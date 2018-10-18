18.10.2018 12:06  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

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Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В октябрьском обновлении в сумме устранена 301 уязвимость.
В выпусках Java SE 11.0.1 и 8u191 устранено 12 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Трём уязвимостям присвоен уровень опасности 8.3. Одна из проблем (CVE-2018-3183) имеет CVSS Score 9, что соответствует критическому уровню опасности. Указанная уязвимость затрагивает компонент JRockit (модуль Scripting) и позволяет неаутентифицированному пользователю по сети скомпрометировать приложения на Java SE, Java SE Embedded, JRockit.
Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:
- 34 уязвимости в MySQL (максимальный уровень опасности 8.8). Наиболее опасная проблема
(CVE-2016-9843) затрагивает используемую в InnoDB библиотеку zlib и может привести к некоррекной проверке контрольных сумм;
Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.12, 5.7.23, 5.6.41 и 5.5.66.
- 14 уязвимостей в VirtualBox, из которых 13 имеют критическую степень опасности (CVSS Score 8.6+). Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 5.2.20 (в примечании к релизу факт устранения проблем с безопасностью не был афиширован). Наиболее опасная проблема c CVSS Score 9.0 затрагивает реализацию протокола VRDP.
- 17 проблем в Solaris (максимальная степень опасности 8.1) - проблемы в RAD (Remote Administration Daemon), ядре, LibKMIP, Zones, Sudo, LFTP, RPC, SMB Server и Verified Boot. Проблемы устранены в выпуске
Solaris 11.4 SRU2, в котором также обновлены версии пакетов nghttp2 1.32.0, unixodbc 2.3.6 и PHP 7.1.21.