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07.09.2018 08:47  GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP

Организация GNOME Foundation передала 100 тысяч долларов на развитие растрового графического редактора GIMP. Деньги выделены из средств, полученных от сообщества Handshake.org, развивающего новую децентрализованную систему доменных имён и цифровых сертификатов, которая может использоваться как независимая, надёжная и верифицируемая альтернатива корневым серверам DNS и удостоверяющим центрам, не подконтрольная конкретным лицам и не подверженная цензуре. Проект Handshake не нацелен на вытеснение протокола DNS, а ставит перед собой задачу ухода от централизованных корневых зон и корневых серверов в пользу распределённой базы, построенной на базе блокчейна и P2P-коммуникаций.

Handshake.org собрал более 10.2 млн долларов на развитие платформы, что больше чем нужно, поэтому 70% от полученной суммы было решено потратить на помощь значительным свободным проектам. Проект GNOME получил 400 тысяч долларов и передал из этих средств 100 тысяч разработчикам GIMP. В GIMP полученные средства планируют использовать для обновления оборудования у ключевых разработчиков и организацию встреч и совместных конференций, таких как Libre Graphics Meeting.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2018...)
  2. OpenNews: Разработка GNOME переведена на GitLab
  3. OpenNews: Анонимный благотворитель намерен пожертвовать миллион долларов проекту GNOME
  4. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
  5. OpenNews: GIMP перешёл на Gitlab
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome, gimp, handshake
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  • 1.1, zrln (ok), 09:01, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +14 +/
    > средства планируют использовать для обновления оборудования у ключевых разработчиков

    Оп.

    > и организацию встреч

    Ай-на-нэ.


    То есть купим компы и остальное пропьем

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:04, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тот самый случай, когда и добавить нечего
     
  • 2.4, Аноним (-), 09:05, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Но ведь программисты СПО вегда жалуются, что компы у них старые, и жрать пить не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:07, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    На зарплату разработчикам
     
     
  • 4.6, Аноним (-), 09:08, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Так они уж точно пропьют, а тут хотя бы в рамках тематической тусовки. 100 тыщ в США - это зп за полгода, не?
     
     
  • 5.7, Аноним (5), 09:09, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну из того что слышал, кому-то за полгода, а кому-то на два года. Зависит от умений.
     
     
  • 6.8, Аноним (-), 09:11, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ок. Но это мы про одного человека говорим. А еще, государство слижет языком чуть ли не 50% в виде поборов. Оно надо, если деньги то уже собраны на счету и чистые?...
     
  • 5.15, Поехавший (?), 09:23, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >100 тыщ в США - это зп за полгода, не?

    Конечно. Там все живут хорошо и у каждого по два раба.

     
     
  • 6.16, Аноним (-), 09:29, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дело не в этом Это как выделить 200-300тыщ руб на проект в РФ Что ты, отдашь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.29, Аноним (29), 10:46, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну скажем в год.
     
  • 3.59, Кукуев (?), 13:13, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >100 тысяч
    >>яхты

    хмм...

     
  • 2.25, llolik (ok), 09:55, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну вот смотрю я на фотку с прошлогоднего интервью с Михаелем Наттерером (вот здесь https://www.gimp.org/news/2017/03/01/an-interview-with-michael-natterer-gimp-m или вот https://pbs.twimg.com/media/DcG7kJcWkAIj3NW.jpg:large) и вижу (если не ошибаюсь) старенький уже thinkpad x230 (ЕМНИП в 2012м выпускали).
    Наверное, всё-таки в качестве оплаты за труд и как своеобразное "вложение в инфраструктуру" компы ключевым разработчикам (их, судя по git-ам штуки 4 (Michael Natterer, Ell, Øyvind Kolås, Jehan)) можно бы и обновить.

    ЗЫ. И к тому же, как уже отметили, сумма действительно не такая уж и большая. Так, приятный бонус, не более чем.

     
     
  • 3.61, Аноним (61), 14:05, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Старенький скорее из за меньшего количества бекдоров и блобов, а не потому что не может позволить себе новый.
     
  • 2.63, Георгий (??), 14:17, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что плохого? Разве не на людей деньги то выделяются? Зачем работать на старых машинах? И к тому же, что там у них с з.п. Правильнее было бы вообще им в качестве з.п. выплачивать. Я сомневаюсь, что они могут себе позволить нанимать кучу новых сотрудников (если вы это подразумеваете), затем их обучать целый год в надежде, что те не наговнокодят и т.д.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:02, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В гимп планируют на эти деньги купить топам по игровому ПК, а на оставщиеся день... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, AnPoz (ok), 09:12, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Чем лучше условия работы → лучше производительность.

    А работать в подвальчике на Пентиумах это подходит для стим-панкеров или фирм с некомпетентным руководством с менталитетом из 90-х.

     
     
  • 3.12, EU (?), 09:17, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    + за вторую часть второго предложения, как же это знакомо, особенно на постсоветском пространстве...
     
     
  • 4.21, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:45, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Цээвропеец заговорил Хотя в компьютерных журналах ещё 15 лет назад подчёркивали... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, Анончсмфыва (?), 09:49, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мде? может у тебя еще и ссылка на статистику устаревания парка компов есть?
     
     
  • 6.60, Zenitur (ok), 13:17, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Последняя статистика убунты и Firefox
     
  • 3.30, Аноним (29), 10:48, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В подвалах это скорее у нас, у них в гаражах.
     
  • 3.31, Аноним (31), 10:48, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У стим-панкеров как раз обычно железо поинтереснее и помощнее или хотябы разогнано же, а тут просто школьник у которого папка работает в госе не понимает, что эта сумма - пыль и смех
     
  • 3.37, Нимус (?), 11:07, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для вас это больная тема, да?
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:11, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Следует ожидать повышенные требования GIMP'а к железу? :)
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 09:17, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    1, а вот это правильный вывод Покупать надо не комп , а непосредственно серве... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Антон (??), 09:43, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Да, я сейчас часто запускаю gimp потому что он загружается и работает мгновенно. Пока Krita запустится. я в гимпе уже сделаю все что надо закрою его.
     
     
  • 3.27, 123 (??), 10:14, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Хорошо пошутил.
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 12:34, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В debian он грузится мгновенно, в windows очень долго.
     
     
  • 5.65, Аноним (65), 14:23, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu, i7, 32 Gb RAM, SSD Загрузка пустого GIMP занимает 5-7 секунд На более м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.67, Георгий (??), 14:36, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ubuntu, i7, 32 Gb RAM, SSD
    > Загрузка пустого GIMP занимает 5-7 секунд.
    > На более медленной конфигурации, думаю, будет секунд 10-20.
    > Мгновенно - это Paint в Windows. Собственно большинство использует GIMP именно как
    > замену для Paint.

    У меня HDD, i5, 16 Gb RAM, и он открывается примерно за 3 секунды. Только что проверил.

     
  • 6.68, Аноним (68), 14:38, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    kolourpaint же есть. Правда в кедах.
     
  • 3.32, Аноним (32), 10:49, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там не такая существенная разница в скорости запуска, а вот в удобстве работы и скорости некоторых схожих инструментов Гимпу до Криты далеко. Хотя все равно нужны обе.
     
  • 3.64, Георгий (??), 14:20, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот тоже не знаю, может компы стали быстрее настолько, но я помню, раньше GIMP запускался что-то в районе минуты, а сейчас за пару секунд.
     
  • 1.11, Поехавший (?), 09:14, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Деньги-то хоть настоящие или опять криптофантики?
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 09:18, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как видишь, даже зеленым (или уже не зеленым?) президентам доверя нет. Бартер в тренде - компы и праздничная тусовка
     
  • 2.47, Аноним (-), 12:47, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С какой целью интересуетесь, товарищ Майор?
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:33, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Для такого проекта как GIMP, сумма 100 тысяч долларов на развитие не является су... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним (18), 09:37, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    не вам выделили, вот и беситесь
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 09:41, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    пока никто и не бесится Да вам им дай эти 100тыщ - чего с ними делать-то Ув... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.46, Аноним (45), 12:36, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    квартиру чтобы не снимать?
     
     
  • 4.52, Аноним (-), 12:50, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не суди всех по себе
     
  • 2.51, Аноним (-), 12:50, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вроде никто не ебсится. Только безликий анон провоцирует)
     
  • 1.24, Аноним (17), 09:54, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сумма так себе, мышеловки в компании сыром заправить только на один раз хватит.
     
  • 1.26, koblin (ok), 10:09, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    лучше бы lab запилили
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 10:28, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто? Гном фундейшн? Акстись! Плюнь через плечо! Гном только интерфейс для тачскринов хороший делает. Не знали? Знаменитые планшеты на GNOME3! Дешевые и доступные в любом ларьке. Неужели не встречали?
     
  • 1.33, Аноним (32), 10:50, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну апгрейдить компы(я надеюсь не спустят на маки или ноуты) это понятно, но там еще 1 проф. прогаммиста на фуллтайм в год нанять хватит.
     
  • 1.34, Аноним (29), 10:51, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Считать чужие деньги жело не блашодарное. GTK+ #Ненужно.
     
  • 1.35, Аноним (35), 10:58, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хватит, чтобы переписать на Qt?
     
     
  • 2.38, Аноним (68), 11:31, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого на несколько порядков больше денег понадобится.
     
  • 2.41, vz_2 (?), 11:58, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только не Qt, учитывая сколько раз всё переписывается, несчастный kdenlive дописать не могут, падает на каждый чих, как плазма от плазмоидов.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:47, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это однозначно не вина кьюта, что в кедах криворукие орудуют
     
  • 2.50, Аноним (-), 12:48, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо бы избавиться от этого gtk-костыля...
     
  • 1.36, Аноним (36), 11:05, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Держите своих жаб в себе. Выгуливайте там, где нет людей. А не выпускайте их в свободное плавание тут. Спасибо!
     
  • 1.39, Аноним (65), 11:46, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Искал графический редактор по Линукс Нормальных нет Все с холстами, слоями, св... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, Аноним (65), 12:07, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    И отдельная благодарность коллективу Unity и GIMP, которые совместными усилиям... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.43, koblin (ok), 12:10, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    включи однооконный режим
     
     
  • 4.44, Аноним (65), 12:32, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это я знаю Панели инструментов становятся частью окна, но и файлы изображений с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.53, Аноним (-), 12:52, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Толсто, слишком толсто, ты должен мне новый монитор, стол и ковер...
     
     
  • 3.57, Аноним (65), 13:11, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что есть. Ты по ходу уже привык. Как говорится, надо дырку разработать, потом приятно станет. А я вот хочу остаться натуралом.
     
  • 2.54, noname.htm (ok), 12:55, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 4k

    Выставьте DPI в вашем DE.
    > форматы

    оставьте пункт "по расширению" и сохраняйте файл с .png на конце - он сам определит в каком формате экспортировать
    > окно сохранения

    Вам в любом случае переименовывать, в чём проблема? Спасибо, что директорию предлагает ту же, что и открытый файл. А вообще это ваша личная специфика.
    > вылетает

    У вас 2.10.х? Отправьте багрепорт или обновитесь
    > изменение размера

    Не очень понятно, с чем у вас проблема. Опять же, если ещё не обновились до 2.10.х - сделайте это, там очень подтянули работу с некоторыми инструментами.
    > xterm

    Перестаньте кушать кактус, есть с десяток современных, куда более функциональных и удобных терминалов. terminator, kitty, guake/tilda/yakuake, стандартные терминалы DE ({xfce,gnome,mate,deepin}-terminal и прочие.

     
     
  • 3.56, Аноним (65), 13:06, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В моём DE Ubuntu Unity стоит DPI 192 и масштаб 200 Не работает, значки остаю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.58, test_test (?), 13:12, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну ты прям в лужу булькнул. Недоволен юзабилити, хотя половина твоих "минусов" ну очень спорно. Особенно с сохранением в собственный формат: ровно аналогичную вещь делает фотошоп, и как мне кажется, с очевидным намерением: быстрое открытие и редактирование для тех случаев, когда человек работает над файлом продолжительное время(т.е. в рамках проекта, дизайнерского, например). Наличие своего формата позволяет сам формат заоптимизировать данный юзкей (ну, например, отсутствие сжатия экономит время пользователя т.к. не уходит время на открытие и распаковку).

    Про xterm вообще пушка: сейчас бы докопаться до эмулятора терминала из 80х за юзабилити при наличии 100500 различных красивеньких и удобных терминалов, в том числе и в комплекте гноме/юнити (зависит от дистрибутива). Сам пользуюсь эмулятором терминала от cinnamon'а, и там всё работает по  ctrl-+, как и в браузере.

    Хочешь замену ms.paint? mt.paint к вашим услугам.

     
     
  • 3.62, Аноним (65), 14:13, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    mtpaint - это та, у которой первый комментарий в менеджере приложений Ubuntu зву... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, vz_2 (?), 11:55, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какие язвительные комментарии, зависть прям хлещет через край, а ещё говорят про распил.
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 12:56, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да где вы видите тут язвительные комментарии?
     
  • 1.66, Аноним (66), 14:33, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем, кто пишет про компы разработчиков, должно быть стыдно Напомню, что до этог... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.69, Tita_M (ok), 14:40, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Threadripperы небось какие возьмут?
     
  • 1.70, Аноним (-), 14:41, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    Как сцена из "Достучаться до небес", двое полуживых допивают свою последнюю бутылку.
     

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