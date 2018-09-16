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16.09.2018 09:02  Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус

В Chrome 69 принято изменение, отменяющие автоматическое скрытие поддоменов "www" и "m" в адресной строке. Скрытие тривиальных поддоменов отменено в ответ на неоднозначное восприятие данного изменения сообществом и приведения примеров возможности осуществления спуфинга. Например, в системах позволяющих регистрировать поддомены, пользователь может получить поддомен "m", который отобразиться в адресной строке как основной сайт.

В Chrome 70 планируется вернуть скрытие поддомена "www", доработав код замены с учётом возможных проблем (например, обрабатывать только первый поддомен, чтобы не заменять "www.www.example.com" на "example.com"). По мнению Google, обычно сервисы, предоставляющие поддомены пользователям, резервируют имя "www", что минимизирует риск спуфинга. С поддоменом "m" возникает путаница при попытке открытия мобильного варианта сайта на настольной системе (отображается другое оформление, но в адресной строке показывается основной домен). Поэтому замену поддомена "m" планируется отложить на неопределённое время, но Google полностью не отказывается от этой идеи.

Более того, компания Google намерена инициировать публичное обсуждение вопроса внесения изменений в web-стандарты. Планируется стандартизировать особый статус поддоменоов "www" и "m", переведя их в категорию зарезервированных для особого применения. При этом метод отображения данных зарезервированных поддоменов в интерфейсе пользователя останется на усмотрении браузеров.

В возникшей в комментариях к изменению дискуссии из 35 участников, только один согласился с целесообразностью скрытия "www". Многие предложили не скрывать тривиальные поддомены, а лишь сделать их менее заметными (отобразить текст менее контрастным), как это реализовано в Firefox. Другим предложением стало скрытие поддоменов только для сайтов Google или предоставление легко доступной опции для отключения скрытия "www". Участники дискуссии также обратили внимание, что вначале следовало позаботиться о стандартизации, а затем реализовывать изменение на практике. Получилось, же так, что Google вначале добавил изменение в стабильную ветку наиболее популярного браузера, нарушив существующие web-рекомендации по отображению URL, а лишь потом начал работу по утверждению этих изменений в стандарте.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugs.chromium.org/p/ch...)
  2. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:12, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +51 +/
    >на неоднозначное восприятие

    А мне кажется сообщество восприняло эту инициативу вполне однозначно, но не так, как хотелось бы Гуглу.

     
     
  • 2.57, Аноним (57), 14:50, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Хз, я воспринял однозначно и положительно. Адрес в строке не нужен в принципе, сайты уже давно обновляют все аяксом. По сути, адрес - это рудимент.
     
     
  • 3.58, Аноним (-), 15:06, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Гугл, залогинься!
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:19, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Эти хотя бы прислушались к мнению пользователей. Мозилловцев, вон, в их экспериментах даже падение популярности браузера не останавливает.
     
     
  • 2.28, vitalif (ok), 12:05, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А ты уверен, что падает из-за тех, кому не всё равно, а не из-за тех, кому всё равно?
     
     
  • 3.34, Аноним (2), 12:30, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сам-то понимаешь, что написал Конечно, популярность браузера падает потому, что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:52, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Суть в том, что доля все равно падает и обратной связи с пользователями в лучшую... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Константавр (ok), 09:22, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Почему они на протяжении стольких лет всё настойчиво проталкивают это скрымие? Что это даст гуглу вообще? В чём польза им от скрытия? И, главное, каждый раз валенками прикидываются, мол, ой, сообщество неоднозначно восприняло. А как оно должно было воспринять это? Настойчиво, раз в несколько лет проверяют способность пользователей критически мыслить.
     
     
  • 2.5, macfaq (?), 09:30, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    За бугром говорят, что вся суть в продавливании AMP (больше бигдаты богу бигдаты).
     
     
  • 3.14, mikevmk (??), 10:16, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что за мода на нерасшифрованные аббревиатуры? Типа все должны быть в курсе что такое AMP (или АМР?)
     
     
  • 4.15, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:36, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это плеер. Версия для венды называлась WinAMP.
     
     
  • 5.38, Онаним (?), 12:39, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но позвольте, это многофункциональное приложение. Ведь под линуксом это целый сервер (LAMP)!
     
     
  • 6.53, Аноним (53), 14:33, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Под Линуксом всегда так Вынужден пересохранять кучу PNG конских размеров от 90... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.59, Аноним (59), 15:09, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Картинка 30000x30000 пикселей даже при 8 битах на пиксель grayscale, например ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:15, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Амперы и фирма умных ламп.
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:52, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    писать надо исключительно аббревиатурами - тогда все сразу поймут, что ты правильный пацан, который "в теме".
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:54, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Научу пользоваться поисковиком, недорого. Посмотрите наш пробник https://duckduckgo.com/?q=google+AMP&t=palemoon&ia=web
     
     
  • 5.55, Аноним (53), 14:43, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Эй, учитель, а вот эту фигню нужно всегда дописывать t palemoon ia web И ещё, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, siga (?), 09:33, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49281
     
  • 2.8, Аноним (2), 09:42, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Если вкратце, гугл организовал открытие сайтов через свои домены, а скрытие реального адреса нужно, чтобы пользователи не видели, что открывается совсем другой url, а все их данные сливаются. Как-то так.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:03, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так они могли сделать это специально для своих доменов, затем у обычных скрывать?
     
     
  • 4.30, пох (?), 12:11, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    затем, что скоро все "обычные" будут хитроредиректить на гугль. Но ты об этом уже не узнаешь.

     
  • 4.35, Аноним (2), 12:32, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Так они могли сделать это специально для своих доменов, затем у обычных скрывать?

    Боюсь, они хотят, чтобы "своими" для гугла стали _все_.

     
  • 2.11, Аноним (2), 09:49, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49240
    >В дискуссиях было высказано предположение, что инициатива по упрощению URL может быть связана с активным продвижением Google технологии AMP (Accelerated Mobile Pages), при помощи которой страницы отдаются пользователю не напрямую, а через инфраструктуру Google, что приводит к отображению в адресной строке другого домена (https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com) и часто вызывает замешательство пользователей. Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:54, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Надо же, ларчик-то просто открывается. А я уж подумал они об удобстве пользователей думают :)
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:24, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    )
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:53, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделать нормальный хостинг им религия не позволяет, обязательно нужно обманывать.
     
     
  • 5.37, Аноним (2), 12:36, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело не в хостинге. По их замыслу, через гугловские домены должны открываться даже те сайты, которые хостятся на чужих серверах.
     
     
  • 6.43, Аноним (53), 12:42, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    За обращение на сайт с них в Европе и США взымается плата А если закэшировать с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:28, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    В результате изменений ноль, зато номер версии вырос Деффективные манагеры писа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, BrainFucker (ok), 09:38, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отдельный поддомен для мобильной версии вообще идиотизм. Колда копипастишь адрес постоянно приходится вручную исправлять. А кто-то не парится и копипастит прямо так.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 10:45, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >вручную исправлять

    нормальные_сайты автоматически отдают мобильную или десктопную версию, в зависимости от user agent (с возможностью поменять в один клик где нибудь в футере)

     
     
  • 3.17, BrainFucker (ok), 11:02, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я знаю. Тем не менее, это глупо, когда пользователь копипастит ссылку на мобильную версию и постит на форуме каком нибудь, где большинство будут переходить по этой ссылке с десктопа. К чему эти лишние редиректы? Зачем вообще лишний домен, когда и без этого можно обойтись, как многие делают?
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:42, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мобильную-то версию при открытии десктопной на мобильном устройстве они отдают, а вот наоборот — редкость. Та же википедия, например.
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:43, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    С точки зрения стандартов W3C, а не гуглохотелок, логичнее сделать дополнение в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (2), 09:51, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Там не столько в оформлении дело, сколько в желании втихую тянуть данные юзера.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:44, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и нормально. На www можно будет делать только контент, а на "без www" - вместе с контентом тонну рекламы для хомячков, которым лень набрать www. То же самое с мобильной версией.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:13, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Где-то мы это уже видели... (только www и без www поменяны местами) XD
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:11, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    www. недоразумение!
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:56, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это к вопросу, почему не надо пользоваться Хромом - это не просто браузер для слабоумных, это браузер, создатели которого стремятся всех опустить до уровня слабоумных.
     
  • 1.26, Анонимно (?), 12:01, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А как они предлагают решить проблему сайтов типа www.com?
     
     
  • 2.29, Аноним (27), 12:05, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будет в адресной строке просто "com".
     
     
  • 3.36, Аноним (4), 12:33, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если домены первого уровня тоже решат спрятать?
     
     
  • 4.39, Аноним (2), 12:41, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Браузер схлопнется и окажется за горизонтом событий.
     
  • 4.42, A.Stahl (ok), 12:42, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда, очевидно, ничего не будет.
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:23, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а это мысль! убрать адресную строку совсем и будет еще больше места свободного. по дефолту будет кидать к хозяевм интернета на гугл.ком.
    ох, чую в будущем так и будует :))
     
     
  • 5.54, Аноним (53), 14:40, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже Карты гугла в Chrome летают, а в остальных браузерах еле ползают И это не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.45, Аноним (53), 12:46, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Там больше проблема с сайтами, которые без www не открываются, напр использу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.48, Аноним (47), 13:27, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у японцев вообще много сайтов которые без www не работают. они там вообще очень консервативные людишки.
    и это радует. хоть где-то есть подобие порядка на планетке :)
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:12, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В гугле как и везде всегда есть несколько умственно неполноценных, у которых свербит что-то поменять, пофиг, что хуже, главное что новое
     
     
  • 2.41, Аноним (2), 12:42, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всего IT касается.
     
  • 1.32, Аноним (31), 12:17, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугловцы медленно и настойчиво обрезают адресную строку - сначала протокол, потом www, потом домен, потом полностью уберут и на сайты можно будет заходить только через поисковик
     
     
  • 2.52, user (??), 14:02, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И закладки неудобные, чтобы ими не пользовались.
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:29, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В этой истории радует одно - наконец-то хотят избавиться от легаси www
    Всё остальное немного дико, конечно
     
     
  • 2.40, Аноним (4), 12:42, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не хотят. Только скрывать.
     
  • 2.44, Аноним (2), 12:43, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >радует

    У тебя, наверное, Gnome 3?

     
  • 1.49, Аноним (49), 13:28, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лаврова на них нет.
     
  • 1.50, Аноним (50), 13:48, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прям, неймётся Гоогле воплотить формулу гоогле=ынтернет в жизнь...
     
  • 1.56, Аноним (56), 14:44, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала убирают ftp, а сейчас люди уже думают, что кроме World Wide Web ничего больше нет.
     

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