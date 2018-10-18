18.10.2018 12:06  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В октябрьском обновлении в сумме устранена 301 уязвимость.

В выпусках Java SE 11.0.1 и 8u191 устранено 12 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Трём уязвимостям присвоен уровень опасности 8.3. Одна из проблем (CVE-2018-3183) имеет CVSS Score 9, что соответствует критическому уровню опасности. Указанная уязвимость затрагивает компонент JRockit (модуль Scripting) и позволяет неаутентифицированному пользователю по сети скомпрометировать приложения на Java SE, Java SE Embedded, JRockit.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: