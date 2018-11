20.11.2018 20:43  Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet

Попробуйте на VUDA https://github.com/jgbit/vuda - может заработает? А вообще это не вина мозиллы. Они же не напрямую CUDA используют! NVidia очень хорошо вложилась в разработку библиотек, в итоге имеем TensorFlow, Theano и прочие, отлично работающие поверх CUDA. Что мешает компании из трех букв (либо кому-то еще) так же хорошо вложиться и обеспечить их работу поверх OpenCL? У текущих разработчиков на это определенно нет ресурсов, о чем они много раз говорили. Гугл спонсировать работу TensorFlow поверх OpenCL не планирует: https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/22

Поддержка OpenCL в Theano весьма грустная: https://github.com/Theano/Theano/issues/2936 цитирую "We didn't had time to bring this to a usable state. We won't do it.". Возьмите и вложитесь в разработку! NVidia вот вложилась, предоставила общественности https://developer.nvidia.com/cudnn и пожинает плоды. У людей из оупенсорса, поддерживающих TensorFlow или Theano своих ресурсов на это не хватает. А мозилла тут вообще не причем, использует то, что есть. Хорошего фрейморка не поверх CUDA просто нет.