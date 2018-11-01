01.11.2018 12:20  Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan

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|4.19, Аноним (11), 14:15, 01/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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OpenGL позволяет писать собственные расширения для прямого доступа к железу и использовать их. Ниже просто некуда. Это часть стандарта.
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|4.21, Урри (?), 14:21, 01/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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3dfx погорела на том, что ее купила NVidia. И прикопала поглубже (сразу после покупки объявила, что срaть хотела на 3dfx, точнее "не будет предоставлять поддержку продукции 3dfx" - таким образом похоронив и фактически и юридически самую успешную и передовую видеоконтору).
Технологии Voodoo2 - второй текстурный процессор, sli, register combiners (грубо говоря шейдеры), аппаратный декодер mpeg - NVidia спрятала под стол и понемногу выдавала на публику как свои(!) новые(!!) разработки растянув это удовольтвие на 4 (четыре!!!) года. Таким образом эффективные маркетологи затормозили развитие 3D рынка на 4 года в угоду сраному кошельку акционеров нвидии.
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|3.8, z (??), 12:59, 01/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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leilei- не совсем понимает, чего хочет, поэтому намешал разной стилистики
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|1.4, Michael Shigorin (ok), 12:44, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Collabora
Надо сказать, одна из немногих лавок, про которые заметно знаю и при этом нечего сказать предупредительного -- а это нынче редкость. Разве что старого приятеля быстрее нас сосватали, ну так нечего ушами хлопать :-)
Так что пожелаю им удачи и полезных проектов.
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|1.9, J.L. (?), 13:17, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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разве glxgears хоть как-то подходит для тестирования производительности? у меня вроде и на интеграшке и на дискретке оно показывает 300 фпс и всё (видимо фпс кратно герцам экрана)
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|2.10, Stax (ok), 13:22, 01/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> разве glxgears хоть как-то подходит для тестирования производительности
Никак, он вообще не грузит карту и больше зависит от частоты процессора и пропускной способности памяти.
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|2.15, J.L. (?), 13:51, 01/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Шёл 2018 год, линуксоиды продолжали меряться FPS в OpenArena...
а чем нонче модно стильно молодёжно мерять фпс под линуксом?
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