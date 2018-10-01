The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

13.11.2018 07:35  Выпуск Rakudo Star 2018.10, дистрибутива Perl 6

Подготовлен релиз пакета Rakudo Star 2018.10, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии обновлены модули openssl 0.1.21 и tap-harness6 0.0.4. До версии 0.5.3 обновлён инструментарий для управления установкой модулей zef 0.5.3. Объявлен устаревшим модуль "LWP::Simple" вместо которого рекомендовано использовать "HTTP::UserAgent". Удалён модуль panda-sub, вместо которого сейчас применяется zef.

  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/post/announ...)
  2. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2017.10, дистрибутива Perl 6
  3. OpenNews: Первый выпуск компилятора Perl 5 в JVM от проекта Perlito
  4. OpenNews: Языку Perl исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.28.0
  6. OpenNews: Релиз оптимизирующего компилятора Perl5-кода RPerl 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rakudo, perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 08:47, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Опоздали лет на 15 с perl6. Сейчас уже ненужно. )))
     
  • 1.2, КГБ СССР (?), 08:48, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Perl 6 хоть кто-то использует?

    https://perl6.org/camelia-logo.png

    Сколько требуется выкурить и выпить для понимания этого ЯП?

     
     
  • 2.3, КГБ СССР (?), 08:58, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну что ж, приступим к изучению перспективного языка для светлого будущего:

    https://learnxinyminutes.com/docs/perl6/

    Я попробую выучить его за час. А вы за сколько?

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:48, 13/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Но зачем Оно хуже рубей по производительности, переусложнённое и сырое относите... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Имя (?), 09:55, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Народ МАССОВО валит на диалекты лиспа (Racket, GNU Guile).
     
  • 4.6, m (??), 10:02, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Go похож по синтаксису на Perl5.
     
  • 4.7, th3m3 (ok), 10:05, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже Rust вырывается вперёд.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor