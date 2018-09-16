16.09.2018 09:02  Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус

В Chrome 69 принято изменение, отменяющие автоматическое скрытие поддоменов "www" и "m" в адресной строке. Скрытие тривиальных поддоменов отменено в ответ на неоднозначное восприятие данного изменения сообществом и приведения примеров возможности осуществления спуфинга. Например, в системах позволяющих регистрировать поддомены, пользователь может получить поддомен "m", который отобразиться в адресной строке как основной сайт.

В Chrome 70 планируется вернуть скрытие поддомена "www", доработав код замены с учётом возможных проблем (например, обрабатывать только первый поддомен, чтобы не заменять "www.www.example.com" на "example.com"). По мнению Google, обычно сервисы, предоставляющие поддомены пользователям, резервируют имя "www", что минимизирует риск спуфинга. С поддоменом "m" возникает путаница при попытке открытия мобильного варианта сайта на настольной системе (отображается другое оформление, но в адресной строке показывается основной домен). Поэтому замену поддомена "m" планируется отложить на неопределённое время, но Google полностью не отказывается от этой идеи.

Более того, компания Google намерена инициировать публичное обсуждение вопроса внесения изменений в web-стандарты. Планируется стандартизировать особый статус поддоменоов "www" и "m", переведя их в категорию зарезервированных для особого применения. При этом метод отображения данных зарезервированных поддоменов в интерфейсе пользователя останется на усмотрении браузеров.

В возникшей в комментариях к изменению дискуссии из 35 участников, только один согласился с целесообразностью скрытия "www". Многие предложили не скрывать тривиальные поддомены, а лишь сделать их менее заметными (отобразить текст менее контрастным), как это реализовано в Firefox. Другим предложением стало скрытие поддоменов только для сайтов Google или предоставление легко доступной опции для отключения скрытия "www". Участники дискуссии также обратили внимание, что вначале следовало позаботиться о стандартизации, а затем реализовывать изменение на практике. Получилось, же так, что Google вначале добавил изменение в стабильную ветку наиболее популярного браузера, нарушив существующие web-рекомендации по отображению URL, а лишь потом начал работу по утверждению этих изменений в стандарте.



