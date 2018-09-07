07.09.2018 08:47  GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP

> 4k

Выставьте DPI в вашем DE.

> форматы

оставьте пункт "по расширению" и сохраняйте файл с .png на конце - он сам определит в каком формате экспортировать

> окно сохранения

Вам в любом случае переименовывать, в чём проблема? Спасибо, что директорию предлагает ту же, что и открытый файл. А вообще это ваша личная специфика.

> вылетает

У вас 2.10.х? Отправьте багрепорт или обновитесь

> изменение размера

Не очень понятно, с чем у вас проблема. Опять же, если ещё не обновились до 2.10.х - сделайте это, там очень подтянули работу с некоторыми инструментами.

> xterm

Перестаньте кушать кактус, есть с десяток современных, куда более функциональных и удобных терминалов. terminator, kitty, guake/tilda/yakuake, стандартные терминалы DE ({xfce,gnome,mate,deepin}-terminal и прочие.

