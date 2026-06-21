Выпуск проекта XLibre XServer 25.2.0, развивающего форк X.Org Server

|
|1.1, HW (?), 23:16, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Slackware планирует перейти на XLibre в качестве полной замены Xorg.
|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 23:40, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Тебя, вроде, никто не спрашивал. Продолжай есть то, что дают и пока дают.
|
|
|
|4.18, Аноним (18), 00:21, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Т.е. слакварь? Уж лучше что-нибуть рабочее, и не из прошлого века
|
|
|
|
|
|6.34, Аноним (34), 02:59, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
На локалхосте и хурд работает. Особенно на каникулах, когда заняться особо нечем.
|
|1.4, q (ok), 23:32, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
О чем проект тактично умалчивает: GTK дропает иксы в следующей версии. Это значит, что значительная часть приложений отвалится в хлибре. Qt последует его примеру как пить дать -- отвалится оставшаяся часть приложений. GNOME и KDE дропают иксы -- значит 90% пользователей будут на вяленом, а разрабы вообще всех гуйных приложений и тулкитов полностью прекратят принимать х11ренотень-специфичные багрепорты.
|
|
|
|2.5, HW (?), 23:34, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
GTK2 тоже форкнули, так что всё будет ништяк.
|
|2.6, Аноним (8), 23:37, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну, в принципе, можно дропнуть новые версии GTK/Qt, так как из нового там только тормоза.
|
|2.10, Alex154 (ok), 23:53, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
QT7 и GTK5 это из области очень далекого будущего, даже если библиотеку выпустят, то перехода софта на новые либы ждать очень долго. Софта на GTK4 довольно мало, куча ПО сидит на GTK3. С QT6 сильно лучше, да.
|
|2.12, Аноним (12), 00:08, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а 90% включаяя андроид? я не знаю что там за Х, но вяленый вроде там не прижился, кроме того есть куча всях расбери и прочих одноплатников для которых вяленый как будто не нужен.
|
|
|
|3.13, q (ok), 00:11, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
На андроиде своя разработка. И андроид появился раньше вяленого, так что хз, как бы гугл сгонял в будуЮщее за вяленым. Для одноплатников и встроек придумали веб-интерфейс. Ну в самом деле, не дурак же ты втыкать моник прямиком в... OpenWrt-роутер. Или все-таки дурак?
|
|3.24, Аноним (24), 00:56, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На андроиде, внезапно, SurfaceFlinger — самописный гугловский композитор, построенный по тем же принципам, что и вяленый. По сути, очень обрезанный вяленд на минималках, без расширяемого протокола, заточенный сугубо под носимые устройства и ведроидовый стек. Иксами там и не пахнет.
|
|2.15, Аноним (15), 00:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Qt не планирует дропать иксы просто потому что, погугли на досуге.
Так же, как достаточно много людей не собирается идти на поводу маркетинга и насильственного впаривания очевидно не готовой **для замены имеющегося** технологиию
|
|
|
|3.19, q (ok), 00:22, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> не готовой
На подобные комменты я всегда отвечаю так: приведи хотя бы ОДНУ вещь, которая на практике отсутствует в вяленом. Вот прям не две вещи, не три, а хотя бы одну. На этом моменте все комментаторы отваливаются. Отвалишься и ты. Спорим? Вот смотри, читаем твой следующий коммент, и в нем не будет ответа на мой вопрос:
|
|
|
|4.20, Аноним (15), 00:32, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> На этом моменте
Ты идёшь доказывать, когда вяленд был готов **к замене** иксов, пока что видно обратное и в частности по огромному количеству жалоб не только от пользующихся линуксами (в частности теми, кто пишет софт), но и новичками, которые пытаются просто переехать на него. В мои обязанности не входит разжёвывать очередному промытому прогрессивным маркетингом простые вещи.
И заодно ответочку лови - докажи, что невозможно реализовать в иксах всё тоже самое, что и в вяленде. И нет, аргументы в стиле "там же код ужасный" здесь не сработают.
|
|
|
|5.21, q (ok), 00:36, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> по огромному количеству жалоб
Можно подумать не было огромного количества жалоб на иксы. Ведь в самом деле, не дурак же ты рисовать картину, будто в ишшьюзах иксов висело всего одно "Issue #1: There are no bugs, it's too boring! What should I do?"
> докажи, что невозможно реализовать в иксах всё тоже самое, что и в вяленде
Признаю, что невозможно. В иксах можно устанавливать кейлоггер, а в вяленом нельзя. В иксах можно шпионить и скриншотить без ведома пользователя, а в вяленом нельзя. Но речь не об этом. Речь о том, что - ахаха! - ты снова отвалился, ибо не привел ту самую ОДНУ вещь, которой НА ПРАКТИКЕ не хватает в вяленом.
Читаем твой следующий коммент, и в нем снова увиливания от вопроса:
|
|
|
|6.25, Аноним (15), 00:58, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> не было огромного количества жалоб на иксы
> В иксах можно устанавливать кейлоггер
> В иксах можно шпионить и скриншотить без ведома пользователя,
Вся аргументация, типичная для промытых прогрессивным (и агрессивным) маркетингом, хоть бы методичку меняли что-ли, скучно ведь :D
Повторю, что разжёвывать простые вещи я тебе не обязан. Можешь дальше жить в мирке безопасности (который тебе был навязан маркетингом и людьми, которым заплатили за закапывание иксов) и считать, что множество фундаментальных фич не должно быть в этом самом фундаменте.
|
|
|
|7.26, q (ok), 01:07, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> хоть бы методичку меняли что-ли, скучно ведь
Зачем ее менять, если реальность не изменилась? Например, аргументация противников алхимии не менялась последние лет 200. Вот буквально. Спросишь у ученого: "Почему алхимию не практикуешь?" - а он ответит по методичке 18-го века.
> разжёвывать простые вещи я тебе не обязан
Это да. Но зато теперь все будут знать, что на любой вопрос у тебя один ответ: "ни абязан атвичать!111"
Ну, и чтоб ты не расслаблялся (можешь не отвечать), напоминаю вопрос: есть ли хотя бы ОДНА практическая вещь, которой нет в вяленом? Читаем твое отсутствие ответа:
|
|2.16, Аноним (16), 00:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Это значит, что значительная часть приложений отвалится в хлибре
нет, не значит. почти все нормальные приложения гтк3 максимум. сам гкт уже давно все послали.
|
|2.17, Аноним (17), 00:21, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> О чем проект тактично умалчивает: GTK дропает иксы в следующей версии. Это значит, что значительная часть приложений отвалится в хлибре.
О чем опеннетные аналитики тактично умалчивают: куча софта дропнула поддежрку GTK еще при переходе GTK2 -> GTK3. Как раз из-за закидовнов корпоративных гнумовцев "мы выкидываем все, ненужное нам для презенташки менагеру в вирталочке мака/венды".
А "улучшения" в GTK4 добили всех оставшихся, сомневавшихся или надеющихся "вдруг они вот щас закончат маятся фигней?". Так что да, отвалится гнумовский калькулятор ... бида-пичаль.
|
|1.9, Аноним (9), 23:41, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> Драйверы NVIDIA 470+ теперь могут применяться для GLX и DRI3
Ну надо же, оказывается проблема то по большей части не в NVIDIA. Всего-то нужно было использовать EGL вместо GBM.
Но упоровшимся по wayland важнее было своими хотелками заниматься, а не думать о пользователях.
|
|1.22, НяшМяш (ok), 00:49, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Искренне поздравляю хлибрю с новым релизом. Наконец-то появился загон для любителей карбюраторов и барабанных тормозов, где они не будут мешать всем остальным двигаться в будущее.
|
|
|
|2.23, Мемоним (?), 00:53, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> двигаться в будущее
> Проект Wayland был начат в 2008 году. По состоянию на 2026 год он существует около 18 лет
> Леонид Ильич Брежнев руководил СССР на протяжении 18 лет — с октября 1964 года по ноябрь 1982 года
|
|
|
|3.28, Аноним (24), 01:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для начала, первые релизы именно wayland (не в виде идеи и набросков, а уже понятного протокола и архитектуры) — это 2013.
В 2008 был только безымянный композитор, написанный одним человеком на коленке и идея: «иксы бесполезно улучшать, там всё кривое, начиная с архитектуры. Только переписывать». Иронично, но началось всё с попыток сделать в иксах нормальный рендеринг 3D и отвязать их от рута.
А во–вторых: когда–когда там иксы начались? В каком–таком году? А я отвечу. В 1984. X11 — это 1987. Вот и считай, сколько лет застоя уже прошло, с 1987–го то.
|
|
|
|4.32, Аноним (32), 02:18, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в иксах нормальный рендеринг 3D
работал ещё в 2006 в kdeшном compiz
|
|
|
|5.33, Tty4 (?), 02:47, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не пытайтесь спорить. Просто - подождите, когда они окончательно отпроситься от кодовой базы. Спокойно начинайте помогать проекту без необходимости общаться с корыстными пи-болами.
|
|
|
|6.35, Аноним (24), 04:08, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Абсолютно верное суджение.
Согласен на 100% — было бы замечательно, если бы все форумные мирдверьмячи вместо мирдверьмячества про то, как им недокладывают опенсорса коммитили бы в XLibre. Только ой, тогда бы они не были мирдверьмячами, а были бы разработчиками.
Эх, вот если бы у бабушки был…
|
|5.36, Аноним (24), 04:13, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
compiz работал через х… Xgl¸потом его перепилили под AIGLX.
А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: кто пилил непосредственно AIGLX и DRI2?
Ага, тот самый чувак, которого в конце–концов достало ковыряться в омерзительных кишках иксов, он плюнул и написал новый композитор. И всё заверте…
|
|2.30, Аноним (8), 01:23, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> они не будут мешать всем остальным двигаться в будущее
67, everybody, 67... That sh*t's fire!
|