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18.10.2018 12:06  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В октябрьском обновлении в сумме устранена 301 уязвимость.

В выпусках Java SE 11.0.1 и 8u191 устранено 12 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Трём уязвимостям присвоен уровень опасности 8.3. Одна из проблем (CVE-2018-3183) имеет CVSS Score 9, что соответствует критическому уровню опасности. Указанная уязвимость затрагивает компонент JRockit (модуль Scripting) и позволяет неаутентифицированному пользователю по сети скомпрометировать приложения на Java SE, Java SE Embedded, JRockit.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:

  • 34 уязвимости в MySQL (максимальный уровень опасности 8.8). Наиболее опасная проблема (CVE-2016-9843) затрагивает используемую в InnoDB библиотеку zlib и может привести к некоррекной проверке контрольных сумм; Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.12, 5.7.23, 5.6.41 и 5.5.66.
  • 14 уязвимостей в VirtualBox, из которых 13 имеют критическую степень опасности (CVSS Score 8.6+). Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 5.2.20примечании к релизу факт устранения проблем с безопасностью не был афиширован). Наиболее опасная проблема c CVSS Score 9.0 затрагивает реализацию протокола VRDP.
  • 17 проблем в Solaris (максимальная степень опасности 8.1) - проблемы в RAD (Remote Administration Daemon), ядре, LibKMIP, Zones, Sudo, LFTP, RPC, SMB Server и Verified Boot. Проблемы устранены в выпуске Solaris 11.4 SRU2, в котором также обновлены версии пакетов nghttp2 1.32.0, unixodbc 2.3.6 и PHP 7.1.21.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/oracl...)
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 11
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Oracle планирует убрать из Java встроенную поддержку сериализации
  5. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: java, oracle, solaris
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  • 1, Zenitur (ok), 12:28, 18/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А чем Java отличается от Java SE?
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:34, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Уровнем понтов.
     
  • 3, както так (?), 12:36, 18/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
           Java SE
    Java <
           Java EE
     
  • 4, нах (?), 14:54, 18/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    кстати, прекрасная новость: https://www.java.com/en/download/release_notice.jsp - взбесившееся земноводное, покусавшее монгу и пожравшее редис, добралось и до своего тёзки.

    правда, в свете "openjdk ваш новый стандарт", уже не жалко.

     
     
  • 5, Andrey Mitrofanov (?), 15:03, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >взбесившееся земноводное, покусавшее монгу и пожравшее редис, добралось и до
    > своего тёзки.

    Ты как будто первый раз слышишь слово "Оракле".

     

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