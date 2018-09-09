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09.09.2018 11:12  Выпуск GNU LibreJS 7.16, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

Проект GNU LibreJS 7.16, дополнения к Firefox, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список.

В новой версии реализована поддержка формата WebLabels, позволяющем встраивать на страницы метки с информации о лицензиях на JavaScript-код, которые могут быть оформлены в виде таблицы с перечнем лицензий для Javacript-объектов или ссылок на лицензию, создаваемых при помощи атрибута "rel=jslicense". Изначально LibreJS поддерживал WebLabels, но после перевода дополнения на формат WebExtensions данная функциональность была утеряна. Кроме поддержки WebLabels в новой версии также проведено несколько оптимизаций производительности. Например, переработан код загрузки, разбора и сериализации HTML, а внешние проверки лицензий перенесены в код предварительной обработки ответов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.15, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
  3. OpenNews: Ричард Столлман обратил внимание на несвободный JavaScript код
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.6.0
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО представил формат для встраивания информации о лицензиях на JavaScript-код
  6. OpenNews: Фонд СПО призвал Google открыть под свободной лицензией JavaScript-код Gmail
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: librejs, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 11:25, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Свобода головного мозга
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 11:35, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Это лучше чем рабство головного мозга.
     
     
  • 3.3, Деанон (?), 11:40, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Тише, тише. Всё хорошо)
     
  • 3.4, Аллах (?), 11:57, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    У фанатиков как обычно одна борьба добра со злом.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:56, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А у подонков надо полагать добра и зла не существует?
     
  • 3.6, Поехавший (?), 12:07, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >Это лучше чем рабство головного мозга.

    Поставил ЛибреЖС и сразу такой с колен поднимаешься, ага.

     
     
  • 4.9, myhand (ok), 12:24, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Походи с этим расширением по сайтам, ага.  Сразу оценишь как ты свободен.

    Ваша крыша.

     
  • 2.8, Нанобот (ok), 12:22, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы это назвал "старческий маразм с ІТшной спецификой"...
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:51, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Столлманн всегда был верен своим идеалам
     
  • 2.17, IRASoldier (?), 13:07, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, есть такой тип - Столяров с ВМК МГУ, 99% энторнетов не посещает, ибо там ужасный несвободный джаваскрипт. Косит под Столлмана даже бородой и причёской, и делает вырвиглазный сайт "Информационное насилие" на выкопанном из залежей фекалий мамонта XHTML'е в кодировке KOI. У сектантов же как, у них словарь отличается от всеобщего - свобода означает не большое количество возможностей, а отказ от соприкосновения со "скверной"...
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 14:00, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему же компании выпускающие проприетарный софт отказываются от использования ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Аноним (22), 14:09, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы читали проприетарные лицензии Много возможностей они вам дают Больше чем св... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:59, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://onpon4.github.io/articles/kill-js.html
     
  • 1.7, Нанобот (ok), 12:19, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Считаю, что нужно пойти дальше и перед загрузкой всех свободных скриптов отображать пользователю текст лицензии и требовать явного принятия
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:45, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Причем должно рассчитываться время, необходимое на прочтение соглашения, и раньше этого времени пользователь не сможет перейти на сайт.
     
  • 1.10, Аноним (-), 12:34, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Xрень бородатого бомжа-мозолееда.
     
  • 1.11, Анончик (?), 12:34, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хорошо что проект GNU развивается и борется с несвободными программами в век DRM и прочей заразы. Пусть он процветает и в конце концов отправит проприетарные программы на свалку истории.
     
     
  • 2.12, Поехавший (?), 12:37, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы чем-то схожи с либералами - тоже ведёте какую-то непонятную борьбу с придуманными проблемами и постоянно превозмогаете что-то, на что нормальному человеку просто наплевать. А, ну и страдаете за народ ещё, ага.
     
     
  • 3.14, Анончик (?), 12:48, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если нормальные люди - это те, которые не считают слив личной информации в эпоху развития вычислительных мощностей и ИИ с туманными перспективами применения этих технологий в будущем, то я лучше буду поехавшим.
     
     
  • 4.18, IRASoldier (?), 13:12, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >слив личной информации

    И конечно же восторженный анонимус не подумал, что можно написать совершенно "свободный" в столлмановском смысле скрипт, который будет иметь все нужные веб-лэйблс, _православную_(зачёркнуто) безупречную лицензию, проходить валидацию "свободы" сабжевым дополнением и... превосходно сливать информацию злоумышленнику.

     
  • 4.20, Аноним (20), 13:52, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А тред мы читаем ж пой Смотри внимательнее Столлману как бы плевать на слив тв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Аноним (22), 14:01, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Столлману как бы плевать на слив твоих данных. Его только тип лицензии волнует. Пусть хоть вся история посещений пользователя публикуется, лишь бы это делал "свободный" скрипт.

    Это он так сказал?

     
     
  • 6.32, Аноним (32), 14:13, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Его уже давно ничего кроме текстов лицензий не волнует Все разговоры о сохранно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.33, Аноним (22), 14:19, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    То есть он этого никогда не говорил Более того из всех его публичных заявлений ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.35, Андроним (?), 14:23, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А еще он не пользуется мобильными телефонами. Ты, как истинный последователь, свой уже выбросил? Libreboot вместо биоса накатил? Код ядра линапса на зонды лично проверил?
    Ну и кто тут дyраки? Те, кто посмеивается над Столлманом, имея свое мнение, или те, кто Ричарду слепо верит?
     
     
  • 9.37, Аноним (22), 14:34, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Дурак тут всё ещё ты Не сомневайся Никто из единомышленников Столлмана ему не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Анончик (?), 12:50, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если нормальные люди - это те, которые не считают слив личной информации в эпоху развития вычислительных мощностей и ИИ с туманными перспективами применения этих технологий в будущем чем то плохим, то я лучше буду поехавшим.
     
     
  • 4.21, 2ch (?), 13:55, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Столлман твои личные данные и сольет. Просто сделает это под лицензией GNU.
     
     
  • 5.25, Аноним (22), 14:03, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Прецеденты были Это его официальная позиция Если вы ничего не знаете про Столл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 14:05, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Воу-воу, Ричард, успокойся. Поешь мозоли.
     
     
  • 7.30, Аноним (22), 14:10, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    так чем именно тебе слоллман не нравится? ну кроме этих фантазий что он якобы против приватности и за слив данных. ты ведь это только что выдумал на ходу.
     
  • 4.26, Аноним (27), 14:04, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шел 2018 год. Аноны продолжали путать свободу и конфиденциальность.
     
     
  • 5.28, Уехавший (?), 14:06, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Также аноны любят путать свободу с воровством пиратского ПО.
     
     
  • 6.31, Аноним (22), 14:11, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    а ещё путают копирование и воровство
    а так же копирование и ограбление кораблей
     
  • 6.36, Андроним (?), 14:25, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Также аноны любят путать свободу с воровством пиратского ПО.

    Кто ж виноват, что ты не покупаешь ПО?

     
  • 5.34, Аноним (34), 14:23, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в 2018-м чтобы получить (отправить) нужную информацию сети и машины мало, нужен бесконтрольный js со всех доменов
     
  • 5.40, Анончик (?), 14:51, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто ничего не путает. Свободные программы - неотъемлемая часть конфиденциальности. Не может быть несвободных программ с гарантией конфиденциальности. И напротив, свободные программы всегда можно сделать более конфиденциальными.
     
  • 1.38, iPony (?), 14:39, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А Opennet с этой штукой будет работать? 🤨
     
  • 1.39, Ричардс (?), 14:41, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если вижу ольгинских ботов в комментариях, значит софт полезный и нужный.
     

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