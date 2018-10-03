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03.10.2018 08:47  Представлен переработанный web-браузер Firefox Focus

Компания Mozilla представила переработанный выпуск web-браузера Firefox Focus, поставляемого в сборках для Android и iOS. Исходные тексты Firefox Focus распространяются под лицензией MPL 2.0.

Браузер ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными. В Firefox Focus встроены инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. Например, по сравнению с мобильной версией Firefox для Android в Focus страницы загружаются в среднем на 20% быстрее. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и Cookie.

Новый выпуск примечателен обновлением интерфейса пользователя и переводом версии для Android на компонент GeckoView, основанный на web-движке Quantum, поставляемом в современных выпусках Firefox. Версия для iOS по-прежнему использует движок Webkit из-за ограничений платформы (невозможно реализовать JIT-компилятор).

GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо и использовать совместно с другими приложениями, включая Firefox для Android и Firefox Reality. Для создания новых мобильных браузеров на базе технологий Mozilla, помимо GeckoView также предложен набор библиотек с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

Изменения в интерфейсе:

  • Обеспечен вывод подсказок на стартовой странице, рассказывающих о предоставляемых браузером возможностях;
  • Добавлена система контекстных рекомендаций при поиске. Автоматическую отправку уточняющих запросов к поисковой системе, посылаемых по мере ввода в адресной строке, можно включить в настройках (Settings > Search > Get search suggestions). По умолчанию контекстные рекомендации отключены;
  • В версии для iOS появилась возможность определения ярлыков для выполнения типовых операций через голосового помощника Siri. Например, через обращение Siri теперь можно запустить Firefox Focus, открыть избранные сайты или инициировать операцию очистки персональных данных;
  • Интерфейс версии для Android оптимизирован для использования в окружении платформы Android 9, в том числе предложены новые пиктограммы, изменено оформление адресной строки и упрощено меню с настройками. Интерфейс версии для iOS, в свою очередь, обновлён с учётом стиля iOS 12;

Напомним, что в Firefox Focus по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя. Информация о сборе статистики явно обозначена в настройках и может быть отключена пользователем. Кроме телеметрии, после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем, если не отключить режим отправки статистики, периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся).

Данные отправляются на серверы сторонней компании Adjust GmbH, которая кроме передаваемой статистики также обладает данными об IP-адресе устройства. По IP-адресу перемещение пользователя можно отслеживать на основе оценки местоположения текущего провайдера. Но понять какой именно пользователь связан с IP-адресом проблематично, так как Firefox Focus отправляет данные без идентификатора и привязать IP в общем наборе статистики к конкретному устройству не получится.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Google инвестирует 22 млн долларов в KaiOS, форк Firefox OS
  3. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  4. OpenNews: Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit
  5. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  6. OpenNews: Google открыл Chrome для iOS и планирует открыть Google Earth Enterprise
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, focus, android, ios
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  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +12 +/
    > Браузер ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными
    > после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС)

    Т. е. отключить можно только после отправки телеметрии. Да уж. Вот это приватность. У меня аж фольгированная шапочка потекла.

     
     
  • 2.2, Striker (??), 10:05, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    можно вырубить инет перед запуском приложения или использовать фаервол на смарте
     
     
  • 3.5, ыы (?), 10:12, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Спасибо. Как бороться с "приватностью от Мозиллы" мы в курсе... Речь то не о том...
     
     
  • 4.16, macfaq (?), 11:01, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Спасибо. Как бороться с "приватностью от Мозиллы" мы в курсе... Речь то
    > не о том...

    Двоемыслие MoFo уже не должно удивлять, мне кажется.

     
  • 2.18, Виталик (??), 11:07, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У меня так на айфоне была отключена отправка статистки, а при обновлении iOS он сбросил эту настройку и шустро отправил все что собрал за год на сервера эплу 😂
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:55, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сам виноват что не успел отключить сеть сразу после обновления чтобы восстановить запрет в настройках, в следующий раз может повезёт
     
     
  • 4.32, vitalif (ok), 12:48, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > сам виноват что купил айфон

    fixed

     
  • 3.25, iPony (?), 12:16, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > отправил все что собрал за год на сервера эплу

    Ну этим можно. Всё же чтут приватность 👍🏿

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:08, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь может объяснить различия между Firefox Mobile и Firefox Focus? А то из официального сайта я этого не понял, там только рекламные лозунги.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:19, 03/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По сути Focus теперь урезанный Firfox for Android со встроенным блокировщиком ре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, trubashatal227 (?), 10:35, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Mobile это полноценный браузер, focus приватный режим браузера вынесенный в отдельное приложение из которого выпиленно все лишнее.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:28, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Mobile это полноценный браузер, focus приватный режим браузера вынесенный в отдельное приложение
    > из которого выпиленно все лишнее.

    Ура! Меньше кода, меньше дыр!

     
  • 1.4, abi (?), 10:09, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как же так, браузер ориентирован на обеспечение приватности, а информацию отправляет третьим лицам?
     
     
  • 2.6, ыы (?), 10:13, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Бесплатный сыр бывает только в мышеловке (с)
     
     
  • 3.12, microcoder (ok), 10:49, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В мышеловке сыр тоже не бесплатный, его купил тот кто хочет поймать мышь. За всё есть плата, просто от кого-то её скрывают и выдают за бесплатность. Червяк для рыбы не бесплатен, рыба платит ЖИЗНЬЮ и попадает на сковородку, но она червяка видит как "бесплатного". Браузер  - это тоже "червячок" Хозяина с более длинным процессом, нежели рыбака с рыбкой.
     
  • 3.19, Michael Shigorin (ok), 11:12, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Бесплатный сыр бывает только в мышеловке (с)

    ...и то разве что для _второй_ мыши, как уже и отметили.

     
  • 1.9, Аноним (-), 10:46, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Удивительно что они хоть и запихали в комплект gecko(судя по размеру), работает все по прежнему на webview, заметно по рендеру страниц и юзер агенту, в 8.х бета версиях уже действительно на gecko.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:47, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем оно отличается от  Firefox  Klar?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 10:51, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В klar аналитика отключена по умолчанию, спецверсия для некоторых стран.
     
  • 2.15, User (??), 10:56, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Firefox_Focus#Firefox_Klar_(renamed_for_German_language)
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:47, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто в курсе пожалуйста, подскажите: мобильная версия IceCat еще развивается?
     
     
  • 2.14, abi (?), 10:56, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Редко минорные патчи бывают.
     
  • 1.17, Адекватный Аноним (?), 11:02, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже выкинут нафиг WebView, заменив его на GeckoView, и не сломав совместимость? Чтобы все программы юзали его, а не гугловское говно.
     
  • 1.21, Руслан Боширов (?), 11:30, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём обновления Firefox Klar в F-Droid.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:02, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Компания Mozilla
    >обеспечения приватности
    >предоставление пользователю полного контроля за своими данными.

    Молодцы, мозилла, хорошая шутка.

     
  • 1.24, th3m3 (ok), 12:03, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем им пилить отдельную версию? Почему бы просто в мобильном Firefox не реализовать данный режим/функционал?
     
     
  • 2.28, paulus (ok), 12:18, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так там это все есть, только отдельными настройками (удаление данных при выходе) и расширениями (антиреклама). Когда движок был гугловский блинк, тогда различия были. А сейчас вообще не понятно зачем эта отдельная сущность...
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:17, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо, но градиенты убивают
     
  • 1.27, th3m3 (ok), 12:18, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Попробовал. Неудобно, особенно переключение вкладок. Если на то пошло, тоже самое можно сделать, если сидеть в приватных вкладках обычного Firefox. Зато будет нормальное переключение/открытие/закрытие вкладок и т.д. Более того, он у меня даже крашнулся разок. Это было последней каплей, снёс его)
     
     
  • 2.29, paulus (ok), 12:20, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >снёс его

    аналогично

     
  • 1.30, Аноним (30), 12:27, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Работает на мобиле шустрее чем обычный, но хреново блокирует
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:34, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ого! В https://browserbench.org/Speedometer2.0/ скорость на уровне Chrome на Cortex A53.
     

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