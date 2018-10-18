18.10.2018 20:43  Релиз Ubuntu 18.10

6.48 , A.Stahl ( ok ), 22:43, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – Ого, оказывается некоторые сочетания клавиш прочно ассоциируются в головах некоторых с определённым софтом. А цвета? Цвета какие неправильные? Можно использовать белый? Нет, от него несёт виндой 3.х. И серый тоже говно -- это же совсем как 95-98 винде. Синий? Фу, ДОСовские двухпанельники! Хм. Теперь понятно почему KDE некоторе время был такой пёстрый. А потом наркоманов, видимо, выгнали из отдела дизайна. Ссаными тряпками. И теперь можно использовать любые приятные цвета. И удобные сочетания клавиш. <контрольный в голову>И даже мышь!</контрольный в голову>

7.51 , Аноним ( - ), 22:55, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – >И даже мышь! Да хоть козу. Разные бывают вкусы.

