспечивает полной поддержки работы устройства
     
  • 1.55, Аноним (55), 16:43, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, Линус "подобрел", теперь ему можно всякую чушь в ядро совать?
    Надеюсь он их пошлет куда подальше, просто в более деликатно форме.
     
     
  • 2.60, Pofigist (?), 17:42, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по косвенным признакам - Линус не просто так уходил в отпуск... Похоже он таки получил принудительную прививку толерантности в ближайшей голубой устрице...
     
  • 1.66, Аноним (66), 18:28, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    C код он такой да
     

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