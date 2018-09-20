20.09.2018 09:05  Представлен первый выпуск Firefox для устройств виртуальной реальности

Компания Mozilla опубликовала первый выпуск Firefox Reality, специализированного браузера для систем виртуальной реальности. Предложенный браузер предоставляет трёхмерный интерфейс пользователя для навигации по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Браузер оформлен в виде приложения для платформы Android и требуется для сборки Android NDK r17b. Поддерживается использование 3D-шлемов Samsung Gear VR, Oculus Go, Qualcomm & ODG, VIVE Focus, Google Daydream. Для тестирования без 3D-шлема браузер может быть запущен на обычном смартфоне на базе Android. Сборки Firefox Reality размещены в каталогах приложений Oculus, Daydream и Viveport.

Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, браузер предлагает web-разработчикам API Web VR с VR-расширениями для WebGL и CSS. Web VR даёт возможность создавать специализированные трехмерные web-приложения для взаимодействия в виртуальном пространстве и воплощать в жизнь новые методы 3D-навигации, механизмы ввода информации и интерфейсы для поиска информации.

В том числе возможно размещение DOM-элементов внутри сцены виртуальной реальности, например можно организовать отображение плоского 2D-контента в форме цилиндра, окружающего пользователя. Из поддерживаемых браузером расширенных механизмов взаимодействия с пользователем также отмечается система голосового ввода, которая позволяет заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи.

В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

Как и в новых выпусках Firefox в Firefox Reality задействованы наработки проекта Quantum и полноценный браузерный движок, но связанный с реализацией интерфейса пользователя код не пересекается. Продукт пока находится на начальном этапе развития и существенно отстаёт по функциональности от обычного Firefox. Например, пока отсутствует система закладок, возможность просмотра пространственного видео (режим 360 градусов) и система синхронизации в привязке к учётной записи. Тем не менее, уже доступен режим приватного просмотра.