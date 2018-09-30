30.09.2018 10:55  Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE

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|2.2, Анонайзер (?), 11:14, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Сначала все переписывались в icq, потом в скайпе, потом в вотсаппе, потом в телеграме.
С плеерами, думаю, так же
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|1.4, Annoynyzmous (?), 11:49, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Осилить album grid view они так и не могут... Из-за такого дерьма людям с фонотекой в несколько сотен GB (включая меня) приходится пользоваться поделиями на Python просто потому, что они позволяют, чёрт подери, нормально ориентироваться в таком количестве музыки.
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|2.8, Аноним (-), 12:58, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Никогда не слышал про это гoвно. И да, о вкусах не спорят. Что для тебя "идеально" - для других так себе.
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|3.13, user90 (?), 13:30, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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Смотри-ка, плюсик заработал))
Идеально, анонимус, это когда все настраивается, вообще ВСЕ. Иначе ты ошибся с выбором ОС и непонятно, какого хрена ты тут вообще делаешь.
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|5.25, user90 (?), 15:04, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Так не бывает)) Точнее, так может быть лишь в 2х случаях:
1. Вам просто пофиг,
2. Вы - именно тот самый среднестатистически
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|6.26, A.Stahl (ok), 15:08, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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И? Эти 2 случая покрывают огромный процент людей. И для них всё идеально. Разве это не здорово?
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|7.29, user90 (?), 15:43, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Эти 2 случая покрывают огромный процент людей.
Приматов)) Но чего мелочится, виндовс-ПО "покрывает" (удачно отмечено кстати) еще больший процент.
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|1.9, ganji (?), 13:01, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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Сначала заменили Amarok (впавший в стазис на 5 лет) на Cantata в большинстве KDE дистрибутивов. Вроде благополучно. Работает. Привыкли. Теперь пытаются проталкивать вот это лайтовое поделие, которое они называют ПЛЕЕРОМ, лол.
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|2.27, Sluggard (ok), 15:19, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Кто, когда, и где менял Amarok, да ещё и на сторонюю для KDE связку mpd+Cantata? У него релиз 2.9 в марте этого года был.
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|4.30, Аноним (30), 16:13, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Т.е. имеешь ввиду shareware? Но для свободных систем оно никогда и не было модным. Для них рулит FOSS.
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