10.11.2018 19:46  Выпуск Debian 9.6

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|2.5, Мрачный (?), 20:30, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Чтобы было весело.
Разрабы некоторых специфических пакетов питона уже даже репозитории дебиана нахрен послали.
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|3.9, Аноним (8), 20:41, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Кому это несет вред? Пользователи довольны тем, что все работает и не требует танцев с бубном. А вот криворукие разрабы, это да, это им не нравится.
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|2.10, Аноним (10), 20:41, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Многопользовательская система, ревью, безопасность, централизованные обновления ОС? Не, не слышали, лей всё в home прямо из интернета и запускай!
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|3.18, Илья (??), 22:29, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вообще он прав.
Нода, Dotnet, Cargo, Pip и другие как правило всё равно все зависимости разрешат и в хомяка стянут. Притом, зачастую, конечная версия зависисости неизвестна.
Только не совсем понятно, кто придумал "npm install -g ..." который без прав рута или дополнительных настроек не работает. Вот с нпм-а я бы точно не стал ничего складывать в общие папки
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|3.16, Аноним (4), 22:07, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ты когда пишешь скрипты чисто для себя, кладешь их в ~/.local/bin? Или оформляешь для каждого RPM/DEB-пакеты, потому что религия под названием "ПО_ИДЕЕ" не позволяет?
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