22.10.2018 20:52  Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU

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|3.11, Аноним (1), 21:47, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Прочитал. А вы, видать, даже не заглянув в новость, решили отхейтить первый коммент? Ну что тут скажешь... Возможно, вам больше не стоит заниматься троллингом.
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|2.13, тоже Аноним (ok), 22:22, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вольный пересказ: позволяя себе говорить прямо в расчете на адекватного собеседника, ты подставляешься - гoвнюки найдут в твоей откровенности повод докопаться и похоронить то, что ты делаешь, под склоками вокруг того, что ты не так сказал.
Будь отстраненно-вежливым - и ни одна cyка не сможет вставить палку своей политкорректофилии в колеса твоей работы.
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|3.17, кузмич (?), 22:31, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А вот это вы написали про плохих людей поверте далеко не все такие скорей всего это так себя ведут безграмотные с купленными дипломами каких очень много.
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|1.16, myhand (ok), 22:31, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Шах и мат, SJW. Надеюсь, Линус сбежит таки от прописаных ему п**орасами психиатров и в очередной раз скопипастит в свой проект творчество RMS, как сделал с GPL.
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|2.21, кузмич (?), 22:37, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Линус уже сбежал и отстранился от разработки.Зато мы так свой дистр и не создали так как все мозги уехали.
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|2.35, Аноним (35), 23:09, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Не вижу вежливости в твоих словах. Куда линус сбежит? Неужели в ту среду, где открыто оскорбляют имя его дочери, и это считается чем-то нормальным и правильным?
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|3.39, кузмич (?), 23:16, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Дело не в вежливости а в правде так сообщили в новостях.Мое мнение я например не был рад таким новостям.
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|1.19, HellOut (?), 22:32, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну да, по сути, гораздо лучше не наказывать нарушение правил, а поощрять их соблюдение. Хотя, многим "сотрудничкам", всё же, не помешала бы методика кнута и пряника. А вообще внедрение вот этих Code of Conduct и их производных стало популярной темой. Видать, начали трястись за наезды по факту гомофобии и дискриминации)
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|2.22, кузмич (?), 22:45, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот ведь странно такая волнуещая всех тема про ореинтацию. и т.д и т.п гомо и т.п складывается впечатление что на форуме имменно только это всех и беспокоит и это очень важно а не обсуждение опенсорс с технической точки зрения.Во что превратился форум?.
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|2.30, Аноним (-), 22:58, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Пермиссивные лицензии всегда были более "свободными" в отношении кода. Копилефт - это инструмент для защиты пользователей, в большей мере, за счет ограничений свобод автора.
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