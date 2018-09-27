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27.09.2018 23:53  Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 2.8.1

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.8.1, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Ветка LibreSSL 2.8.x рассматривается как экспериментальная, в которой развиваются возможности для включения в состав OpenBSD 6.4.

Особенности LibreSSL 2.8.1:

  • Добавлены тестовые векторы для проверки корректности реализаций ECDH, RSASSA-PSS, AES-GCM, AES-CMAC, AES-CCM, AES-CBC-PKCS5, DSA, ChaCha20-Poly1305, ECDSA и X25519 при помощи инструментария для проверки криптографических библиотек Wycheproof;
  • Упрощён код генерации и проверки цифровых подписей при обмене ключами;
  • Очередная порция кода переведена на использование подсистем CBB/CBS, в том числе на CBB переведён код обработки сообщений при согласовании соединений;
  • Устранено несколько утечек памяти;
  • Упрощён разбор и обработка сессионных тикетов по аналогии с реализацией из BoringSSL;
  • В SSL_copy_session_id, PEM_Sign, EVP_EncodeUpdate, BIO_set_cipher, X509_OBJECT_up_ref_count обеспечен возврат целочисленного кода ошибки, соответствующего OpenSSL;
  • Некоторые #defines-макросы заменены на функции для соответствия c ABI OpenSSL;
  • Из OpenSSL перенесена функция X509_get0_serialNumber;
  • Для соответствия OpenSSL удалены EVP_PKEY2PKCS8_broken и PKCS8_set_broken. Добавлены PKCS8_pkey_add1_attr_by_NID и PKCS8_pkey_get0_attrs;
  • Из утилиты openssl удалена неработающая поддержка форматов pkcs8;
  • Некоторые функции из публичного API переведены на использование const для аргументов;
  • Добавлен не подверженный тайминг-атакам код проверки результатов верификации цифровых подписей;
  • Добавлены дополнительные тесты шифров в appstest.sh, включая все шифры для TLSv1.2;
  • Из OpenSSL перенесены функции RSA_meth_get_finish() и RSA_meth_set1_name();
  • Добавлен новый API EVP_CIPHER_CTX_(get|set)_iv() для получения вектора инициализации с целью проведения его верификации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.8.0
  3. OpenNews: Проект HardenedBSD возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  4. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  5. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
  6. OpenNews: Разработчики OpenBSD представили криптографическую библиотеку libcsi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libressl, crypt
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