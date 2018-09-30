30.09.2018 10:55  Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE

Сформирован выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. При развитии проекта основное внимание уделяется обеспечению стабильности, а уже потом наращиванию функциональности. Бинарные сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak), macOS и Windows. Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia. Обеспечивается хорошая интеграция с рабочим столом KDE Plasma, но программа не привязана к нему, и может использоваться в других окружениях и ОС (в том числе Windows и Android). Elisa позволяет создавать списки воспроизведения и просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам, но развитие приложения сосредоточено на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией. Предоставляется возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек и без определения каталогов с музыкальными файлами. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов. Индексация может производиться как при помощи встроенного индексатора, так и штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Встроенный индексатор самодостаточен и интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки. Индексатор Baloo работает значительно быстрее, так как вся необходимая информация уже проиндексирована для KDE. Особенности новой версии: Внесена большая порция улучшений в интерфейс пользователя. В заголовке текущей композиции обеспечено выравнивание кнопок, относительно эскиза альбома;

Добавлен режим скрытия блока навигации по альбомам с оставлением на экране только заголовка с информацией о текущей композиции и кнопок управления воспроизведением;

Добавлена возможность скрытия списка воспроизведения при просмотре музыкальной коллекции;

При отсутствии данных о рейтинге блок звёздочек теперь скрывается вместо показа нулевого рейтинга;

Реализован интерфейс для взаимодействия с движком семантического поиска Baloo, позволяющий отслеживать переименования файлов;

Элементы кода, привязанные к устаревшим подсистемам KDE, переведены на использование фреймворка KDeclarative;

Улучшена поддержка платформы Windows;

Началась подготовка к модернизации области заголовка: переработан внутренний код различных компонентов, не связанных с выводом графики;

Обеспечено динамическое масштабирование области с информацией о композиции;

Улучшено отображение заголовка списка воспроизведения;

Оптимизированы методы обработки данных через model/view API;

Фреймворки KIO и KFileMetaData переведены в число необязательных зависимостей. Ведётся работа по созданию сборки для Android с минимальным числом зависимостей.



