19.11.2018 21:12  Удалённо эксплуатируемые уязвимости в маршрутизаторах TP-Link TL-R600VPN

> Красиво унизила фабрика по производству сетевых устройств АНБ.

АНБ то оно зачем было, если уязвимости доступны из локалки?

Как запасной канал для экстренного выхода на связ внедренных агентов?

Бритва Хэнлона:

"Никогда не приписывайте рептилоидам и АНБ то, что вполне можно объяснить анатомией рук!" (тем более, HTTPD у них там от рута запущен)

Интересно, что там с VPN-ом творится, если в простой конфигурялке-через-http умудряются такие (классические) ошибки делать?

