The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

23.10.2018 22:27  Неосмотрительное использование плагина jQuery-File-Upload делает многие сайты уязвимыми

В плагине jQuery-File-Upload выявлена поучительная уязвимость CVE-2018-9206, показавшая беспечность web-разработчиков и web-администраторов. jQuery-плагин jQuery-File-Upload предоставляет функциональный web-виджет для организации загрузки файлов на сайты, поддерживающий групповую загрузку, индикатор прогресса и возобновление прерванных загрузок. Основная функциональность jQuery-File-Upload реализована на JavaScript и выполняется на стороне браузера, при этом в состав также входит набор примеров серверных обработчиков для сохранения отправляемых файлов.

Суть уязвимости в том, что в предлагаемых серверных обработчиках полностью отсутствовали фильтры для блокирования загрузки потенциально опасных типов контента и загружаемые файлы сохранялись на сервере под исходными именами, которые определял пользователь на сайте. Данные загружались в каталог "./files", находящийся в рабочей иерархии каталогов web-сервера. Таким образом, при использовании предлагаемых серверных обработчиков, пользователь мог сохранить любые типы файлов, например, "text.php", которые сохранялись в публично доступной директории и становились видимыми для внешних запросов (например, загруженный "text.php" можно было получить запросив "http://example.com/files/test.php").

В ситуации, если на сайте используется PHP и включено выполнение php-файлов во всей иерархии каталогов, подобный запрос без должного ограничения доступа к каталогу "./files" приведёт к выполнению кода скрипта, сохранённого в файле test.php, на стороне сервера, что позволит полностью получить контроль за сайтом. Основной ошибкой разработчика jQuery-File-Upload стало то, что он не стал ограничивать допустимые для сохранения типы файлов, а попытался включить в поставку ".htaccess", отключающий выполнение PHP-файлов через возврат обработчика по умолчанию ("SetHandler default-handler", "ForceType application/octet-stream").

Разработчик jQuery-File-Upload полагал, что на всех web-серверах всегда включена обработка ".htaccess" и активен модуль mod_headers. В обсуждении разработчик дополнения попытался оправдаться, что на момент написания плагина по умолчанию в Apache httpd для всех каталогов выставлялась опция "AllowOverride All", но начиная с выпуска 2.3.9 она была незаметно заменена на "AllowOverride None".

Но данное объяснение не выдерживает критики, так как ветка 2.3.x являлась тестовой и сама по себе не использовалась на практике, а выступала основой для формирования следующего значительной ветки Apache httpd 2.4, в которой указанное поведение было документировано и преподносилось как одно из изменений для повышения безопасности и производительности. Кроме того, решение о включении или отключении по умолчанию ".htaccess" всегда лежало на операторах хостинга и мэйнтейнерах пактов в дистрибутивах, поэтому и во времена до появления Apache httpd 2.4 нельзя было с уверенностью утверждать, что .htaccess везде будет работать.

За время своего существования плагин jQuery-File-Upload вошёл в состав сотен web-приложений и дополнений к системам управления web-контентом, и лишь единицы догадались ограничить список допустимых для загрузки файлов. В настоящее время на GitHub репозиторий jQuery-File-Upload насчитывает 7843 форков, проверка 1000 из которых показала, что лишь 36 содержат должные исправления, блокирующие уязвимость.

Судя по всему, проблема уже давно известна в кругах атакующих, так как в сети найдено несколько руководств, первое из которых датируется 2015 годом, с демонстрацией взломов тех или иных систем через загрузку php-файла в форме на сайте и последующего запроса этого файла из каталога "./files". Всем web-мастерам сайтов с формами загрузки на базе jQuery-File-Upload рекомендуется проверить наличие блокировки доступа к каталогу "./files" для внешних запросов и при необходимости внести изменения, отключающие выполнение PHP-скриптов в данной директории, на уровне настроек web-сервера.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.akamai.com/sitr/...)
  2. OpenNews: Релиз новой стабильной ветки http-сервера Apache 2.4
  3. OpenNews: Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  5. OpenNews: Около 390 тысяч сайтов оставили открытыми каталоги .git с кодом
  6. OpenNews: Зафиксирована массовая атака на сайты с необновлённым движком WordPress
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: php, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.2, Jehy (?), 22:44, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Удивительно одно - идиотизм людей, которые на полном серьёзе рассказывают эту школьную историю по всему интернету.
     
  • 1.3, Григорий Федорович Конин (?), 22:49, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А при чем тут js-мирок, если виноваты во всём серверные обработчики?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:05, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Поэтому надо пользоваться CMS, в которых URL не маппится напрямую в часть древа ФС, а парсится с помощью dispatch rules, или как они там у кого называются.
     
     
  • 2.7, sdf (?), 23:10, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    routes
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:15, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А с чего бы скрипту общего назначения что-то проверять по дефолту? Может ещё и сайт весь за разработчика написать?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:27, 23/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В конечном счёте фильтрами всё и исправили https github com blueimp jQuery-Fi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, koblin_ (?), 23:31, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не забота плагина что-то фильтровать и почему он должен запрещать к загрузке какие-то типы файлов? Может пользователь хочет передать скрипт через шару. То что скрипты выполняются в директории для загрузки - это диагноз админу хоста.
    Проблема высосана
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:17, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В молотке найдена поучительная уязвимость, показавшая беспечность изобретателя ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Алконим (?), 00:23, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    7843 форков? Кто все эти люди?
     
  • 1.13, Sw00p aka Jerom (?), 00:32, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    SECURITY FIX: Only allow image file types by default.

    смешно, превратили в jQuery-Image-Upload

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor