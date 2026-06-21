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Выпуск проекта XLibre XServer 25.2.0, развивающего форк X.Org Server

21.06.2026 23:07 (MSK)

Опубликован выпуск проекта XLibre 25.2.0, развивающего форк X.Org Server. Первый выпуск ветки XLibre XServer 25.2.0 позиционируется как имеющий качество бета-версии и предназначен для тестирования и выявления возможных недоработок. Следом планируют выпустить ещё несколько бета-версий, после чего объявить ветку стабильной.

XLibre применяется по умолчанию в дистрибутивах Artix Linux, GhostBSD, OpenMandriva и Vendefoul Wolf. Для Arch Linux, Debian, DragonFly BSD, Fedora, FreeBSD, Gentoo Linux, GNU Guix, Linux Mint, MX Linux, RHEL, Slackware, Ubuntu и Void Linux сообществом поддерживаются пакеты для замены X.Org Server на XLibre. Причиной создания форка было несогласие с политикой сопровождающих X.Org, ведущей к стагнации разработки.

Среди изменений в выпуске XLibre XServer 25.2:

  • Проведён рефакторинг внутренней архитектуры механизма 2D-акселерации glamor_egl, использующего OpenGL для ускорения 2D-операций. Из glamor_egl выделен xf86-специфичный код, а реализация инфраструктуры DRI3 (Direct Rendering Infrastructure) переделана для работы без библиотеки libgbm (Generic Buffer Management), что позволило обеспечить работу GLAMOR с проприетарными драйверами NVIDIA, начиная с ветки 470. Драйверы NVIDIA 470+ теперь могут применяться для GLX и DRI3, инициализации EGL и создания контекста OpenGL.
  • Переделана реализация упрощённого X-сервера KDrive, в котором появилась поддержка работы с несколькими экранами, инфраструктуры DRI3, архитектуры 2D-ускорения GLAMOR, механизма ускорения воспроизведения видео X-Video, автоопределения системы ввода evdev, многопоточного ввода и переключения виртуальных терминалов.
  • В X-сервер Xfbdev, использующий фреймбуфер, добавлена поддержка X-Video, GLX и DRI3, которые реализованы через архитектуру 2D-ускорения GLAMOR. Добавлены новые опции командной строки для настройки Xfbdev.
  • В X-сервер Xvfb (X virtual framebuffer) добавлена поддержка DRI3 и GLX, реализованная через GLAMOR.
  • DDX-драйвер "modesetting", работающий поверх интерфейса KMS (Kernel Mode Setting), переведён на использование GBM Bo Wrapper (BufferObject). Налажен поворот и отражение курсора, добавлена поддержка дополнительных размеров курсора.
  • Реализация DRI3 теперь возвращает номер версии 1.4 и очищает кэш модификаторов при вызове метода closeScreen.
  • Добавлены DRM-драйверы (Direct Rendering Manager) для Coreboot, VESA и EFI. DDX-драйвер для GPU Intel ограничен использованием для оборудования до поколения Gen3.
  • Обеспечена поддержка спецификации XDG Base Dir 0.8.
  • Выполнено разделение конфигурации для модулей NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/X11Libre/xs...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск XLibre XServer 25.1, форка X.Org Server
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.23 с устранением 9 уязвимостей
  4. OpenNews: Проекты Artix Linux и GhostBSD переходят с X.Org Server на XLibre
  5. OpenNews: В T2 Linux восстановили поддержку архитектуры ускорения XAA в X.Org Server
  6. OpenNews: Выпуск X-сервера yserver 1.0.0, написанного на Rust и пригодного для запуска MATE, Xfce и Cinnamon
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65737-xlibre
Ключевые слова: xlibre, x.org
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, HW (?), 23:16, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Slackware планирует перейти на XLibre в качестве полной замены Xorg.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 23:23, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Соболезную 2.5 пользователям.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:40, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тебя, вроде, никто не спрашивал. Продолжай есть то, что дают и пока дают.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 00:21, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Т.е. слакварь? Уж лучше что-нибуть рабочее, и не из прошлого века
     
     
  • 5.29, Советский Человек (?), 01:19, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем же она такая нерабочая, эта ваша слакварь? Стоит на ноутбуке с бородатых годов, отлично работает.
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 02:59, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На локалхосте и хурд работает. Особенно на каникулах, когда заняться особо нечем.
     

  • 1.2, Мемоним (?), 23:18, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Выглядит живее Weston'а
     
  • 1.4, q (ok), 23:32, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    О чем проект тактично умалчивает: GTK дропает иксы в следующей версии. Это значит, что значительная часть приложений отвалится в хлибре. Qt последует его примеру как пить дать -- отвалится оставшаяся часть приложений. GNOME и KDE дропают иксы -- значит 90% пользователей будут на вяленом, а разрабы вообще всех гуйных приложений и тулкитов полностью прекратят принимать х11ренотень-специфичные багрепорты.
     
     
  • 2.5, HW (?), 23:34, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GTK2 тоже форкнули, так что всё будет ништяк.
     
  • 2.6, Аноним (8), 23:37, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, в принципе, можно дропнуть новые версии GTK/Qt, так как из нового там только тормоза.
     
  • 2.7, Мемоним (?), 23:38, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем GLibre и KLibre
     
  • 2.10, Alex154 (ok), 23:53, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QT7 и GTK5 это из области очень далекого будущего, даже если библиотеку выпустят, то перехода софта на новые либы ждать очень долго. Софта на GTK4 довольно мало, куча ПО сидит на GTK3. С QT6 сильно лучше, да.
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:08, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а 90% включаяя андроид? я не знаю что там за Х, но вяленый вроде там не прижился, кроме того есть куча всях расбери и прочих одноплатников для которых вяленый как будто не нужен.
     
     
  • 3.13, q (ok), 00:11, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На андроиде своя разработка. И андроид появился раньше вяленого, так что хз, как бы гугл сгонял в будуЮщее за вяленым. Для одноплатников и встроек придумали веб-интерфейс. Ну в самом деле, не дурак же ты втыкать моник прямиком в... OpenWrt-роутер. Или все-таки дурак?
     
  • 3.24, Аноним (24), 00:56, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На андроиде, внезапно, SurfaceFlinger — самописный гугловский композитор, построенный по тем же принципам, что и вяленый. По сути, очень обрезанный вяленд на минималках, без расширяемого протокола, заточенный сугубо под носимые устройства и ведроидовый стек. Иксами там и не пахнет.
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt не планирует дропать иксы просто потому что, погугли на досуге.
    Так же, как достаточно много людей не собирается идти на поводу маркетинга и насильственного впаривания очевидно не готовой **для замены имеющегося** технологиию
     
     
  • 3.19, q (ok), 00:22, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > не готовой

    На подобные комменты я всегда отвечаю так: приведи хотя бы ОДНУ вещь, которая на практике отсутствует в вяленом. Вот прям не две вещи, не три, а хотя бы одну. На этом моменте все комментаторы отваливаются. Отвалишься и ты. Спорим? Вот смотри, читаем твой следующий коммент, и в нем не будет ответа на мой вопрос:

     
     
  • 4.20, Аноним (15), 00:32, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На этом моменте

    Ты идёшь доказывать, когда вяленд был готов **к замене** иксов, пока что видно обратное и в частности по огромному количеству жалоб не только от пользующихся линуксами (в частности теми, кто пишет софт), но и новичками, которые пытаются просто переехать на него. В мои обязанности не входит разжёвывать очередному промытому прогрессивным маркетингом простые вещи.

    И заодно ответочку лови - докажи, что невозможно реализовать в иксах всё тоже самое, что и в вяленде. И нет, аргументы в стиле "там же код ужасный" здесь не сработают.

     
     
  • 5.21, q (ok), 00:36, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > по огромному количеству жалоб

    Можно подумать не было огромного количества жалоб на иксы. Ведь в самом деле, не дурак же ты рисовать картину, будто в ишшьюзах иксов висело всего одно "Issue #1: There are no bugs, it's too boring! What should I do?"

    > докажи, что невозможно реализовать в иксах всё тоже самое, что и в вяленде

    Признаю, что невозможно. В иксах можно устанавливать кейлоггер, а в вяленом нельзя. В иксах можно шпионить и скриншотить без ведома пользователя, а в вяленом нельзя. Но речь не об этом. Речь о том, что - ахаха! - ты снова отвалился, ибо не привел ту самую ОДНУ вещь, которой НА ПРАКТИКЕ не хватает в вяленом.

    Читаем твой следующий коммент, и в нем снова увиливания от вопроса:

     
     
  • 6.25, Аноним (15), 00:58, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > не было огромного количества жалоб на иксы
    > В иксах можно устанавливать кейлоггер
    > В иксах можно шпионить и скриншотить без ведома пользователя,

    Вся аргументация, типичная для промытых прогрессивным (и агрессивным) маркетингом, хоть бы методичку меняли что-ли, скучно ведь :D

    Повторю, что разжёвывать простые вещи я тебе не обязан. Можешь дальше жить в мирке безопасности (который тебе был навязан маркетингом и людьми, которым заплатили за закапывание иксов) и считать, что множество фундаментальных фич не должно быть в этом самом фундаменте.

     
     
  • 7.26, q (ok), 01:07, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хоть бы методичку меняли что-ли, скучно ведь

    Зачем ее менять, если реальность не изменилась? Например, аргументация противников алхимии не менялась последние лет 200. Вот буквально. Спросишь у ученого: "Почему алхимию не практикуешь?" - а он ответит по методичке 18-го века.

    > разжёвывать простые вещи я тебе не обязан

    Это да. Но зато теперь все будут знать, что на любой вопрос у тебя один ответ: "ни абязан атвичать!111"

    Ну, и чтоб ты не расслаблялся (можешь не отвечать), напоминаю вопрос: есть ли хотя бы ОДНА практическая вещь, которой нет в вяленом? Читаем твое отсутствие ответа:

     
  • 2.16, Аноним (16), 00:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Это значит, что значительная часть приложений отвалится в хлибре

    нет, не значит. почти все нормальные приложения гтк3 максимум. сам гкт уже давно все послали.

     
  • 2.17, Аноним (17), 00:21, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > О чем проект тактично умалчивает: GTK дропает иксы в следующей версии. Это значит, что значительная часть приложений отвалится в хлибре.

    О чем опеннетные аналитики тактично умалчивают: куча софта дропнула поддежрку GTK еще при переходе GTK2 -> GTK3. Как раз из-за закидовнов корпоративных гнумовцев "мы выкидываем все, ненужное нам для презенташки менагеру в вирталочке мака/венды".
    А "улучшения" в GTK4 добили всех оставшихся, сомневавшихся или надеющихся "вдруг они вот щас закончат маятся фигней?".  Так что да, отвалится гнумовский калькулятор ... бида-пичаль.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:41, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Драйверы NVIDIA 470+ теперь могут применяться для GLX и DRI3

    Ну надо же, оказывается проблема то по большей части не в NVIDIA. Всего-то нужно было использовать EGL вместо GBM.

    Но упоровшимся по wayland важнее было своими хотелками заниматься, а не думать о пользователях.

     
  • 1.11, Аноним (11), 23:55, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И зачем теперь вяленый? Остаемся на иксах.
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:12, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оц девченки, а вяленый то а опасности!
     
  • 1.22, НяшМяш (ok), 00:49, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Искренне поздравляю хлибрю с новым релизом. Наконец-то появился загон для любителей карбюраторов и барабанных тормозов, где они не будут мешать всем остальным двигаться в будущее.
     
     
  • 2.23, Мемоним (?), 00:53, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > двигаться в будущее
    > Проект Wayland был начат в 2008 году. По состоянию на 2026 год он существует около 18 лет
    > Леонид Ильич Брежнев руководил СССР на протяжении 18 лет — с октября 1964 года по ноябрь 1982 года
     
     
  • 3.28, Аноним (24), 01:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала, первые релизы именно wayland (не в виде идеи и набросков, а уже понятного протокола и архитектуры) — это 2013.

    В 2008 был только безымянный композитор, написанный одним человеком на коленке и идея: «иксы бесполезно улучшать, там всё кривое, начиная с архитектуры. Только переписывать». Иронично, но началось всё с попыток сделать в иксах нормальный рендеринг 3D и отвязать их от рута.

    А во–вторых: когда–когда там иксы начались? В каком–таком году? А я отвечу. В 1984. X11 — это 1987. Вот и считай, сколько лет застоя уже прошло, с 1987–го то.

     
     
  • 4.31, Аноним (8), 01:45, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько лет уже прошло

    А Иксы всё работают :)

     
  • 4.32, Аноним (32), 02:18, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в иксах нормальный рендеринг 3D

    работал ещё в 2006 в kdeшном compiz

     
     
  • 5.33, Tty4 (?), 02:47, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пытайтесь спорить. Просто - подождите, когда они окончательно отпроситься от кодовой базы. Спокойно начинайте помогать проекту без необходимости общаться с корыстными пи-болами.
     
     
  • 6.35, Аноним (24), 04:08, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно верное суджение.

    Согласен на 100% — было бы замечательно, если бы все форумные мирдверьмячи вместо мирдверьмячества про то, как им недокладывают опенсорса коммитили бы в XLibre. Только ой, тогда бы они не были мирдверьмячами, а были бы разработчиками.

    Эх, вот если бы у бабушки был…

     
  • 5.36, Аноним (24), 04:13, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    compiz работал через х… Xgl¸потом его перепилили под AIGLX.

    А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: кто пилил непосредственно AIGLX и DRI2?

    Ага, тот самый чувак, которого в конце–концов достало ковыряться в омерзительных кишках иксов, он плюнул и написал новый композитор. И всё заверте…

     
  • 2.30, Аноним (8), 01:23, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они не будут мешать всем остальным двигаться в будущее

    67, everybody, 67... That sh*t's fire!

     

  • 1.27, Аноним (27), 01:13, 22/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

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