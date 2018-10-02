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02.10.2018 09:23  VideoLAN и FFmpeg разработали новый декодировщик для видеокодека AV1

Разработчики из проектов VideoLAN и FFmpeg представили библиотеку dav1d с реализацией нового свободного декодировщика формата кодирования видео AV1. Код проекта написан на языке Си (C99) с ассемблерными вставками (NASM/GAS) и распространяется под лицензией BSD. Для сборки применяется инструментарий meson.

Ключевыми целями проекта является обеспечение переносимости кода для большинства существующих платформ и достижение максимально возможной производительности декодирования. По замыслу разработчиков высокая производительность программного декодировщика позволит сгладить отсутствие аппаратных механизмов ускорения, наблюдаемое на начальном этапе внедрения видеокодека AV1. Среди задач также упоминается сохранение компактности кода и корректная поддержка работы в многопоточных приложениях.

В библиотеке dav1d планируют реализовать все расширенные возможности AV1, включая все виды субдискретизации и параметров управления глубиной цвета. Проектом также планируется создание инструментария, похожего на MFT. В настоящее время реализована поддержка архитектур x86, x64, ARMv7 и ARMv8, и операционных систем Linux, Windows, macOS, Android и iOS. Библиотека уже готова для тестирования, но пока не пригодна для повседневного использования.

Напомним, что видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34.0%.

Штатный эталонный декодировщик AV1 (libaom) является исследовательским проектом и во многих областях требует улучшения и оптимизации. Разработчики VideoLAN, VLC и FFmpeg выступили с совместной инициативой по созданию нового стабильного высокопроизводительного открытого декодировщика. Консорциум Open Media одобрил это начинание и выступил спонсором проекта. Реализация получилась очень компактной: dav1d включает в 10 раз меньше кода по сравнению с libaom, а размер бинарного файла меньше в три раза. В процессе декодирования dav1d потребляет в 4 раза меньше памяти. В многопоточном режиме работы dav1d опережает libaom 1.0.0, но пока отстаёт от HEAD-ветки libaom. Данное отставание обусловлено не использованием на данном этапе развития dav1d оптимизаций на языке ассемблера.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.jbkempf.com/blog/po...)
  2. OpenNews: В Firefox 63 появится поддержка видеокодека AV1
  3. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.0
  5. OpenNews: Результаты тестирования AV1 в Facebook. Новый формат JPEG XS
  6. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: av1, dav1d
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  • 1.3, letsmac (ok), 10:14, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –9 +/
    Ассемблер для галочки что-ли ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:11, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там из ассемблера пока только motion compensation.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Противоречие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:26, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В оригинале "having *almost* no assembly code yet"
     
  • 1.5, Fracta1L (ok), 10:18, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Проц он грузит мама дорогая
     
     
  • 2.8, Константавр (ok), 10:43, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что ВСЁ считается на проце? А интересно, когда появится железо с поддержкой этого формата?
     
     
  • 3.25, Госдеп (?), 12:01, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и драйвера с использованием аппаратных блоков GPU/ALU в NVIDIA/AMD
     
  • 2.20, Нанобот (ok), 11:20, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так оно же в процессе разработки пока только, потреблястам переживать о своём процессорике пока рано.
     
     
  • 3.24, equeim (ok), 11:58, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    AV1 изначально создавался с упором на сжатие, а не скорость кодирования/декодирования, он в принципе не сможет догнать h264 по скорости. Хотя, надеюсь, со временем он станет юзабельным с программным декодирование (на последних процессорах по крайней мере).
     
     
  • 4.35, Crazy Alex (ok), 13:13, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше того - он создавался как конкурент и следующее поколениепосле h.265, который сам не быстр
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:32, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    какой интересный этот кодек, AV1 Открытый, бесплатный, свободный от патентов и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:43, 02/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он же типа непатентованный, а значит всякие нвидии, амд и армы встроят в свои ус... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, корпорация (?), 10:50, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а значит за каждую карту эти корпорации законодателями вынуждены отчислять

    как будто бы нам ТВОИХ денег при этом должно быть жалко?

     
  • 3.11, Константавр (ok), 10:51, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в нвидию верю, амд, ну, может в скором времени выкатит, а вот пока армы запият, да пока всё это попадёт в телефоны, да в телеприставки, да в синглборды ихнте... Ой мама...

    Опять же удручает то, что с каждым таким новым форматом наше железо (вполне мощное на текущий момент) превращается в тыкву. Пример - смотрел недавно ролик от 8bit-guy, шде он пытался раскочегарить какой-то мак, ещё совсем недавно топовый. Так вот, всё кроме видео там летает. И именно видео (даже 720p h264 с трудом тянет) делает эту железяку бессмысленной для домашного использования.

     
     
  • 4.13, Анонимус154 (?), 10:54, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В консорциум входят Google с Apple. Не думаю, что вопрос  аппаратной поддержки  кодека  в телефонах сильно задержится.
     
     
  • 5.15, Константавр (ok), 11:03, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл не может впихнуть в армовские процессоры поддержку кодека. Да и сам кодек, насколько я понял. гораздо более требователен к ресурсам, много считать надо. Армовские графические процессоры до сих пор поддержку 4к имеют только на бумаге, ставя колом любой андроид и линукс колом. В телефонах уже тепловыми трубками температуру сбрасывают. Что дальше, вентиляторы в телефон вставлять? :) А тут откуда-то ещё мощи взять надо. Это не энвидия, взял пару модулей накинул, места куча, пару ватт в требования накинул. Тут всё кроме самого проца упирается всё в размеры и температуру.
     
     
  • 6.19, ryoken (ok), 11:19, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Что дальше, вентиляторы в телефон вставлять? :)

    да ну... жидкость или фреонку сразу :D

     
  • 6.21, aurved (?), 11:35, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну не знаю про ARM и 4K. Odroid C2 (ARM Mali™-450 MP3 GPU). Телика 4К нет. Но так даже по-моему еще тяжелее, там как приходится масштабировать в FullHD. Нагрузка на CPU возросла. Около 20% на каждом из 4-х ядер. Вроде тянет норм. А вот на i5-3550 все гораздо печальнее.
     
  • 5.31, Анонимос (?), 13:05, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В какой консорциум входит Apple?)
     
     
  • 6.36, Crazy Alex (ok), 13:17, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Точнее, в альянс - вот в этот самый, Open Media,этот кодек продвигающий. Можете на их сайте на страничке Members глянуть.
     
  • 2.12, корпорация (?), 10:54, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А смогут - правильно, разработавшие его в порыве альтруизма ютубы с нетфликсами.

    ну вот мы вам еще и декодер проспонсировали, чем вы недовольны?

    самостоятельно закодировать - таки да, не сможете, ну, точнее, сможете к пенсии, ее вам снова отодвинули, чтоб времени точно хватило.
    И наш ценный контент любители тырить не будут. Его, правда, во все времена тырили профессионалы (у которых нет проблем с мощностями для кодера), но мы уже отписали победный прессрелиз и подняли цену своих ненужноакций аж на 2%

     
  • 2.14, Анонимус154 (?), 11:00, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Full HD AVC видеокарты умеют уже больше 10 лет. Современные уже умеют 10-bit HEVC в 4к. Не знаю в каком вы десятилетии живёте.

    А то, что более новый и более качественный кодек требует больше системных ресурсов - в этом нет ничего страшного. Так было с ASP, AVC, HEVC и всеми остальными кодеками. К тому же, текущая реализация кодека далека от оптимальной. О чем, собственно, написано в статье.

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:14, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > только не надо говорить, что вот сейчас появятся аппаратные реализации и все станет хорошо.

    Сейчас появятся аппаратные реализации и всё станет хорошо.

     
  • 2.39, Аноним (34), 13:29, 02/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы бы из криокамеры периодически выглядывали 4K 60 fps уже давно есть, все стри... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.45, maximnik0 (?), 13:53, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Открытый, бесплатный, свободный от патентов и все такое,

    С этого момента подробнее пожалуйста.На сколько я слышал есть патенты, но Гугл договорился на разовую выплату.Консорциум MPEG владеет свыше 3000 патентов и  некоторые вещи принципиально сейчас обойти не возможно,хотя некоторые патенты вообще по идее им выдаваться не должны были ,но опять же попробуй с ними потягаться в суде.Как я помню один из патентов который предъявлялся к иску описывал механизм индексного перемещения по файлу,без него не в одном кодеке не будет быстрой перемотки.

     
  • 1.16, Аномномномнимус (?), 11:07, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В этой новости прекрасно всё. Прям эталон OpenSource движения, каким он должен быть. И даже в репозиторий приятно сходить почитать. Полный когнитивный диссонанс после того, как потыкал палочкой в новый, молодёжный, продвинутый раст на котором сваяли gecko driver и плюхнули в https://hg.mozilla.org/mozilla-unified/file/tip/testing/geckodriver/ - там страх и глючный ужас.
     
     
  • 2.37, Crazy Alex (ok), 13:19, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое безумное - что это началось со свихнувшейся Мозиллы и присоединившегося к ним Циско. А сейчас глядишь на список участников - оторопь берёт, там вообще все значимые конторы
     
  • 1.17, Андрей (??), 11:09, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    dav1d - ну и название!
    "dav" как будто ещё одна реализация WebDAV, "1" - версия, "d" - debug.
     
     
  • 2.23, Fedd (ok), 11:52, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давид
     
  • 2.32, Анонимос (?), 13:06, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Солиднее dAV1d
     
  • 2.43, Аноним (43), 13:46, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не, d там чтобы быть позже присоединённым к одному известному менеджеру инициализации :)
     
  • 1.22, Анонтоним (?), 11:41, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сто лет как интринсики починили в gcc, а они всё свои вложенные макросы на asm городят...
     
     
  • 2.26, Андрей (??), 12:11, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл выкинул gcc из Android NDK (не хватает денег, чтобы поддерживать аж целых 2 компилятора).
     
     
  • 3.41, Аноним (34), 13:33, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если что, интринсики есть и в шланге.

    Все надеятся сделать лучше, чем может компилятор. И далеко не у всех получается.

     
  • 1.30, Володя (??), 12:41, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Си жив, ураааа! Не зря я его начал изучать.
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:10, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Че там слышно про кодировшик (coder) для AV1?
    То что сейчас в ffmpeg неприменимо по временным затратам.
     
  • 1.42, BrainFucker (ok), 13:37, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они бы лучше в свой VLC добавили возможность стриминга opus и vorbis по протоколу rtsp. А то оно из lossy подлерживает только mp3 и aac.
     

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