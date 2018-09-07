07.09.2018 08:47  GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP

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|1.1, zrln (ok), 09:01, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+14 +/–
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> средства планируют использовать для обновления оборудования у ключевых разработчиков
Оп.
> и организацию встреч
Ай-на-нэ.
То есть купим компы и остальное пропьем
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|4.6, Аноним (-), 09:08, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Так они уж точно пропьют, а тут хотя бы в рамках тематической тусовки. 100 тыщ в США - это зп за полгода, не?
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|6.8, Аноним (-), 09:11, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ок. Но это мы про одного человека говорим. А еще, государство слижет языком чуть ли не 50% в виде поборов. Оно надо, если деньги то уже собраны на счету и чистые?...
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|2.25, llolik (ok), 09:55, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Ну вот смотрю я на фотку с прошлогоднего интервью с Михаелем Наттерером (вот здесь https://www.gimp.org/news/2017/03/01/an-interview-with-michael-natterer-gimp-m или вот https://pbs.twimg.com/media/DcG7kJcWkAIj3NW.jpg:large) и вижу (если не ошибаюсь) старенький уже thinkpad x230 (ЕМНИП в 2012м выпускали).
Наверное, всё-таки в качестве оплаты за труд и как своеобразное "вложение в инфраструктуру" компы ключевым разработчикам (их, судя по git-ам штуки 4 (Michael Natterer, Ell, Øyvind Kolås, Jehan)) можно бы и обновить.
ЗЫ. И к тому же, как уже отметили, сумма действительно не такая уж и большая. Так, приятный бонус, не более чем.
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|3.61, Аноним (61), 14:05, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Старенький скорее из за меньшего количества бекдоров и блобов, а не потому что не может позволить себе новый.
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|2.63, Георгий (??), 14:17, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А что плохого? Разве не на людей деньги то выделяются? Зачем работать на старых машинах? И к тому же, что там у них с з.п. Правильнее было бы вообще им в качестве з.п. выплачивать. Я сомневаюсь, что они могут себе позволить нанимать кучу новых сотрудников (если вы это подразумеваете), затем их обучать целый год в надежде, что те не наговнокодят и т.д.
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|2.10, AnPoz (ok), 09:12, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Чем лучше условия работы → лучше производительность.
А работать в подвальчике на Пентиумах это подходит для стим-панкеров или фирм с некомпетентным руководством с менталитетом из 90-х.
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|3.12, EU (?), 09:17, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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+ за вторую часть второго предложения, как же это знакомо, особенно на постсоветском пространстве...
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|3.31, Аноним (31), 10:48, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У стим-панкеров как раз обычно железо поинтереснее и помощнее или хотябы разогнано же, а тут просто школьник у которого папка работает в госе не понимает, что эта сумма - пыль и смех
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|2.20, Антон (??), 09:43, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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Да, я сейчас часто запускаю gimp потому что он загружается и работает мгновенно. Пока Krita запустится. я в гимпе уже сделаю все что надо закрою его.
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|6.67, Георгий (??), 14:36, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Ubuntu, i7, 32 Gb RAM, SSD
> Загрузка пустого GIMP занимает 5-7 секунд.
> На более медленной конфигурации, думаю, будет секунд 10-20.
> Мгновенно - это Paint в Windows. Собственно большинство использует GIMP именно как
> замену для Paint.
У меня HDD, i5, 16 Gb RAM, и он открывается примерно за 3 секунды. Только что проверил.
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|3.32, Аноним (32), 10:49, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Там не такая существенная разница в скорости запуска, а вот в удобстве работы и скорости некоторых схожих инструментов Гимпу до Криты далеко. Хотя все равно нужны обе.
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|3.64, Георгий (??), 14:20, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Я вот тоже не знаю, может компы стали быстрее настолько, но я помню, раньше GIMP запускался что-то в районе минуты, а сейчас за пару секунд.
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|2.14, Аноним (-), 09:18, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Как видишь, даже зеленым (или уже не зеленым?) президентам доверя нет. Бартер в тренде - компы и праздничная тусовка
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|2.28, Аноним (-), 10:28, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Кто? Гном фундейшн? Акстись! Плюнь через плечо! Гном только интерфейс для тачскринов хороший делает. Не знали? Знаменитые планшеты на GNOME3! Дешевые и доступные в любом ларьке. Неужели не встречали?
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|2.41, vz_2 (?), 11:58, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Только не Qt, учитывая сколько раз всё переписывается, несчастный kdenlive дописать не могут, падает на каждый чих, как плазма от плазмоидов.
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|3.57, Аноним (65), 13:11, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что есть. Ты по ходу уже привык. Как говорится, надо дырку разработать, потом приятно станет. А я вот хочу остаться натуралом.
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|2.54, noname.htm (ok), 12:55, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> 4k
Выставьте DPI в вашем DE.
> форматы
оставьте пункт "по расширению" и сохраняйте файл с .png на конце - он сам определит в каком формате экспортировать
> окно сохранения
Вам в любом случае переименовывать, в чём проблема? Спасибо, что директорию предлагает ту же, что и открытый файл. А вообще это ваша личная специфика.
> вылетает
У вас 2.10.х? Отправьте багрепорт или обновитесь
> изменение размера
Не очень понятно, с чем у вас проблема. Опять же, если ещё не обновились до 2.10.х - сделайте это, там очень подтянули работу с некоторыми инструментами.
> xterm
Перестаньте кушать кактус, есть с десяток современных, куда более функциональных и удобных терминалов. terminator, kitty, guake/tilda/yakuake, стандартные терминалы DE ({xfce,gnome,mate,deepin}-terminal и прочие.
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|2.58, test_test (?), 13:12, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну ты прям в лужу булькнул. Недоволен юзабилити, хотя половина твоих "минусов" ну очень спорно. Особенно с сохранением в собственный формат: ровно аналогичную вещь делает фотошоп, и как мне кажется, с очевидным намерением: быстрое открытие и редактирование для тех случаев, когда человек работает над файлом продолжительное время(т.е. в рамках проекта, дизайнерского, например). Наличие своего формата позволяет сам формат заоптимизировать данный юзкей (ну, например, отсутствие сжатия экономит время пользователя т.к. не уходит время на открытие и распаковку).
Про xterm вообще пушка: сейчас бы докопаться до эмулятора терминала из 80х за юзабилити при наличии 100500 различных красивеньких и удобных терминалов, в том числе и в комплекте гноме/юнити (зависит от дистрибутива). Сам пользуюсь эмулятором терминала от cinnamon'а, и там всё работает по ctrl-+, как и в браузере.
Хочешь замену ms.paint? mt.paint к вашим услугам.
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