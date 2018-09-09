09.09.2018 11:12  Выпуск GNU LibreJS 7.16, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

Проект GNU LibreJS 7.16, дополнения к Firefox, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список.

В новой версии реализована поддержка формата WebLabels, позволяющем встраивать на страницы метки с информации о лицензиях на JavaScript-код, которые могут быть оформлены в виде таблицы с перечнем лицензий для Javacript-объектов или ссылок на лицензию, создаваемых при помощи атрибута "rel=jslicense". Изначально LibreJS поддерживал WebLabels, но после перевода дополнения на формат WebExtensions данная функциональность была утеряна. Кроме поддержки WebLabels в новой версии также проведено несколько оптимизаций производительности. Например, переработан код загрузки, разбора и сериализации HTML, а внешние проверки лицензий перенесены в код предварительной обработки ответов.



