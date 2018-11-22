22.11.2018 11:54  Инициатива по передаче в основное ядро Linux специфичных для Android изменений

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|1.6, Аноним (6), 13:56, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>даст возможность пользователям и авторам прошивок применять свежие выпуски обычного ядра Linux, не ограничиваясь ядрами, предлагаемыми Google.
ага, щаз.
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|2.63, zzz (??), 17:58, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Конечно, главная задача - скинуть на комьюнити поддержку своего барахла. Гугл в этом плане не первый и не последний, куча корпораций влила в ядро своего кода, чтобы не заморачиваться с поддержкой - если комьюнити готово забесплатно работать, то что бы и нет: компьюнити получает плюшки и таски, корпорации снижают нагрузку по сопровождению и портированию.
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|3.21, Аноним (21), 14:33, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Фуксию.
Но с учетом того что самые прибыльные приложения в Гуглезинчике - игры, а игры собираются под target native-gnu-linux, ждать еще долго.
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|2.16, Аноним (21), 14:20, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Нет спасибо. У меня куча серверов на линуксе и они стабильны как скала.
При этом каждый мой телефон на андроиде глючил как трындец.
Пожалуйста, мухи отдельно котлеты отдельно.
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|4.40, Линус (?), 15:33, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> linux/.config
ты уже kpti оттуда выпилил, вместе с ibrs? Ну, вот и эти 6500 строк мутного кода не сможешь.
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|3.48, svsd_val (ok), 16:10, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Дык, глюки в ведройде поставляются не на уровне ядра а на уровне софта и то спецом, что бы вынудить тебя выкупать новый, "более быстрый" смартфон, так делают @все "умные" производители. в месте с обновлением подкидывают кучу багов и новых тормозо-фич.
А вот само ядрышко работает кстати там исправно.
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|2.19, Аноним (21), 14:31, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет. Зато это позволит серверам на линуксе обновлять ядро через зажатие RESET+POWER+F1, держать 10 секунд, в 10% случаев возможно окирпичивание сервера.
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|2.26, НяшМяш (ok), 14:49, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Скорее всего разработчики андроида хотят его собирать на своих макбуках прямо из икскода и не заморачиваться на установку гцц.
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|2.54, DerRoteBaron (ok), 16:39, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Собирал я одну индусскую прошивку для китайфона, где для ядра использовался clang.
Все бы ничего, но с некоторых коммитов собиралось ядро, не способное загрузиться, а еще при каждой сборке линковщик раз по 20 выпадал в segfault.
Правда когда прошивка собиралась и загружалась, серьёзных проблем с ней не было.
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|1.36, knike (?), 15:18, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В настоящее время в устройствах с платформой Android применяются отдельные модифицированные ветки ядра, на поддержание которых тратятся большие ресурсы.
Вот и надо писать свой Android так, чтобы он работал на основной ветке ядра. Зачем всякое Г тащить в него.
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|2.38, гугль (?), 15:30, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот и надо писать свой Android так, чтобы он работал на основной ветке ядра.
> Зачем всякое Г тащить в него.
иначе вы будете вынуждены тащить с собой вместо лопатки - жужжащий ящик весом в 15 килограмм, на котором работает "основная ветка ядра".
правда, зачем этот код владельцам тех ящиков - нам пока не удалось правдоподобно придумать. Мы работаем над этим.
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|3.41, knike (?), 15:47, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> правда, зачем этот код владельцам тех ящиков - нам пока не удалось правдоподобно придумать. Мы работаем над этим.
В этом и проблема. Если это Г нужно всем, его в ядро примут без особых разговоров. Придумайте уже что-нибудь действительно полезное.
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|4.65, Аноним (64), 18:25, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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EAS, Interactive говернор и прочее не нужны на десктопе. Сюрприз, да? Стоит обращать внимание хотя бы на содержание патчей, прежде чем демонстрировать свое невежество
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|2.46, .. (?), 16:05, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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андроед это не только изувеченное китайцами ядро, но ещё и написанный индусами юзерспейс который таки сильно отличается от gnu/linux
ссылку на губозакатывательную машинку за недорого дать?
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|1.50, svsd_val (ok), 16:18, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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С одной стороны это неплохо можно будет запустить линуху на любом кирпиче без применения тонны патчей и костылей ... С другой стороны дашь Им(гуглу) палец они руку по уши откусят (в данном случае возможно засрут ядро)
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|2.53, Andrey Mitrofanov (?), 16:29, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> С одной стороны это неплохо можно будет запустить линуху на любом кирпиче
Ты почему-то думаешь, что там наверху гугль что-то делает для тебя?
Правда??
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|2.60, Pofigist (?), 17:42, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Судя по косвенным признакам - Линус не просто так уходил в отпуск... Похоже он таки получил принудительную прививку толерантности в ближайшей голубой устрице...
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