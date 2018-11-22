22.11.2018 08:19  В Firefox 65 будет переработан интерфейс настройки блокировки контента

> А что остались браузеры которые никуда не вмешиваются? Независимые разработки, я имею

> в виду. Есть, но они не очень популярны и посредственно работают с очень популярными сайтами. :) - lynx,

- links2,

- elinks,

- w3m,

- dillo. И я вовсе не шучу. :) Можно попробовать использовать старую Opera Presto. Она до сих пор есть на оперном сайте и в репозиториях, например, FreeBSD. Можно использовать «морально устаревшие» версии Мурзиллы. Они почти ничем не отличаются в рендеринге даже супер-пупер-моднячего-контента, но в них ещё можно выпилить известную телеметрию. У меня, например, 38.8 ESR прекрасно работает, в отличие от нашпигованного «полезными функциями» тяжёлого 52 ESR (это ж как надо было за пару лет испортить браузер, чтоб он еле ворочался?). Сказанное справедливо и для релизов Seamonkey: надо смотреть, на базе какого FF она собрана, и выбирать те, где меньше встроенного g-na. Можно также использовать с той же оговоркой старые версии Chrome. Только нужную информацию по релизам отыскать несколько сложнее — Гугль не афиширует свои прогрессивные инициативы.

