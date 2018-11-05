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05.11.2018 09:47  Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей

Опубликован выпуск Icecast 2.4.4, сервера для организации потокового вещания звука и видео по сети. В новой версии устранена опасная уязвимость (CVE-2018-18820), вызванная переполнением буфера в коде аутентификации по URL. Уязвимость потенциально может привести к выполнению кода злоумышленника при отправке на сервер HTTP-запроса со специально оформленными слишком длинными HTTP-заголовками. Проблема присутствует во всех выпусках ветки 2.4.x и проявляется при включении аутентификации по URL ("authentication type=url") в секции "mount" (не применяется по умолчанию).

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Новая программа: icecast - система для организации потокового вещания музыки в сети
  3. OpenNews: Вышел релиз сервера потокового вещания Icecast 2.3.2
  4. OpenNews: Релиз мультимедийного фреймворка GStreamer 1.14.0
  5. OpenNews: BitTorrent тестирует расширение протокола для организации потокового вещания
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 0.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: icecast
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  • 1.1, Qwerty (??), 11:15, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Уязвимость потенциально может привести к выполнению кода злоумышленника при отправке на сервер HTTP-запроса со специально оформленными слишком длинными HTTP-заголовками

    М-да, детская уязвимость-то.

     
  • 1.2, Вася (??), 11:26, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ура! Он живой. А есть нормальные альтернативы этому?
     
     
  • 2.7, th3m3 (ok), 12:32, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сейчас модно писать свои на Go или Rust.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:41, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не вижу смысла в чём-то другом, icecast прекрасно свои функции выполняет и мало потребляет
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:36, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А как поживает GNU Icecat?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:28, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что общего между сервером потокового вещания и браузером?
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:28, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    разные же вещи совершенно.

    52.6.0 вышла 25 февраля, последняя обнова в саванне - 7 недель назад

     
  • 1.4, Retrosharer (?), 12:02, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    AceStream поэффективнее для тяжёлого контента.
     

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