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06.10.2018 21:13  Выпуск дистрибутива NixOS 18.09, использующего пакетный менеджер Nix

Состоялся выпуск дистрибутива NixOS 18.09, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашнюю директорию), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы. Размер полного установочного образа с KDE - 1 Гб, сокращённого консольного варианта - 430 Мб. Поддержка выпуска продлится до апреля 2019 года.

Основные новшества:

  • Пакетный менеджер Nix обновлён до версии 2.1, в котором появилась возможность применения режима многопользовательской установки в системах с systemd;
  • Обновлены версии компонентов дистрибутива, в том числе задействованы ядро Linux 4.14, glibc 2.27, gcc 7 и systemd 239.
  • Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.28, а KDE Plasma до 5.13;
  • Добавлена возможность запуска исполняемых файлов в изолированном режиме, создаваемом с использованием инструментария firejail;
  • Добавлено 56 новых сервисов, среди которых foundationdb, firejail, iftop, flatpak, zeitgeist, gitweb, weechat, freeradius, quagga, zeronet.

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f3a5h95649f394359bh52d4vf7a0f3-firefox-62.0.3/, где "f3a4q8..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.nixos.org/t/...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 18.03, использующий пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.15 и дистрибутив GuixSD на его основе
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер Nix 2.0
  5. OpenNews: Представлен elogind, обособленный вариант logind, независимый от systemd
  6. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.17, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nixos
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  • 1, Аноним (1), 22:02, 06/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хороший дистрибутив, но язык Nix всё портит.
    Пришлось откатится обратно на Arch.
     
     
  • 2, big_dick (?), 22:28, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Обоснуй, расскажи, если есть время.
     
     
  • 3, Аноним (1), 23:10, 06/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Во-первых не совсем понятная документация Что по дистрибутиву, что по языку Nix... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Ю.Т. (?), 23:22, 06/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Каждый мелкий пакетишко тащит 2+ Гб зависимостей. Это перебор всё-таки. Идея прекрасная, но хорошо было бы в её осуществлении "остановиться на предыдущем шаге".
    Как и предыдущий комментатор, нашёл маловнятным язык описания пакетов. Не собирался gimp 2.10 из-за неуказанной зависимости, и найти место, где её можно добавить, "быстро" не удалось.
    Репозитории пакетов плохо описаны. Где свежак, где для релиза -- понять трудно, и ещё труднее управлять установкой.
     

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