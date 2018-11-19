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19.11.2018 21:12  Удалённо эксплуатируемые уязвимости в маршрутизаторах TP-Link TL-R600VPN

Исследователи безопасности из компании Cisco выявили несколько уязвимостей в маршрутизаторах TP-Link TL-R600VPN (проблемы устранены в свежем обновлении прошивки):

  • CVE-2018-3949 - ошибка в http-сервере, связанная с некорректной обработкой спецсимволов в путях, позволяет прочитать любой файл в системе, отправив запрос к страницам помощи, доступным без аутентификации. В ходе атаки, например, можно отправить запрос "/help/../../../../../../../../../../../../../../../../etc/shadow" для получения содержимого файла с хэшами паролей;
  • CVE-2018-3951 - переполнение буфера при разборе HTTP-заголовков может быть использовано для выполнения кода с правами http-сервера (запускается под пользователем root) при отправке специально оформленного http-запроса к страницам "/fs/*". Для атаки требуется наличие аутентифицированного доступа (может быть получен через эксплуатацию первой уязвимости);
  • CVE-2018-3950 - ошибка в реализации диагностических функций ping и tracert позволяет выполнить код с правами root через манипуляцию в передаваемым IP-адресом (передача слишком большого значения в поле ping_addr приводит к переполнению буфера). Для эксплуатации уязвимости требуется аутентифицированный доступ;
  • CVE-2018-3948 - ошибка в коде разбора URI в http-сервере позволяет вызвать отказ в обслуживании (бесконечное зацикливание http-сервера с web-интерфейсом) при обработке специального оформленного запроса, ссылающегося на каталог вместо файла (например, "/help/../../../../../../../../../../../../../../../../etc"). Уязвимость может быть эксплуатирована без аутентификации.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.talosintelligence...)
  2. OpenNews: Новые уязвимости в маршрутизаторах MikroTik и TP-Link
  3. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  4. OpenNews: Релиз OpenWrt/LEDE 17.01.5
  5. OpenNews: Новые сведения о вредоносном ПО VPNFilter, поражающем домашние маршрутизаторы
  6. OpenNews: TP-Link согласился вернуть поддержку альтернативных прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: router, wifi, tp-link
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  • 1, Аноним (1), 21:19, 19/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Красиво унизила фабрика по производству сетевых устройств АНБ.
     
     
  • 2, Аноним (2), 21:26, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >АНБ

    Скорее 国家安全部

     
  • 3, Аноним84701 (ok), 21:29, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Красиво унизила фабрика по производству сетевых устройств АНБ.

    АНБ то оно зачем было, если уязвимости доступны из локалки?
    Как запасной канал для экстренного выхода на связ внедренных агентов?

    Бритва Хэнлона:
    "Никогда не приписывайте рептилоидам и АНБ то, что вполне можно объяснить анатомией рук!"  (тем более, HTTPD у них там от рута запущен)

    Интересно, что там с VPN-ом творится, если в простой конфигурялке-через-http умудряются такие (классические) ошибки делать?

     
     
  • 4, Аноним (1), 21:31, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > АНБ то оно зачем было, если уязвимости доступны из локалки?

    Повысить спрос на свои бэкдор-устройства для выхода в сеть.

     

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