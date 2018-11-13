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13.11.2018 11:36  Релиз Polemarch 0.2.2, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.2, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7 и Ubuntu 18.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Так же поддерживается ручная установка из PyPI для более тонкой настройки пакетов и управления окружением. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis (кеш и брокер MQ).

Главной особенностью данного релиза является возможность при помощи файла ".polemarch.yaml" задавать некоторые настройки для проекта, как, например, создавать форму в проекте для быстрого заполнения параметров необходимых для запуска playbook'а, или, например, автоматическое создания шаблонов проекта. Данная возможность позволяет легко распространять готовые проекты для интеграции у пользователей Polemarch. Это первый шаг к развитию community-проектов для управления инфраструктурой. В будущем, планируется развивать репозиторий со списком доступных проектов под различные задачи.

Изменения данного релиза:

  • Добавлена поддержка ".polemarch.yaml" - конфигурационного файла проекта.
  • Улучшено поле interval в периодических задачах.
  • В списках истории проекта до 8 символов сокращена длина ревизии.
  • В поле Information проекта появилась возможность переходить по относительным ссылкам.
  • Добавлено множество тестов для GUI и исправлены мелкие недочёты отображения.


  1. OpenNews: Релиз Polemarch 0.2.0, web-интерфейса для Ansible
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Автор новости: vstconsulting
Тип: Программы
Ключевые слова: ansible, polemarch
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  • 1.1, Аноним (1), 13:56, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB

    Бессмысленный и беспощадный ынтерпрайз

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:42, 13/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Ынтырпрайс - это когда ораклDB, да ещё и в форме Oracle Rac А мыск - это так, б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 15:59, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для уютненького локалхоста в самый раз это SQLite.
     
  • 2.3, Антон (??), 15:49, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так вроде на локалхосте можно вообще без них, а если у нас десяток админов то редис и мускуль. Зачем тут что-то сложнее?
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:10, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А Ansible в энтерпрайзе не смущает? Хотя, конечно, лучше так, чем вручную. Да даже самописанными портянками на баше лучше.
     
     
  • 3.6, qq (??), 16:49, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем уважаемого Анонима смущает Ansible в энтерпрайзе?
     

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