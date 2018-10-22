22.10.2018 20:52  Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU

Ричард Столлман подготовил рекомендации по благожелательному общению в проекте GNU - "GNU Kind Communications Guidelines". Популярные в различных сообществах кодексы поведения оформлены в виде правил, нарушение которых подразумевает наказание. Столлману не хотелось бы навязывать какие-то рамки, поэтому вместо жесткого указания что можно, а что нет, он разработал общие рекомендации, которые показывают, что доброжелательный стиль общения является предпочтительным в сообществе.

При помощи таких рекомендаций можно сразу дать понять в каком русле должно быть поведение и помочь участнику сделать своё общение более дружественным, не дожидаясь пока дело дойдёт то серьёзных перепалок или оскорблений, на основании которых участника можно будет обвинить в нарушении правил. Столлман надеется, что рекомендации вместо жестких требований и ограничений помогут сделать дискуссиии более спокойными и привлекательными для всех участников. В том числе Столлман считает, что рекомендации позволят привлечь больше женщин в сообщество, при этом он против навязывания идей достижения "социальной справедливости" в сообществе.

Сами рекомендации определяют открытость проекта GNU для участия любого, кто заинтересован в развитии проекта, независимо от пола, расы, религии, уровня культуры, политических взглядов и любых других демографических характеристик. Проект не приветствует недружественную и грубую манеру общения, просит относиться к другим участникам с уважением, не критиковать впустую, терпимо относиться к ошибкам, не отвечать на нападки словесной агрессией и не поднимать политические дискуссии.



