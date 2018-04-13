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08.11.2018 11:32  В Firefox тестируют поддержку сохранения в облачные хранилища

Компания Mozilla тестирует возможность сохранения файлов в облачных хранилищах. Поддерживается как сохранение загрузок в облачных хранилищах, так и перемещение ранее сохранённых в локальной ФС файлов в облачные хранилища. В настоящее время обеспечена поддержка сервисов Dropbox и Google Drive, но в будущем возможно расширение списка доступных облачных хранилищ.

В ходе тестирования новая возможность предложена 1% пользователей Firefox 60 и более новых выпусков, у которых установлена локаль en-US. Выбранным для тестирования пользователям выводится диалог с предложением установить системное дополнение с реализацией новой функции. Пользователь вправе согласиться или отказаться от участия в эксперименте.

Целью эксперимента является оценка востребованности функции сохранения в облачные хранилища среди пользователей. Подведение итогов первой стадии эксперимента показало, что 70% участников оставили в браузере возможность сохранения загрузок в облачных хранилищах, а 10.05% выбрали настройку для сохранения в облачном хранилище по умолчанию. Функция перемещения уже сохранённых в локальной ФС файлов в облачное хранилище оказалась мало востребованной, её использовали всего 0.06% участников.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/firefox-tes...)
  2. OpenNews: В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя
  3. OpenNews: Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes
  4. OpenNews: Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера
  5. OpenNews: В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок
  6. OpenNews: Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: testpilot, mozilla, cloud
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:37, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    А какой смысл что-то скачивать из интернета и сохранять это в интеренет-облаке? Я обычно что-то скачиваю чтобы иметь это локально...
     
     
  • 2.3, Анчоус (?), 11:39, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Не всегда, иногда ты что-то скачиваешь и потом хочешь хранить в облаке. Например, книги, когда скачиваешь, хочешь, чтобы ты их мог скачать из своего облака сразу и на телефон и на планшет и на ноут и на работе и дома. Приходится скачивать на комп и потом заливать на облако самому.
     
     
  • 3.31, VladSh (?), 15:15, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Книг много покорёженных; нужно сначала закачать на текущее устройство, открыть пролистать - проверить, а потом уж заливать в облако.
     
  • 3.32, Аноним (32), 15:15, 08/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Ты не умеешь готовить облака, если сохранение файла локально в определённой дире... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:10, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А дпопбокс — это не локально разве?
     
  • 1.2, DmA (??), 11:39, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Достали уже своими никому не нужными экспериментами!
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 11:55, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >никому не нужными

    Эксперименты нужны. Без экспериментов нихрена не ясно что делать дальше. Любая идея должна быть подтверждена экспериментально. Без предварительной проверки какой-то... третегном только может получиться.

     
     
  • 3.6, Специалист по всему (?), 12:00, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Можно просто делать браузер. Хотя о чём это я.
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:13, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так третьегном как раз и есть детище экспериментов.
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 18:28, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А... Но ведь... Но... А ты дурак, понял??? Третегном эта плоха!
     
  • 2.23, Айран (?), 13:31, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    есть те, кто уверены  в правильности и непогрешимости своих взглядов, а есть те, кто ищут новое
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:43, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И поэтому переходят на другие браузеры.
     
     
  • 4.48, Ordu (ok), 18:44, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И всё что они находят -- старое, то есть то, что уже было изобретено до них. Безнадёжные люди.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:41, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пусть сразу ещё облачный файл подкачки завезут. Ну и что, что тормозит и ОЗУ всегда мало, зато стильно, модно, молодёжно
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:03, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всё эти идеи ведут к тому что вскором времени от компа останется только терминал показывающий картинку по подписке.  Всё в облака!! это же так удобно
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:16, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот производители железа огорчатся
     
     
  • 3.18, 123 (??), 12:55, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, т.к. кушать эта оболочка будет немерено.
     
  • 2.27, macfaq (?), 14:23, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всё эти идеи ведут к тому что вскором времени от компа останется
    > только терминал показывающий картинку по подписке.  Всё в облака!! это
    > же так удобно

    По сути уже. Телефоны, планшеты.
    ТВ 2.0.

     
     
  • 3.43, Почти Аноним (?), 17:28, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем. Нужно сначала скачать приложение/игру из Google Play/App Store, чтобы получить контент.

    А всё в облаке - когда вообще ничего скачивать не нужно, только интернет соединение нужно и всё.

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:10, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Годно - странно что раньше не кто до этого не додумался...
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:12, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это для тех кто неосиливает сохранить файлы в каталог облачного хранилища или для владельцев днище-планшетов x86, где 16Gb SSD занятые системой и облако попросту некуда синхронизировать?
     
     
  • 2.16, владелец (?), 12:47, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а зачем его "синхронизировать" ? оно видно как сетевой диск, и именно в таком режиме эти планшеты  и предназначены работать... а, стоп, вы ж про дряньбокс и гуглеспай, да?

     
  • 1.13, Аноним (-), 12:17, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    давно же дополнения для этого есть
     
  • 1.14, Annoynymous (ok), 12:31, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это можно было сделать расширением, а теперь пользователи будут ещё плотнее сидеть на гугле.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:58, 08/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Даyнич, плес ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Lautre (ok), 12:34, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Голосую за поддержку Nextcloud
     
     
  • 2.35, СеменСеменыч777 (?), 16:08, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    голосую за урезание гугл аналитики и яндекс метрики на уровне браузера.


     
  • 2.38, tonys (??), 16:36, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Время ожидания ответа от сервера nextcloud.com истекло
    nextcloud.com
    Address:  165.227.162.232

    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВИС проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов
    сети «Интернет»

    РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА
    Искомый адрес: 165.227.162.232
    Всего найдено записей: 2

    Обращаем Ваше внимание, что наличие сайта сети "Интернет" в Реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети "Интернет". Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".

    Статья основания
    внесения в реестр Реквизиты основания внесения в реестр
    (орган принявший решение, номер, дата) Ограничение доступа
    15.3 Генпрокуратура
    27-31-2018/Ид2971-18
    16.04.2018 ограничивается к ip
    15.4 Таганский районный суд г. Москвы
    2-1779/2018
    13.04.2018

     
  • 1.17, Аноним (19), 12:53, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Пользователь вправе согласиться или отказаться от участия в эксперименте.

    Мозилла, ты не заболела? У тебя все в порядке?

     
     
  • 2.33, user (??), 15:47, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, заболела альтернативными ценностями.
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:30, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А своё облако там прописать можно? Или не для того человеко-часы тратятся, чтобы неблагодарные хомячки могли свои данные у себя держать?
     
     
  • 2.25, дикий динозавр (?), 13:36, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В новости же написано с какими он работает сейчас. А с какими будет в дальнейшем покажет как на раз этот тест.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:00, 08/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Возможно я неточно выразился Своё облако - не в смысле выбранный мной один и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Почти аноним (?), 17:35, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычно во всякое ПО с облачным сохранением для своего облака встраивают WebDAV.
     
  • 1.24, дикий динозавр (?), 13:34, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне бы лучше бы определение пути сохранения по типу файлов и маски сайтов.
     
     
  • 2.37, Maxim (??), 16:30, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно и так неплохо запоминает. Но надо бы редактор правил.
     
  • 1.26, Аноним (26), 13:48, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чё, цэпэ предлагают сохранять в облаке? Это ж палево.
     
  • 1.28, Аноним (28), 14:29, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пора откапывать kazehakase.
     
  • 1.29, Аноним (29), 15:03, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А есть подробности как это реализовано Есть ли возможность добавить загрузку в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:51, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    По ходу, в следующих релизах добавят обязательное и ненастраиваемое хранение в облаке истории и кэша. Конечно же для облегчения синхронизации.
     
     
  • 2.42, user (??), 17:06, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кэш в облаке? Хотя эти могут...
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:46, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С кэшем ты махнул, кэш и был придуман, чтобы не тянуть данные посети, а вот история, список открытых вкладок - https://accounts.firefox.com/ давно в строю.
     
  • 1.46, Аноним (46), 18:11, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы нипонимаете - облака оно великое дело Туда надо сохранять все нужное и ненуж... весь текст скрыт [показать]
     

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