02.10.2018 09:23  VideoLAN и FFmpeg разработали новый декодировщик для видеокодека AV1

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|2.20, Нанобот (ok), 11:20, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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так оно же в процессе разработки пока только, потреблястам переживать о своём процессорике пока рано.
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|3.24, equeim (ok), 11:58, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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AV1 изначально создавался с упором на сжатие, а не скорость кодирования/декодирования, он в принципе не сможет догнать h264 по скорости. Хотя, надеюсь, со временем он станет юзабельным с программным декодирование (на последних процессорах по крайней мере).
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|3.10, корпорация (?), 10:50, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> а значит за каждую карту эти корпорации законодателями вынуждены отчислять
как будто бы нам ТВОИХ денег при этом должно быть жалко?
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|3.11, Константавр (ok), 10:51, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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в нвидию верю, амд, ну, может в скором времени выкатит, а вот пока армы запият, да пока всё это попадёт в телефоны, да в телеприставки, да в синглборды ихнте... Ой мама...
Опять же удручает то, что с каждым таким новым форматом наше железо (вполне мощное на текущий момент) превращается в тыкву. Пример - смотрел недавно ролик от 8bit-guy, шде он пытался раскочегарить какой-то мак, ещё совсем недавно топовый. Так вот, всё кроме видео там летает. И именно видео (даже 720p h264 с трудом тянет) делает эту железяку бессмысленной для домашного использования.
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|4.13, Анонимус154 (?), 10:54, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В консорциум входят Google с Apple. Не думаю, что вопрос аппаратной поддержки кодека в телефонах сильно задержится.
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|5.15, Константавр (ok), 11:03, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Гугл не может впихнуть в армовские процессоры поддержку кодека. Да и сам кодек, насколько я понял. гораздо более требователен к ресурсам, много считать надо. Армовские графические процессоры до сих пор поддержку 4к имеют только на бумаге, ставя колом любой андроид и линукс колом. В телефонах уже тепловыми трубками температуру сбрасывают. Что дальше, вентиляторы в телефон вставлять? :) А тут откуда-то ещё мощи взять надо. Это не энвидия, взял пару модулей накинул, места куча, пару ватт в требования накинул. Тут всё кроме самого проца упирается всё в размеры и температуру.
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|6.21, aurved (?), 11:35, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну не знаю про ARM и 4K. Odroid C2 (ARM Mali™-450 MP3 GPU). Телика 4К нет. Но так даже по-моему еще тяжелее, там как приходится масштабировать в FullHD. Нагрузка на CPU возросла. Около 20% на каждом из 4-х ядер. Вроде тянет норм. А вот на i5-3550 все гораздо печальнее.
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|6.36, Crazy Alex (ok), 13:17, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Точнее, в альянс - вот в этот самый, Open Media,этот кодек продвигающий. Можете на их сайте на страничке Members глянуть.
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|2.12, корпорация (?), 10:54, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А смогут - правильно, разработавшие его в порыве альтруизма ютубы с нетфликсами.
ну вот мы вам еще и декодер проспонсировали, чем вы недовольны?
самостоятельно закодировать - таки да, не сможете, ну, точнее, сможете к пенсии, ее вам снова отодвинули, чтоб времени точно хватило.
И наш ценный контент любители тырить не будут. Его, правда, во все времена тырили профессионалы (у которых нет проблем с мощностями для кодера), но мы уже отписали победный прессрелиз и подняли цену своих ненужноакций аж на 2%
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|2.14, Анонимус154 (?), 11:00, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Full HD AVC видеокарты умеют уже больше 10 лет. Современные уже умеют 10-bit HEVC в 4к. Не знаю в каком вы десятилетии живёте.
А то, что более новый и более качественный кодек требует больше системных ресурсов - в этом нет ничего страшного. Так было с ASP, AVC, HEVC и всеми остальными кодеками. К тому же, текущая реализация кодека далека от оптимальной. О чем, собственно, написано в статье.
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|2.18, Аноним (18), 11:14, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> только не надо говорить, что вот сейчас появятся аппаратные реализации и все станет хорошо.
Сейчас появятся аппаратные реализации и всё станет хорошо.
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|2.45, maximnik0 (?), 13:53, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Открытый, бесплатный, свободный от патентов и все такое,
С этого момента подробнее пожалуйста.На сколько я слышал есть патенты, но Гугл договорился на разовую выплату.Консорциум MPEG владеет свыше 3000 патентов и некоторые вещи принципиально сейчас обойти не возможно,хотя некоторые патенты вообще по идее им выдаваться не должны были ,но опять же попробуй с ними потягаться в суде.Как я помню один из патентов который предъявлялся к иску описывал механизм индексного перемещения по файлу,без него не в одном кодеке не будет быстрой перемотки.
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|2.37, Crazy Alex (ok), 13:19, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Самое безумное - что это началось со свихнувшейся Мозиллы и присоединившегося к ним Циско. А сейчас глядишь на список участников - оторопь берёт, там вообще все значимые конторы
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|2.26, Андрей (??), 12:11, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Гугл выкинул gcc из Android NDK (не хватает денег, чтобы поддерживать аж целых 2 компилятора).
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|3.41, Аноним (34), 13:33, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если что, интринсики есть и в шланге.
Все надеятся сделать лучше, чем может компилятор. И далеко не у всех получается.
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