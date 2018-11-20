20.11.2018 20:43  Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet

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|1.1, timur.davletshin (ok), 21:14, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Достаточно GT1060 для работы синтеза речи? Да вы поболели там чтоли? У меня 16-18 лет назад синтезатор речи на компьютере уровня второго пня работал если и чуть хуже, но не кардинально для понимания.
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|4.4, 84701 (?), 21:38, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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под линукс есть только один синтезатор на русском нормальный ,на сколько я знаю, - это RHVoice. Мозиловцы лучше бы сделали нейросеть которая анализирует на видеокарте аудиозапись речи и созадёт файл для фестивала или flite с голосом, который работал бы без видеокарты,а то что они придумали это лажа...
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|5.6, Vitaliy Blats (?), 21:50, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> под линукс есть только один синтезатор на русском нормальный ,на сколько я знаю, - это RHVoice. Мозиловцы лучше бы сделали нейросеть которая анализирует на видеокарте аудиозапись речи и созадёт файл для фестивала или flite с голосом, который работал бы без видеокарты,а то что они придумали это лажа...
Плюсую за RHvoice
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|7.18, Vitaliy Blats (?), 23:30, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Сам синтезатор может быть очень хорошим, но если его интеграции нигде нет, то как пользоваться?
Тут собственно вопрос не в интеграции, а в простом человеческом ненужно.
Я не знаю например ни одного реального юзкейса применения синтезатора кроме интерактивных автоответчиков. А ты ?
Там где нужен голос - проще записать несколько дорожек на все случаи жизни.
Но все равно область применения этого всего я представляю смутно. Одно время пробовал повесить RHvoice на мою самописную тулзу для мониторинга серверов (аки Nagios). Классно. Если друзьям показать. А вот если с этим находиться в одной комнате, то уже все не так радужно.
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|9.27, Vitaliy Blats (?), 02:32, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Книги, сайты читать, не?
Не.
Во-первых, ты уверен что хочешь слышать все что выводит сайт форумы поиск регистрация скачать бесплатно без смс мокрые писечки ?
Во-вторых, проанализируй свой собственный алгоритм прочтения книги. Например ребенку. Интонации. Ударения. Повышение и понижение голоса в зависимости от сцены. На основе чего ты выбираешь интонацию. Когда ускоряешься, а когда наоборот замедляешься. Без этого всего, чтение книги будет лишь монотонным бубнением, и основная проблема здесь не диктовка, а как раз восприятие написанного. Ну а чтобы воспринимать написанное нужен весьма недурственный такой ИИ, при чем не тот которым называют хипсторские парсеры на Go или пицтоне, а именно обучаемый.
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|8.22, Константавр (ok), 00:02, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я с грустью вспоминаю кнопку в Konqueror "Зачитать текст". Поскольку система TTS в KDE всегда переживала переломный период, эта кнопка, можно сказать, не работала, но так была нужна. Иногда прям вусмерть. Орки эти читают прям всё где мышка находится, это идиотизм какой-то. RHVoice скриптами надо прикручивать... А ещё альтернативы? Никаких не знаю.
Пока молод и горяч оно всё кажется, "да кому это надо?", а как болезнь какая прижмёт, или старость, то оказывается, что одни могли бы сделать, но им не нужно. А другим нужно, но сделать это вслепую не очень получается.
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|5.7, Аноним84701 (ok), 21:50, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Мозиловцы лучше бы сделали нейросеть которая анализирует на видеокарте аудиозапись
Лучше бы они сделали нейросеть, которая сама пишет браузер …
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|3.21, DenisLp (?), 23:54, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"Мне на линуксе до сих пор Алёны не хватает."
Ивона Татьяна ведь качественнее. А мне не хватает Лиама.
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|2.11, Аноним (11), 22:07, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Keras is a high-level neural networks API, written in Python and capable of running on top of TensorFlow, CNTK, or Theano.
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|2.14, Stax (ok), 22:32, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Попробуйте на VUDA https://github.com/jgbit/vuda - может заработает?
А вообще это не вина мозиллы. Они же не напрямую CUDA используют! NVidia очень хорошо вложилась в разработку библиотек, в итоге имеем TensorFlow, Theano и прочие, отлично работающие поверх CUDA. Что мешает компании из трех букв (либо кому-то еще) так же хорошо вложиться и обеспечить их работу поверх OpenCL?
У текущих разработчиков на это определенно нет ресурсов, о чем они много раз говорили. Гугл спонсировать работу TensorFlow поверх OpenCL не планирует: https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/22
Поддержка OpenCL в Theano весьма грустная: https://github.com/Theano/Theano/issues/2936 цитирую "We didn't had time to bring this to a usable state. We won't do it.".
Возьмите и вложитесь в разработку! NVidia вот вложилась, предоставила общественности https://developer.nvidia.com/cudnn и пожинает плоды. У людей из оупенсорса, поддерживающих TensorFlow или Theano своих ресурсов на это не хватает. А мозилла тут вообще не причем, использует то, что есть. Хорошего фрейморка не поверх CUDA просто нет.
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|1.20, DenisLp (?), 23:52, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"Систему можно обучить и на своих данных, для этого потребуется несколько часов аннотированных записей голоса"
Круто, можно увековечить голос любимого человечка.
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