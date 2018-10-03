03.10.2018 08:47  Представлен переработанный web-браузер Firefox Focus

Компания Mozilla представила переработанный выпуск web-браузера Firefox Focus, поставляемого в сборках для Android и iOS. Исходные тексты Firefox Focus распространяются под лицензией MPL 2.0. Браузер ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными. В Firefox Focus встроены инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. Например, по сравнению с мобильной версией Firefox для Android в Focus страницы загружаются в среднем на 20% быстрее. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и Cookie. Новый выпуск примечателен обновлением интерфейса пользователя и переводом версии для Android на компонент GeckoView, основанный на web-движке Quantum, поставляемом в современных выпусках Firefox. Версия для iOS по-прежнему использует движок Webkit из-за ограничений платформы (невозможно реализовать JIT-компилятор). GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо и использовать совместно с другими приложениями, включая Firefox для Android и Firefox Reality. Для создания новых мобильных браузеров на базе технологий Mozilla, помимо GeckoView также предложен набор библиотек с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. Изменения в интерфейсе: Обеспечен вывод подсказок на стартовой странице, рассказывающих о предоставляемых браузером возможностях;

Добавлена система контекстных рекомендаций при поиске. Автоматическую отправку уточняющих запросов к поисковой системе, посылаемых по мере ввода в адресной строке, можно включить в настройках (Settings > Search > Get search suggestions). По умолчанию контекстные рекомендации отключены;

В версии для iOS появилась возможность определения ярлыков для выполнения типовых операций через голосового помощника Siri. Например, через обращение Siri теперь можно запустить Firefox Focus, открыть избранные сайты или инициировать операцию очистки персональных данных;

Интерфейс версии для Android оптимизирован для использования в окружении платформы Android 9, в том числе предложены новые пиктограммы, изменено оформление адресной строки и упрощено меню с настройками. Интерфейс версии для iOS, в свою очередь, обновлён с учётом стиля iOS 12; Напомним, что в Firefox Focus по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя. Информация о сборе статистики явно обозначена в настройках и может быть отключена пользователем. Кроме телеметрии, после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем, если не отключить режим отправки статистики, периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся). Данные отправляются на серверы сторонней компании Adjust GmbH, которая кроме передаваемой статистики также обладает данными об IP-адресе устройства. По IP-адресу перемещение пользователя можно отслеживать на основе оценки местоположения текущего провайдера. Но понять какой именно пользователь связан с IP-адресом проблематично, так как Firefox Focus отправляет данные без идентификатора и привязать IP в общем наборе статистики к конкретному устройству не получится.



