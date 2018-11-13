13.11.2018 20:39  Обновлены сборки дистрибутива Void Linux

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива).

Дистрибутив примечателен использованием собственного пакетного менеджера xbps и системы сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве системы инициализации и для управления сервисами в Void Linux применяется runit.

Для систем на основе архитектуры x86 (i686, x86_64) подготовлены Live-сборки с рабочими столами Enlightenment, Cinnamon, Mate, XFCE, LXDE и LXQt, а также консольная сборка. Дополнительно формируются сборки для различных плат на базе архитектуры ARM (BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3, RaspberryPi (ARMv6), RaspberryPi 2, RaspberryPi 3). Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.



