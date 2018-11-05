05.11.2018 09:47  Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей

Опубликован выпуск Icecast 2.4.4, сервера для организации потокового вещания звука и видео по сети. В новой версии устранена опасная уязвимость (CVE-2018-18820), вызванная переполнением буфера в коде аутентификации по URL. Уязвимость потенциально может привести к выполнению кода злоумышленника при отправке на сервер HTTP-запроса со специально оформленными слишком длинными HTTP-заголовками. Проблема присутствует во всех выпусках ветки 2.4.x и проявляется при включении аутентификации по URL ("authentication type=url") в секции "mount" (не применяется по умолчанию).



