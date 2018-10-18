18.10.2018 20:43  Релиз Ubuntu 18.10

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|3.25, zg_nico (ok), 21:40, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Наверное имеется в виду невозможность штатными путями установить привычные большинству пользователей Ctrl+Shift, Ctrl+Alt, которой болела 18.04 изначально...
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|5.45, Аноним (-), 22:33, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Super + Space вообще-то. А Alt + Shift - это виндоуз-вэй. Зачем это тащить в линукс?. Хочешь винду, пользуйся виндой.
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|6.48, A.Stahl (ok), 22:43, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ого, оказывается некоторые сочетания клавиш прочно ассоциируются в головах некоторых с определённым софтом. А цвета? Цвета какие неправильные? Можно использовать белый? Нет, от него несёт виндой 3.х. И серый тоже говно -- это же совсем как 95-98 винде. Синий? Фу, ДОСовские двухпанельники! Хм. Теперь понятно почему KDE некоторе время был такой пёстрый. А потом наркоманов, видимо, выгнали из отдела дизайна. Ссаными тряпками. И теперь можно использовать любые приятные цвета. И удобные сочетания клавиш. <контрольный в голову>И даже мышь!</контрольный в голову>
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|2.12, Maxim Chirkov (ok), 21:08, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Я приболел, с высокой температурой нормально не поработаешь, поэтому число новостей ограничено. Новость про Еlementary OS 5 возможно выйдет завтра после новостей о PostgreSQL 11 и OpenBSD 6.4, если ещё чего-то важного не произойдёт.
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|3.38, DHCPep (?), 22:17, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Максим! Бросайте на.ер на время болезни все эти статьи. Без ник уж перекантуемся, а без вас нет!
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|3.46, fi (ok), 22:35, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а я сегодня два раза заходил сюда посмотреть про PostgreSQL 11 - в твитторе было короткое объявление, а тут тишина (((
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|2.10, Аноним (5), 21:06, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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как там дела в 1995? Современные тулкиты все равно все сами рисуют, а по сети гоняли бы тот же самый растр.
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|2.30, Yappi Dor (?), 21:48, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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да,это очень плохо,надеюсь обходные пути инсталлирования на 32 битные x86 существуют
всем кто ниже скажет что 32 битные x86 не нужны: проверьте у себя за щекой,я вам там подарок оставил
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|1.9, zloykakpes (ok), 21:04, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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> По умолчанию графическое окружение переведено на использование Wayland, после временного отката на графический стек X.Org в LTS-выпуске 18.04.
Это очень смелый, на самом деле, шаг. Как бы я ни относился к wayland и ubuntu в целом — это интересный эксперимент.
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|1.13, Android (??), 21:09, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Так добавили интеграцию с Android или нет?
В других источниках:
Android integration would have been achieved by enabling GSConnect by default in 18.10.
Unfortunately, this feature is not ready for Ubuntu 18.10 release. Let’s see if Ubuntu 19.04 will have it.
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|2.20, m (??), 21:28, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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YAML нужно выкинуть из всех систем:
#netplan apply
Ошибка в строках XX-XX.
Заново перебиваю строки и ощибок нет.
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|3.35, пох (?), 22:15, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А сейчас?
адепты культа неаккуратно сложили пентаграмму, и демон Ирвин порвал их, как тузик грелку.
так что сейчас прежних уже не сыщешь, а новые плодятся медленно.
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|3.40, Аноним (-), 22:18, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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snap, apparmor, ufw. Убунта всё ещё остается дистром, продвигающим простые и удобные инструменты.
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|1.34, ОМЖ (?), 22:06, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В Snap добавлена поддержка порталов xdg-desktop-portal (XDG Portals) для управляемого доступа к ресурсам вне контейнера;
Когда можно будет кликая по ссылке в snap'овом скайпе открыть её в пользовательском профиле браузера? Жутко бесит.
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|2.36, Аноним (21), 22:15, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В гткшной реализации порталов ссылки открываются в дефолтном браузере. Так что, если поддержка действительно добавлена, то должно работать.
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