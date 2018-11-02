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02.11.2018 18:39  Вышел компилятор языка D 2.083. Поддержка языка D включена в состав GCC

Опубликован релиз основного эталонного компилятора DMD 2.083.0, который поддерживает системы GNU/Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.

В новой версии:

  • Расширены возможности по связыванию с бинарными файлами, скомпилированными из кода на языке C++. Улучшена поддержка разработки проектов, сочетающих код на языках C++ и D;
  • Представлен дополнительный набор предопределённых идентификаторов для определения C++ runtime на этапе сборки: CppRuntime_Clang, CppRuntime_DigitalMars, CppRuntime_Gcc, CppRuntime_Microsoft и CppRuntime_Sun. Для определения C runtime используются идентификаторы CRuntime_Bionic, CRuntime_DigitalMars, CRuntime_Glibc, CRuntime_Microsoft, CRuntime_Musl и CRuntime_UClibc;
  • Предложен альтернативный синтаксис для связывания кодом на С++: 'extern(C++, "foo") void cppFunc()';
  • Добавлено два новых встроенных типажа (traits): __traits(isZeroInit, T) для проверки инициализации типа нулевым значением и __traits(getTargetInfo, "key") для получения детальной информации о целевой платформе при компиляции;
  • Добавлена новая pragma linkerDirective, позволяющая указать библиотеку, которую следует передать компоновщику в исходных текстах.

Дополнительно можно отметить принятие в основной состав GCC фронтэнда с компилятором GDC (Gnu D Compiler), библиотеки libphobos (runtime) и тестового набора D2, что позволит использовать штатный GCC для сборки программ на языке программирования D. Процесс включения поддержки языка D в GCC начался ещё в 2011 году, но затянулся из-за необходимости приведения кода к соответствию требованиям GCC и проблем с передачей прав на интеллектуальную собственность компании Digital Mars, развивающей язык программирования D. Проблемы с интеллектуальной собственностью были достаточно быстро решены, но для решения технических проблем и синхронизации разработки с компилятором DMD потребовалось почти полностью переписать GDC.

Также недавно состоялся выпуск LDC 1.12.0, компилятора для языка D развиваемого на базе наработок проекта LLVM. В новой версии обеспечена поддержка LLVM 7.0, расширена поддержка JIT-компиляции, проведена оптимизация математической библиотеки, добавлена поддержка LTO-оптимизаций для платформы Win64.

  1. Главная ссылка к новости (https://dlang.org/blog/2018/11...)
  2. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.082
  3. OpenNews: В состав GCC одобрено включение языка программирования D
  4. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
  5. OpenNews: В компилятор LDC языка D добавлена поддержка WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dmd, dlang
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  • 1.1, Qwerty (??), 18:41, 02/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Интересно, а на нём кто-нибудь пишет?
     
     
  • 2.4, ttldtor (ok), 18:51, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Всё никак не допишу проект, который объединяет tui и gui, потому что после того, как я расковырял исходники Qt, поддерживать существующие биндинги мне сразу же расхотелось. Поглядывал ещё на WPF, JavaFX в поисках идеальной модели. На данный момент был вариант текстовый, но пока только столкнулся с адом поддержки виндовой консоли https://github.com/ttldtor/plut затем я его стал переносить в https://gitlab.com/ttldtor/plut Надо бы продолжить, но меня всякие другие языки отвлекают, scala, например =)
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:53, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/D_(язык_программирования)#Использование,_распространение
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:57, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Tilix на GTKD написан, больше ничего не знаю.
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:59, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пишут конечно, но серьёзные мужики, а не восторженные школьники с растом, от которых шума гораздо больше чем реального выхлопа.
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 19:01, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Серьезные мужики настолько серьёзны, что пишут на скучном C++.
     
  • 1.2, Иван Семеныч (?), 18:47, 02/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дженерики есть?
     
     
  • 2.3, ибалмачи (?), 18:51, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там вроде шаблоны есть
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:53, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет бы спросить есть ли там рефлексия и enum string, они тролят своими дженериками ЛицоРука.жпег
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 18:58, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше про алгебраические типы.
     

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