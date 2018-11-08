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08.11.2018 10:44  Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.6

Компания Oracle опубликовала релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 7.6, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 7.6. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, распространяется установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL в Oracle Linux поставляется выпущенное летом ядро Unbreakable Enterprise Kernel 5 (4.14.35-1818.3.3), которое предложено по умолчанию. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме ядра, по функциональности Oracle Linux 7.6 аналогичен RHEL 7.6.

Среди новых возможностей Oracle Linux 7.6 (многие из перечисленных изменений свойственны и для RHEL 7.6):

  • В менеджер кластерных ресурсов Pacemaker добавлена поддержка systemd-юнитов path, mount и timer, помимо ранее поддерживаемых юнитов service и socket;
  • В пакетный менеджер RPM добавлена генерация событий аудита;
  • Во фреймворк Clevis, применяемый для автоматического шифрования и расшифровки данных в дисковых разделах, добавлена поддержка ключей, хранимых с использованием чипов TPM 2.0 (Trusted Platform Module). TPM 2.0 поддерживается только для архитектуры x86_64;
  • Для pNFS предложены экспериментальные раскладки для создания хранилищ в виде блочных устройств и хранилищ объектов;
  • В ext4 и XFS добавлена экспериментальная поддержка DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств);
  • Файловая система Btrfs продолжает оставаться полностью поддерживаемой в ядрах Unbreakable Enterprise Kernel, несмотря на объявление устаревшей в ядрах RHCK (Red Hat Compatible Kernel);
  • Обеспечена поддержка установки и загрузки с накопителей NVDIMM;
  • Драйвер NVMe синхронизирован с кодом из ядра Linux 4.17-rc1;
  • Для SCSI предложена экспериментальная поддержка ввода/вывода с использованием нескольких очередей (scsi-mq, Multi-queue);
  • Для платформ на базе архитектуры ARM включена поддержка системы динамической отладки DTrace. Поддержка DTrace для ARM входит в состав ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5 и пакета dtrace-utils.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.6
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск Oracle Linux 7 для ARM
  5. OpenNews: Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок
  6. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux
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  • 1.1, аноня (?), 10:53, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кто использует - как оно там? От оракла можно ожидать какого нибудь подвоха.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:59, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    работает, нареканий нет
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:00, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет. А сами как думаете?
     
     
  • 3.5, аноня (?), 11:07, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну, например, апдейты только первый год. Дальше по подписке.
    Или ядро там по умолчанию только с двумя ядрами, больше - пересобирай. И так далее.
     
     
  • 4.13, Aquarius (ok), 13:56, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А через год Вас телепортируют в параллельную Вселенную, в которой не выпускают апдэйтов, в смысле?
     
  • 4.16, Ващенаглухо (ok), 15:20, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Или ядро там по умолчанию только с двумя ядрами, больше - пересобирай

    Откуда такая информация?

     
  • 4.21, Mishka (?), 17:50, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ЧТо ты несешь.
     
  • 2.6, Михалыч (?), 11:16, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Удобно работает она со своими продуктами нареканий нет.
    Только нормальные обновы, платные.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:37, 08/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Был опыт установки 1с с базой oracle Тогда ставил 6ю версию, 7й еще небыло Не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:19, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скиньте ссылку на нормальные платные обновы. Выясняется что не нормальными уже не первый год обновляюсь.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 16:12, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Строго говоря из платного там только репы Ksplice offline, oracle java да oracleasmlib. Всё остальное есть на yum.oracle.com
     
  • 2.7, iPony (?), 11:20, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вообще отлично под Oracle SQL.
    Как раз вот использовал 5-ый. И не так недавно на 6-ой перешёл.
    Наверно самый удобный и гибкий дистрибутив.
    Есть лёгкая миграция со всяких там рхелов, сусей, центосов.
    Как в прочем и лёгкая смена между бесплатной версией с полным предоставлением апдейтов и платной с поддержкой.
    Короче, рекомендую 👍🏿
     
     
  • 3.10, Дима (??), 12:44, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А чего бы не быть мягкому переходу с RHEL, когда это и есть RHEL только под вывеской оракл ;)
     
  • 3.14, Catwoolfii (ok), 14:17, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А Вы стандартное ядро используете или unbreak?
     
  • 1.4, fi (ok), 11:03, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Первые успели клонировать - вот что можно за деньги )))

    да, а для Unbreakable 4.14.35 кто нибудь поддерживает драйверы как для RHEL (http://elrepo.org/tiki/tiki-index.php?page=HomePage)???

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:11, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В EPEL есть dkms. Если модуль не завязан на старый api вполне рабочий. Так что-бы вообще сразу готовый бинарь паковать видел только попытки от virtualbox, но ЕМНИП ещё не продакшен.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:20, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость! Успользую в продакшн, лучше версии нет!
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:38, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет еще более отлично, когда они релизяться начнут раньше шапки.
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 15:29, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда с шапкой проблемы будут
     
  • 3.18, Дима (??), 15:41, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не возможно. Так как это просто клон шапки
     
  • 3.19, КО (?), 15:56, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это, типа, через preview репозиторий?
     
  • 1.22, КГБ СССР (?), 18:31, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В досистемдовые времена я бы обрадовался, а нынче оно всё на один лад.
     
  • 1.23, КГБ СССР (?), 18:37, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Файловая система Btrfs продолжает оставаться полностью поддерживаемой в ядрах Unbreakable Enterprise Kernel, несмотря на объявление устаревшей в ядрах RHCK (Red Hat Compatible Kernel);

    Да неужто использует кто? Или Оракуль просто заявляет её как «конкурентное преимущество» в сравнении с Шапкой?

     

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