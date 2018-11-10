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10.11.2018 19:46  Выпуск Debian 9.6

Доступно шестое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 88 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 92 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.6 можно отметить удаление 46 пакетов, из которых большинство являются дополнениями к Firefox, написанными с использованием технологии XUL и удалёнными из-за несовместимости с веткой Firеfox 60, в которой возможна работа только дополнений на базе технологии WebExtension. Из удалённых пакетов также можно отметить gitlab и knot-resolver, в качестве причины удаления которых указаны проблемы с безопасностью.

Другие заметные изменения:

  • Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, dpdk, libclamunrar, spamassassin;
  • Firefox 52 ESR заменён на Firefox 60 ESR, а Thunderbird 52 на Thunderbird 60. Обновлены многие дополнения к Firefox и Thunderbird, которые заменены на варианты на базе WebExtension;
  • В инструментарии для создания виртуальных окружений Vagrant добавлена поддержка VirtualBox 5.2;
  • В FUSE в белый список разрешённых для монтирования ФС включены autofs и FAT;
  • В libseccomp добавлены присутствующие в ядре Linux 4.9 системные вызовы preadv2, pwritev2, pkey_mprotect, pkey_alloc и pkey_free. Добавлена поддержка statx;
  • Включена сборка компилятора rustc для архитектур arm64, armel, armhf, i386, ppc64el, s390x.

Для загрузки в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.6. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.6, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Debian столкнулся с лицензионными проблемами, мешающими поставке обновления микрокода Intel
  3. OpenNews: Debian GNU/Linux исполнилось 25 лет
  4. OpenNews: Выпуск Debian 9.5
  5. OpenNews: Обновление Debian 8.11 и создание LTS-ветки Debian 8
  6. OpenNews: Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 20:07, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
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    Годнота!
     
  • 1.3, mikhailnov (ok), 20:18, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Любят в дебиане на каждый чих удалять вполне рабочий пакет...
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:28, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –2 +/
    А зачем вообще дополнения к фф в виде пакетов оформлять Разве они не должны леж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Мрачный (?), 20:30, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Чтобы было весело.

    Разрабы некоторых специфических пакетов питона уже даже репозитории дебиана нахрен послали.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:39, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно каким образом, если там все через pip.
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:34, 10/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они просто хотят продолжать жить как и 20 лет назад, однако к софту с нынешними ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 20:41, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Кому это несет вред? Пользователи довольны тем, что все работает и не требует танцев с бубном. А вот криворукие разрабы, это да, это им не нравится.
     
     
  • 4.19, Annoynymous (ok), 22:53, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А установка дополнений обычным способом — это танцы с бубном?
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:41, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Многопользовательская система, ревью, безопасность, централизованные обновления ОС? Не, не слышали, лей всё в home прямо из интернета и запускай!
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 20:44, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да он так и делает походу. Щас задаст вопрос - почему нельзя все запускать? :)
     
  • 3.15, Аноним (6), 21:27, 10/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Запуск из home это прошлый век, сейчас вполне официально принято писать curl 12... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Илья (??), 22:29, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще он прав.
    Нода, Dotnet, Cargo, Pip и другие как правило всё равно все зависимости разрешат и в хомяка стянут. Притом, зачастую, конечная версия зависисости неизвестна.

    Только не совсем понятно, кто придумал "npm install -g ..." который без прав рута или дополнительных настроек не работает. Вот с нпм-а я бы точно не стал ничего складывать в общие папки

     
  • 2.13, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:55, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Разве они не должны лежать в $HOME?

    По идее программный код не должен лежать в хомяке.

     
     
  • 3.16, Аноним (4), 22:07, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты когда пишешь скрипты чисто для себя, кладешь их в ~/.local/bin? Или оформляешь для каждого RPM/DEB-пакеты, потому что религия под названием "ПО_ИДЕЕ" не позволяет?
     
     
  • 4.17, Аноним (6), 22:18, 10/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    bin tree 124 wc -l 319 лично я бы свихнулся каждый используемый скрипт п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (8), 20:38, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    Запустил обновление, так порядочно обновило пакетов.
     

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