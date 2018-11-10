10.11.2018 19:46  Выпуск Debian 9.6

Доступно шестое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 88 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 92 обновления с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 9.6 можно отметить удаление 46 пакетов, из которых большинство являются дополнениями к Firefox, написанными с использованием технологии XUL и удалёнными из-за несовместимости с веткой Firеfox 60, в которой возможна работа только дополнений на базе технологии WebExtension. Из удалённых пакетов также можно отметить gitlab и knot-resolver, в качестве причины удаления которых указаны проблемы с безопасностью. Другие заметные изменения: Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, dpdk, libclamunrar, spamassassin;

Firefox 52 ESR заменён на Firefox 60 ESR, а Thunderbird 52 на Thunderbird 60. Обновлены многие дополнения к Firefox и Thunderbird, которые заменены на варианты на базе WebExtension;

В инструментарии для создания виртуальных окружений Vagrant добавлена поддержка VirtualBox 5.2;

В FUSE в белый список разрешённых для монтирования ФС включены autofs и FAT;

В libseccomp добавлены присутствующие в ядре Linux 4.9 системные вызовы preadv2, pwritev2, pkey_mprotect, pkey_alloc и pkey_free. Добавлена поддержка statx;

Включена сборка компилятора rustc для архитектур arm64, armel, armhf, i386, ppc64el, s390x. Для загрузки в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.6. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.6, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



