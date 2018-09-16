16.09.2018 09:02  Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус

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|2.57, Аноним (57), 14:50, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–8 +/–
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Хз, я воспринял однозначно и положительно. Адрес в строке не нужен в принципе, сайты уже давно обновляют все аяксом. По сути, адрес - это рудимент.
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|1.3, Константавр (ok), 09:22, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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Почему они на протяжении стольких лет всё настойчиво проталкивают это скрымие? Что это даст гуглу вообще? В чём польза им от скрытия? И, главное, каждый раз валенками прикидываются, мол, ой, сообщество неоднозначно восприняло. А как оно должно было воспринять это? Настойчиво, раз в несколько лет проверяют способность пользователей критически мыслить.
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|3.14, mikevmk (??), 10:16, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну что за мода на нерасшифрованные аббревиатуры? Типа все должны быть в курсе что такое AMP (или АМР?)
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|5.38, Онаним (?), 12:39, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Но позвольте, это многофункциональное приложение. Ведь под линуксом это целый сервер (LAMP)!
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|4.23, Аноним (23), 11:52, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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писать надо исключительно аббревиатурами - тогда все сразу поймут, что ты правильный пацан, который "в теме".
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|2.8, Аноним (2), 09:42, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Если вкратце, гугл организовал открытие сайтов через свои домены, а скрытие реального адреса нужно, чтобы пользователи не видели, что открывается совсем другой url, а все их данные сливаются. Как-то так.
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|4.30, пох (?), 12:11, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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затем, что скоро все "обычные" будут хитроредиректить на гугль. Но ты об этом уже не узнаешь.
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|4.35, Аноним (2), 12:32, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>Так они могли сделать это специально для своих доменов, затем у обычных скрывать?
Боюсь, они хотят, чтобы "своими" для гугла стали _все_.
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|2.11, Аноним (2), 09:49, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49240
>В дискуссиях было высказано предположение, что инициатива по упрощению URL может быть связана с активным продвижением Google технологии AMP (Accelerated Mobile Pages), при помощи которой страницы отдаются пользователю не напрямую, а через инфраструктуру Google, что приводит к отображению в адресной строке другого домена (https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com) и часто вызывает замешательство пользователей. Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту.
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|3.13, Аноним (13), 09:54, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Надо же, ларчик-то просто открывается. А я уж подумал они об удобстве пользователей думают :)
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|5.37, Аноним (2), 12:36, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Дело не в хостинге. По их замыслу, через гугловские домены должны открываться даже те сайты, которые хостятся на чужих серверах.
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|2.16, Аноним (-), 10:45, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>вручную исправлять
нормальные_сайты автоматически отдают мобильную или десктопную версию, в зависимости от user agent (с возможностью поменять в один клик где нибудь в футере)
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|3.17, BrainFucker (ok), 11:02, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я знаю. Тем не менее, это глупо, когда пользователь копипастит ссылку на мобильную версию и постит на форуме каком нибудь, где большинство будут переходить по этой ссылке с десктопа. К чему эти лишние редиректы? Зачем вообще лишний домен, когда и без этого можно обойтись, как многие делают?
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|3.22, Аноним (22), 11:42, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мобильную-то версию при открытии десктопной на мобильном устройстве они отдают, а вот наоборот — редкость. Та же википедия, например.
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|1.10, Аноним (10), 09:44, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ну и нормально. На www можно будет делать только контент, а на "без www" - вместе с контентом тонну рекламы для хомячков, которым лень набрать www. То же самое с мобильной версией.
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|1.25, Аноним (25), 11:56, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Это к вопросу, почему не надо пользоваться Хромом - это не просто браузер для слабоумных, это браузер, создатели которого стремятся всех опустить до уровня слабоумных.
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|4.47, Аноним (47), 13:23, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а это мысль! убрать адресную строку совсем и будет еще больше места свободного. по дефолту будет кидать к хозяевм интернета на гугл.ком.
ох, чую в будущем так и будует :))
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|3.48, Аноним (47), 13:27, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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у японцев вообще много сайтов которые без www не работают. они там вообще очень консервативные людишки.
и это радует. хоть где-то есть подобие порядка на планетке :)
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|1.32, Аноним (31), 12:17, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Гугловцы медленно и настойчиво обрезают адресную строку - сначала протокол, потом www, потом домен, потом полностью уберут и на сайты можно будет заходить только через поисковик
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