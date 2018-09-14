14.09.2018 12:37  Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода

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|1.1, 123 (??), 13:12, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Репозитории Bubbles, Gaia и XvBMC в основном использовались для распространения спорных дополнений, предоставляющих доступ к защищённому контенту и платным кабельным/IPTV каналам.
Что и стоило ожидать. Нелицензиат с высокой долей вероятности приводит к вирусне.
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|2.6, Andrey Mitrofanov (?), 13:37, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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>> Репозитории Bubbles, Gaia и XvBMC в основном использовались для распространения спорных дополнений, предоставляющих доступ к защищённому контенту и платным кабельным/IPTV каналам.
> Что и стоило ожидать. Нелицензиат с высокой долей вероятности приводит к вирусне.
Кибердружинник? Сам-то чьих будешь, под прокурорскими или следаками ходишь?
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|3.12, 123 (??), 14:19, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Неа. Все куда проще. Линуксоид, пользуюсь преимущественно СПО. Оно полностью покрывает 98% потребностей рабочих и домашних нужд взаимодействия с ПК.
Медиа и игры с "белых" сервисов цифорвой дистрибуции. Это не настолько большие финансовые траты в обмен на вменяемое качество и достаточную безопасность от подобных проблем.
А те кто спит и видит где бы урвать "забесплатно без смс и регистрации", любители торрентов, кряков, онлайн-фильмов с одноголосым переводом и рекламой казинов - целевая аудитория под описанный в статье сценарий заражения. Сегодня майнеры, завтра трояны и шифровальщики.
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|4.24, iPony (?), 14:57, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Линуксоид, пользуюсь преимущественно СПО.
Я бы усомнился. Запустить что-то крякнутое под вайном - по моему совершено обычная вещь для многих. При чём с чувством защищенности.
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|5.25, 123 (??), 15:14, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Согласен, встречается. Но выбор все же за нами мараться ли в этом болоте. Вот виндовый софт мне совсем не требуется, а игры есть в Steam/GOG. В вайне или нативно, но из официальных источников.
Против проприетарии ничего принципиально не имею, считаю что многие вещи стоят своих денеги это нормально.
А те что от рождения гумно, или продается по непомерно большим деньгам - должно быть похоронено самим рынком, а не популяризоваться пиратами, до кучи впиливающими туда трояны
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|6.38, Аноним (38), 18:06, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Против проприетарии ничего принципиально не имею, считаю что многие вещи стоят своих денеги это нормально.
Еретик прямо. Ведь скопировать же не украсть?
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|1.2, Zenitur (ok), 13:17, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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> XvBMC
Что за зверь?
> Kodi
Правильный вектор атаки! Там же аппаратные декодеры h264 и h265. Значит есть видеокарта с поддержкой OpenCL. Это лучше, чем атаковать Raspberry Pi
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|2.9, rshadow (ok), 14:04, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Наоборот, он стоит на обычных компах, Raspberry Pi и телевизорах. Вообщем обычные бытовые проигрыватели. Там начинка минимальная.
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|3.15, Попугай Кеша (?), 14:29, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Удивительно сколько телевизоры нагрели на 6800.
Вообще какой-то паразитизм. Электроэнергию жгут одни, а деньги зарабатывают другие, ценность вообще создают всему этому какие-то дyраки левые.
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|4.16, rshadow (ok), 14:31, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Удивительно сколько телевизоры нагрели на 6800.
Да, на 4774 пользователей получется 1,5 бакса всего лишь.
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|1.3, Аноним (3), 13:17, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А идея интересная. Как отреагируют apt и yum, если через какой-нибудь левый PPA или EPEL допустим прислать обновление glibc, заверенное подписью подключенного левого репозитория?
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|4.7, Аноним (-), 13:44, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ты такой смешной.
У тебя свежий nginx? А можно я туда мой майнер еще поставить, раз ты не против?
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|2.40, Аноним (40), 18:48, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В новости указано что устанавливать что-то из репы не нужно было. Уязвимость в первую очередь в самом Kodi, который при добавлении репы устанавливает какую-то левую херню.
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|3.30, Аноним (8), 16:31, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> За бесплатно переводы новостей читаешь, еще и гавкаешь?
Причём здесь переводы и те, кто просто переводит? Какой, вообще, спрос с транслятора? Я говорю про источники информации.
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|2.33, Аноним (3), 17:13, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Суть новости не во взломе репозитория, а в том, что просто подключив репозиторий и ничего из него не ставя можно заполучить зловреда.
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|1.11, Анонимс (?), 14:17, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Все равно большую часть времени тв-приставки простаивают впустую. А так хоть для бедных разработчиков дополнений намайнят немножко деньжат на хлеб с маслом и девочек. А вообще предлагаю все это дело легализовать и заключать публичный договор, что мол так и так в софт встроен майнер, который будет у вас отжирать 10% CPU и 10% GPU. Пользователи получают свободный софт, опенсоурс разработчики накормлены и заняты работой! И все будут довольны!
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|2.14, Andrey Mitrofanov (?), 14:23, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Все равно большую часть времени тв-приставки простаивают впустую. А так хоть для
> бедных разработчиков дополнений намайнят немножко деньжат на хлеб с маслом и
> девочек. А вообще предлагаю все это дело легализовать и заключать публичный
> договор, что мол так и так в софт встроен майнер, который
> будет у вас отжирать 10% CPU и 10% GPU. Пользователи получают
> свободный софт, опенсоурс разработчики накормлены и заняты работой! И все будут
> довольны!
Михалкову не забудь отстегнуть и в отделении по месту прописки зарегистрироваться.
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|3.22, Andrey Mitrofanov (?), 14:43, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А присесть не желаете? Хакерство - уголовно наказуемое деяние. :)
>Хакерство
Номер статьи скажи? В которой используется именно _это_ _слово_.
Заодно поищи статью за притворивши лояром, наверное, где-то рядом.........
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|4.29, Аноним84701 (ok), 16:15, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> в EULA можно писать всё что угодно,
Можно. Желательно сразу на туалетной бумаге.
> пользователь согласился? значит ссзб
Хватит повторять эти байки. При расхождении с законодательством пункты ЕУЛА (пока еще) считаются недействительными.
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|2.31, Анонимс (?), 16:57, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Много намайнят с отключеной сетью?...
Майнер распространялся через репозитории для доступа к защищенному контенту и платному IPTV.
И много вы насмотрите IPTV с отключённой сетью?
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|1.26, Аноним (26), 15:56, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Ребят, простите что не по теме, но никто не в курсе как запустить Dolphin 18.08 в KDE из под root? Вроде бы писали что вернули эту возможность , но sudo dolphin не работает( Заранее благодарю!
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|2.39, тттт (?), 18:25, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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попробуй su -
dolphin
krusader уже идет в комплекте, работает под рутом и гораздо удобнее для системного доступа.
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