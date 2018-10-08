08.10.2018 22:10  Google закрывает социальную сеть Google+

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|1.9, пох (?), 22:33, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> 438 приложений, использующих People API, и более 500 тысяч пользователей
не только авторизовавшихся, но и подключивших себе какую-то неведомую хню.
но гуглю все мало... впрочем, мне-то, в отличие от пикасы, ни разу не жаль.
интересно, скоро они закроют youtube с такими же комментариями?
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|6.54, Аноним (54), 01:07, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Просто основная масса аудитории оскотинилась настолько, что не воспринимает текст длиннее 140 символов.
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|7.57, Аноним (57), 01:19, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Текст не передает эмоции так, как это можно сделать аудиофрагментом записи голоса. Это популярно в телеграм-чатах. Писать текст и раставлять смайлики - прошлый век.
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|8.62, Аноним (62), 02:13, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну нет. Одно дело пробежать текст по диагонали, другое - любоваться ужимками в видео пытаясь паралельно вникнуть в смысл происходящего.
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|1.24, nc (ok), 22:57, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Ничего удивительного. При возможностях гугла они могли бы сделать отличную соцсеть, но сделали абсолютную фигню, эталонный эталон ненужности. До сих пор не могу понять почему так получилось, зачем нужно было делать все так сложно и заумно, когда можно было сделать просто и понятно? Уже приходят в голову и мысли о внутренней конкуренции, когда команды gmail, youtube и т.д. не хотели лишать свои продукты самостоятельности и отдавать в общий котел.
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|2.29, Balancer (ok), 23:14, 08/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Там и понимать нечего. За редким исключением Гугл убивает всё, до чего дотянешься. На кладбище его проектов могилок уже намного больше, чем живых.
В G+ же жалко только потеряющиеся с ним записи. API они так и не открыли (что было одной из причин гибели проекта).
С некоторых пор давно должно быть очевидно, что со всякими бложиками и социалочками можно и нужно выживать только в децентрализованных сетях, в том же ZeroNet. В крайнем случае - в федеративных, например, на базе ActivePub, в тех же Frendica или Mastodon.
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|3.59, Аноним (57), 01:24, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Да всё что угодно можно рассматривать, любая часть поделки гугла с интерфейсом пользователя оставляет в целом ощущение нелогичности, неинтуитивности, эдакий антипод компании эпл.
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|2.56, Аноним (54), 01:09, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И G.code. Причём закрыли по свински - просто удалив всё содержимое, вместо того, чтобы оставить хотя бы r/o доступ.
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|2.34, Balancer (ok), 23:21, 08/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Жуйк тоже умрёт. Все централизованные сервисы смертны. И часто внезапно :)
Из имеющихся сегодня систем только ZeroNet самый потенциально долговечный.
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|3.40, Аноним (40), 23:55, 08/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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С интеграцией ActivityPub жуйк мало чем будет отличаться от любой другой AP-поделки. А у ZeroNet переусложненный негибкий дизайн, dat будет универсальнее.
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|1.60, KOT040188 (ok), 01:41, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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До сих пор помню, как гугель трахал мозг и требовал сменить название канала на ютубе в соответствии с g+. Потом понял, что народ не хочет, и как я понял разрешил несколько каналов.
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|2.66, ползкрокодил (?), 04:04, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А уже можно опять делать каналы не под именем аккаунта Google и не привязанные к плюсачу? Я из-за этого ограничения ничего на ютуб не заливаю, пользуюсь Vimeo.
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