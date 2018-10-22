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22.10.2018 20:52  Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU

Ричард Столлман подготовил рекомендации по благожелательному общению в проекте GNU - "GNU Kind Communications Guidelines". Популярные в различных сообществах кодексы поведения оформлены в виде правил, нарушение которых подразумевает наказание. Столлману не хотелось бы навязывать какие-то рамки, поэтому вместо жесткого указания что можно, а что нет, он разработал общие рекомендации, которые показывают, что доброжелательный стиль общения является предпочтительным в сообществе.

При помощи таких рекомендаций можно сразу дать понять в каком русле должно быть поведение и помочь участнику сделать своё общение более дружественным, не дожидаясь пока дело дойдёт то серьёзных перепалок или оскорблений, на основании которых участника можно будет обвинить в нарушении правил. Столлман надеется, что рекомендации вместо жестких требований и ограничений помогут сделать дискуссиии более спокойными и привлекательными для всех участников. В том числе Столлман считает, что рекомендации позволят привлечь больше женщин в сообщество, при этом он против навязывания идей достижения "социальной справедливости" в сообществе.

Сами рекомендации определяют открытость проекта GNU для участия любого, кто заинтересован в развитии проекта, независимо от пола, расы, религии, уровня культуры, политических взглядов и любых других демографических характеристик. Проект не приветствует недружественную и грубую манеру общения, просит относиться к другим участникам с уважением, не критиковать впустую, терпимо относиться к ошибкам, не отвечать на нападки словесной агрессией и не поднимать политические дискуссии.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации
  3. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  4. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  5. OpenNews: Проект PostgreSQL принял кодекс поведения разработчиков
  6. OpenNews: Оценка возможности отзыва разработчиками своего кода из ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gnu
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  • 1.1, Аноним (1), 21:09, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Видать, даже его допекли.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:13, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Опять не прочитал, и давай комментировать?
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 21:47, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Прочитал. А вы, видать, даже не заглянув в новость, решили отхейтить первый коммент? Ну что тут скажешь... Возможно, вам больше не стоит заниматься троллингом.
     
     
  • 4.41, Sw00p aka Jerom (?), 23:32, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    походу вы оба не прочли, а где же дружественная дискуссия? ))
     
  • 2.46, Аноним (-), 00:05, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Столлман - наш человек! Настоящий мужик, талантливый разработчик, провидец от Бога.
     
  • 1.3, Fracta1L (ok), 21:15, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > не поднимать политические дискуссии

    Интересно, как в идеологическом проекте можно обойтись без политических дискуссий?

     
     
  • 2.10, дикий динозавр (?), 21:47, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Заменив их религиозными
     
  • 2.26, RotarenegeD (?), 22:50, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вынести их в область приватного общения и\или за пределы сообщества.
     
     
  • 3.42, Sw00p aka Jerom (?), 23:33, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на х вообще создавать холиварные вещи!!!
    на х политику и религию
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:23, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    - Мы обязаны соблюдать Кодекс - Кодекс Вы пираты К черту Кодекс, и к черту пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:44, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для пирата существует лишь один образец подражания – его великие предшественники.
     
  • 1.8, ыы (?), 21:44, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хорошо не кулинарную книгу...
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:05, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть где локализация рекомендаций? Ссылку.
     
     
  • 2.13, тоже Аноним (ok), 22:22, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вольный пересказ: позволяя себе говорить прямо в расчете на адекватного собеседника, ты подставляешься - гoвнюки найдут в твоей откровенности повод докопаться и похоронить то, что ты делаешь, под склоками вокруг того, что ты не так сказал.
    Будь отстраненно-вежливым - и ни одна cyка не сможет вставить палку своей политкорректофилии в колеса твоей работы.
     
     
  • 3.17, кузмич (?), 22:31, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот это вы написали про плохих людей поверте далеко не все такие скорей всего это так себя ведут безграмотные с купленными дипломами каких очень много.  
     
     
  • 4.27, Дока (?), 22:52, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачим деплом пакупать? без этого что низя аскарбять люда?
     
     
  • 5.33, кузмич (?), 23:05, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно но это и есть показатель отсутствия интеллекта и образования.
     
  • 5.38, Michael Shigorin (ok), 23:16, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмехушки посмехушками, а в правилах форума вообще-то есть пункт девять -- перечитайте, пожалуйста, http://wiki.opennet.ru/ForumHelp
     
  • 3.36, ыы (?), 23:09, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Будь тряпкой" (с)
     
  • 2.40, Аноним (40), 23:18, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы/Мы недостойны. Языком не вышли. Значит нас это не касается! ;)
     
  • 1.14, кузмич (?), 22:23, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Столлман молодец он прав последний нормальный мужик не будет его и вся идеология опенсорс скатится неизвестно куда.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:29, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    мужик расставь знаки препинания а
     
     
  • 3.18, кузмич (?), 22:32, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Б правильно расставил не тролль?
     
  • 1.16, myhand (ok), 22:31, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Шах и мат, SJW.  Надеюсь, Линус сбежит таки от прописаных ему п**орасами психиатров и в очередной раз скопипастит в свой проект творчество RMS, как сделал с GPL.
     
     
  • 2.21, кузмич (?), 22:37, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Линус уже сбежал и отстранился от разработки.Зато мы так свой дистр и не создали так как все мозги уехали.
     
     
  • 3.44, user (??), 00:04, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.zdnet.com/article/linus-torvalds-is-back-in-charge-of-linux/
     
  • 2.35, Аноним (35), 23:09, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не вижу вежливости в твоих словах. Куда линус сбежит? Неужели в ту среду, где открыто оскорбляют имя его дочери, и это считается чем-то нормальным и правильным?
     
     
  • 3.39, кузмич (?), 23:16, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело не в вежливости а в правде так сообщили в новостях.Мое мнение я например не был рад таким новостям.
     
  • 1.19, HellOut (?), 22:32, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну да, по сути, гораздо лучше не наказывать нарушение правил, а поощрять их соблюдение. Хотя, многим "сотрудничкам", всё же, не помешала бы методика кнута и пряника. А вообще внедрение вот этих Code of Conduct и их производных стало популярной темой. Видать, начали трястись за наезды по факту гомофобии и дискриминации)
     
     
  • 2.22, кузмич (?), 22:45, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот ведь странно такая волнуещая всех тема про ореинтацию. и т.д и т.п гомо  и т.п складывается впечатление что на форуме имменно только это всех и беспокоит и это очень важно а не обсуждение опенсорс с технической точки зрения.Во что превратился форум?.  
     
     
  • 3.32, Аноним (35), 23:04, 22/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, вопрос негативных последствий от CoC переводится в плоскость сексуа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (20), 22:36, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Персики на месте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, anonymous (??), 22:46, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А под какой лицензией опубликовал ?
     
  • 1.24, КГБ СССР (?), 22:47, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Из свободы нам осталось только BSD. Впрочем, я не против. :)
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 22:58, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пермиссивные лицензии всегда были более "свободными" в отношении кода. Копилефт - это инструмент для защиты пользователей, в большей мере, за счет ограничений свобод автора.
     
  • 1.25, КГБ СССР (?), 22:49, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, кто ещё читал — приобщайтесь:

    [B]«Better Genderless Pronouns in English»[/B]

    https://stallman.org/articles/genderless-pronouns.html

     
     
  • 2.29, кузмич (?), 22:57, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мдаа прочитал.Ну ну хмм.
     
  • 1.31, кузмич (?), 23:00, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А давайте лучше выпьем и помянем windows.
     
     
  • 2.37, Аноним (35), 23:11, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Насчет проприетарного ПО там тоже пунктик есть.
     
  • 1.34, Аноним (34), 23:06, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >This discouragement particularly affects members of disprivileged demographics,

    и сюда SJW добрались.

     
  • 1.45, Гентушник (ok), 00:04, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Code of Conduct здорового человека.
    Хотя с этими "pers" звучит не очень.
     
  • 1.47, Аноним (47), 00:07, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень  интересно  ,  а  вообще  где  либо  публикуется  переписка  программистов  ?
     

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