13.11.2018 11:36  Релиз Polemarch 0.2.2, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.2, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7 и Ubuntu 18.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Так же поддерживается ручная установка из PyPI для более тонкой настройки пакетов и управления окружением. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis (кеш и брокер MQ). Главной особенностью данного релиза является возможность при помощи файла ".polemarch.yaml" задавать некоторые настройки для проекта, как, например, создавать форму в проекте для быстрого заполнения параметров необходимых для запуска playbook'а, или, например, автоматическое создания шаблонов проекта. Данная возможность позволяет легко распространять готовые проекты для интеграции у пользователей Polemarch. Это первый шаг к развитию community-проектов для управления инфраструктурой. В будущем, планируется развивать репозиторий со списком доступных проектов под различные задачи. Изменения данного релиза: Добавлена поддержка ".polemarch.yaml" - конфигурационного файла проекта.

Улучшено поле interval в периодических задачах.

В списках истории проекта до 8 символов сокращена длина ревизии.

В поле Information проекта появилась возможность переходить по относительным ссылкам.

Добавлено множество тестов для GUI и исправлены мелкие недочёты отображения.



