Выпуск проекта XLibre XServer 25.2.0, развивающего форк X.Org Server

2.5 , HW ( ? ), 23:34, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – GTK2 тоже форкнули, так что всё будет ништяк.

2.6 , Аноним ( 8 ), 23:37, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну, в принципе, можно дропнуть новые версии GTK/Qt, так как из нового там только тормоза.

2.7 , Мемоним ( ? ), 23:38, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ждем GLibre и KLibre

2.10 , Alex154 ( ok ), 23:53, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – QT7 и GTK5 это из области очень далекого будущего, даже если библиотеку выпустят, то перехода софта на новые либы ждать очень долго. Софта на GTK4 довольно мало, куча ПО сидит на GTK3. С QT6 сильно лучше, да.

2.12 , Аноним ( 12 ), 00:08, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а 90% включаяя андроид? я не знаю что там за Х, но вяленый вроде там не прижился, кроме того есть куча всях расбери и прочих одноплатников для которых вяленый как будто не нужен.

3.13 , q ( ok ), 00:11, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – На андроиде своя разработка. И андроид появился раньше вяленого, так что хз, как бы гугл сгонял в будуЮщее за вяленым. Для одноплатников и встроек придумали веб-интерфейс. Ну в самом деле, не дурак же ты втыкать моник прямиком в... OpenWrt-роутер. Или все-таки дурак?

3.24 , Аноним ( 24 ), 00:56, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На андроиде, внезапно, SurfaceFlinger — самописный гугловский композитор, построенный по тем же принципам, что и вяленый. По сути, очень обрезанный вяленд на минималках, без расширяемого протокола, заточенный сугубо под носимые устройства и ведроидовый стек. Иксами там и не пахнет.

2.15 , Аноним ( 15 ), 00:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Qt не планирует дропать иксы просто потому что, погугли на досуге.

Так же, как достаточно много людей не собирается идти на поводу маркетинга и насильственного впаривания очевидно не готовой **для замены имеющегося** технологиию

3.19 , q ( ok ), 00:22, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > не готовой На подобные комменты я всегда отвечаю так: приведи хотя бы ОДНУ вещь, которая на практике отсутствует в вяленом. Вот прям не две вещи, не три, а хотя бы одну. На этом моменте все комментаторы отваливаются. Отвалишься и ты. Спорим? Вот смотри, читаем твой следующий коммент, и в нем не будет ответа на мой вопрос:

4.20 , Аноним ( 15 ), 00:32, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > На этом моменте Ты идёшь доказывать, когда вяленд был готов **к замене** иксов, пока что видно обратное и в частности по огромному количеству жалоб не только от пользующихся линуксами (в частности теми, кто пишет софт), но и новичками, которые пытаются просто переехать на него. В мои обязанности не входит разжёвывать очередному промытому прогрессивным маркетингом простые вещи. И заодно ответочку лови - докажи, что невозможно реализовать в иксах всё тоже самое, что и в вяленде. И нет, аргументы в стиле "там же код ужасный" здесь не сработают.

5.21 , q ( ok ), 00:36, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > по огромному количеству жалоб Можно подумать не было огромного количества жалоб на иксы. Ведь в самом деле, не дурак же ты рисовать картину, будто в ишшьюзах иксов висело всего одно "Issue #1: There are no bugs, it's too boring! What should I do?" > докажи, что невозможно реализовать в иксах всё тоже самое, что и в вяленде Признаю, что невозможно. В иксах можно устанавливать кейлоггер, а в вяленом нельзя. В иксах можно шпионить и скриншотить без ведома пользователя, а в вяленом нельзя. Но речь не об этом. Речь о том, что - ахаха! - ты снова отвалился, ибо не привел ту самую ОДНУ вещь, которой НА ПРАКТИКЕ не хватает в вяленом. Читаем твой следующий коммент, и в нем снова увиливания от вопроса:

6.25 , Аноним ( 15 ), 00:58, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > не было огромного количества жалоб на иксы

> В иксах можно устанавливать кейлоггер

> В иксах можно шпионить и скриншотить без ведома пользователя, Вся аргументация, типичная для промытых прогрессивным (и агрессивным) маркетингом, хоть бы методичку меняли что-ли, скучно ведь :D Повторю, что разжёвывать простые вещи я тебе не обязан. Можешь дальше жить в мирке безопасности (который тебе был навязан маркетингом и людьми, которым заплатили за закапывание иксов) и считать, что множество фундаментальных фич не должно быть в этом самом фундаменте.

7.26 , q ( ok ), 01:07, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > хоть бы методичку меняли что-ли, скучно ведь Зачем ее менять, если реальность не изменилась? Например, аргументация противников алхимии не менялась последние лет 200. Вот буквально. Спросишь у ученого: "Почему алхимию не практикуешь?" - а он ответит по методичке 18-го века. > разжёвывать простые вещи я тебе не обязан Это да. Но зато теперь все будут знать, что на любой вопрос у тебя один ответ: "ни абязан атвичать!111" Ну, и чтоб ты не расслаблялся (можешь не отвечать), напоминаю вопрос: есть ли хотя бы ОДНА практическая вещь, которой нет в вяленом? Читаем твое отсутствие ответа:

2.16 , Аноним ( 16 ), 00:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Это значит, что значительная часть приложений отвалится в хлибре нет, не значит. почти все нормальные приложения гтк3 максимум. сам гкт уже давно все послали.

2.17 , Аноним ( 17 ), 00:21, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > О чем проект тактично умалчивает: GTK дропает иксы в следующей версии. Это значит, что значительная часть приложений отвалится в хлибре. О чем опеннетные аналитики тактично умалчивают: куча софта дропнула поддежрку GTK еще при переходе GTK2 -> GTK3. Как раз из-за закидовнов корпоративных гнумовцев "мы выкидываем все, ненужное нам для презенташки менагеру в вирталочке мака/венды".

А "улучшения" в GTK4 добили всех оставшихся, сомневавшихся или надеющихся "вдруг они вот щас закончат маятся фигней?". Так что да, отвалится гнумовский калькулятор ... бида-пичаль.

