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14.09.2018 09:04  Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux

Гаэль Дюваль (Gaël Duval), создатель дистрибутива Mandrake Linux, объявил о начале бета-тестирования проекта "/e/" (ранее Eelo), в рамках которого развивается дистрибутив для смартфонов, сосредоточенный на обеспечении конфиденциальности пользовательских данных. Тестовые сборки прошивки подготовлены для различных моделей Essential Phone, Fairphone, Google Nexus, HTC, Huawei, LeEco, LG, Motorola, OnePlus, Samsung и Xiaomi.

Отмечается, что после года разработки проект достиг уровня готовности для повсеместного тестирования. Первый стабильный релиз планируется выпустить в начале 2019 года. Проектом также намечена смена названия, так как используемое при разработке имя "/e/" проблематично использовать в обсуждениях и оно плохо подходит для поиска. Изначально выбранное имя Eelo стало невозможно использовать из-за проблем с регистрацией торговой марки (поступила претензия из-за похожести на торговую марку "eelloo" и хотя претензия была спорной, Гаэль Дюваль решил не ввязываться в судебное разбирательство).

Прошивка развивается как ответвление от свободного проекта LineageOS 14.1 (бывший CyanogenMod), что позволяет сохранить поддержку приложений, написанных для Android, и не тратить ресурсы на обеспечение поддержки оборудования. Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который обеспечивает поддержку некоторых API Google без установки проприетарных компонентов Google. При этом сами сервисы Google не используются, а заменены на независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) вместо Google Network Location Provider предлагается прослойка на основе Mozilla Location Service. Установка приложений осуществляется из каталогов F-Droid и Yalp Store.

Главным отличием платформы "/e/" от LineageOS является переработанный интерфейс пользователя. По мнению участников проекта, LineageOS предлагает не слишком привлекательный интерфейс, который ориентирован на продвинутых пользователей и включает множество мелочей, отпугивающих обычных пользователей. Интерфейс "/e/" включает собственный ланчер BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

В число предустановленных по умолчанию приложений входят почтовый клиент (форк K9-mail с поддержкой OAuth), программа для отправки мгновенных сообщений (Signal), чат (Telegram), системы для ведения заметок и планирования задач. Для работы с картами используется приложение Magic Earth, которое пока остаётся проприетарным, но ведутся переговоры об открытии кода. Вместо поисковой системы Google предлагается метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов. В качестве опций также можно выбрать поисковые системы Qwant и DuckDuckGo.

Настройка доступа производится через собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@e.email), которая регистрируется в процессе первой установки.

Среди предлагаемых в "/e/" сервисов: электронная почта, облачное хранилище, календарь-планировщик, заметки и задачи. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. Облачное хранилище построено на открытой платформе NextCloud.

Для поддержания прошивки в актуальном виде пользователю предлагается система OTA-обновлений и интерфейс, позволяющий контролировать получение и установку системных обновлений.

Среди планов на будущее:

  • Инструмент для резервного копирования и восстановления настроек;
  • Доработка приложений и оптимизация интерфейса пользователя;
  • Решение вопроса с DNS-серверами по умолчанию. Сейчас используется Google DNS (8.8.8.8), но рассматривается возможность замены на 1.1.1.1 или 9.9.9.9 и предоставления интерфейса для выбора DNS-сервера пользователем;
  • Обновление системы до LineageOS 15/Android Oreo;
  • Возможная поддержка OAuth для аутентификации;
  • Подготовка Docker-образов для развёртывания сервисов "/e/" на своих мощностях. При желании вместо предоставляемых проектом почтового сервера, облачного хранилища и календаря-планировщика, пользователь сможет запустить свои экземпляры данных сервисов;
  • Ведётся разработка кастомизированной версии TWRP (Team Win Recovery Project);
  • Улучшение поискового движка и увеличение его производительности;
  • Создание собственного репозитория приложений. В разработке находится прототип репозитория, охватывающий около 60 тысяч Android-приложений, и новая программа для установки программ. До завершения работы над репозиторием пользователям предлагаются каталоги Yalp Store и F-droid.


  1. Главная ссылка к новости (https://hackernoon.com/leaving...)
  2. OpenNews: Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo
  3. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  4. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Раскол среди создателей проекта CopperheadOS
  6. OpenNews: Проект postmarketOS приступил к созданию загрузчика и прошивки модема для смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: e.foundation, mobile, eelo
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  • 1.1, Аноним (1), 10:28, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    TL;DR
    кто-нибудь, объясните в двух словах, зачем это ненужное мне ненужно?

     
     
  • 2.2, kido (ok), 10:30, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Зачем?
     
  • 2.4, ekashpersky (?), 10:33, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нужно ребятам, что пекутся о своей безопасности.
    На сайте позиционируется как your data is YOUR data.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 10:42, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    а, опять...
     
  • 3.9, йййй (?), 10:44, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Поставь LineageOS без гугл сервисов, или с microG. И будет то же самое. От того, что они запилили свой лаунчер аля IOS безопасности не прибавится. Мой телефон поддерживается, но даже пробовать не охота.
     
  • 3.16, eltex_worker (?), 11:08, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >пекутся о своей безопаснсоти
    >telegram

    /0

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:24, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня тоже подозрения по поводу тг, но хотелгсь бы мнение коллеги внонима услышать.
     
  • 1.3, iPony (?), 10:32, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Прошивка развивается как ответвление от свободного проекта LineageOS 14.1

    После этого уже можно не читать...

     
  • 1.5, Иван Семеныч (?), 10:34, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие-то еле уловимые заигрывания с проприетащиной...
     
     
  • 2.6, ekashpersky (?), 10:36, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кук, перелогинься.
     
  • 1.8, имя (?), 10:43, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Солянка из и так всем доступного всем софта. А что своё ?
     
  • 1.10, Аноним (-), 10:52, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хрень какая-то. Каким образом это вообще попало на LWN? Типичная васяносборка. Иконки в стиле айфона и дегуглизация с помощью централизованных сервисов, работающих через Google Cloud Messaging.
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov (?), 11:00, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Хрень какая-то.

    Это ничего.  Это пройдёт.

    >Каким образом это вообще попало на LWN?

    Камрад Корбет написал новость.  Разве это не очевидно?...

    >Типичная васяносборка. Иконки
    > в стиле айфона и дегуглизация с помощью централизованных сервисов, работающих через
    > Google Cloud Messaging.

    Надеюсь, в гугло-андроидо-сервисах вы разбираетесь больше, чем в "механике" новостей.

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:54, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Проектом также намечена смена названия, так как используемое при разработке имя "/e/"

    Предлагаю назвать "Ё". Надеюсь, Прохоров возражать не будет.

     
     
  • 2.18, Прохоров (?), 11:13, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возражаю!
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov (?), 11:23, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Проектом также намечена смена названия, так как используемое при разработке имя "/e/"

    #>> так как используемое при разработке имя "/e/" проблематично использовать в обсуждениях и оно плохо подходит для поиска.

    > Предлагаю назвать "Ё". Надеюсь, Прохоров возражать не будет.

    #>> Gaël Duval's project
    #>> Ga[B]ë[/B]l

    ---"" Казалось бы, при чём здесь Лужков [I]! ""[/I]

     
  • 1.12, A.Stahl (ok), 10:56, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Слеши в названии? Автор болен.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:59, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хехех! Операционная система /e/ уровня /b/, извините.
    Пока есть CopperheadOS - нужность весьма сомнительна.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:11, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Пока есть CopperheadOS - нужность весьма сомнительна.

    Уже и COS нет, только линейка без gapps'ов осталась.

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:08, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    TL;DR, позовите когда хоронить будут.
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:19, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А, опять дройд. Чем лучше свежей линейки с микроджи?
     
  • 1.20, Аноним (17), 11:20, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще собственный менеджер аутентификации, облачные сервисы и OTA-обновления у ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним (23), 11:22, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что там с отсененной Убунту тач, гномлвской, кэдэешной мобильнфми плотформами?
    Радует что новости про альтернативы андроеду появляются, не радует на чем основаны и наличие телеги.
     
  • 1.24, Anonim (??), 11:24, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дистрибутив ориентирован на безопасность, но про безопасность ни слова...
    Подозрительно как то.
    Лучше бы запилили дистрибутив, в котором можно ставить все и вся и, при этом, контролировать от и до это все и вся, включая несанкционированное слежение.
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:33, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    /e/ основан на LineageOS который в свою очередь приЁмник CyanogenMod.
    У них у всех проблемы с головой, если не способны придумать нормальное название длинной в 4-5 знаков, понятное во всём мире.
     

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