13.11.2018 07:35  Выпуск Rakudo Star 2018.10, дистрибутива Perl 6

Подготовлен релиз пакета Rakudo Star 2018.10, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии обновлены модули openssl 0.1.21 и tap-harness6 0.0.4. До версии 0.5.3 обновлён инструментарий для управления установкой модулей zef 0.5.3. Объявлен устаревшим модуль "LWP::Simple" вместо которого рекомендовано использовать "HTTP::UserAgent". Удалён модуль panda-sub, вместо которого сейчас применяется zef.



