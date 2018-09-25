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25.09.2018 22:49  Дистрибутив Fedora 29 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora 29. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 30 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Atomic Host, Fedora Server, Fedora Silverblue и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM (Raspberry Pi 2 и 3), ARM64 (AArch64) и Power.

Наиболее заметные улучшения в Fedora 29:

  • Модульный репозиторий пакетов, который в Fedora 28 был предложен для пользователей Fedora Server, теперь по умолчанию включён для всех редакций Fedora. Репозиторий предлагает сгруппированные в модули наборы rpm-пакетов, поддержка которых осуществляется независимо от релизов дистрибутива. Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Также имеется возможность параллельной установки модулей с разными версиями одного и того же приложения. Модули включают базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки (в качестве зависимости могут использоваться другие модули);
  • Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30. В состав включено новое приложение для прослушивания подкастов. В менеджере приложений (GNOME Software) появилась поддержка автоматического обновления пакетов в формате Flatpak;
  • Компоненты рабочего стола Xfce обновлены до экспериментальной ветки 4.13, в которой формируется будущий стабильный релиз 4.14, примечательный переходом на GTK3+;
  • Редакция Fedora Atomic Workstation переименована в Fedora Silverblue. Редакция Fedora Silverblue отличается от Fedora Workstation поставкой в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления и с установкой всех дополнительных приложений в виде flatpak-пакетов, запускаемых в изолированных контейнерах;
  • Стабилизация локальной системы хранения Stratis, предоставляющей инструменты для упрощения настройки и управления дисками и SSD, напоминающие по возможностям Btrfs, ZFS и LVM. Stratis реализован в виде слоя (демон stratisd), построенного поверх подсистемы devicemapper и XFS, и позволяющего использовать такие возможности как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования, без наличия квалификации эксперта по администрированию систем хранение. Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита;
  • При установке Fedora в качестве единственной ОС на компьютере загрузочное меню GRUB теперь скрывается;
  • Обновлены версии приложений, в том числе: Binutils 2.31, Glibc 2.28, Node.js 10, Python 3.7, Ruby on Rails 5.2, Golang 1.11, Perl 5.28 (вместо search.cpan.org задействован metacpan.org), MySQL 8, Java 11;
  • Исполняемый файл /usr/bin/python перемещён в отдельный пакет python-unversioned-command;
  • Отключено автоматическое сохранение файлов с предкомпиляцией байткода Python (файлы *.pyc) в не специфичных для Python каталогах (в /usr/lib/python3.7/ предкомпилированый байткод оставлен);
  • Пакеты для архитектуры i686 теперь собираются с включением оптимизаций, применяющих инструкции SSE2;
  • Для систем ARMv7 и aarch64 добавлена возможность сжатия файла подкачки с использованием технологии ZRAM;
  • В GnuTLS по умолчанию включена поддержка TLS 1.3;
  • В пути PATH каталоги ~/.local/bin и ~/bin перемещены в начало списка, т.е. локальной установленные пользователем исполняемые файлы теперь будут запускаться в первую очередь, если они пересекаются с системными программами (данное поведение соответствует Debian и Ubuntu);
  • Прекращена поддержка архитектуры PPC64 (big endian). Поддержка ppc64le (little endian) сохранена;


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями
  3. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
  4. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 28
  6. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 22:51, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    А в чём у Федоры разница между бета-тестированием и релизом?
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 23:00, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А вот эти ребята. Идиота говнометателя из дебиана давно выперли да и не только из дебиана хотя там другая история, но петросяны слоупочные стараются по прежнему.
     
  • 2.5, Илья (??), 23:28, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я обновился на бету и всё, как обычно, стабильно.
     
  • 1.2, anonymous (??), 22:55, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    больше  60 герц под вейлендом снова нет. Саботаж или разработчиков разогнали? Я же помню с каким рвением полировали графику редхатовцы, первый обалденно плавный гном с гибкими окнами, даже на слабом железе, потом вейленд объявили приоритетом, все ждали еще более плавную отрисовку даже чем в иксах. Ощущение какого то кидалова.
     
  • 1.4, DerRoteBaron (ok), 23:10, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Редакция Fedora Atomic Workstation переименована в Fedora Silverblue.

    Оно настолько же нежизнеспособное, как было пару месяцев назад, когда flatpak-репозитория не было?

    > При установке Fedora в качестве единственной ОС на компьютере, загрузочное меню GRUB теперь будет скрыто;

    Весьма спорно. С одной стороны время загрузки станет меньше на пару секунд, что с systemd и NVME существенно, а с другой решать проблемы на плохо совместимом железе или после успешного криворучества станет сложнее.

     
     
  • 2.6, qcgg (?), 23:29, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Оно настолько же нежизнеспособное, как было пару месяцев назад, когда flatpak-репозитория не было?

    Ты с бодуна? Или у тебя все становится нежизнеспособным к чему прикасаешься?

    > с другой решать проблемы на плохо совместимом железе или после успешного криворучества станет сложнее.

    Точно с бодуна. Как плохо совместимое железо коррелирует с загрузкой со скрытым меню GRUB? Или ты не знаешь заветную кнопочку для показа меню?

     
  • 2.7, Аноним (7), 23:30, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какого там у тебя flatpak-репозитория то не было, уточняй.

    Пользуюсь 28, полет нормальный, на 29 перекачусь с релизом.

     

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