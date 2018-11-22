22.11.2018 08:19  В Firefox 65 будет переработан интерфейс настройки блокировки контента

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|1.3, КГБ СССР (?), 08:39, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Firefox на всех парах превращается в телеметрическую машину для сбора данных о поведении углеродных форм жизни. С ИИ где-то на другом конце провода — всё, как вы любите.
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|3.24, КГБ СССР (?), 11:50, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да я и не боюсь, для меня Мурзилла умерла вместе с FF 52 ESR.
А вот просто для размышлений дам одну ссылку:
https://en.wikipedia.org/wiki/BlueKai
Жадное Орацле не пожадничало отвалить за это 400 миллионов зелёной резаной бумаги. И это при том, что Оракуль даже не провайдер услуг, связанных с сабжем, ага. Задумайся, чувак, тут есть о чём подумать.
А знаешь, сколько ещё таких специалистов по сбору и анализу наших данных? И по их дальнейшей продаже заинтересованным покупателям.
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|4.25, timur.davletshin (ok), 11:55, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да я в курсе и он такой не один. Большая часть из них уже давно в списках блокировки Ublock или Umatrix. Собственно показательным является то, что Lenta.ru примерно в 2 раза худеет после обрезания этих сервисов, CNN на половину почти и т.д.
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|5.30, КГБ СССР (?), 12:21, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну, я это как бы не к тому, что надо блокировать, а к тому, что нами торгуют уже не стесняясь, это уже общий тренд и открытый рынок.
И, кстати, большинство юзеров не блокируют. Да уже и не заблокируешь многое с открытой, например, платформы Android, ибо шпион в ней встроенный, с завода. И большинство прикладных программ не отстают от лидера.
О этот дивный новый мир…
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|5.29, КГБ СССР (?), 12:16, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Любитель прежде всего невмешательства в мою жизнь. Если ты принимаешь текущий тренд изменения отношения к приватности в стиле «только разик, на полшишечки» — это твой выбор. Я уважаю чужую свободу, а за посягательства на свою готов убивать.
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|7.42, КГБ СССР (?), 14:01, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А что остались браузеры которые никуда не вмешиваются? Независимые разработки, я имею
> в виду.
Есть, но они не очень популярны и посредственно работают с очень популярными сайтами. :)
- lynx,
- links2,
- elinks,
- w3m,
- dillo.
И я вовсе не шучу. :)
Можно попробовать использовать старую Opera Presto. Она до сих пор есть на оперном сайте и в репозиториях, например, FreeBSD.
Можно использовать «морально устаревшие» версии Мурзиллы. Они почти ничем не отличаются в рендеринге даже супер-пупер-моднячего-контента, но в них ещё можно выпилить известную телеметрию. У меня, например, 38.8 ESR прекрасно работает, в отличие от нашпигованного «полезными функциями» тяжёлого 52 ESR (это ж как надо было за пару лет испортить браузер, чтоб он еле ворочался?). Сказанное справедливо и для релизов Seamonkey: надо смотреть, на базе какого FF она собрана, и выбирать те, где меньше встроенного g-na.
Можно также использовать с той же оговоркой старые версии Chrome. Только нужную информацию по релизам отыскать несколько сложнее — Гугль не афиширует свои прогрессивные инициативы.
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|9.54, пох (?), 16:10, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А лучше поставить Quantum 60+ (процессов контента выставить 1). Летает даже на Pentium 4.
за базар ответишь? Пень4 для тестов у меня есть.
Насчет собрать под него шитум60+ , правда, опыта нет - возможно и не соберется уже.
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|8.51, Аноним (51), 15:29, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"в них еще можно выпилить известную телеметрию"
Если в 60+ удалить все http из about:config тоже никуда не лезет. Проверить можно в hardinfo-IP Connections или Wireshark.
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|2.8, НКВД_лучше_Гестапо (?), 09:31, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть же антимонопольная служба и всякие спецслужбы, если бы они хотели, то давно бы запретили использование ПО с телеметрией по умолчанию на территории России!
Но не запрещают при наличии законых оснований, значит это им выгодно: либо они эти же данные перехватывают, либо с ними делятся из-за рубежа этой информацией.
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|4.14, нах (?), 10:13, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Они не могут запретить сайты-то посещать
между прочим - когда Они придут к фуфлофоксам с требованием включить список запрещенных сайтов прямо в браузер - те уже не смогут врать что "браузеру некуда, негде и нечем поддерживать такой список". Уже все готово, осталось власть употребить.
думаю, недолго уже и ждать осталось - причем копченые кумары, трудящиеся над кодом, ничего такого особенного в этом приказе не увидят, и с удовольствием его исполнят, порядок должен быть!
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|6.32, КГБ СССР (?), 12:28, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Восхитительно! Чтобы посмотреть несколько твитов на три^W полторы строчки, надо загрузить несколько мегабайтов хлама с четырёх доменов реддита, не считая сторонней рекламы и очень полезных сервисов, и, разумеется, шрифты.
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|5.18, КГБ СССР (?), 10:42, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> думаю, недолго уже и ждать осталось - причем копченые кумары, трудящиеся над
> кодом, ничего такого особенного в этом приказе не увидят, и с
> удовольствием его исполнят, порядок должен быть!
Судя по групповым фоточкам Мурзилла Тим, копченных кумаров там не очень много на фоне бодипозитивныхъ борцуний и борцов за гендерные права и прочее SJW, лиц третьего пола и разных других прекрасных людей.
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|6.21, нах (?), 11:15, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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все правильно, пишуших код там вообще немного, если мы про код мазилы, а не code of conduct, куда коммитят все эти прекрасные люди, еще не набравшие достаточно высоких должностей, чтобы не пачкать руки работой.
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|9.41, annual slayer (?), 13:58, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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кстати, обратите внимание, бабблы с мыслями приклеены только к персонажам с перезанным горлом
наверняка, в этом тоже есть свой скрытый смысл
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|10.45, КГБ СССР (?), 14:21, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> УДАЛЕНО.AUTOBOT, Причина: mat4 BAN, Время: Thu Nov 22 16:18:11 2018
> Индикатор нарушения: "Troll preban"
Кто покажет мне мат в этом тексте, дорогие друзья?
Бeсспoрнo, кaртинкa прeиспoлнeнa глyбoкoгo смыслa.
Кoгo мы видим нa этoм пoлoтнe? Слeвa для зритeля стoит бoрoдaтый чeлoвeк — нaвeрнякa oн прoгрeссивный сoврeмeнный гeй и гeрoнтoфил, инaчe вряд ли стoял бы рядoм с дeдyшкoй-инвaлидoм (кстaти, чтo вooбщe дeлaeт сeдoй стaрик в этoй грyппe?). Прaвee мы видим oчeнь чoрнoгo, aж глaз нe виднo, вaгинoaмeрикaнцa с явнo высшим oбрaзoвaниeм — нe тo, чтo эти бeлыe нeдoчeлoвeки! Рядoм стoит пoдкoпчeннaя РСП из сoлнeчнoгo Бaнглaдeшa, кoтoрoй мyж нe нyжeн, мyж был чyжoй и oбъeлся грyш зa хaррaсмeнт и мысли oб изнaсилoвaнии (yжe сидит), oнa и нa рaбoтe сo спинoгрызoм, зa этo eй пoлaгaются льгoты. Рядoм с нeй чoрный прoгрeссивный aмeрикaнeц, нaстoящee зoлoтo нaции — oн с нoyтбyкoм и рeшaeт вaжныe сoциaльныe вoпрoсы. Зaмыкaeт грyппy бoрeц зa рaвeнствo пoлoв^W гeндeрoв и прaв, нeyстрaшимaя #metoo и SJW. Нe смoтри нa них, aнoн! Мыслeпрeстyпник!
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|1.5, timur.davletshin (ok), 09:22, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Да, только сайты оно сломало некоторые.
Поэтому только Ublock Origin + Umatrix. Последний сугубо в permissive режиме использую с блокировкой по чёрному списку и для spoofing'а 3rd parties — для блокировки навязчивого нового Яндекс.Директ достаточно )))
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|3.37, timur.davletshin (ok), 13:08, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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uBlock не умеет в точечную блокировку типу данных, кукисы и spoofing. Блокировку того же Яндекс.Директ (который с сайта домена идёт в обфусцированном виде) умеет только uMatrix.
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|4.39, КГБ СССР (?), 13:51, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> uBlock не умеет в точечную блокировку типу данных, кукисы и spoofing. Блокировку
> того же Яндекс.Директ (который с сайта домена идёт в обфусцированном виде)
> умеет только uMatrix.
Для этого надо расширения использовать в комплексе. У меня это выглядит так:
- uBlock Origin — режет самую злобу по готовым спискам, фильтрует чужие шрифты и так далее;
- uMatrix — тонко настраивать, что прорвётся через остальные средства; у меня он работает в запретительном режиме, отдельные доверенные домены разрешены явно;
NoScript + YesScript — понятно для чего;
Cookie Monster, Enhanced Cookie Manager — «тонкое» управление _разрешёнными_ кукисами, по умолчанию браузер отвергает все;
RequestPolicy — понятно для чего;
Default User Agent — менять UA, когда потребуется;
BetterPrivacy — убивать особую лютую злобу, недоступную другим средствам;
Decentraleyes — не знаю, какая от неё польза, но люди хвалят.
Да, кстати, некоторых расширений уже давно нет на сайте Мурзиллы, да и так по интернетам фиг сыщешь. Делайте архивы, друзья, делайте собственные репозитории.
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|5.57, пох (?), 16:25, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Для этого надо расширения использовать в комплексе.
не у всех работа - воткнуть паяльник в задницу подозреваемого и спокойно ждать, пока расколется. Некоторые не могут неделями полировать правила блокировок.
а от decentraleyes была раньше довольно большая польза - и гуглоcdn тебя не видит, и сайт не ломается, и траффик экономится. Но афтырь давным-давно забил на поддержку актуальности (еще бы, ему ж некогда - то мультипроцессность поддерживай, а то ж сама не стоит, то перепиши все с xul на html, то еще какую мазила-хрень выполни в качестве обязательного квеста)
в принципе, конечно, код там несложный, и самому понадобавлять как минимум новые версии того же самого недолго (особенно если смержить давнишний пул-реквест на эту тему) - но см выше - надо ж еще и работать, а иначе откуда деньги на интернет?
Я палачом на ШриЛанку пробовал устроиться - не берут, говорят нужен native, а то карма сильно портится.
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|6.63, КГБ СССР (?), 17:02, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Decentraleyes — не знаю, какая от неё польза, но люди хвалят.
> Не загружает типовый JS (вроде jQuery) с CDN, а использует локальные копии.
> Но иногда ломает сайты, впрочем, редко.
Спасибо, буду знать.
> А зачем и uMatrix, и RequestPolicy? Кстати, вместо последнего давным давно перешёл
> на RequestPolicy Continued, а с него тоже давно на Policeman, который
> показался самым удобным, впрочем, uMatrix служит неплохой заменой для него, из
> минусов uMatrix в сравнении с Policeman – нельзя посмотреть список заблокированных
> ссылок без открытия логгера и перезагрузки страницы.
Я использую uMatrix ещё с тех пор, когда он назывался HTTP Switchboard [ https://github.com/gorhill/httpswitchboard ]. Информативность и гибкость.
RequestPolicy — если есть другие аддоны из названных, то можно и не использовать. Привычка уже, наверное, и дополнительное ощущение защищённости. :)
Policeman у меня не прижился. Не помню причин. Кажется, ФФ жрал с ним слишком много ресурсов. Или не понравился интерфейс.
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|4.52, хотел спросить (?), 16:04, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> uBlock не умеет в точечную блокировку типу данных, кукисы и spoofing. Блокировку
> того же Яндекс.Директ (который с сайта домена идёт в обфусцированном виде)
> умеет только uMatrix.
А от этого не спасает блокировка 3rd-party кукисов?
Я так себе и сделал. Некоторые откровенно калечные сайты не работают но и хрен на них.
А еще я воткнул себе SmartReferer. Вот уж откуда реально утекает всё на свете.
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|3.22, симакака (?), 11:17, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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мы, типа, не из того же самого дерева чекаутим новые и новые версии, мы ж сами умеем кодить, ага, ага.
Вон, например, новый улучшенный скрипт мержа накодили...
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|2.59, Аноним (59), 16:46, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так тебе надпись убрать или скачивание списков? Потому что надпись есть и без списков, на основании настройки кук (запрет сторонних).
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|5.65, Stax (ok), 17:27, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Сделать скриншот? Чтобы понятней было, у кого руки кривые. :)
Дык сейчас сообщение отредактировано! А вот старое открывало именно ЖХОЛГЙПОБМ (хотя до клика в тексте отображалось как надо). Во всяком случае, из фокса, запущенного разумеется в юникодной локали (хотя я хз что именно влияет).
Но как именно оно глючит, в общем, не суть. Все равно проблема из-за koi8 на странице...
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|6.67, КГБ СССР (?), 17:32, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Эвона как… И в самом деле — KOI8. Отчего-то мне думалось, что давно уже здесь юникод бороздит просторы океанов.
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