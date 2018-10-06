06.10.2018 21:13  Выпуск дистрибутива NixOS 18.09, использующего пакетный менеджер Nix

Состоялся выпуск дистрибутива NixOS 18.09, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашнюю директорию), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы. Размер полного установочного образа с KDE - 1 Гб, сокращённого консольного варианта - 430 Мб. Поддержка выпуска продлится до апреля 2019 года.

Основные новшества:

Пакетный менеджер Nix обновлён до версии 2.1, в котором появилась возможность применения режима многопользовательской установки в системах с systemd;

Обновлены версии компонентов дистрибутива, в том числе задействованы ядро Linux 4.14, glibc 2.27, gcc 7 и systemd 239.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.28, а KDE Plasma до 5.13;

Добавлена возможность запуска исполняемых файлов в изолированном режиме, создаваемом с использованием инструментария firejail;

Добавлено 56 новых сервисов, среди которых foundationdb, firejail, iftop, flatpak, zeitgeist, gitweb, weechat, freeradius, quagga, zeronet.

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f3a5h95649f394359bh52d4vf7a0f3-firefox-62.0.3/, где "f3a4q8..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.



