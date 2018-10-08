08.10.2018 22:10  Google закрывает социальную сеть Google+

Компания Google объявила о решении по закрытию социальной сети Google+. Работа Google+ будет прекращена в конце августа 2019 года. В течение 10-месячного переходного периода пользователям будут предоставлены инструменты для загрузки размещённых в Google+ данных или для их миграции в другие сервисы. Отмечается, что Google+ не завоевал должного признания у пользователей и 90% всех сеансов в данном сервисе не превышает 5 секунд.

Кроме того, раскрыта информация об инциденте с безопасностью Google+, выявленном инженерами компании Google. В People API, применяемом для подключения приложений к Google+, была выявлена ошибка, позволявшая прикреплённым приложениям получить доступ не только к публично доступной информации профиля, но и к приватным сведениям, не предназначенным для разглашения. Например, приложение могло получить из профиля пользователя такие данные, как email, ФИО, пол, возраст, день рождения и место жительства.

Проблема была выявлена и исправлена в марте этого года. Разбор инцидента не выявил фактов, свидетельствующих о том, что авторы каких-либо приложений использовали ошибку для получения конфиденциальной информации. Тем не менее, точных сведений о возможных утечках нет, так как логи использования API хранятся только две недели. При выборке за двухнедельный период было выявлено 438 приложений, использующих People API, и более 500 тысяч пользователей, подключивших эти приложений и потенциально подверженных проблеме.



