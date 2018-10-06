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06.10.2018 22:58  83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости

Американский институт потребительских исследований опубликовал результаты анализа (PDF) безопасности беспроводных маршрутизаторов, в ходе которого были изучены 186 различных моделей устройств, представленных на рынке США. В проверке участвовали различные модели домашних и офисных беспроводных маршрутизаторов TP-Link, D-Link, ASUS, AVM, Belkin, Cerio, NetGear, Sierra, HPE, Linksys, TRENDnet, Ubiquiti, Yamaha и Zyxel.

Анализ выявил, что в 155 (83%) моделях имеются неисправленные уязвимости. В сумме во всех рассмотренных устройствах найдено 32003 проблем с безопасностью, в среднем по 186 уязвимостей на каждое из 155 проблемных устройств. 28% из выявленных уязвимостей относятся к категории опасных или критических. В среднем на каждую проблемную модель маршрутизатора пришлось 12 критических уязвимостей и 36 опасных уязвимостей.

Столь высокий процент проблемных устройств и значительное число уязвимостей связаны с тем, что проверка затрагивала типовые прошивки, с которыми поставляется оборудование. С учётом отсутствия в большинстве моделей средств для автоматической установки обновлений, в основной массе изученных устройств имелись устаревшие версии прошивок. В текущей обстановке устранение уязвимостей передано на откуп потребителям, но на деле редко какой пользователь отслеживает появление обновлений прошивок и оперативно их устанавливает.

Среди способствующих появлению проблем с безопасностью факторов также упоминаются излишне усложнённый процесс обновления прошивки и отсутствие поддержки необходимых протоколов для безопасной работы с устройством. В том числе некоторые производители не размещают обновления прошивок в открытом доступе, требуют регистрации устройства для получения обновления или вообще не формируют обновления для старых моделей устройств. При доступе к web-интерфейсу в ряде моделей до сих пор не поддерживается шифрование.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.theamericanconsumer...)
  2. OpenNews: Более 7500 маршрутизаторов MikroTik вовлечены в атаку с перехватом трафика
  3. OpenNews: Новые сведения о вредоносном ПО VPNFilter, поражающем домашние маршрутизаторы
  4. OpenNews: Вредоносное ПО VPNFilter поразило более 500 тысяч домашних маршрутизаторов
  5. OpenNews: Уязвимости в маршрутизаторах GPON, которые уже используются для создания ботнета
  6. OpenNews: В маршрутизаторах Netgear выявлена уязвимость, позволяющая узнать пароль входа
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: soho, router, wifi
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  • 1, Аноним (1), 23:35, 06/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как тут не вспомнить экспертов, убеждающих всех вокруг в ненужности ARM-одноплатников с двумя портами ethernet.
     
     
  • 2, Michael Shigorin (ok), 23:49, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну я хочу домой 101-ю эльбрусинку с тремями честными гигабитами...
     
  • 3, AntonAlekseevich (ok), 23:51, 06/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Надо просто нормальный АПК делать.
    С использованием двойных универсальных Flash'ек для хранения двух версий прошивок(текущая и предыдущая.(Настроички там же) Gigabyte так делает для своих плат.), двух поведенческих микросхем одна для управляющего чипа который будет как "пахан-решала"(Firewall/Anti-DDOS и инициализатор), одна управляемый контроллер Ethernet и подключаемые к роутеру модули для иных типов сеток.

    [i]Предвещаю поток минусов и комментариев типа "*, твои мечты реализованы не будут".[/i]

     

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