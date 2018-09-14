14.09.2018 12:37  Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода

Компания ESET сообщила о выявлении вредоносного кода в репозиториях дополнений для свободного медиацентра Kodi. Пользователи Linux и Windows, добавившие в Kodi репозитории Bubbles, Gaia и XvBMC, были поражены вредоносным ПО, осуществляющем майнинг криптовалюты.

Первые вредоносные изменения были добавлены в репозитории ещё в декабре 2017 года и январе 2018 года. Репозитории Bubbles, Gaia и XvBMC в основном использовались для распространения спорных дополнений, предоставляющих доступ к защищённому контенту и платным кабельным/IPTV каналам. В настоящее время все проблемные репозитории уже закрыты, после инициированных антипиратской группой BREIN судебных разбирательств, касающихся нарушения авторских прав.

Атака производилась через манипуляцию с популярным дополнением script.module.simplejson, которое используется во множестве других дополнений. При добавлении проблемных репозиториев в Kodi, через некоторое время в данных репозиториях появлялся более новый фиктивный выпуск script.module.simplejson. Kodi воспринимал его как легитимное обновление и загружал его. В качестве зависимости вместе с новым фиктивным выпуском этого дополнения в систему пользователя автоматически загружалось ещё одно дополнение script.module.python.requests.

Данное дополнение включало запутанный блок кода, который анализировал текущее программное окружение, загружал соответствующий ему исполняемый файл для майнинга (Win64/CoinMiner.II, Win64/CoinMiner.MK, Linux/CoinMiner.BC, Linux/CoinMiner.BJ, Linux/CoinMiner.BK и Linux/CoinMiner.CU) и удалял себя из системы для заметания следов. Поражались различные системы на базе Windows и Linux.

Для атаки достаточно было прописать проблемный репозиторий в настройки Kodi или установить стороннюю сборку, в которой подобные репозитории были прописаны. Установка дополнений из этих репозиториев не требовалась. Точных инструкций по определению факта компрометации пользовательского окружения не приводится, кроме субъективной оценки возрастания нагрузки на CPU.

По предварительным данным жертвами вредоносных дополнений стали 4774 пользователя, а общая сумма полученная злоумышленниками в результата майнинга составила 62 Monero (около 6800 долларов). Большая часть жертв находится в США, Израиле, Греции, Великобритании и Голландии. Отмечается, что возможно атака не ограничится репозиториями Bubbles, Gaia и XvBMC, поэтому пользователям Kodi следует проявлять осторожность при подключении репозиториев, установке дополнений и использовании сторонних сборок.

Примечательно, что это вторая крупная атака через дополнения к Kodi - первая атака была замечена в начале 2017 года, распространялась через популярное дополнение Exodus и специализировалась на построении ботнета для проведения DDoS-атак.



