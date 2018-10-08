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08.10.2018 22:10  Google закрывает социальную сеть Google+

Компания Google объявила о решении по закрытию социальной сети Google+. Работа Google+ будет прекращена в конце августа 2019 года. В течение 10-месячного переходного периода пользователям будут предоставлены инструменты для загрузки размещённых в Google+ данных или для их миграции в другие сервисы. Отмечается, что Google+ не завоевал должного признания у пользователей и 90% всех сеансов в данном сервисе не превышает 5 секунд.

Кроме того, раскрыта информация об инциденте с безопасностью Google+, выявленном инженерами компании Google. В People API, применяемом для подключения приложений к Google+, была выявлена ошибка, позволявшая прикреплённым приложениям получить доступ не только к публично доступной информации профиля, но и к приватным сведениям, не предназначенным для разглашения. Например, приложение могло получить из профиля пользователя такие данные, как email, ФИО, пол, возраст, день рождения и место жительства.

Проблема была выявлена и исправлена в марте этого года. Разбор инцидента не выявил фактов, свидетельствующих о том, что авторы каких-либо приложений использовали ошибку для получения конфиденциальной информации. Тем не менее, точных сведений о возможных утечках нет, так как логи использования API хранятся только две недели. При выборке за двухнедельный период было выявлено 438 приложений, использующих People API, и более 500 тысяч пользователей, подключивших эти приложений и потенциально подверженных проблеме.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/technology...)
  2. OpenNews: Объявлено о закрытии хостинга открытых проектов Google Code
  3. OpenNews: Google закрывает сервис Code Search
  4. OpenNews: Google закрыл специализированные разделы для поиска по тематике Linux и BSD
  5. OpenNews: Компания Google закрывает многие сервисы и планирует открыть код Jaiku
  6. OpenNews: Прекращена разработка коммуникационной платформы Apache Wave
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google
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  • 1.1, sqrt (?), 22:23, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +42 +/
    Хоть что-то приятное от гугла за последнее время
     
     
  • 2.15, kpm (?), 22:38, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    а закрытие Youtube Gamging?
     
     
  • 3.48, microcoder (ok), 00:46, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А что, его уже закрыли или пытаются закрыть?
     
  • 3.65, Григорий Федорович Конин (?), 03:19, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так они ж вроде там даже новую версию выкатили?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:25, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Больше не будет в гмайле этой убогой плашки сбоку слева? Фух слава всевышнему!!!!
     
  • 1.4, Воланд (?), 22:27, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отряд не заметит потери бойца...
     
  • 1.5, anonimous (?), 22:28, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Какая-то непруха у гугла с соцсетями и мессенджерами. Вообще мне G+ нравился, но, похоже, для остальных там было слишком мало свистоперделок.
     
     
  • 2.11, Anonymous_ (?), 22:35, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Свистоперделок там как раз предостаточно.
     
  • 2.46, microcoder (ok), 00:39, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да курят они траву какую-то тухлую, вот и непруха
     
  • 1.7, vz_2 (?), 22:32, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да здравствует мир без соц. сетей! Общайтесь в живую, без лицемерия.
     
     
  • 2.30, vz_2 (?), 23:15, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    О, товарищ майор, заминусовали, не стесняйтесь, залогиньтесь.
     
  • 1.8, Michael Shigorin (ok), 22:32, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот, а сколько переломали всего, когда огнём и отладчиком скрещивали это с ютубом...
     
     
  • 2.31, vz_2 (?), 23:16, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не оценили местные ваш сарказм.
     
  • 1.9, пох (?), 22:33, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > 438 приложений, использующих People API, и более 500 тысяч пользователей

    не только авторизовавшихся, но и подключивших себе какую-то неведомую хню.

    но гуглю все мало... впрочем, мне-то, в отличие от пикасы, ни разу не жаль.

    интересно, скоро они закроют youtube с такими же комментариями?

     
     
  • 2.26, Суперский Анон (?), 23:04, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ютруп не закроют, он хорошо монетизируется.

    А за пикасу и ридер гореть им в цифровом аду.

     
     
  • 3.27, vz_2 (?), 23:10, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с падением глобальной торговли трубу закроют, т.к. кроме рекламы других столпов нет  
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 23:46, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Придумают что-нибудь еще. В ютубе народу на порядки больше, чем в плюсаче
     
     
  • 5.43, Аноним (-), 00:09, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-во. Текстовые блоги устарели.
     
     
  • 6.49, Аноним (49), 00:48, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    То-то текстовые каналы в телеграме прямо сейчас взлетают и зарабатывают, ага.
     
  • 6.54, Аноним (54), 01:07, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Просто основная масса аудитории оскотинилась настолько, что не воспринимает текст длиннее 140 символов.
     
     
  • 7.57, Аноним (57), 01:19, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Текст не передает эмоции так, как это можно сделать аудиофрагментом записи голоса. Это популярно в телеграм-чатах. Писать текст и раставлять смайлики - прошлый век.
     
     
  • 8.62, Аноним (62), 02:13, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну нет. Одно дело пробежать текст по диагонали, другое - любоваться ужимками в видео пытаясь паралельно вникнуть в смысл происходящего.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:35, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда же уйдут все 5 человек, которые ею пользовались?
     
     
  • 2.47, microcoder (ok), 00:42, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А они были людьми???
     
  • 1.13, Anonymous_ (?), 22:36, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А как же Линус? Он, помнится, полюблял этот G+.
     
     
  • 2.37, rm1 (?), 23:41, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Если судить по истории с Git, теперь он напишет свою соцсеть.
     
     
  • 3.45, ПДК (?), 00:36, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лучше бы он свою базовую Linux систему написал.
     
     
  • 4.63, Аноним (62), 02:14, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    RHEL уже есть
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:37, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тот самый случай, когда, из новости о закрытии проекта, узнал о том, что он ещё не помер.
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 00:03, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тот самый случай, когда, из новости о закрытии проекта, узнал о том, что он есть.

    fixed

     
  • 1.22, Аноним (22), 22:50, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    https://xkcd.com/1361/
     
  • 1.23, Аноним (23), 22:57, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    что мертво - умереть не может
     
  • 1.24, nc (ok), 22:57, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ничего удивительного. При возможностях гугла они могли бы сделать отличную соцсеть, но сделали абсолютную фигню, эталонный эталон ненужности. До сих пор не могу понять почему так получилось, зачем нужно было делать все так сложно и заумно, когда можно было сделать просто и понятно? Уже приходят в голову и мысли о внутренней конкуренции, когда команды gmail, youtube и т.д. не хотели лишать свои продукты самостоятельности и отдавать в общий котел.
     
     
  • 2.28, vz_2 (?), 23:13, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем больше корпорация, тем б0лее неповоротливая и нелогичная в узких решениях
     
  • 2.29, Balancer (ok), 23:14, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Там и понимать нечего. За редким исключением Гугл убивает всё, до чего дотянешься. На кладбище его проектов могилок уже намного больше, чем живых.

    В G+ же жалко только потеряющиеся с ним записи. API они так и не открыли (что было одной из причин гибели проекта).

    С некоторых пор давно должно быть очевидно, что со всякими бложиками и социалочками можно и нужно выживать только в децентрализованных сетях, в том же ZeroNet. В крайнем случае - в федеративных, например, на базе ActivePub, в тех же Frendica или Mastodon.

     
  • 2.39, Levon77 (?), 23:52, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Чтож тебе там сложного показалось?
     
     
  • 3.59, Аноним (57), 01:24, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да всё что угодно можно рассматривать, любая часть поделки гугла с интерфейсом пользователя оставляет в целом ощущение нелогичности, неинтуитивности, эдакий антипод компании эпл.
     
  • 1.32, Ridbowt (ok), 23:16, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самое неприятное было, когда Google закрыла "Google Reader" и «ВиО», а "G+" это ерунда.
     
     
  • 2.44, ляликс (?), 00:12, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    tt-rss используй. у меня поднято и все нормально...  
     
  • 2.56, Аноним (54), 01:09, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И G.code. Причём закрыли по свински - просто удалив всё содержимое, вместо того, чтобы оставить хотя бы r/o доступ.
     
  • 2.64, dimqua (ok), 02:50, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Закрытие зондоридера дало толчок развитию свободных альтернатив.
     
  • 1.33, Аноним (33), 23:17, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Гуглоплюсы приходят и уходят, жуйк остается.
     
     
  • 2.34, Balancer (ok), 23:21, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Жуйк тоже умрёт. Все централизованные сервисы смертны. И часто внезапно :)

    Из имеющихся сегодня систем только ZeroNet самый потенциально долговечный.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 23:55, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    С интеграцией ActivityPub жуйк мало чем будет отличаться от любой другой AP-поделки. А у ZeroNet переусложненный негибкий дизайн, dat будет универсальнее.
     
  • 1.35, proninyaroslav (ok), 23:27, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Единственное что мы теряем это посты Линуса Торвальдса, и то он уже давно туда не писал. Как знал.
     
  • 1.36, Аноним (36), 23:28, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    куда теперь денутся авторы ressurection remix?
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 23:57, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Переедут в телеграм чат?
     
  • 1.52, Аноним (52), 01:06, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то это сдохнет
     
  • 1.60, KOT040188 (ok), 01:41, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    До сих пор помню, как гугель трахал мозг и требовал сменить название канала на ютубе в соответствии с g+. Потом понял, что народ не хочет, и как я понял разрешил несколько каналов.
     
     
  • 2.66, ползкрокодил (?), 04:04, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А уже можно опять делать каналы не под именем аккаунта Google и не привязанные к плюсачу? Я из-за этого ограничения ничего на ютуб не заливаю, пользуюсь Vimeo.
     

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