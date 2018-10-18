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18.10.2018 20:43  Релиз Ubuntu 18.10

Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 18.10 "Cosmic Cuttlefish". Установочные образы созданы для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Kubuntu, Ubuntu Budgie, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Xubuntu.

Основные новшества:

  • Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30. Вместо темы оформления Ambiance по умолчанию задействована новая GTK-тема Yaru (Communitheme), разработанная совместными усилиями сообщества.
  • По умолчанию применён набор пиктограмм "Suru" и новый набор типовых аватаров для пользовательских сеансов;
  • В GNOME Disks добавлена поддержка шифрования разделов при помощи пакета VeraCrypt;
  • Добавлена отдельная панель для управления устройствами с интерфейсом Thunderbolt. Панель динамическая и отображается только если в системе присутствует поддерживаемое оборудование;
  • Большее число компонентов GNOME Shell переведено на кэширование в памяти GPU. Повышена производительность отрисовки. Для экономии ограниченных ресурсов сглаживание при предпросмотре окон теперь включается только при наличии достаточно мощных CPU/GPU;
  • В диалог с информацией о возникшей проблеме добавлена опция для автоматической отправки отчётов об ошибках;
  • В репозиторий main добавлены библиотеки для разблокировки при помощи распознавания отпечатков пальцев;
  • В Snap добавлена поддержка порталов xdg-desktop-portal (XDG Portals) для управляемого доступа к ресурсам вне контейнера;
  • В архив пакетов добавлено расширение GS Connect для GNOME Shell, обеспечивающее интеграцию с Android-приложением KDE Connect. Приложение KDE Connect обеспечивает бесшовную интеграцию со смартфоном, например, на рабочем столе отображаются поступающие SMS, выводятся уведомления о звонках и предупреждения о пропущенном вызове, появляется доступ к файлам на телефоне, предоставляются средства для управления воспроизведением музыки с телефона, отображается информация о заряде аккумулятора телефона, производится синхронизация буфера обмена;
  • Улучшен инструментарий для кросс-компиляции, добавлена возможность сборки для платформ ARM в окружениях на базе архитектуры POWER;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.18;
  • Обновлены версии приложений и системных компоненов, в том числе X.Org Server 1.20.1, Mesa 18.2, GCC 8.2, Glibc 2.28, QEMU 2.12, OpenJDK 11, OpenSSL 1.1.1, boost 1.67, rust 1.28, Python 3.6.7 (плюс в качестве опции Python 3.7.1), ruby 2.5.1, php 7.2.10, perl 5.26.2, Golang 1.10.4, LibreOffice 6.1.2.
  • В Kubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie прекращено формирование 32-разрядных сборок (*-desktop-i386.iso). Для загрузки теперь предлагаются только сборки для архитектуры x86_64. Напомним, что формирование 32-разрядных сборок Ubuntu Server было прекращено начиная с выпуска 18.04, а Ubuntu Desktop с выпуска 17.10. Поддержка репозиториев с пакетами для архитектуры i386 пока сохранена;
  • В Ubuntu Server по умолчанию предложен новый инсталлятор Subiquity, предоставляющий удобный Live-сеанс и позволяющий установить Ubuntu Desktop для пользователей серверных систем. По функциональности Subiquity пока отстаёт от ранее предлагаемого инсталлятора, поэтому дополнительно предлагается образ с классическим "debian-installer". В Subiquity реализован консольный интерфейс для разбивки дисков, выбора языка и раскладки клавиатуры, создания пользователей, настройки сетевого соединения, настройки RAID, LVM, VLAN и агрегирования сетевых интерфейсов. Возможна автоматизированная установка по профилю конфигурации, определённому в формате JSON;
  • Механизм отправки статистики о системе пользователя расширен передачей сведений о числе дисков и размере примонтированных разделов. Напомним, что отправка телеметрии включена по умолчанию, но может быть отключена в настройках приватности или на экране начальной настройки, выводимом при первом запуске дистрибутива;
  • Для упаковки компонентов установочного образа задействован алгоритм сжатия Zstd, обеспечивающий одно из лучших соотношений уровня сжатия к производительности;
  • В Lubuntu по умолчанию предложен рабочий стол LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемый объединённой командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii.
  • Kubuntu: В LibreOffice по умолчанию задействован новый фронтэнд на базе Qt5 и KDE Frameworks 5, предлагающий оформление, приведённое к общему стилю рабочего стола KDE Plasma. Окружение рабочего стола обновлено до KDE Plasma 5.13, Qt 5.11 и KDE Applications 18.04.3. В менеджере установки приложений Discover по умолчанию включена поддержка пакетов в формате Snap. Для тестирования предложен сеанс на базе Wayland (опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа). Поддержка Wayland не войдёт в финальный релиз (в релизе потребуется доустановить пакет plasma-workspace-wayland);
  • Ubuntu Budgie: Предложен выпуск Budgie Desktop 10.5. Вместо Chromium по умолчанию задействован браузер Firefox. Из поставки удалён TLP, так как при использовании ядра 4.18 для новых систем достаточно штатных настроек для снижения энергопотребления. В Budgie Welcome для установки предложен новый набор апплетов для показа прогноза погоды, быстрого просмотра избранных директорий, просмотра "корзины", прикрепления в меню и на панель ярлыков часто используемых приложений, отображения недавно вызванных элементов меню, выбора разных профилей для браузера. Для повышения производительности некоторые апплеты переписан с Python на Vala.
  • Ubuntu MATE: Как и в прошлом выпуске поставляется MATE 1.20 и все изменения в основном связаны с исправлением ошибок и дополнительной стабилизацией кодовой базы;


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Компания Canonical продлевает поддержку Ubuntu 14.04 для платных подписчиков
  3. OpenNews: Lubuntu переходит на Wayland
  4. OpenNews: Планы по развитию рабочего стола в Ubuntu 18.10
  5. OpenNews: Релиз Ubuntu 18.04.1 LTS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, QuAzI (ok), 20:44, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Переключение раскладки всё так же поломано? (вопрос уже из разряда лирики)
     
     
  • 2.16, Skullnet (?), 21:15, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Всмысле тормозит переключение?
     
     
  • 3.25, zg_nico (ok), 21:40, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наверное имеется в виду невозможность штатными путями установить привычные большинству пользователей Ctrl+Shift, Ctrl+Alt, которой болела 18.04 изначально...
     
     
  • 4.42, X86 (ok), 22:21, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вообще-то привычные - alt + shift
     
     
  • 5.45, Аноним (-), 22:33, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Super + Space вообще-то. А Alt + Shift - это виндоуз-вэй. Зачем это тащить в линукс?. Хочешь винду, пользуйся виндой.
     
     
  • 6.48, A.Stahl (ok), 22:43, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ого, оказывается некоторые сочетания клавиш прочно ассоциируются в головах некоторых с определённым софтом. А цвета? Цвета какие неправильные? Можно использовать белый? Нет, от него несёт виндой 3.х. И серый тоже говно -- это же совсем как 95-98 винде. Синий? Фу, ДОСовские двухпанельники! Хм. Теперь понятно почему KDE некоторе время был такой пёстрый. А потом наркоманов, видимо, выгнали из отдела дизайна. Ссаными тряпками. И теперь можно использовать любые приятные цвета. И удобные сочетания клавиш. <контрольный в голову>И даже мышь!</контрольный в голову>
     
     
  • 7.51, Аноним (-), 22:55, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >И даже мышь!

    Да хоть козу. Разные бывают вкусы.

     
  • 2.52, Аноним (52), 22:59, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Всегда можно взять патч с багтрекера xorg или из Arch AUR и собрать самому Вооб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Вася (??), 20:45, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мой самый первый и спустя 5 лет, любимый дистрибутив)
     
  • 1.3, kknight (ok), 20:45, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему релиз убунты - это новость, а eOS - нет?
     
     
  • 2.6, kiwinix (?), 21:02, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    1. популярность дистров
    2. Количество изменений не дотягивает до новости)))
     
  • 2.12, Maxim Chirkov (ok), 21:08, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Я приболел, с высокой температурой нормально не поработаешь, поэтому число новостей ограничено. Новость про Еlementary OS 5 возможно выйдет завтра после новостей о PostgreSQL 11 и OpenBSD 6.4, если ещё чего-то важного не произойдёт.
     
     
  • 3.28, h31 (ok), 21:42, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Выздоравливайте!
     
  • 3.38, DHCPep (?), 22:17, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Максим! Бросайте на.ер на время болезни все эти статьи. Без ник уж перекантуемся, а без вас нет!
     
  • 3.46, fi (ok), 22:35, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а я сегодня два раза заходил сюда посмотреть про PostgreSQL 11 - в твитторе было короткое объявление, а тут тишина (((  
     
  • 1.4, vz_2 (?), 20:54, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять эти микроскопические кнопки закрытия окон, hidpi в пролёте пока тему не натянешь другую или не вернешь адвайту обратно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:02, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    добро пожаловать в нескучную абанту с нескучными темами
     
  • 1.7, Омский Аноним (?), 21:03, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прощай сетевая прозрачность приложений xserver...
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 21:06, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как там дела в 1995? Современные тулкиты все равно все сами рисуют, а по сети гоняли бы тот же самый растр.
     
  • 2.11, kiwinix (?), 21:06, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Та хватит уже прощатсья..
    5 лет уже прощаются
     
     
  • 3.33, ОМЖ (?), 22:04, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    та хохол
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:31, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужто из иксов сетевую прозрачность выкидывают?
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:03, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Релиз Ubuntu 18.10... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Yappi Dor (?), 21:48, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    да,это очень плохо,надеюсь обходные пути инсталлирования на 32 битные x86 существуют

    всем кто ниже скажет что 32 битные x86 не нужны: проверьте у себя за щекой,я вам там подарок оставил

     
     
  • 3.43, X86 (ok), 22:23, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Компы с ОЗУ меньше 3 гб не нужны.
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 22:29, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, прям побежал перепаивать память.
     
  • 1.9, zloykakpes (ok), 21:04, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > По умолчанию графическое окружение переведено на использование Wayland, после временного отката на графический стек X.Org в LTS-выпуске 18.04.

    Это очень смелый, на самом деле, шаг. Как бы я ни относился к wayland и ubuntu в целом — это интересный эксперимент.

     
     
  • 2.26, Аноним (21), 21:41, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, больше доверяй русскоязычным переводам новостей.
     
     
  • 3.39, zloykakpes (ok), 22:18, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты прав. Я специально нашёл все release notes: https://wiki.ubuntu.com/CosmicCuttlefish/ReleaseNotes и тут действительно ни слова про wayland. Как это понимать?
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 22:21, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам не пробовал, но фороникс писал ранее сегодня, что дефолтный сеанс оставлен иксовым.
     
  • 1.13, Android (??), 21:09, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так добавили интеграцию с Android или нет?

    В других источниках:
    Android integration would have been achieved by enabling GSConnect by default in 18.10.
    Unfortunately, this feature is not ready for Ubuntu 18.10 release. Let’s see if Ubuntu 19.04 will have it.

     
  • 1.14, Аноним (14), 21:12, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то поставлю нормальную ось на свой MacBook Air - специально ждал 18.10 :)
     
  • 1.15, КГБ СССР (?), 21:13, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это будет заключительный релиз убунты.
     
     
  • 2.18, IRASoldier (?), 21:18, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    OMG, инсайдер в Canonical?!
     
  • 2.47, Аноним (8), 22:40, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, будет ещё 13 релизов.
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:18, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Возможна автоматизированная установка по профилю конфигурации, определённому в формате JSON;

    Что уж YAML не осилили, все бы json гонять им

     
     
  • 2.20, m (??), 21:28, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    YAML нужно выкинуть из всех систем:
    #netplan apply
    Ошибка в строках XX-XX.
    Заново перебиваю строки и ощибок нет.
     
     
  • 3.23, .. (?), 21:36, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    советую осилить
    netplan --debug generate
     
  • 1.19, Аноним (19), 21:21, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А send DHCP params так и не починили.. гы гы гы
     
  • 1.22, анонимный аноним (ok), 21:33, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >на рабочем столе отображаются поступающие SMS
    >https://raw.githubusercontent.com/andyholmes/gnome-shell-extension-gsconnect/m

    за синие буквы на красном фоне надо расстреливать.

     
     
  • 2.32, Аноним (21), 22:03, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно само.
     
  • 1.24, Аноним (24), 21:38, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё недавно ububtu была культовым дистрибутивом, а сейчас..
     
     
  • 2.27, Онанем (?), 21:41, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А сейчас?
     
     
  • 3.35, пох (?), 22:15, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А сейчас?

    адепты культа неаккуратно сложили пентаграмму, и демон Ирвин порвал их, как тузик грелку.

    так что сейчас прежних уже не сыщешь, а новые плодятся медленно.

     
  • 3.37, Анастасия (??), 22:16, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попсовый
     
  • 3.40, Аноним (-), 22:18, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    snap, apparmor, ufw. Убунта всё ещё остается дистром, продвигающим простые и удобные инструменты.
     
  • 1.29, Аноним (21), 21:46, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот это замечательно, ещё бы firejail в этом направлении пошел, чтобы был един... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним (31), 21:58, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenCL с дровами графики починили?
     
     
  • 2.49, Аноним (8), 22:47, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    OpenCL не взлетел Теперь стало очевидно, что он был изначально мёртворождённым ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 22:51, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для майнинга очень даже взлетел.
     
  • 1.34, ОМЖ (?), 22:06, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Snap добавлена поддержка порталов xdg-desktop-portal (XDG Portals) для управляемого доступа к ресурсам вне контейнера;

    Когда можно будет кликая по ссылке в snap'овом скайпе открыть её в пользовательском профиле браузера? Жутко бесит.

     
     
  • 2.36, Аноним (21), 22:15, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В гткшной реализации порталов ссылки открываются в дефолтном браузере. Так что, если поддержка действительно добавлена, то должно работать.
     

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