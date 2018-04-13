08.11.2018 11:32  В Firefox тестируют поддержку сохранения в облачные хранилища

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|2.3, Анчоус (?), 11:39, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Не всегда, иногда ты что-то скачиваешь и потом хочешь хранить в облаке. Например, книги, когда скачиваешь, хочешь, чтобы ты их мог скачать из своего облака сразу и на телефон и на планшет и на ноут и на работе и дома. Приходится скачивать на комп и потом заливать на облако самому.
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|3.31, VladSh (?), 15:15, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Книг много покорёженных; нужно сначала закачать на текущее устройство, открыть пролистать - проверить, а потом уж заливать в облако.
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|2.5, A.Stahl (ok), 11:55, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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>никому не нужными
Эксперименты нужны. Без экспериментов нихрена не ясно что делать дальше. Любая идея должна быть подтверждена экспериментально. Без предварительной проверки какой-то... третегном только может получиться.
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|2.23, Айран (?), 13:31, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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есть те, кто уверены в правильности и непогрешимости своих взглядов, а есть те, кто ищут новое
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|4.48, Ordu (ok), 18:44, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И всё что они находят -- старое, то есть то, что уже было изобретено до них. Безнадёжные люди.
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|2.27, macfaq (?), 14:23, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Всё эти идеи ведут к тому что вскором времени от компа останется
> только терминал показывающий картинку по подписке. Всё в облака!! это
> же так удобно
По сути уже. Телефоны, планшеты.
ТВ 2.0.
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|3.43, Почти Аноним (?), 17:28, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не совсем. Нужно сначала скачать приложение/игру из Google Play/App Store, чтобы получить контент.
А всё в облаке - когда вообще ничего скачивать не нужно, только интернет соединение нужно и всё.
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|1.11, Аноним (11), 12:12, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Это для тех кто неосиливает сохранить файлы в каталог облачного хранилища или для владельцев днище-планшетов x86, где 16Gb SSD занятые системой и облако попросту некуда синхронизировать?
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|2.16, владелец (?), 12:47, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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а зачем его "синхронизировать" ? оно видно как сетевой диск, и именно в таком режиме эти планшеты и предназначены работать... а, стоп, вы ж про дряньбокс и гуглеспай, да?
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|2.38, tonys (??), 16:36, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Время ожидания ответа от сервера nextcloud.com истекло
nextcloud.com
Address: 165.227.162.232
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РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА
Искомый адрес: 165.227.162.232
Всего найдено записей: 2
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Статья основания
внесения в реестр Реквизиты основания внесения в реестр
(орган принявший решение, номер, дата) Ограничение доступа
15.3 Генпрокуратура
27-31-2018/Ид2971-18
16.04.2018 ограничивается к ip
15.4 Таганский районный суд г. Москвы
2-1779/2018
13.04.2018
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