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22.11.2018 08:19  В Firefox 65 будет переработан интерфейс настройки блокировки контента

В ночных сборках Firefox, на основе которых будет сформирован намеченный на 29 января релиз Firefox 65, переработана секция настройки блокировки контента. В Firefox 65 также планируется по умолчанию активировать блокировщик (в Friefox 63 он реализован в виде опции, но в ночных сборках уже включен по умолчанию).

Пользователю будет предложено три режима блокировки (стандартный, строгий и настраиваемый):

  • В стандартном режиме разработчики попытались предложить оптимальные настройки для производительности и защиты приватности. В данном режиме блокируются Cookie, выставляемые сторонними скриптами отслеживания, но допускается выполнение отдельных систем отслеживания, блокирование которых может нарушить нормальную работу сайтов;
  • В строгом режиме блокируются все известные системы отслеживания перемещений и все сторонние Cookie, что может привести к нарушению работы отдельных сайтов;
  • Настраиваемый режим близок к форме конфигурации, реализованной в Firefox 63. В данном режиме пользователю предоставлена возможность определения списков блокировки, выбора вида блокировки Cookie, включения/выключения кода отслеживания перемещений.

В Firefox 65 также будет модернизирован индикатор состояния блокировки, отображаемый для каждого сайта. В частности, в индикаторе появились ссылки, позволяющие посмотреть с каких именно сайтов заблокированы скрипты и Cookie.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2018/10/f...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
  3. OpenNews: Обновление Firefox 63.0.3 и включение предупреждений о посещении взломанных сайтов
  4. OpenNews: В Firefox тестируют поддержку сохранения в облачные хранилища
  5. OpenNews: В Firefox 65 появится поддержка формата изображений WebP
  6. OpenNews: Обновление Firefox 63.0.1 и Thunderbird 60.3.0. Включение WebRender в Firefox 64-beta
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Annoynymous (ok), 08:26, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > www.opennet.ru
    > На этой странице не обнаружено содержимого для блокировки.

    =^._.^=

     
     
  • 2.9, Троль (?), 09:34, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +13 +/
    https://image.ibb.co/cTYj5V/2018-11-22-072931-578x310-scrot.png
     
     
  • 3.38, annual slayer (?), 13:49, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ну так фуррифоксу гугл он как свой, зачем его блокировать :-)
     
  • 3.62, Annoynymous (ok), 17:01, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > https://image.ibb.co/cTYj5V/2018-11-22-072931-578x310-scrot.png

    Вот-вот.

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:31, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Жаль что дефолтный список блокирует далеко не все. И уж точно не блокирует больше обычного hosts... без ublock все равно не обойтись...
     
  • 1.3, КГБ СССР (?), 08:39, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Firefox на всех парах превращается в телеметрическую машину для сбора данных о поведении углеродных форм жизни. С ИИ где-то на другом конце провода — всё, как вы любите.
     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 09:11, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    хм.. Как там это в книжке-то было... Телекран..?
     
  • 2.6, timur.davletshin (ok), 09:23, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да не бзди, вон Opennet тебе даже мирецепт написал.
     
     
  • 3.24, КГБ СССР (?), 11:50, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да я и не боюсь, для меня Мурзилла умерла вместе с FF 52 ESR.

    А вот просто для размышлений дам одну ссылку:

    https://en.wikipedia.org/wiki/BlueKai

    Жадное Орацле не пожадничало отвалить за это 400 миллионов зелёной резаной бумаги. И это при том, что Оракуль даже не провайдер услуг, связанных с сабжем, ага. Задумайся, чувак, тут есть о чём подумать.

    А знаешь, сколько ещё таких специалистов по сбору и анализу наших данных? И по их дальнейшей продаже заинтересованным покупателям.

     
     
  • 4.25, timur.davletshin (ok), 11:55, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да я в курсе и он такой не один. Большая часть из них уже давно в списках блокировки Ublock или Umatrix. Собственно показательным является то, что Lenta.ru примерно в 2 раза худеет после обрезания этих сервисов, CNN на половину почти и т.д.
     
     
  • 5.30, КГБ СССР (?), 12:21, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, я это как бы не к тому, что надо блокировать, а к тому, что нами торгуют уже не стесняясь, это уже общий тренд и открытый рынок.

    И, кстати, большинство юзеров не блокируют. Да уже и не заблокируешь многое с открытой, например, платформы Android, ибо шпион в ней встроенный, с завода. И большинство прикладных программ не отстают от лидера.

    О этот дивный новый мир…

     
  • 4.27, DenisLp (?), 12:04, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "для меня Мурзилла умерла"
    Любитель расширений?
     
     
  • 5.29, КГБ СССР (?), 12:16, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Любитель прежде всего невмешательства в мою жизнь. Если ты принимаешь текущий тренд изменения отношения к приватности в стиле «только разик, на полшишечки» — это твой выбор. Я уважаю чужую свободу, а за посягательства на свою готов убивать.
     
     
  • 6.33, DenisLp (?), 12:36, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что остались браузеры которые никуда не вмешиваются? Независимые разработки, я имею в виду.
     
     
  • 7.42, КГБ СССР (?), 14:01, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что остались браузеры которые никуда не вмешиваются? Независимые разработки, я имею
    > в виду.

    Есть, но они не очень популярны и посредственно работают с очень популярными сайтами. :)

    - lynx,
    - links2,
    - elinks,
    - w3m,
    - dillo.

    И я вовсе не шучу. :)

    Можно попробовать использовать старую Opera Presto. Она до сих пор есть на оперном сайте и в репозиториях, например, FreeBSD.

    Можно использовать «морально устаревшие» версии Мурзиллы. Они почти ничем не отличаются в рендеринге даже супер-пупер-моднячего-контента, но в них ещё можно выпилить известную телеметрию. У меня, например, 38.8 ESR прекрасно работает, в отличие от нашпигованного «полезными функциями» тяжёлого 52 ESR (это ж как надо было за пару лет испортить браузер, чтоб он еле ворочался?). Сказанное справедливо и для релизов Seamonkey: надо смотреть, на базе какого FF она собрана, и выбирать те, где меньше встроенного g-na.

    Можно также использовать с той же оговоркой старые версии Chrome. Только нужную информацию по релизам отыскать несколько сложнее — Гугль не афиширует свои прогрессивные инициативы.

     
     
  • 8.49, Аноним (49), 15:22, 22/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    тяжелый 52 ESR еле ворочается Для 52 убедитесь, что включен electrolysis abou... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.54, пох (?), 16:10, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А лучше поставить Quantum 60+ (процессов контента выставить 1). Летает даже на Pentium 4.

    за базар ответишь? Пень4 для тестов у меня есть.
    Насчет собрать под него шитум60+ , правда, опыта нет - возможно и не соберется уже.

     
  • 9.60, КГБ СССР (?), 16:47, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Люди, которые в своё время выбрали Firefox, искали браузер, а не минное поле.
     
  • 8.51, Аноним (51), 15:29, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "в них еще можно выпилить известную телеметрию"
    Если в 60+ удалить все http из about:config тоже никуда не лезет. Проверить можно в hardinfo-IP Connections или Wireshark.
     
  • 8.53, Аноним (53), 16:10, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Туда же:

    qutebrowser
    Falkon
    Otter
    Epiphany (GNOME Web)

     
  • 6.68, Аноним (68), 18:30, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Приватность? В интеренетах? Я вас умоляю, этого никогда не было
     
  • 2.8, НКВД_лучше_Гестапо (?), 09:31, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть же антимонопольная служба и всякие спецслужбы, если бы они хотели, то давно бы запретили использование ПО с телеметрией по умолчанию на территории России!
    Но не запрещают при наличии законых оснований, значит это им выгодно: либо они эти же данные перехватывают, либо с ними делятся из-за рубежа этой информацией.
     
     
  • 3.11, Anon676731 (?), 10:01, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они не могут запретить сайты-то посещать, а ты на ПО губу раскатал.
     
     
  • 4.14, нах (?), 10:13, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они не могут запретить сайты-то посещать

    между прочим - когда Они придут к фуфлофоксам с требованием включить список запрещенных сайтов прямо в браузер - те уже не смогут врать что "браузеру некуда, негде и нечем поддерживать такой список". Уже все готово, осталось власть употребить.

    думаю, недолго уже и ждать осталось - причем копченые кумары, трудящиеся над кодом, ничего такого особенного в этом приказе не увидят, и с удовольствием его исполнят, порядок должен быть!

     
     
  • 5.16, user (??), 10:38, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.reddit.com/r/StallmanWasRight/
     
     
  • 6.32, КГБ СССР (?), 12:28, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Восхитительно! Чтобы посмотреть несколько твитов на три^W полторы строчки, надо загрузить несколько мегабайтов хлама с четырёх доменов реддита, не считая сторонней рекламы и очень полезных сервисов, и, разумеется, шрифты.
     
  • 5.18, КГБ СССР (?), 10:42, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > думаю, недолго уже и ждать осталось - причем копченые кумары, трудящиеся над
    > кодом, ничего такого особенного в этом приказе не увидят, и с
    > удовольствием его исполнят, порядок должен быть!

    Судя по групповым фоточкам Мурзилла Тим, копченных кумаров там не очень много на фоне бодипозитивныхъ борцуний и борцов за гендерные права и прочее SJW, лиц третьего пола и разных других прекрасных людей.

     
     
  • 6.21, нах (?), 11:15, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    все правильно, пишуших код там вообще немного, если мы про код мазилы, а не code of conduct, куда коммитят все эти прекрасные люди, еще не набравшие достаточно высоких должностей, чтобы не пачкать руки работой.

     
     
  • 7.28, КГБ СССР (?), 12:12, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Последние времена близятся, чувак. :)

    https://answers.microsoft.com/static/images/communityGroup.svg

     
     
  • 8.40, annual slayer (?), 13:57, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ученая негритянша и дед перезали всем горло и решили сфоткаться, жутковато
     
     
  • 9.41, annual slayer (?), 13:58, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    кстати, обратите внимание, бабблы с мыслями приклеены только к персонажам с перезанным горлом

    наверняка, в этом тоже есть свой скрытый смысл

     
     
  • 10.45, КГБ СССР (?), 14:21, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > УДАЛЕНО.AUTOBOT, Причина: mat4 BAN, Время: Thu Nov 22 16:18:11 2018
    > Индикатор нарушения: "Troll preban"

    Кто покажет мне мат в этом тексте, дорогие друзья?


    Бeсспoрнo, кaртинкa прeиспoлнeнa глyбoкoгo смыслa.

    Кoгo мы видим нa этoм пoлoтнe? Слeвa для зритeля стoит бoрoдaтый чeлoвeк — нaвeрнякa oн прoгрeссивный сoврeмeнный гeй и гeрoнтoфил, инaчe вряд ли стoял бы рядoм с дeдyшкoй-инвaлидoм (кстaти, чтo вooбщe дeлaeт сeдoй стaрик в этoй грyппe?). Прaвee мы видим oчeнь чoрнoгo, aж глaз нe виднo, вaгинoaмeрикaнцa с явнo высшим oбрaзoвaниeм — нe тo, чтo эти бeлыe нeдoчeлoвeки! Рядoм стoит пoдкoпчeннaя РСП из сoлнeчнoгo Бaнглaдeшa, кoтoрoй мyж нe нyжeн, мyж был чyжoй и oбъeлся грyш зa хaррaсмeнт и мысли oб изнaсилoвaнии (yжe сидит), oнa и нa рaбoтe сo спинoгрызoм, зa этo eй пoлaгaются льгoты. Рядoм с нeй чoрный прoгрeссивный aмeрикaнeц, нaстoящee зoлoтo нaции — oн с нoyтбyкoм и рeшaeт вaжныe сoциaльныe вoпрoсы. Зaмыкaeт грyппy бoрeц зa рaвeнствo пoлoв^W гeндeрoв и прaв, нeyстрaшимaя #metoo и SJW. Нe смoтри нa них, aнoн! Мыслeпрeстyпник!

     
  • 8.44, КГБ СССР (?), 14:19, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Последние времена близятся, чувак. :)
    > https://answers.microsoft.com/static/images/communityGroup.svg

    Между прочим, эту картину без проблем показывает Apache OpenOffice, а LibreOffice её не осилил. :)

     
     
  • 9.48, timur.davletshin (ok), 15:22, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Без всяких проблем LO 6.1 показывает.
     
  • 4.35, user (??), 12:39, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не твоя заслуга, а их недоработка.
     
     
  • 5.55, пох (?), 16:15, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это не недоработка, а политика. Будет приказ - будут и вешать.

     
  • 3.31, КГБ СССР (?), 12:23, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чувак, они _могут_ тебе запретить интернет как таковой. Ты про это не думал? :)
     
  • 1.5, timur.davletshin (ok), 09:22, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, только сайты оно сломало некоторые.

    Поэтому только Ublock Origin + Umatrix. Последний сугубо в permissive режиме использую с блокировкой по чёрному списку и для spoofing'а 3rd parties — для блокировки навязчивого нового Яндекс.Директ достаточно )))

     
     
  • 2.36, хотел спросить (?), 12:41, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему недостаточно просто uBlock Origin?
     
     
  • 3.37, timur.davletshin (ok), 13:08, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    uBlock не умеет в точечную блокировку типу данных, кукисы и spoofing. Блокировку того же Яндекс.Директ (который с сайта домена идёт в обфусцированном виде) умеет только uMatrix.
     
     
  • 4.39, КГБ СССР (?), 13:51, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > uBlock не умеет в точечную блокировку типу данных, кукисы и spoofing. Блокировку
    > того же Яндекс.Директ (который с сайта домена идёт в обфусцированном виде)
    > умеет только uMatrix.

    Для этого надо расширения использовать в комплексе. У меня это выглядит так:

    - uBlock Origin — режет самую злобу по готовым спискам, фильтрует чужие шрифты и так далее;

    - uMatrix — тонко настраивать, что прорвётся через остальные средства; у меня он работает в запретительном режиме, отдельные доверенные домены разрешены явно;

    NoScript + YesScript — понятно для чего;

    Cookie Monster, Enhanced Cookie Manager — «тонкое» управление _разрешёнными_ кукисами, по умолчанию браузер отвергает все;

    RequestPolicy — понятно для чего;

    Default User Agent — менять UA, когда потребуется;

    BetterPrivacy — убивать особую лютую злобу, недоступную другим средствам;

    Decentraleyes — не знаю, какая от неё польза, но люди хвалят.


    Да, кстати, некоторых расширений уже давно нет на сайте Мурзиллы, да и так по интернетам фиг сыщешь. Делайте архивы, друзья, делайте собственные репозитории.

     
     
  • 5.56, OldFart (?), 16:19, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для гурманов еще: WebAPI Manager
     
  • 5.57, пох (?), 16:25, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для этого надо расширения использовать в комплексе.

    не у всех работа - воткнуть паяльник в задницу подозреваемого и спокойно ждать, пока расколется. Некоторые не могут неделями полировать правила блокировок.

    а от decentraleyes была раньше довольно большая польза - и гуглоcdn тебя не видит, и сайт не ломается, и траффик экономится. Но афтырь давным-давно забил на поддержку актуальности (еще бы, ему ж некогда - то мультипроцессность поддерживай, а то ж сама не стоит, то перепиши все с xul на html, то еще какую мазила-хрень выполни в качестве обязательного квеста)

    в принципе, конечно, код там несложный, и самому понадобавлять как минимум новые версии того же самого недолго (особенно если смержить давнишний пул-реквест на эту тему) - но см выше - надо ж еще и работать, а иначе откуда деньги на интернет?

    Я палачом на ШриЛанку пробовал устроиться - не берут, говорят нужен native, а то карма сильно портится.

     
     
  • 6.66, КГБ СССР (?), 17:30, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прокачивай навык русофобии — очень нужен при получении доходных должностей. :)
     
  • 5.58, Аноним (53), 16:45, 22/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не загружает типовый JS вроде jQuery с CDN, а использует локальные копии Но и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.63, КГБ СССР (?), 17:02, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Decentraleyes — не знаю, какая от неё польза, но люди хвалят.
    > Не загружает типовый JS (вроде jQuery) с CDN, а использует локальные копии.
    > Но иногда ломает сайты, впрочем, редко.

    Спасибо, буду знать.


    > А зачем и uMatrix, и RequestPolicy? Кстати, вместо последнего давным давно перешёл
    > на RequestPolicy Continued, а с него тоже давно на Policeman, который
    > показался самым удобным, впрочем, uMatrix служит неплохой заменой для него, из
    > минусов uMatrix в сравнении с Policeman – нельзя посмотреть список заблокированных
    > ссылок без открытия логгера и перезагрузки страницы.

    Я использую uMatrix ещё с тех пор, когда он назывался HTTP Switchboard [ https://github.com/gorhill/httpswitchboard ]. Информативность и гибкость.

    RequestPolicy — если есть другие аддоны из названных, то можно и не использовать. Привычка уже, наверное, и дополнительное ощущение защищённости. :)

    Policeman у меня не прижился. Не помню причин. Кажется, ФФ жрал с ним слишком много ресурсов. Или не понравился интерфейс.

     
  • 4.52, хотел спросить (?), 16:04, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > uBlock не умеет в точечную блокировку типу данных, кукисы и spoofing. Блокировку
    > того же Яндекс.Директ (который с сайта домена идёт в обфусцированном виде)
    > умеет только uMatrix.

    А от этого не спасает блокировка 3rd-party кукисов?
    Я так себе и сделал. Некоторые откровенно калечные сайты не работают но и хрен на них.
    А еще я воткнул себе SmartReferer. Вот уж откуда реально утекает всё на свете.

     
     
  • 5.69, timur.davletshin (ok), 18:31, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне не помогло.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:30, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >переработан интерфейс настройки блокировки контента

    в интерфейс блокировки настройки контента.

     
     
  • 2.10, timur.davletshin (ok), 09:37, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    интерфейс настройки блокировки контента
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:12, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как отключить скачивание списков Firefox ом откуда бы то ни было У меня уже ест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, нах (?), 10:14, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    apt purge fuflofox

     
  • 2.17, user (??), 10:40, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    http://www.seamonkey-project.org/
     
     
  • 3.22, симакака (?), 11:17, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мы, типа, не из того же самого дерева чекаутим новые и новые версии, мы ж сами умеем кодить, ага, ага.
    Вон, например, новый улучшенный скрипт мержа накодили...

     
  • 2.23, Aknor (?), 11:26, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    TorBrowser же
     
  • 2.26, DenisLp (?), 12:03, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Удалить все http из about:config. По .com и .org тоже пройдитесь.
     
  • 2.59, Аноним (59), 16:46, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так тебе надпись убрать или скачивание списков? Потому что надпись есть и без списков, на основании настройки кук (запрет сторонних).
     
  • 1.34, Айран (?), 12:37, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    есть  статистика по браузерам на opennet?
     
  • 1.46, Аноним (46), 14:46, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы функционал отключения проверки обновлений вернули
     
     
  • 2.47, КГБ СССР (?), 15:09, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучше бы функционал отключения проверки обновлений вернули

    https://www.google.com/search?q=функционал

    Какая-то прямо поголовная безграмотность в околоайтишных кругах.

     
     
  • 3.50, Stax (ok), 15:26, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И вот зачем вы дали ссылку на поиск ЖХОЛГЙПОБМ?

    Отсутствие юникода в 2018 году в околоайтишных кругах - вот это я понимаю, проблема. А вам лучше ознакомиться со значением 2 из https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%83%D0%B

     
     
  • 4.61, Аноним (53), 16:50, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня открылся поиск ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌ. Это всё движок опеннета такой.
     
  • 4.64, КГБ СССР (?), 17:15, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделать скриншот? Чтобы понятней было, у кого руки кривые. :)
     
     
  • 5.65, Stax (ok), 17:27, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сделать скриншот? Чтобы понятней было, у кого руки кривые. :)

    Дык сейчас сообщение отредактировано! А вот старое открывало именно ЖХОЛГЙПОБМ (хотя до клика в тексте отображалось как надо). Во всяком случае, из фокса, запущенного разумеется в юникодной локали (хотя я хз что именно влияет).

    Но как именно оно глючит, в общем, не суть. Все равно проблема из-за koi8 на странице...

     
     
  • 6.67, КГБ СССР (?), 17:32, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эвона как… И в самом деле — KOI8. Отчего-то мне думалось, что давно уже здесь юникод бороздит просторы океанов.
     

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