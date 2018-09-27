27.09.2018 23:53  Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 2.8.1

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.8.1, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Ветка LibreSSL 2.8.x рассматривается как экспериментальная, в которой развиваются возможности для включения в состав OpenBSD 6.4. Особенности LibreSSL 2.8.1: Добавлены тестовые векторы для проверки корректности реализаций ECDH, RSASSA-PSS, AES-GCM, AES-CMAC, AES-CCM, AES-CBC-PKCS5, DSA, ChaCha20-Poly1305, ECDSA и X25519 при помощи инструментария для проверки криптографических библиотек Wycheproof;

Упрощён код генерации и проверки цифровых подписей при обмене ключами;

Очередная порция кода переведена на использование подсистем CBB/CBS, в том числе на CBB переведён код обработки сообщений при согласовании соединений;

Устранено несколько утечек памяти;

Упрощён разбор и обработка сессионных тикетов по аналогии с реализацией из BoringSSL;

В SSL_copy_session_id, PEM_Sign, EVP_EncodeUpdate, BIO_set_cipher, X509_OBJECT_up_ref_count обеспечен возврат целочисленного кода ошибки, соответствующего OpenSSL;

Некоторые #defines-макросы заменены на функции для соответствия c ABI OpenSSL;

Из OpenSSL перенесена функция X509_get0_serialNumber;

Для соответствия OpenSSL удалены EVP_PKEY2PKCS8_broken и PKCS8_set_broken. Добавлены PKCS8_pkey_add1_attr_by_NID и PKCS8_pkey_get0_attrs;

Из утилиты openssl удалена неработающая поддержка форматов pkcs8;

Некоторые функции из публичного API переведены на использование const для аргументов;

Добавлен не подверженный тайминг-атакам код проверки результатов верификации цифровых подписей;

Добавлены дополнительные тесты шифров в appstest.sh, включая все шифры для TLSv1.2;

Из OpenSSL перенесены функции RSA_meth_get_finish() и RSA_meth_set1_name();

Добавлен новый API EVP_CIPHER_CTX_(get|set)_iv() для получения вектора инициализации с целью проведения его верификации.



