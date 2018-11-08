08.11.2018 10:44  Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.6

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|3.5, аноня (?), 11:07, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну, например, апдейты только первый год. Дальше по подписке.
Или ядро там по умолчанию только с двумя ядрами, больше - пересобирай. И так далее.
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|3.15, Аноним (15), 15:19, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Скиньте ссылку на нормальные платные обновы. Выясняется что не нормальными уже не первый год обновляюсь.
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|4.20, Аноним (20), 16:12, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Строго говоря из платного там только репы Ksplice offline, oracle java да oracleasmlib. Всё остальное есть на yum.oracle.com
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|2.7, iPony (?), 11:20, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да вообще отлично под Oracle SQL.
Как раз вот использовал 5-ый. И не так недавно на 6-ой перешёл.
Наверно самый удобный и гибкий дистрибутив.
Есть лёгкая миграция со всяких там рхелов, сусей, центосов.
Как в прочем и лёгкая смена между бесплатной версией с полным предоставлением апдейтов и платной с поддержкой.
Короче, рекомендую 👍🏿
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|3.10, Дима (??), 12:44, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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А чего бы не быть мягкому переходу с RHEL, когда это и есть RHEL только под вывеской оракл ;)
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|2.8, Аноним (8), 12:11, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В EPEL есть dkms. Если модуль не завязан на старый api вполне рабочий. Так что-бы вообще сразу готовый бинарь паковать видел только попытки от virtualbox, но ЕМНИП ещё не продакшен.
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|1.23, КГБ СССР (?), 18:37, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Файловая система Btrfs продолжает оставаться полностью поддерживаемой в ядрах Unbreakable Enterprise Kernel, несмотря на объявление устаревшей в ядрах RHCK (Red Hat Compatible Kernel);
Да неужто использует кто? Или Оракуль просто заявляет её как «конкурентное преимущество» в сравнении с Шапкой?
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