09.09.2018 11:12  Выпуск GNU LibreJS 7.16, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

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|2.17, IRASoldier (?), 13:07, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, есть такой тип - Столяров с ВМК МГУ, 99% энторнетов не посещает, ибо там ужасный несвободный джаваскрипт. Косит под Столлмана даже бородой и причёской, и делает вырвиглазный сайт "Информационное насилие" на выкопанном из залежей фекалий мамонта XHTML'е в кодировке KOI. У сектантов же как, у них словарь отличается от всеобщего - свобода означает не большое количество возможностей, а отказ от соприкосновения со "скверной"...
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|2.19, Аноним (19), 13:45, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Причем должно рассчитываться время, необходимое на прочтение соглашения, и раньше этого времени пользователь не сможет перейти на сайт.
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|1.11, Анончик (?), 12:34, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Хорошо что проект GNU развивается и борется с несвободными программами в век DRM и прочей заразы. Пусть он процветает и в конце концов отправит проприетарные программы на свалку истории.
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|2.12, Поехавший (?), 12:37, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы чем-то схожи с либералами - тоже ведёте какую-то непонятную борьбу с придуманными проблемами и постоянно превозмогаете что-то, на что нормальному человеку просто наплевать. А, ну и страдаете за народ ещё, ага.
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|3.14, Анончик (?), 12:48, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если нормальные люди - это те, которые не считают слив личной информации в эпоху развития вычислительных мощностей и ИИ с туманными перспективами применения этих технологий в будущем, то я лучше буду поехавшим.
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|4.18, IRASoldier (?), 13:12, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>слив личной информации
И конечно же восторженный анонимус не подумал, что можно написать совершенно "свободный" в столлмановском смысле скрипт, который будет иметь все нужные веб-лэйблс, _православную_(зачёркнуто) безупречную лицензию, проходить валидацию "свободы" сабжевым дополнением и... превосходно сливать информацию злоумышленнику.
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|5.24, Аноним (22), 14:01, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Столлману как бы плевать на слив твоих данных. Его только тип лицензии волнует. Пусть хоть вся история посещений пользователя публикуется, лишь бы это делал "свободный" скрипт.
Это он так сказал?
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|8.35, Андроним (?), 14:23, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А еще он не пользуется мобильными телефонами. Ты, как истинный последователь, свой уже выбросил? Libreboot вместо биоса накатил? Код ядра линапса на зонды лично проверил?
Ну и кто тут дyраки? Те, кто посмеивается над Столлманом, имея свое мнение, или те, кто Ричарду слепо верит?
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|3.15, Анончик (?), 12:50, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Если нормальные люди - это те, которые не считают слив личной информации в эпоху развития вычислительных мощностей и ИИ с туманными перспективами применения этих технологий в будущем чем то плохим, то я лучше буду поехавшим.
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|7.30, Аноним (22), 14:10, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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так чем именно тебе слоллман не нравится? ну кроме этих фантазий что он якобы против приватности и за слив данных. ты ведь это только что выдумал на ходу.
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|5.34, Аноним (34), 14:23, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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в 2018-м чтобы получить (отправить) нужную информацию сети и машины мало, нужен бесконтрольный js со всех доменов
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|5.40, Анончик (?), 14:51, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Никто ничего не путает. Свободные программы - неотъемлемая часть конфиденциальности. Не может быть несвободных программ с гарантией конфиденциальности. И напротив, свободные программы всегда можно сделать более конфиденциальными.
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