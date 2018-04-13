08.11.2018 11:32  В Firefox тестируют поддержку сохранения в облачные хранилища

Компания Mozilla тестирует возможность сохранения файлов в облачных хранилищах. Поддерживается как сохранение загрузок в облачных хранилищах, так и перемещение ранее сохранённых в локальной ФС файлов в облачные хранилища. В настоящее время обеспечена поддержка сервисов Dropbox и Google Drive, но в будущем возможно расширение списка доступных облачных хранилищ.

В ходе тестирования новая возможность предложена 1% пользователей Firefox 60 и более новых выпусков, у которых установлена локаль en-US. Выбранным для тестирования пользователям выводится диалог с предложением установить системное дополнение с реализацией новой функции. Пользователь вправе согласиться или отказаться от участия в эксперименте.

Целью эксперимента является оценка востребованности функции сохранения в облачные хранилища среди пользователей. Подведение итогов первой стадии эксперимента показало, что 70% участников оставили в браузере возможность сохранения загрузок в облачных хранилищах, а 10.05% выбрали настройку для сохранения в облачном хранилище по умолчанию. Функция перемещения уже сохранённых в локальной ФС файлов в облачное хранилище оказалась мало востребованной, её использовали всего 0.06% участников.



