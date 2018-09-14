14.09.2018 09:04  Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux

Гаэль Дюваль (Gaël Duval), создатель дистрибутива Mandrake Linux, объявил о начале бета-тестирования проекта "/e/" (ранее Eelo), в рамках которого развивается дистрибутив для смартфонов, сосредоточенный на обеспечении конфиденциальности пользовательских данных. Тестовые сборки прошивки подготовлены для различных моделей Essential Phone, Fairphone, Google Nexus, HTC, Huawei, LeEco, LG, Motorola, OnePlus, Samsung и Xiaomi. Отмечается, что после года разработки проект достиг уровня готовности для повсеместного тестирования. Первый стабильный релиз планируется выпустить в начале 2019 года. Проектом также намечена смена названия, так как используемое при разработке имя "/e/" проблематично использовать в обсуждениях и оно плохо подходит для поиска. Изначально выбранное имя Eelo стало невозможно использовать из-за проблем с регистрацией торговой марки (поступила претензия из-за похожести на торговую марку "eelloo" и хотя претензия была спорной, Гаэль Дюваль решил не ввязываться в судебное разбирательство). Прошивка развивается как ответвление от свободного проекта LineageOS 14.1 (бывший CyanogenMod), что позволяет сохранить поддержку приложений, написанных для Android, и не тратить ресурсы на обеспечение поддержки оборудования. Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который обеспечивает поддержку некоторых API Google без установки проприетарных компонентов Google. При этом сами сервисы Google не используются, а заменены на независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) вместо Google Network Location Provider предлагается прослойка на основе Mozilla Location Service. Установка приложений осуществляется из каталогов F-Droid и Yalp Store. Главным отличием платформы "/e/" от LineageOS является переработанный интерфейс пользователя. По мнению участников проекта, LineageOS предлагает не слишком привлекательный интерфейс, который ориентирован на продвинутых пользователей и включает множество мелочей, отпугивающих обычных пользователей. Интерфейс "/e/" включает собственный ланчер BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды). В число предустановленных по умолчанию приложений входят почтовый клиент (форк K9-mail с поддержкой OAuth), программа для отправки мгновенных сообщений (Signal), чат (Telegram), системы для ведения заметок и планирования задач. Для работы с картами используется приложение Magic Earth, которое пока остаётся проприетарным, но ведутся переговоры об открытии кода. Вместо поисковой системы Google предлагается метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов. В качестве опций также можно выбрать поисковые системы Qwant и DuckDuckGo. Настройка доступа производится через собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@e.email), которая регистрируется в процессе первой установки. Среди предлагаемых в "/e/" сервисов: электронная почта, облачное хранилище, календарь-планировщик, заметки и задачи. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. Облачное хранилище построено на открытой платформе NextCloud. Для поддержания прошивки в актуальном виде пользователю предлагается система OTA-обновлений и интерфейс, позволяющий контролировать получение и установку системных обновлений. Среди планов на будущее: Инструмент для резервного копирования и восстановления настроек;

Доработка приложений и оптимизация интерфейса пользователя;

Решение вопроса с DNS-серверами по умолчанию. Сейчас используется Google DNS (8.8.8.8), но рассматривается возможность замены на 1.1.1.1 или 9.9.9.9 и предоставления интерфейса для выбора DNS-сервера пользователем;

Обновление системы до LineageOS 15/Android Oreo;

Возможная поддержка OAuth для аутентификации;

Подготовка Docker-образов для развёртывания сервисов "/e/" на своих мощностях. При желании вместо предоставляемых проектом почтового сервера, облачного хранилища и календаря-планировщика, пользователь сможет запустить свои экземпляры данных сервисов;

Ведётся разработка кастомизированной версии TWRP (Team Win Recovery Project);

Улучшение поискового движка и увеличение его производительности;

Создание собственного репозитория приложений. В разработке находится прототип репозитория, охватывающий около 60 тысяч Android-приложений, и новая программа для установки программ. До завершения работы над репозиторием пользователям предлагаются каталоги Yalp Store и F-droid.



