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30.09.2018 10:55  Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE

Сформирован выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. При развитии проекта основное внимание уделяется обеспечению стабильности, а уже потом наращиванию функциональности. Бинарные сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak), macOS и Windows.

Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia. Обеспечивается хорошая интеграция с рабочим столом KDE Plasma, но программа не привязана к нему, и может использоваться в других окружениях и ОС (в том числе Windows и Android). Elisa позволяет создавать списки воспроизведения и просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам, но развитие приложения сосредоточено на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией.

Предоставляется возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек и без определения каталогов с музыкальными файлами. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов. Индексация может производиться как при помощи встроенного индексатора, так и штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Встроенный индексатор самодостаточен и интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки. Индексатор Baloo работает значительно быстрее, так как вся необходимая информация уже проиндексирована для KDE.

Особенности новой версии:

  • Внесена большая порция улучшений в интерфейс пользователя. В заголовке текущей композиции обеспечено выравнивание кнопок, относительно эскиза альбома;
  • Добавлен режим скрытия блока навигации по альбомам с оставлением на экране только заголовка с информацией о текущей композиции и кнопок управления воспроизведением;
  • Добавлена возможность скрытия списка воспроизведения при просмотре музыкальной коллекции;
  • При отсутствии данных о рейтинге блок звёздочек теперь скрывается вместо показа нулевого рейтинга;
  • Реализован интерфейс для взаимодействия с движком семантического поиска Baloo, позволяющий отслеживать переименования файлов;
  • Элементы кода, привязанные к устаревшим подсистемам KDE, переведены на использование фреймворка KDeclarative;
  • Улучшена поддержка платформы Windows;
  • Началась подготовка к модернизации области заголовка: переработан внутренний код различных компонентов, не связанных с выводом графики;
  • Обеспечено динамическое масштабирование области с информацией о композиции;
  • Улучшено отображение заголовка списка воспроизведения;
  • Оптимизированы методы обработки данных через model/view API;
  • Фреймворки KIO и KFileMetaData переведены в число необязательных зависимостей. Ведётся работа по созданию сборки для Android с минимальным числом зависимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KDE/elisa/r...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.2, развиваемого сообществом KDE
  3. OpenNews: Для KDE развивается новый музыкальный проигрыватель Elisa
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.9
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Museeks 0.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elisa, kde, music
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:05, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Молодцы! Нам осталось лишь 22 плеера до красивого числа в 1024 условно-стабильных линукс-аудиоплееров.
    Нужно ещё немного. Совсем чуть-чуть!
     
     
  • 2.2, Анонайзер (?), 11:14, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Сначала все переписывались в icq, потом в скайпе, потом в вотсаппе, потом в телеграме.
    С плеерами, думаю, так же
     
     
  • 3.21, VINRARUS (ok), 14:23, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В SMS же.
     
  • 3.35, Аноним (35), 17:08, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Сначала все переписывались в icq

    IRC! https://xkcd.com/1782/

     
  • 2.3, leap42 (ok), 11:48, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    mpd же, стабильность на уровне (для кед есть вполне приличная морда: Cantata)
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:54, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда хорошо, когда есть выбор.

    Еще один, живой, аудио-плеер не помешает

     
  • 1.4, Annoynyzmous (?), 11:49, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Осилить album grid view они так и не могут... Из-за такого дерьма людям с фонотекой в несколько сотен GB (включая меня) приходится пользоваться поделиями на Python просто потому, что они позволяют, чёрт подери, нормально ориентироваться в таком количестве музыки.
     
  • 1.7, user90 (?), 12:42, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не понимаю этих потуг, идеальный плеер для больших коллекций музыки написан уже очень давно: gmusicbrowser.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:58, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Никогда не слышал про это гoвно. И да, о вкусах не спорят. Что для тебя "идеально" - для других так себе.
     
     
  • 3.13, user90 (?), 13:30, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Смотри-ка, плюсик заработал))
    Идеально, анонимус, это когда все настраивается, вообще ВСЕ. Иначе ты ошибся с выбором ОС и непонятно, какого хрена ты тут вообще делаешь.
     
     
  • 4.20, A.Stahl (ok), 14:22, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, идеально это когда ничего не хочется настраивать.
     
     
  • 5.25, user90 (?), 15:04, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так не бывает)) Точнее, так может быть лишь в 2х случаях:
    1. Вам просто пофиг,
    2. Вы - именно тот самый среднестатистически
     
     
  • 6.26, A.Stahl (ok), 15:08, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И? Эти 2 случая покрывают огромный процент людей. И для них всё идеально. Разве это не здорово?
     
     
  • 7.29, user90 (?), 15:43, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Эти 2 случая покрывают огромный процент людей.

    Приматов)) Но чего мелочится, виндовс-ПО "покрывает" (удачно отмечено кстати) еще больший процент.

     
  • 2.24, Аноним (24), 14:49, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле идеальный плеер это ваш любимый двухпанельник + демон.
     
  • 1.9, ganji (?), 13:01, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Сначала заменили Amarok (впавший в стазис на 5 лет) на Cantata в большинстве KDE дистрибутивов. Вроде благополучно. Работает. Привыкли. Теперь пытаются проталкивать вот это лайтовое поделие, которое они называют ПЛЕЕРОМ, лол.
     
     
  • 2.27, Sluggard (ok), 15:19, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто, когда, и где менял Amarok, да ещё и на сторонюю для KDE связку mpd+Cantata? У него релиз 2.9 в марте этого года был.
     
  • 2.34, Аноним (34), 17:01, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >которое они называют ПЛЕЕРОМ, лол

    Использую AIMP, доволен как слон.

     
     
  • 3.44, Sluggard (ok), 18:36, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под вайном что ли?
     
  • 1.11, llama (?), 13:18, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    только винамп у остальных интерфейсы ynоpoты и жрут ресурсы как свиньи впрочем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:36, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Винамп это дикий треш из 90х. Мертвое должно оставаться мертвым.
     
     
  • 3.19, VINRARUS (ok), 14:21, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Весь опенсорс из 90х. После 2010 делать полностью бесплатный софт вообще стало не модным.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:13, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. имеешь ввиду shareware? Но для свободных систем оно никогда и не было модным. Для них рулит FOSS.
     
     
  • 5.31, VINRARUS (ok), 16:35, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Извиняюсь, под бесплатным имелось в виду свободный.
     
  • 2.22, IRASoldier (?), 14:23, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под Linux'ы его не завозили. Для Windows же сейчас вместо WinAmp'а есть AIMP, а если же ппц как охота минимализма и крайне умеренного ресурсопотребления - 1by1 (http://mpesch3.de1.cc/1by1.html).
     
     
  • 3.28, VINRARUS (ok), 15:24, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    QMMP
     
  • 1.15, Stepnoy (?), 13:36, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    100500 плееров в стиле Амарок! Наверное, их очень просто сделать и невозможно развивать...
     
  • 1.23, VINRARUS (ok), 14:25, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Давайте чесно: это не плеер, это каталог звуков.
     
  • 1.32, Аноним (32), 16:38, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Напомнил амарок версий 1.х.
     

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