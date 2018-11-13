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13.11.2018 20:39  Обновлены сборки дистрибутива Void Linux

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива).

Дистрибутив примечателен использованием собственного пакетного менеджера xbps и системы сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве системы инициализации и для управления сервисами в Void Linux применяется runit.

Для систем на основе архитектуры x86 (i686, x86_64) подготовлены Live-сборки с рабочими столами Enlightenment, Cinnamon, Mate, XFCE, LXDE и LXQt, а также консольная сборка. Дополнительно формируются сборки для различных плат на базе архитектуры ARM (BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3, RaspberryPi (ARMv6), RaspberryPi 2, RaspberryPi 3). Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://voidlinux.org/news/201...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.8
  3. OpenNews: Представлена стандартная Си-библиотека Musl 1.0.0, развиваемая в качестве альтернативы Glibc
  4. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1 с рабочим столом Nomad
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: void, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 20:44, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Кто юзает плюсуй!

    От себя добавлю: пользуюсь вот уже полгода, отличный дистр!

     
  • 1.2, Бронислав Каганович (?), 20:45, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Для десктопа не подходит из-за отсутствия systemd, для сервера не подходит, ибо rolling release. Зачем?
     
     
  • 2.3, AlexYeCu_not_logged (?), 20:47, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >Для десктопа не подходит из-за отсутствия systemd

    Чего это?

     
  • 2.5, user90 (?), 21:01, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Слишком толсто, гг.
     
  • 1.4, Ключевский (?), 20:59, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это тот который с musl'ом? Помнится ради интереса пробовал его, но он болел падучей.
     
     
  • 2.9, kachsheev (ok), 22:08, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под glibc полёт нормальный.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:06, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    пользуюсь на нетбуке 32битную сборку, минималка на флюксбоксе. спасибо авторам. я всем доволен в этом дистрибутиве.
     
  • 1.7, botman (ok), 21:08, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Linux по лицензии BSD, чуть со стула не упал.
     
  • 1.8, Варфоломей (?), 21:32, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поздравляю всех пользователей. Особенно кто пользуется версией Musl.
     

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