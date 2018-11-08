08.11.2018 10:44  Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.6

Компания Oracle опубликовала релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 7.6, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 7.6. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, распространяется установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Помимо пакета с ядром из состава RHEL в Oracle Linux поставляется выпущенное летом ядро Unbreakable Enterprise Kernel 5 (4.14.35-1818.3.3), которое предложено по умолчанию. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме ядра, по функциональности Oracle Linux 7.6 аналогичен RHEL 7.6. Среди новых возможностей Oracle Linux 7.6 (многие из перечисленных изменений свойственны и для RHEL 7.6): В менеджер кластерных ресурсов Pacemaker добавлена поддержка systemd-юнитов path, mount и timer, помимо ранее поддерживаемых юнитов service и socket;

В пакетный менеджер RPM добавлена генерация событий аудита;

Во фреймворк Clevis, применяемый для автоматического шифрования и расшифровки данных в дисковых разделах, добавлена поддержка ключей, хранимых с использованием чипов TPM 2.0 (Trusted Platform Module). TPM 2.0 поддерживается только для архитектуры x86_64;

Для pNFS предложены экспериментальные раскладки для создания хранилищ в виде блочных устройств и хранилищ объектов;

В ext4 и XFS добавлена экспериментальная поддержка DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств);

Файловая система Btrfs продолжает оставаться полностью поддерживаемой в ядрах Unbreakable Enterprise Kernel, несмотря на объявление устаревшей в ядрах RHCK (Red Hat Compatible Kernel);

Обеспечена поддержка установки и загрузки с накопителей NVDIMM;

Драйвер NVMe синхронизирован с кодом из ядра Linux 4.17-rc1;

Для SCSI предложена экспериментальная поддержка ввода/вывода с использованием нескольких очередей (scsi-mq, Multi-queue);

Для платформ на базе архитектуры ARM включена поддержка системы динамической отладки DTrace. Поддержка DTrace для ARM входит в состав ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5 и пакета dtrace-utils.



