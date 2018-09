11.09.2018 12:38  Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.19

Команда До После Изменение Linux: git merge-base master topic 0.52 0.06 -88% git branch --contains 76.20 0.04 -99% git tag --contains 5.30 0.03 -99% git tag --merged 6.30 1.50 -76% git log --graph -10 5.90 0.74 -87% Git: git merge-base master topic 0.10 0.04 -60% git branch --contains 0.76 0.03 -96% git tag --contains 0.70 0.03 -96% git tag --merged 0.74 0.12 -84% git log --graph -10 0.44 0.05 -89% Windows: git status --ahead-behind 14.30 4.70 -67% git merge-base A B 11.40 1.80 -84% git branch --contains 9.40 1.60 -83% git log --graph -10 24.30 5.30 -78%