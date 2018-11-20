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20.11.2018 20:43  Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet

Компания Mozilla развивает новую систему синтеза речи LPCNet, которая дополняет ранее запущенную инициативу по разработке системы распознавания речи. LPCNet обеспечивает более эффективный синтез речи благодаря комбинированию традиционных методов цифровой обработки сигналов (DSP) с механизмами синтеза на основе машинного обучения. Исходные тексты реализации LPCNet распространяются под лицензией BSD.

Несмотря на то, что современные модели синтеза речи на основе нейронных сетей, такие как WaveNet, позволяют добиться превосходного качества синтеза, их реализация сильно усложнена и требует большой вычислительной мощности. Данная особенность затрудняет использование подобных систем для синтеза речи в режиме реального времени на таких устройствах, как телефоны.

В качестве выхода в LPCNet предлагается использовать DSP для LPC-фильтрации (Linear Prediction) и моделирования вокального тракта с последующей обработкой полученных параметров в рекуррентной нейронной сети. Особенностью LPCNet является то, что вместо передачи в нейронную сеть только выбранных сэмплов, производится приблизительное прогнозирование следующего сэмпла, что позволяет заметно сократить размер нейронной сети и уменьшить необходимые для её работы ресурсы. Таким образом, с нейронной сети снимается работа по моделированию вокального тракта и остаётся только задача корректировки проблем при прогнозировании.

Помимо синтеза речи LPCNet также может применяться и в других областях, требующих повышения качества голосового сигнала. Например, LPCNet подходит для создания технологий сжатия речи для передачи по низкоскоростным каналам связи (уже развивается соответствующий кодек), для устранения шумов, для изменения скорости воспроизведения речи, для фильтрации результата работы различных кодеков и для синтезирования недостающих фрагментов, утерянных из-за потери пакетов.

Код реализации LPCNet написан на языке Си с использованием Keras, высокоуровневого фреймворка для построения нейронных сетей, который может работать поверх TensorFlow, CNTK и Theano. Для работы требуется GPU (достаточно GT1060, но для обучения модели рекомендуется использовать более мощный GPU с поддержкой CUDA и CUDNN, напрмер GTX 1080 Ti). Для загрузки доступны уже готовые модели, натренированные на голосовых данных от лаборатории университета Макгилла. Систему можно обучить и на своих данных, для этого потребуется несколько часов аннотированных записей голоса (например, можно научить LPCNet синтезировать речь любым голосом).

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2018...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка синтеза речи
  3. OpenNews: Mozilla развивает свою систему распознавания речи
  4. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  5. OpenNews: Facebook открыл систему распознавания речи Wav2Letter
  6. OpenNews: Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: mozilla, voice
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 21:14, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Достаточно GT1060 для работы синтеза речи? Да вы поболели там чтоли? У меня 16-18 лет назад синтезатор речи на компьютере уровня второго пня работал если и чуть хуже, но не кардинально для понимания.
     
     
  • 2.2, Ilya Indigo (ok), 21:20, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Мне на линуксе до сих пор Алёны не хватает. :-(
    http://hire7.net/2008/08/18/golosovojj_dvizhok_acapela_alyona_russkijj.html
     
     
  • 3.3, timur.davletshin (ok), 21:29, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Честно говоря, сейчас я им не пользуюсь. Но тот, что стоит по-умолчанию в Debian — это тихий ужас, festival в 10 раз лучше.
     
     
  • 4.4, 84701 (?), 21:38, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    под линукс есть только один синтезатор на русском нормальный ,на сколько я знаю, - это RHVoice. Мозиловцы лучше бы сделали нейросеть которая анализирует на видеокарте аудиозапись речи и созадёт файл для фестивала или flite с голосом, который работал бы без видеокарты,а то что они придумали это лажа...
     
     
  • 5.6, Vitaliy Blats (?), 21:50, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > под линукс есть только один синтезатор на русском нормальный ,на сколько я знаю, - это RHVoice. Мозиловцы лучше бы сделали нейросеть которая анализирует на видеокарте аудиозапись речи и созадёт файл для фестивала или flite с голосом, который работал бы без видеокарты,а то что они придумали это лажа...

    Плюсую за RHvoice

     
     
  • 6.17, Константавр (ok), 23:23, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам синтезатор может быть очень хорошим, но если его интеграции нигде нет, то как пользоваться?
     
     
  • 7.18, Vitaliy Blats (?), 23:30, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сам синтезатор может быть очень хорошим, но если его интеграции нигде нет, то как пользоваться?

    Тут собственно вопрос не в интеграции, а в простом человеческом ненужно.

    Я не знаю например ни одного реального юзкейса применения синтезатора кроме интерактивных автоответчиков. А ты ?

    Там где нужен голос - проще записать несколько дорожек на все случаи жизни.

    Но все равно область применения этого всего я представляю смутно. Одно время пробовал повесить RHvoice на мою самописную тулзу для мониторинга серверов (аки Nagios). Классно. Если друзьям показать. А вот если с этим находиться в одной комнате, то уже все не так радужно.

     
     
  • 8.19, Аноним (19), 23:51, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Книги, сайты читать, не?
     
     
  • 9.27, Vitaliy Blats (?), 02:32, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Книги, сайты читать, не?

    Не.

    Во-первых, ты уверен что хочешь слышать все что выводит сайт форумы поиск регистрация скачать бесплатно без смс мокрые писечки ?

    Во-вторых, проанализируй свой собственный алгоритм прочтения книги. Например ребенку. Интонации. Ударения. Повышение и понижение голоса в зависимости от сцены. На основе чего ты выбираешь интонацию. Когда ускоряешься, а когда наоборот замедляешься. Без этого всего, чтение книги будет лишь монотонным бубнением, и основная проблема здесь не диктовка, а как раз восприятие написанного. Ну а чтобы воспринимать написанное нужен весьма недурственный такой ИИ, при чем не тот которым называют хипсторские парсеры на Go или пицтоне, а именно обучаемый.

     
  • 8.22, Константавр (ok), 00:02, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я с грустью вспоминаю кнопку в Konqueror "Зачитать текст". Поскольку система TTS в KDE всегда переживала переломный период, эта кнопка, можно сказать, не работала, но так была нужна. Иногда прям вусмерть. Орки эти читают прям всё где мышка находится, это идиотизм какой-то. RHVoice скриптами надо прикручивать... А ещё альтернативы? Никаких не знаю.


    Пока молод и горяч оно всё кажется, "да кому это надо?", а как болезнь какая прижмёт, или старость, то оказывается, что одни могли бы сделать, но им не нужно. А другим нужно, но сделать это вслепую не очень получается.

     
  • 5.7, Аноним84701 (ok), 21:50, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Мозиловцы лучше бы сделали нейросеть которая анализирует на видеокарте аудиозапись

    Лучше бы они сделали нейросеть, которая сама пишет браузер …  

     
     
  • 6.9, нах (?), 21:54, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так они, походу, уже сделали. Вот такую фигню и пишет, как и разговаривает.

     
  • 3.21, DenisLp (?), 23:54, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Мне на линуксе до сих пор Алёны не хватает."
    Ивона Татьяна ведь качественнее. А мне не хватает Лиама.
     
  • 3.24, DenisLp (?), 00:18, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Мне на линуксе до сих пор Алёны не хватает"
    Акапеловские голоса, включая Алену, есть на андроиде, а его с натяжкой можно назвать Линуксом. Также есть на OS X https://www.assistiveware.com/products/infovox-ivox которую с натяжкой можно назвать Unix.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:40, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Код реализации LPCNet написан на языке Си с использованием Keras

    ЩИТО?

    >Python 99.9% Other 0.1%

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:54, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://github.com/mozilla/LPCNet/tree/master/src
    на Python там только построение нейронной сети.
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:07, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Keras is a high-level neural networks API, written in Python and capable of running on top of TensorFlow, CNTK, or Theano.

    )

     
  • 2.28, Аноним (28), 04:49, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы где взяли Python 99.9%?

    https://i.imgur.com/JMoxH7O.png

     
  • 1.10, Аноним (10), 22:05, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Время от времени Mozilla делает что-то реально полезное.
     
  • 1.12, corvuscor (ok), 22:14, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И конечно же, оно поддерживает лишь CUDA, причем для работы, а не только для обучения.
    Опенсорсность аж по монитору течет.
     
     
  • 2.13, Аноним (5), 22:25, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не совсем верно Есть реализации CUDA поверх OpenCL, народ говорит, что рабочие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.23, Константавр (ok), 00:05, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, надо просто научить пальцы изгибаться в обратную сторону.
     
  • 2.14, Stax (ok), 22:32, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Попробуйте на VUDA https://github.com/jgbit/vuda - может заработает?

    А вообще это не вина мозиллы. Они же не напрямую CUDA используют! NVidia очень хорошо вложилась в разработку библиотек, в итоге имеем TensorFlow, Theano и прочие, отлично работающие поверх CUDA. Что мешает компании из трех букв (либо кому-то еще) так же хорошо вложиться и обеспечить их работу поверх OpenCL?

    У текущих разработчиков на это определенно нет ресурсов, о чем они много раз говорили. Гугл спонсировать работу TensorFlow поверх OpenCL не планирует: https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/22
    Поддержка OpenCL в Theano весьма грустная: https://github.com/Theano/Theano/issues/2936 цитирую "We didn't had time to bring this to a usable state. We won't do it.".

    Возьмите и вложитесь в разработку! NVidia вот вложилась, предоставила общественности https://developer.nvidia.com/cudnn и пожинает плоды. У людей из оупенсорса, поддерживающих TensorFlow или Theano своих ресурсов на это не хватает. А мозилла тут вообще не причем, использует то, что есть. Хорошего фрейморка не поверх CUDA просто нет.

     
  • 1.15, Аноним (15), 23:03, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а почему не rust?
     
     
  • 2.16, Аноним2 (?), 23:22, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Next version
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:04, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому что им надо чтоб работало, а не пердолинг.
     
  • 1.20, DenisLp (?), 23:52, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Систему можно обучить и на своих данных, для этого потребуется несколько часов аннотированных записей голоса"
    Круто, можно увековечить голос любимого человечка.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:35, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А запинаться, говорить "эмм", "вобщем" и "короче" она тоже научится?
     

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