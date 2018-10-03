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03.10.2018 20:37  Выпуск десктоп-движка Arcan 0.5.5 и пользовательского окружения Durden 0.5

Подготовлен выпуск десктоп-движка Arcan 0.5.5, который объединяет в себе дисплейный сервер, мультимедийный фреймворк и игровой движок для обработки 3D-графики. Arcan может использоваться для создания широкого спектра графических систем, от пользовательских интерфейсов для встраиваемых приложений до самодостаточных десктоп-окружений. В том числе на базе Arcan развивается трёхмерный рабочий стол Safespaces для систем виртуальной реальности и десктоп-окружение Durden. Код проекта написан на языке Си распространяется под лицензией BSD (некоторые компоненты под GPLv2+ и LGPL).

Arcan не привязан к определённой графической подсистеме и может работать непосредственно поверх различных системных окружений (BSD, Linux, macOS, Windows), используя подключаемые бэкенды. Например, имеется возможность запуска поверх Xorg, egl-dri, libsdl и AGP (GL/GLES). Под управлением дисплейного сервера Arcan могут выполняться клиентские приложения на базе X, Wayland и SDL2. В качестве ключевых критериев, применяемых при проектировании API Arcan называются безопасность, производительность и пригодность для отладки. Для упрощения разработки интерфейсов предлагается использовать язык Lua.

Основные особенности Arcan:

  • Сочетание ролей композитного сервера, дисплейного сервера и оконного менеджера;
  • Возможность работы в обособленном режиме, при котором приложение выступает в виде самодостаточного звена;
  • Встроенный мультимедийный фреймворк, предоставляющих средства работы с графикой, анимации, обработки потокового видео и звука, загрузки изображений, работы с устройствами захвата видео;
  • Мультипроцессная модель подключения обработчиков динамических источников данных, от видеопотоков до вывода отдельных программ.
  • Жесткая модель разделения привилегий. Компоненты движка разбиваются на небольшие непривилегированные процессы, взаимодействующие через интерфейс разделяемой памяти shmif;
  • Встроенные средства мониторинга и анализа крахов, в том числе движок может сериализировать внутреннее состояние Lua-скриптов для упрощения отладки;
  • Функция отката (Fallbacks), которая в случае сбоя из-за ошибки в программе может запустить запасное приложение, сохранив те же внешние источники данных и соединения;
  • Расширенные средства совместного доступа, которые можно использовать для записи или вещания отдельных подмножеств источников аудио и видео в процессе реализации совместного доступа к рабочему столу.

Вместе с новой версией Arcan также представлен релиз развиваемого проектом рабочего стола Durden 0.5. Durden поддерживает как мозаичный интерфейс с полноценными средствами управления с клавиатуры, так и режим свободного размещения окон на экране. Все настройки, включая методы ввода, шрифты и визуальные эффекты, могут меняться на лету, без необходимости перезагрузки конфигурации. Возможна настройка отдельного поведения для каждого окна и использования привязанного к окну независимого буфера обмена. Поддерживается работа в системах с несколькими мониторами, имеющими разные DPI.

Имеется возможность отображения меню приложений в панели (глобальное меню) или размещение меню в заголовке окна. На рабочем столе допускается размещение виджетов. Имеется встроенная возможность видеозаписи действий на рабочем столе и в отдельных окнах. Подсистема управления вводом поддерживает смену раскладок клавиатуры и возможность работы с расширенными устройствами, такими как игровые пульты.

Основные новшества Durden 0.5:

  • Добавлено приложение vrviewer, позволяющее протестировать работу трёхмерного рабочего стола Safespaces в окне на двумерном рабочем столе, без использования шлема виртуальной реальности. Приложение также позволяет просматривать или формировать стереоскопический вывод для объёмных видео и фотографий;
  • Во встроенный интерфейс командной строки (browser) добавлена возможность предпросмотра видео во всплывающем окне;
  • Все настройки и элементы взаимодействия в пользовательском интерфейсе, включая содержимое меню, теперь доступны в виде иерархии файлов (файловое представление настроек формируется при помощи псевдо-ФС на базе FUSE);
  • Добавлена возможность подрезки краёв окон (например, для убирания скруглённых углов в приложениях с декорированием окон на стороне клиента) и переопределения заголовка;
  • Добавлен виджет для вывода уведомлений;
  • Добавлен виджет для работы с emoji;
  • Улучшена поддержка OpenBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://arcan-fe.com/2018/09/2...)
  2. OpenNews: Представлены дисплейный сервер Arcan и десктоп-окружение Durden
  3. OpenNews: Выпуск Wayland 1.16 и композитного сервера Weston 5.0
  4. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24
  5. OpenNews: Доступен дисплейный сервер Mir 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: arcan, desktop
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 22:19, 03/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот это жыр.
     
  • 1.2, AntonAlekseevich (ok), 22:23, 03/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    "Даешь больше альтернатив альтернативам." :D
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:23, 03/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    По описанию интересно. Набор "есть всё". Кто и зачем развивает? Используется ли где-нибудь?
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:29, 03/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я один не понял что происходит в проморолике?
     
     
  • 2.6, Константавр (ok), 22:35, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я тоже не понял. Вообще, действия которые там совершались как-то связаны с тем что происходило на экране, или нет? :)
     
  • 1.5, Sluggard (ok), 22:31, 03/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добавлен виджет для работы с emoji

    Ну это для DE самое главное нынче.

     

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