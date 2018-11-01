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01.11.2018 12:20  Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan

Компания Collabora представила Zink, новый Gallium-драйвер для Mesa, реализующий API OpenGL поверх Vulkan. Zink позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan. Код опубликован под лицензией MIT.

В качестве причин создания реализации OpenGL поверх Vulkan называется желание упростить графический стек и снизить нагрузку на будущие драйверы для GPU. Zink также может быть использован для обеспечения работы драйверов Gallium Nine (реализация API Direct3D 9) и Clover (реализация OpenCL) поверх Vulkan-драйвера i965 или для предоставления поддержки OpenGL при наличии в системе только проприетарного драйвера Vulkan. Рассматривается также возможность применения Zink в качестве прослойки для постепенного портирования сложных приложений с OpenGL на Vulkan, позволяющей одновременной использовать элементы API OpenGL и Vulkan.

Для работы Zink требуется драйвер с поддержкой Vulkan 1.0 и расширениями VK_KHR_maintenance1 и VK_KHR_external_memory_fd. В настоящий момент реализована только поддержка OpenGL 2.1 и OpenGL ES 1.1/2.0 с некоторыми дополнительными расширениями. В дальнейшем планируется обеспечить поддержку более актуальных версий OpenGL, например, в ближайшее время обещают реализовать поддержку OpenGL 3.3.

Что касается производительности, то она уступает родным драйверам OpenGL, например, Zink поверх Vulkan-драйвера i965 в тесте glxgears показывает 475 FPS, а при использовании OpenGL-драйвера i965 удаётся достичь 1750 FPS. Но реализация пока не оптимизирована и в дальнейшем разрыв планируется существенно сократить. Из успешно работающих поверх Zink приложений отмечаются композитный сервер Weston, игры OpenArena, Quake 3 и Extreme Tux Racer.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 18.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opengl, vulkan, mesa
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  • 1.1, Аноним (1), 12:27, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Высокоуровневый API поверх низкоуровневого? Интересно. Ждём низковровневый API поверх низкоуровневого API! Я про Glide
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:30, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    OpenGL - низкоуровневый, неуч.
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 13:35, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да неужели?


     
  • 3.13, Аноним (1), 13:36, 01/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    3dfx погорела на том, что Glide был не сильно лучше прямого доступа к железу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним (11), 14:15, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenGL позволяет писать собственные расширения для прямого доступа к железу и использовать их. Ниже просто некуда. Это часть стандарта.
     
  • 4.21, Урри (?), 14:21, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    3dfx погорела на том, что ее купила NVidia. И прикопала поглубже (сразу после покупки объявила, что срaть хотела на 3dfx, точнее "не будет предоставлять поддержку продукции 3dfx" - таким образом похоронив и фактически и юридически самую успешную и передовую видеоконтору).

    Технологии Voodoo2 - второй текстурный процессор, sli, register combiners (грубо говоря шейдеры), аппаратный декодер mpeg - NVidia спрятала под стол и понемногу выдавала на публику как свои(!) новые(!!) разработки растянув это удовольтвие на 4 (четыре!!!) года. Таким образом эффективные маркетологи затормозили развитие 3D рынка на 4 года в угоду сраному кошельку акционеров нвидии.

     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 12:29, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Зачем тут этот уродский скриншот? Мы и без него знаем, что красивых игр под Линукс очень мало если вообще есть. Не нужно об этом напоминать.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:34, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем тебе не нравится OpenArena?
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 12:44, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Устаревшей графикой.
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 12:51, 01/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Collabora молодцы Потратили кучу денег на хорошую вещь, не боясь что пацаны зас... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, ryoken (ok), 14:19, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда думал, что Квакообразные не совсем про графику... :)
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:45, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что есть Xonotic
     
  • 3.8, z (??), 12:59, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    leilei- не совсем понимает, чего хочет, поэтому намешал разной стилистики
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:32, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Навалом красивых игр под Линукс.

    На Стиме.

     
  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 12:44, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Collabora

    Надо сказать, одна из немногих лавок, про которые заметно знаю и при этом нечего сказать предупредительного -- а это нынче редкость.  Разве что старого приятеля быстрее нас сосватали, ну так нечего ушами хлопать :-)

    Так что пожелаю им удачи и полезных проектов.

     
  • 1.9, J.L. (?), 13:17, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    разве glxgears хоть как-то подходит для тестирования производительности? у меня вроде и на интеграшке и на дискретке оно показывает 300 фпс и всё (видимо фпс кратно герцам экрана)
     
     
  • 2.10, Stax (ok), 13:22, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > разве glxgears хоть как-то подходит для тестирования производительности

    Никак, он вообще не грузит карту и больше зависит от частоты процессора и пропускной способности памяти.

     
  • 2.16, rshadow (ok), 14:03, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    vblank_mode=0 glxgears
     
  • 1.14, Gleb (?), 13:49, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шёл 2018 год, линуксоиды продолжали меряться FPS в OpenArena...
     
     
  • 2.15, J.L. (?), 13:51, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шёл 2018 год, линуксоиды продолжали меряться FPS в OpenArena...

    а чем нонче модно стильно молодёжно мерять фпс под линуксом?

     
     
  • 3.17, COBA (?), 14:05, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    3d Mark есть под linux amd64. На официальном сайте.
     

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