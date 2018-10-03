03.10.2018 08:47  Представлен переработанный web-браузер Firefox Focus

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|1.1, Аноним (1), 10:02, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Браузер ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными
> после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС)
Т. е. отключить можно только после отправки телеметрии. Да уж. Вот это приватность. У меня аж фольгированная шапочка потекла.
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|3.5, ыы (?), 10:12, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Спасибо. Как бороться с "приватностью от Мозиллы" мы в курсе... Речь то не о том...
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|4.16, macfaq (?), 11:01, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Спасибо. Как бороться с "приватностью от Мозиллы" мы в курсе... Речь то
> не о том...
Двоемыслие MoFo уже не должно удивлять, мне кажется.
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|2.18, Виталик (??), 11:07, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня так на айфоне была отключена отправка статистки, а при обновлении iOS он сбросил эту настройку и шустро отправил все что собрал за год на сервера эплу 😂
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|3.22, Аноним (22), 11:55, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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сам виноват что не успел отключить сеть сразу после обновления чтобы восстановить запрет в настройках, в следующий раз может повезёт
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|2.8, trubashatal227 (?), 10:35, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Mobile это полноценный браузер, focus приватный режим браузера вынесенный в отдельное приложение из которого выпиленно все лишнее.
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|3.20, Аноним (20), 11:28, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Mobile это полноценный браузер, focus приватный режим браузера вынесенный в отдельное приложение
> из которого выпиленно все лишнее.
Ура! Меньше кода, меньше дыр!
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|3.12, microcoder (ok), 10:49, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В мышеловке сыр тоже не бесплатный, его купил тот кто хочет поймать мышь. За всё есть плата, просто от кого-то её скрывают и выдают за бесплатность. Червяк для рыбы не бесплатен, рыба платит ЖИЗНЬЮ и попадает на сковородку, но она червяка видит как "бесплатного". Браузер - это тоже "червячок" Хозяина с более длинным процессом, нежели рыбака с рыбкой.
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|1.9, Аноним (-), 10:46, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Удивительно что они хоть и запихали в комплект gecko(судя по размеру), работает все по прежнему на webview, заметно по рендеру страниц и юзер агенту, в 8.х бета версиях уже действительно на gecko.
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|2.28, paulus (ok), 12:18, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так там это все есть, только отдельными настройками (удаление данных при выходе) и расширениями (антиреклама). Когда движок был гугловский блинк, тогда различия были. А сейчас вообще не понятно зачем эта отдельная сущность...
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|1.27, th3m3 (ok), 12:18, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Попробовал. Неудобно, особенно переключение вкладок. Если на то пошло, тоже самое можно сделать, если сидеть в приватных вкладках обычного Firefox. Зато будет нормальное переключение/открытие/закрытие вкладок и т.д. Более того, он у меня даже крашнулся разок. Это было последней каплей, снёс его)
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