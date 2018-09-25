25.09.2018 22:49  Дистрибутив Fedora 29 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora 29. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 30 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Atomic Host, Fedora Server, Fedora Silverblue и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM (Raspberry Pi 2 и 3), ARM64 (AArch64) и Power. Наиболее заметные улучшения в Fedora 29: Модульный репозиторий пакетов, который в Fedora 28 был предложен для пользователей Fedora Server, теперь по умолчанию включён для всех редакций Fedora. Репозиторий предлагает сгруппированные в модули наборы rpm-пакетов, поддержка которых осуществляется независимо от релизов дистрибутива. Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Также имеется возможность параллельной установки модулей с разными версиями одного и того же приложения. Модули включают базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки (в качестве зависимости могут использоваться другие модули);

Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30. В состав включено новое приложение для прослушивания подкастов. В менеджере приложений (GNOME Software) появилась поддержка автоматического обновления пакетов в формате Flatpak;

Компоненты рабочего стола Xfce обновлены до экспериментальной ветки 4.13, в которой формируется будущий стабильный релиз 4.14, примечательный переходом на GTK3+;

Редакция Fedora Atomic Workstation переименована в Fedora Silverblue. Редакция Fedora Silverblue отличается от Fedora Workstation поставкой в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления и с установкой всех дополнительных приложений в виде flatpak-пакетов, запускаемых в изолированных контейнерах;

Стабилизация локальной системы хранения Stratis, предоставляющей инструменты для упрощения настройки и управления дисками и SSD, напоминающие по возможностям Btrfs, ZFS и LVM. Stratis реализован в виде слоя (демон stratisd), построенного поверх подсистемы devicemapper и XFS, и позволяющего использовать такие возможности как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования, без наличия квалификации эксперта по администрированию систем хранение. Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита;

При установке Fedora в качестве единственной ОС на компьютере загрузочное меню GRUB теперь скрывается;

Обновлены версии приложений, в том числе: Binutils 2.31, Glibc 2.28, Node.js 10, Python 3.7, Ruby on Rails 5.2, Golang 1.11, Perl 5.28 (вместо search.cpan.org задействован metacpan.org), MySQL 8, Java 11;

Исполняемый файл /usr/bin/python перемещён в отдельный пакет python-unversioned-command;

Отключено автоматическое сохранение файлов с предкомпиляцией байткода Python (файлы *.pyc) в не специфичных для Python каталогах (в /usr/lib/python3.7/ предкомпилированый байткод оставлен);

Пакеты для архитектуры i686 теперь собираются с включением оптимизаций, применяющих инструкции SSE2;

Для систем ARMv7 и aarch64 добавлена возможность сжатия файла подкачки с использованием технологии ZRAM;

В GnuTLS по умолчанию включена поддержка TLS 1.3;

В пути PATH каталоги ~/.local/bin и ~/bin перемещены в начало списка, т.е. локальной установленные пользователем исполняемые файлы теперь будут запускаться в первую очередь, если они пересекаются с системными программами (данное поведение соответствует Debian и Ubuntu);

Прекращена поддержка архитектуры PPC64 (big endian). Поддержка ppc64le (little endian) сохранена;



